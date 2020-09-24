"Сказать, что это издевательство - ничего не сказать. Пожарные вертолетики. Это к гей-параду они готовятся", - пропагандисты РФ обсуждают пролет CV-22B Osprey армии США над Киевом. ВИДЕО

Пролет самолетов CV-22B Osprey, экипажи которых участвуют в американско-украинских военных учениях Сил специальных операций "Fiction Urchin", над Днепром в Киеве стал темой для обсуждения в студии пропагандистского шоу Ольги Скабеевой на росТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники пропагандистской передачи всячески иронизировали над военным сотрудничеством Украины и США.

"Сказать, что это издевательство - ничего не сказать... Какие-то пожарные вертолетики... Это к гей-параду они готовятся", - говорили пропагандисты.

