"Сказать, что это издевательство - ничего не сказать. Пожарные вертолетики. Это к гей-параду они готовятся", - пропагандисты РФ обсуждают пролет CV-22B Osprey армии США над Киевом. ВИДЕО

Пролет самолетов CV-22B Osprey, экипажи которых участвуют в американско-украинских военных учениях Сил специальных операций "Fiction Urchin", над Днепром в Киеве стал темой для обсуждения в студии пропагандистского шоу Ольги Скабеевой на росТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники пропагандистской передачи всячески иронизировали над военным сотрудничеством Украины и США.

"Сказать, что это издевательство - ничего не сказать... Какие-то пожарные вертолетики... Это к гей-параду они готовятся", - говорили пропагандисты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

армия (8515) Киев (26002) США (27745)
+190
Истерикой на мокшанских болотах удовлетворен
24.09.2020 10:37 Ответить
24.09.2020 10:37 Ответить
+158
Не, ну свой истребитель на учениях сбить оно конечно солидней)))
24.09.2020 10:37 Ответить
24.09.2020 10:37 Ответить
+155
24.09.2020 10:46 Ответить
24.09.2020 10:46 Ответить
Забавно смотреть, как ускоглазая бурятская чурка говорит, что мы мол три родственные страны и нам надо замириться.)))) Я на этом моменте просто под стол от от ржачки упал!
24.09.2020 16:26 Ответить
24.09.2020 16:26 Ответить
вы ЭТО посмотрел???
Крепкая у вас психика, смотреть истерики поехавших.
я с 6 сек. с перемоткой выдержал.
Как и "Сваты" - но выдержа секунд 10. б*же, это.... ну, тут слова такие нельзя употребл*ть.
24.09.2020 17:47 Ответить
24.09.2020 17:47 Ответить
ДААААА.....пси догавкались ііііііііііііі...свій вищувач збили!!!Скабло,де ти з гавканням?
25.09.2020 09:24 Ответить
25.09.2020 09:24 Ответить
Ми три братні народи, нє так лі, хАхли?
25.09.2020 10:47 Ответить
25.09.2020 10:47 Ответить
Да уж... Расейское телевидение напоминает гавканье своры собак Все несут какую то пургу, причем одновременно, не давая друг другу сказать. АЗИЯ! (в плохом смысле этого слова)
24.09.2020 16:39 Ответить
24.09.2020 16:39 Ответить
обосРашка не Азия, а азиОпа.
25.09.2020 07:43 Ответить
25.09.2020 07:43 Ответить
У кацапо-фашистов знатно сраки горят!боятся суки!
Это только начало!
24.09.2020 16:41 Ответить
24.09.2020 16:41 Ответить
им к фашистам(Италии) - как тебе к ценителю макарон
24.09.2020 17:48 Ответить
24.09.2020 17:48 Ответить
Что думают порохоботы по этому поводу? Это хорошо, или плохо для Украины?
При Порошенко такие совместные учения и поддержка НАТО были?
24.09.2020 16:58 Ответить
24.09.2020 16:58 Ответить
Порохоботы думают, что сотрудничество с США было заложено Порошенко с 2014 года, а точнее- после его знаменитого на весь мир выступления в сентябре 2014 года в Конгрессе США. Сейчас идёт развитие этого сотрудничества, в зависимости от развития политической ситуации и обстановки в мире.
24.09.2020 17:41 Ответить
24.09.2020 17:41 Ответить
Странно, а мне тут один из ылиты доказывает, что это был гениальный план Порошенко в 2016 общаться за месяц до президентских выборов в США только с правящей партией в то же время, игнорируя республиканцев Трампа. Вы бы определились, что врать то.
Такое поведение только портит отношения с США, как по мне. А до 2014 года отношений с США не было, я так понимаю. Ну и ылита нам досталась!
24.09.2020 21:55 Ответить
24.09.2020 21:55 Ответить
Ваша наивность(или глупость?) меня умиляют,Сергей Иванофф....
Активность Трампа,ну никак (от слова совсем) не связана с деятельностью ПреЗедента. Вернее ,полной "отсутственности" таковой ...
Трамп пытаетя привлечь на свою сторону часть электората Байдена,который больше поддерживает Украину.
Но меня удивило бы,если бы вы,явный зебил, Поняли бы это!!!
25.09.2020 00:44 Ответить
25.09.2020 00:44 Ответить
Он должен был общаться с местной оппозицией?
Типа, погодь, Барак, я чичас загляну к одному твоему сопернику, а потом мы вернемся к дружественной беседе.
Зебилы, б....ь!
25.09.2020 08:15 Ответить
25.09.2020 08:15 Ответить
Та де там..! Не було звичайно ... Кожен зрадо.б знає що при Пороху крім Свинарчуків і ліпьєцькой хвабріки нічого не було . Ти мабуть останній , з тих хто ще -не в курсє ,, загубився в часі . .
