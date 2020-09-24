РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10528 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
2 792 31

94-летняя жительница Николаева излечилась от коронавируса, возраст не является показателем тяжести состояния, - горсовет. ВИДЕО

94-летнюю жительницу Николаева выписали в удовлетворительном состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Добрый вечер" рассказала руководитель департамента здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

По ее словам, от коронавируса излечилась 94-летняя пациентка.

"Женщина 94-х лет поступила с COVID-19, двусторонней пневмонией. Она пролечилась в стационаре, была выписана домой в удовлетворительном состоянии", - отметила чиновница.

Шамрай отметила, что не все умирают. 

"Возраст пациента не является показателем тяжести состояния. Возраст пациента является просто той градацией, когда на пациента нужно обратить больше внимания. Потому что действительно люди в таком возрасте тяжелее это переносят", - подчеркнула руководитель департамента здравоохранения.

Также читайте: Патриарх Филарет излечился от коронавируса

Автор: 

карантин (16729) Николаев (2186) пенсионеры (839) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) выздоровление (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ну если бы он лечился в той же больнице где и эта бабушка... То у него не было бы шансов)
показать весь комментарий
24.09.2020 10:46 Ответить
+5
Бабушка "огорчила" наш ПФ.
Дай бог ей здоровья и долгих лет!
показать весь комментарий
24.09.2020 11:00 Ответить
+2
По 1 случаю выводов не делают.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По 1 случаю выводов не делают.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:40 Ответить
Ну как минимум 2 случая. Помню месяц назад или больше был сюжет по ТВ тоже про излечившуюся бабушку. Ей тоже примерно столько же лет. Они болели вместе с дочкой, но у дочки тяжелее болезнь протекала.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:45 Ответить
Ну да, один случай на тысячи не показатель, а вот - два....
показать весь комментарий
24.09.2020 12:18 Ответить
Была статистика из Италии. Максимум смертности ( 20%) был около 80 лет.
Те кто старше переносили легче. Как это не удивительно.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:48 Ответить
Значит за Гепу можно не переживать, он по сравнению с этой бабусей еще пацан
показать весь комментарий
24.09.2020 10:40 Ответить
Ну если бы он лечился в той же больнице где и эта бабушка... То у него не было бы шансов)
показать весь комментарий
24.09.2020 10:46 Ответить
Бабушка "огорчила" наш ПФ.
Дай бог ей здоровья и долгих лет!
показать весь комментарий
24.09.2020 11:00 Ответить
В никалаеве полно старп.ров воющих за совок. Город уголовников, выживших из ума совков и страшных баб.
Все остальные выехали
показать весь комментарий
24.09.2020 11:02 Ответить
Львовская обл. (село, фио и т.п. человека лично знаю), бабульку выписали в "удовлетворительном" состоянии. через перу дней после выписки бабуля "удовлетворенно" упокоилась...
показать весь комментарий
24.09.2020 11:12 Ответить
Трудно сказать. Но, например, Израиль давал цифры, что у них подавляюшее большинство умерших от коронавируса это людт за 80.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:14 Ответить
Та так и есть. Просто выборы на носу - и надо что-то псевдоэпохальное для избирателя ляпнуть.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:17 Ответить
А сколько умерло? Понятно, что причина не возраст, как число, а в том, что у стариков в целом больше болячек, чем у молодых, и эти болячки снижают возможности организма сопротивляться инфекциям. Понятно, что если брать не в целом, а отдельные случаи, конкретный старик вполне может оказаться здоровее конкретного молодого парня.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:38 Ответить
Бабця сильна виявилась, не те що італійські бабці. Одужання та дожити до 100 років.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:50 Ответить
А хто казав що, вік це, вирок? Просто, 80+ мають більші шанси ніж молодші але, навіть 80+ смертність нижче ніж від грипу. Таким хворим дійсно потрібно більше уваги і враховувати хронічні хвороби.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:11 Ответить
Это понятно, но тетенька чиновник явно спекулирует дешевыми предвыборными фразочками.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:14 Ответить
Дешевый пиар перед выборами и тупейшее заявление чинуши. Чуть ли не каждый третий пожилой умер от осложнений, вызванных коронавирусом, но вот выжившая бабуля 94 года - прям вот показатель... Срочно везите своих бабушек на Николаевщину: там Шамрай всех своей тупостью исцеляет.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:13 Ответить
Согласна. Исключения лишь подтверждают правила.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:16 Ответить
Очень научный подход!
В 2017 году, в Индонезии в возрасте 148 лет, умер самый старый (на тот момент) житель Земли.
Следует ли из этого, что люди живут по 140-150 лет?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:33 Ответить
Вы чи ********? 80% всех умерших в Италии, Испании, Франции средний возраст которых 81 год.... конечно никакой связи, откуда вас таких идиотов берут?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:18 Ответить
что интересно,что "пофигисты" на covidную авантюру не ведутся и практически не болеют ,И к этой категории относятся дети
показать весь комментарий
24.09.2020 18:30 Ответить
https://usa.one/2020/07/ya-dumal-eto-obman-zhitel-texasa-umer-ot-koronavirusa-pobyvav-na-covid-vecherinke/ «Я думал, что [коронавирус] это обман», - признался пациент, которому не было и тридцати, сотрудникам больницы незадолго до смерти « Как сообщает www.usa.one. По словам доктора Джейн Эпплби из Methodist Healthcare в Сан-Антонио, подобные вечеринки нередко намеренно организуют инфицированные COVID-19. Предположительно, их цель - выяснить, реален ли вирус и заразится ли им кто-то из гостей. «Перед смертью пациент посмотрел на свою медсестру и сказал: «Думаю, я совершил ошибку. Я думал, что [коронавирус] - обман, но это не так», - рассказала Эпплби в беседе с NBC.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:59 Ответить
и сколько таких примеров из 7 млрд населения планеты?и сказал он антипу-"единичные"
показать весь комментарий
24.09.2020 21:05 Ответить
розповідь лікаря - розповідь людини зацікавленої. Якщо й були такі вечеринки то скільки із тих, хто приймали участь в реанімації і померли? Цей молодик скоріше всього згубив печінку алкоголем. А в такому стані яку б інфекцію не підхватив - вижити шансів дуже мало.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:00 Ответить
А Ви чекали, що цю історію розповість електромонтер? Якби ця людина була при смерті від цирозу печінки, то за по вечірках вештатися здоров"я в нього вже було б.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:07 Ответить
На так мало, как Вам кажется.
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена

