Конвертопланы Osprey провели дозаправку в воздухе во время совместных учений подразделений ССО Украины и США. ВИДЕО

В рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" иностранные партнеры продемонстрировали возможности современных летательных аппаратов MC 130J и Osprey CV-22: дозаправка в воздухе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Слаженная работа экипажей показала четкую совместимость наземных служб Воздушных Сил Украины и 352 крыла ССО США, что значительно расширяет возможный диапазон выполнения специальных задач НАТО и их партнеров", - говорится в сообщении.