24.09.2020 17:45 Ответить
24.09.2020 17:45 Ответить
Сергійку,не тупи:забуть про порохоботів...уже гляди,що витроряє бЄНІНА свора...бо ця ***** на увесь світ зловоняє...
25.09.2020 07:54 Ответить
25.09.2020 07:54 Ответить
Вже навіть коментувати відверту маячню цих кацапских придуків ,з " шостої палати ", ліньки . .
24.09.2020 17:51 Ответить
24.09.2020 17:51 Ответить
"надо с ними замирить","будем вместе" и тут же "эти конвертопланы украинцев не защитят". от кого защищать,вы же сцуки замирить хотите!? какие они йо бнутые
24.09.2020 21:20 Ответить
24.09.2020 21:20 Ответить
24.09.2020 17:58 Ответить
24.09.2020 17:58 Ответить
это звучит, как "миру - мир"
24.09.2020 19:23 Ответить
24.09.2020 19:23 Ответить
Те ж саме я скажу про наявність власне портнова в Києві.
24.09.2020 19:47 Ответить
24.09.2020 19:47 Ответить
аНДРІЙ портнов то є шалудивий пес кремлівської мафії якому зЄБЄНІ прислуговують.
25.09.2020 07:56 Ответить
25.09.2020 07:56 Ответить
Злочинця Портнова -- на нари.
25.09.2020 08:36 Ответить
25.09.2020 08:36 Ответить
ПОРТНОВ(шлях би його трафив)- радник державної думи, тієї самої, яка "дала дозвіл" на введенння військ росії в Україну.
25.09.2020 08:52 Ответить
25.09.2020 08:52 Ответить
Дуже потішили мене кацапські анально-газові вибухи
Кацапи навіть не усвідомлюють, наскільки вони кумедні. Вічний кацапський дурдом "пролітаючи над гніздом зозулі". Порівняно з ними тільки телебачення КНДР може конкурувати...
Дякую Цензор.НЕТ, - посміявся з цього відео. Мало які кінокомедії можуть так розсмішити.
24.09.2020 18:22 Ответить
24.09.2020 18:22 Ответить
Странные люди, им в своей стране не чем заняться?
24.09.2020 18:42 Ответить
24.09.2020 18:42 Ответить
Нет,просто круглые идиоты .
24.09.2020 20:19 Ответить
24.09.2020 20:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=APQtqkKqq3g тут відповідь на ваше питання
24.09.2020 21:05 Ответить
24.09.2020 21:05 Ответить
Рашистляндия лютует - Слава Украине!
24.09.2020 18:42 Ответить
24.09.2020 18:42 Ответить
не пожарные вертолетики, а зажарные- могут много "непобедимых" зажарить
24.09.2020 18:45 Ответить
24.09.2020 18:45 Ответить
как подгорает-то у раскосой кацапо-орды))
24.09.2020 18:49 Ответить
24.09.2020 18:49 Ответить
бравада обісравшихся вєлікороссовъ
24.09.2020 19:00 Ответить
24.09.2020 19:00 Ответить
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует, как их не существовало до 18-века. Плод имперского проекта московии...
Это как "советский человек" в совке... Исчез совок - исчез "советский народ". Исчезнет эрефия - исчезнут "русские"... Останутся мордва, мокша, эрзя и прочие, "трахнутые имперским величием".
25.09.2020 12:20 Ответить
25.09.2020 12:20 Ответить
я з вами цілком згоден
25.09.2020 22:38 Ответить
25.09.2020 22:38 Ответить
Посмотрим на рыло пропагандосов РаSSии когда на севере Сумской области будут стоять "Томагавки"
24.09.2020 19:42 Ответить
24.09.2020 19:42 Ответить
якась псарня...
24.09.2020 20:10 Ответить
24.09.2020 20:10 Ответить
..так бывает, когда бабуины не понимают как ОНО летает
24.09.2020 20:13 Ответить
24.09.2020 20:13 Ответить
обосцанным мокшам срочно выдать охлаждающую мазь для пердаков.......
24.09.2020 20:18 Ответить
24.09.2020 20:18 Ответить
24.09.2020 22:40 Ответить
24.09.2020 22:40 Ответить
В пропаганд.ролику найбільше повторювали фразу "техника устаревшая" - спецом щоб заспокоїти здурілу вату, а то ще зі страху вішатись підуть чи уся рашка в запой піде зі смутку (из огорчения)
24.09.2020 20:25 Ответить
24.09.2020 20:25 Ответить
Діарея з рота , але фекаліями штиняє!!!!!!!!!!
24.09.2020 20:40 Ответить
24.09.2020 20:40 Ответить
Конечно, скоты мокшанские, лучше с вами сотрудничать и дружить. Ваше слово и мнение не значат ровным счетом ничего. Ни чести, ни совести, ни морали.
24.09.2020 20:51 Ответить
24.09.2020 20:51 Ответить
Послухав уривок з шоу подружжя Скабєєвих, щодо конвертоплана CV-22 «Osprey» .
За 1 мільйон рублів (зарплата на місяц кожному рило, ***** цінує пропагандонів ), нести таку маячню ?!

