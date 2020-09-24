94-летняя жительница Николаева излечилась от коронавируса, возраст не является показателем тяжести состояния, - горсовет. ВИДЕО
94-летнюю жительницу Николаева выписали в удовлетворительном состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Добрый вечер" рассказала руководитель департамента здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.
По ее словам, от коронавируса излечилась 94-летняя пациентка.
"Женщина 94-х лет поступила с COVID-19, двусторонней пневмонией. Она пролечилась в стационаре, была выписана домой в удовлетворительном состоянии", - отметила чиновница.
Шамрай отметила, что не все умирают.
"Возраст пациента не является показателем тяжести состояния. Возраст пациента является просто той градацией, когда на пациента нужно обратить больше внимания. Потому что действительно люди в таком возрасте тяжелее это переносят", - подчеркнула руководитель департамента здравоохранения.
Те кто старше переносили легче. Как это не удивительно.
Дай бог ей здоровья и долгих лет!
Все остальные выехали
В 2017 году, в Индонезии в возрасте 148 лет, умер самый старый (на тот момент) житель Земли.
Следует ли из этого, что люди живут по 140-150 лет?
