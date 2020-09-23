Конвертопланы Osprey провели дозаправку в воздухе во время совместных учений подразделений ССО Украины и США. ВИДЕО
В рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" иностранные партнеры продемонстрировали возможности современных летательных аппаратов MC 130J и Osprey CV-22: дозаправка в воздухе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Слаженная работа экипажей показала четкую совместимость наземных служб Воздушных Сил Украины и 352 крыла ССО США, что значительно расширяет возможный диапазон выполнения специальных задач НАТО и их партнеров", - говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310 https://www.obozrevatel.com/tv/11935853918087539392648304784413724935449767n-mp4.htm
Аби ще тлю в кінці не впихнули - то взагалі було б супер.
Это точно шведы ?
Вот ето мощь!!!
Але треба серьйозні бази.
Доречі в Миргороді під час ДС був аеродром, що приймав американськи Стратофортреси.
Прийшов час .
https://www.unian.ua/curiosities/zelenskiy-ta-javelin-prezident-prijihav-podivitis-na-robotu-ptrk-ale-toy-ne-spracyuvav-ostanni-novini-11156720.html
Но тут клоун захотелО посмотреть на джевилин и "шоб пальнули из него!"..
В общем, шмаркля снова обосрался)
1. росия выводит из Крыма свои войска, корабли, военные базы и выплачивает репарации.
2. Крым возвращается под юрисдикцию Украины. 3. В Крым подается Днепровская вода. Все.
https://twitter.com/SantaNikol
https://twitter.com/SantaNikol
Микола Бульба
@SantaNikol
На жаль, окупована частина каналу готова на 100%; на українській частині терміново закінчується ремонт гідротехнічних споруд і механізмів; потихеньку канал заповнюється водою (нині до ст. Вадим).
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав до ґлузду¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1308137530789957633 21 сент.
В Крыму начался экоцид.
На протяжении месяца пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и приток Биюк-Карасу - Тонас.
Сегодня в ГУП "Вода Крыма" сообщили, что больше 30 поселков переведены на привозное водоснабжение (питьевая).
Где будут брать хоз.воду не ясно, скважины пересохли...
а эти конвертопланы базируются не в украине: нужно долететь, пролететь, облетать, зависать и вернуться
если бы не послали-погибло бы в разы больше.
Самолёт разбился.
Слабо?
Книга американского специалиста представляет собой обзор самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов оригинальной конструкции от начала века до наших дней. Содержит описания и фотографии более ста летательных аппаратов, разработанных конструкторами США, Франции, Англии, Италии и других стран.
Для широкого круга специалистов и любителей авиации.
@Rolandirebyata
· 4 ч
...І так красіво летять, блд, строєм, аж земля трясеться.
Коли їх главний серне, то і остальні тоже. Бува, цілі села і ПГТ гімном засиплять. Порядок тада у них був!..
Саломон Самсонович. А щас?
Свирид Опанасович. Щас ніт. Щас ні в них, ні в нас, кругом порядка нема.
В системе оперативного контроля и реагирования сил НАТО в Европе, территория Украины из зоны "постоянного оперативного контроля" переведена в зону " оперативного реагирования", фактически включена в зону возможных боевых операций НАТО. Смена системы реагирования произошла по всей линии оперативной зоны НАТО.
https://dumskaya.net/news/amerikanskaya-aviatciya-proshla-nad-ukrainskimi-127228
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29243909.html
"Прекратить стрелять" - вот и прекращают, скоро на передовій затвори від зброї, запали і підривачі, ключі від техніки будуть в каптерку здавати "под лічний кантроль"
Зачёт.