Ну, а тепер, що ж насправді є конвертоплан CV-22 «Osprey» ?

«Конвертоплан CV-22 «Osprey» єдиний у світі серійний зразок такої авіаційної техніки.
Поки що, ні одна країна, не змогла повторити, це досягнення США.
«У цілому за період від початку проекту JVX до надходження перших зразків CV-22 «Osprey» в війська пройшло близько 29 років. Очевидно, що V-22 «Osprey» не став винятком з правил, а лише підтверджує відомий постулат. Реалізація проектів в області ******** складної військової авіаційної техніки вимагає десятиліть роботи.
Бойові можливості V-22 «Osprey».
Як вважають фахівці, що пред'являються вимоги: літати швидше, вище і далі, ніж вертоліт - V-22 «Osprey» виконує без питань. Його максимальна і крейсерська швидкість (близько 180 км / ч, 100 вузлів) вище відповідних значень для більш важких вертольотів: моделі CH-47F або CH-53K, від компаній «Боїнг» і «Сікорський» (Sikorsky) відповідно.

Виходячи з показників швидкості, дальності і корисного навантаження, V-22 Osprey, на думку експертів, не має рівних для застосування у силах спеціального призначення.»
24.09.2020 20:51 Ответить
24.09.2020 20:51 Ответить
................................................................На ТСН "Тиждень" показали, як журналісти 1+1 подорожували Росією і там росіяни з другого поверху викидали фекалії надвір, бо всі сральники в домі засрані на метр!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чому би Скабєєвій не обговорити цю "радную тему" для граждан Расєї на ТВ "Россия"?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24.09.2020 21:02 Ответить
24.09.2020 21:02 Ответить
Коли рашики їздили у Столсбері отруїти Скрипалів, потім пішли дані злочинців і один з них був з одного з рашинських мухосрансків. Стало цікаво де той мудак виріс, набрав назву в Інтернеті і дав команду обрати малюнки. Якісь сараї, велика калюжа на 70% фото і каміння, щоб перескакувати.
Так от замість того, щоб зробити стік для води, дорогу, тощо. Воно тікає буквально з Батьківщини й готове труїти людей аби з мóцкви не виперли.
24.09.2020 22:45 Ответить
24.09.2020 22:45 Ответить
25.09.2020 02:10 Ответить
25.09.2020 02:10 Ответить
Мистер Путлер,что с лодкой? Она Утонула.... Мистер Путлер что в Беслане? я всех перестрелял....
24.09.2020 21:15 Ответить
24.09.2020 21:15 Ответить
У ********** лапти под ногами пригорають !!!
24.09.2020 21:40 Ответить
24.09.2020 21:40 Ответить
Ну й рєпи в алєней...
24.09.2020 22:42 Ответить
24.09.2020 22:42 Ответить
Якщо у Москви від чогось підгорає, то це і є саме те, що нам потрібно!
24.09.2020 22:55 Ответить
24.09.2020 22:55 Ответить
Таких «вертольотиків» в фєдєрашкє нема...
І не буде...
А за польоти, в той же час, Б - 52 біля кордонів, з відпрацьовуванням атаки на Санкт-Пітербург, Кенігсберг та Маацкву, вони нічого не згадували???
Чому???
Тому що обісратушки???
24.09.2020 23:20 Ответить
24.09.2020 23:20 Ответить
Если это "устаревшая" и "отсталая" техника - покажите такой РУССКЫЙ аппарат.
Только не говорите, что идея неперспективная - турбопроп, взлетающий как вертолёт,
и летящий как самолёт.
24.09.2020 23:46 Ответить
24.09.2020 23:46 Ответить
это хорошо, что козлорыломордые кацапы ссыканули... дай Бог, чтобы следующим шагом стало вступление Украины в НАТО и открытие десятка баз США на территории страны!
25.09.2020 05:16 Ответить
25.09.2020 05:16 Ответить
ЗасРашка 2014

Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.