В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус.

Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.
Еще шесть человек могут иметь заболевание, но симптомы пока не проявились.
В пресс-релизе офиса городского управления Пасадены https://www.cityofpasadena.net/city-manager/news-releases/cluster-of-covid-19-cases-traced-to-birthday-party/ сообщалось , что гости вечеринки не носили маски и не соблюдали дистанцию.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:09 Ответить
"не так мало"- это очень убедительная цифирь "очень много"
показать весь комментарий
24.09.2020 23:41 Ответить
Вам что, поименно перечислить всех, кто избрал нынешних "мастеров спорта по борьбе с коронавирусом"?
показать весь комментарий
24.09.2020 23:52 Ответить
Ваша вера, по ней да будет Вам дано и пусть Ваша вера будет к Вам благослоконна
показать весь комментарий
25.09.2020 11:28 Ответить
Спасибо отче, но я атеист.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:19 Ответить
я о вере Антип, о вере и ее благосклонности у атеистов тоже вера,и да будет Ваша атеистическая вера к Вам благосклонна.,,,
показать весь комментарий
25.09.2020 15:58 Ответить
Дуже багато залежить від настрою людини. Якщо вірить у своє майбутнє, будує якісь плани, то якось і хворіти ніколи. А коли піддається нагнаній змі істерії, то хвороба може і оправдати її очікування. Звичайно ж - обережність ніколи не буває зайвою.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:54 Ответить
 
 