ЗасРашка 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро
25.09.2020 07:40 Ответить
25.09.2020 07:40 Ответить
Даже Валерий Соловей (типа оппозиционер) на вопрос отдал ли бы он Крым,
став президентом России, ответил : "Не дождётесь". Нужен не просто пустой холодильник,
а пустое место там, где когда-то стоял холодильник, чтобы РУССКЫЙ ДЕМОКРАТ
задумался а может всё таки украденное проще вернуть, чем жить на сухари по талонам ?
25.09.2020 09:44 Ответить
25.09.2020 09:44 Ответить
Это из серии как Шариков в дырявых носках и обоссаном споднем рассказывает Преображенскому о стареньких вертолетах!
25.09.2020 07:47 Ответить
25.09.2020 07:47 Ответить
Интересно какое будет зарево галактического масштаба за поребрики когда Петриоты разместят в Харьковской...Черниговской и Сумской областях?)
25.09.2020 07:50 Ответить
25.09.2020 07:50 Ответить
Так подобається,коли пси кремлівської кривавої мафії біснуються...побачили літак ііі.... всцялися....наперебій загомоніли-одния словом -пСИ.
25.09.2020 07:50 Ответить
25.09.2020 07:50 Ответить
Гарний трапився малюночок; літачок пролітає на скабєєвскімі головами..а нашому *****- неприроднику, портянці приготуватись до втьоку.
25.09.2020 08:07 Ответить
25.09.2020 08:07 Ответить
это ж вроде конвертопланы, классная штука, они даже не знают как это называется, напоминают дикарей на островах, которые называли самолеты железными птицами...
25.09.2020 08:40 Ответить
25.09.2020 08:40 Ответить
Тут вопрос не в заведомо известной реакции российских медиа, им дали команду "ФАС". Вопрос с перераспределении сфер влияния. США, такими действиями показывают, что Украина сейчас входит в их стратегические интересы. Российская империя,в нынешней ипостаси ,никогда, подчеркиваю, НИКОГДА, не согласится на выход Украины из сферы своего влияния, вплоть до открытой вооруженной агрессии с применением оружия массового поражения. Поэтому, только развал этой империи зла может дать Украине нормальное существование, как государства.
25.09.2020 08:48 Ответить
25.09.2020 08:48 Ответить
Словесный понос на фоне горящих ватных пуканов - значит правильным путем двигаемся.
25.09.2020 08:49 Ответить
25.09.2020 08:49 Ответить
Це просто свято якесь! Давайте ще!
25.09.2020 09:28 Ответить
25.09.2020 09:28 Ответить
господи, ну до чого ж вони жалюгідні !
25.09.2020 09:32 Ответить
25.09.2020 09:32 Ответить
Аналогов в Рашке нет "вертолетики" Оспрей, Б-52 самолётики с регулярным патрулированием
Кацы, все по плану, скоро "какая-то там ракетная америцкая базочка на Хуторе Михайловский"😂
25.09.2020 09:55 Ответить
25.09.2020 09:55 Ответить
Разрывом ватных пуканов, удовлетворён! )))
25.09.2020 10:06 Ответить
25.09.2020 10:06 Ответить
На мордах натянутые улыбки, но горящие пердаки всё ставят на своё место.
25.09.2020 10:45 Ответить
25.09.2020 10:45 Ответить
25.09.2020 10:52 Ответить
25.09.2020 10:52 Ответить
раша побила все рекорды по дебилизму на тв "сначала вонь-потом огонь".Папуасы из вечной мерзлоты,женщины лёгкого поведения симоньянки-здорванки,аншлаг на приёме у психдиспетчера,упали вы кацапьё ниже городской канализации,попутного ветра синеопые.
25.09.2020 11:52 Ответить
25.09.2020 11:52 Ответить
У скрепоносной путлеровской биомассы дупы пылают от зависти и злобы к Украине.
25.09.2020 21:38 Ответить
25.09.2020 21:38 Ответить
