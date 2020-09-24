"Сказать, что это издевательство - ничего не сказать. Пожарные вертолетики. Это к гей-параду они готовятся", - пропагандисты РФ обсуждают пролет CV-22B Osprey армии США над Киевом. ВИДЕО
Пролет самолетов CV-22B Osprey, экипажи которых участвуют в американско-украинских военных учениях Сил специальных операций "Fiction Urchin", над Днепром в Киеве стал темой для обсуждения в студии пропагандистского шоу Ольги Скабеевой на росТВ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, участники пропагандистской передачи всячески иронизировали над военным сотрудничеством Украины и США.
"Сказать, что это издевательство - ничего не сказать... Какие-то пожарные вертолетики... Это к гей-параду они готовятся", - говорили пропагандисты.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Крепкая у вас психика, смотреть истерики поехавших.
я с 6 сек. с перемоткой выдержал.
Как и "Сваты" - но выдержа секунд 10. б*же, это.... ну, тут слова такие нельзя употребл*ть.
Ми три братні народи, нє так лі, хАхли?
Это только начало!
При Порошенко такие совместные учения и поддержка НАТО были?
Такое поведение только портит отношения с США, как по мне. А до 2014 года отношений с США не было, я так понимаю. Ну и ылита нам досталась!
Активность Трампа,ну никак (от слова совсем) не связана с деятельностью ПреЗедента. Вернее ,полной "отсутственности" таковой ...
Трамп пытаетя привлечь на свою сторону часть электората Байдена,который больше поддерживает Украину.
Но меня удивило бы,если бы вы,явный зебил, Поняли бы это!!!
Типа, погодь, Барак, я чичас загляну к одному твоему сопернику, а потом мы вернемся к дружественной беседе.
Зебилы, б....ь!
Кацапи навіть не усвідомлюють, наскільки вони кумедні. Вічний кацапський дурдом "пролітаючи над гніздом зозулі". Порівняно з ними тільки телебачення КНДР може конкурувати...
Дякую Цензор.НЕТ, - посміявся з цього відео. Мало які кінокомедії можуть так розсмішити.
Это как "советский человек" в совке... Исчез совок - исчез "советский народ". Исчезнет эрефия - исчезнут "русские"... Останутся мордва, мокша, эрзя и прочие, "трахнутые имперским величием".
За 1 мільйон рублів (зарплата на місяц кожному рило, ***** цінує пропагандонів ), нести таку маячню ?!
Ну, а тепер, що ж насправді є конвертоплан CV-22 «Osprey» ?
«Конвертоплан CV-22 «Osprey» єдиний у світі серійний зразок такої авіаційної техніки.
Поки що, ні одна країна, не змогла повторити, це досягнення США.
«У цілому за період від початку проекту JVX до надходження перших зразків CV-22 «Osprey» в війська пройшло близько 29 років. Очевидно, що V-22 «Osprey» не став винятком з правил, а лише підтверджує відомий постулат. Реалізація проектів в області ******** складної військової авіаційної техніки вимагає десятиліть роботи.
Бойові можливості V-22 «Osprey».
Як вважають фахівці, що пред'являються вимоги: літати швидше, вище і далі, ніж вертоліт - V-22 «Osprey» виконує без питань. Його максимальна і крейсерська швидкість (близько 180 км / ч, 100 вузлів) вище відповідних значень для більш важких вертольотів: моделі CH-47F або CH-53K, від компаній «Боїнг» і «Сікорський» (Sikorsky) відповідно.
Виходячи з показників швидкості, дальності і корисного навантаження, V-22 Osprey, на думку експертів, не має рівних для застосування у силах спеціального призначення.»
Так от замість того, щоб зробити стік для води, дорогу, тощо. Воно тікає буквально з Батьківщини й готове труїти людей аби з мóцкви не виперли.
І не буде...
А за польоти, в той же час, Б - 52 біля кордонів, з відпрацьовуванням атаки на Санкт-Пітербург, Кенігсберг та Маацкву, вони нічого не згадували???
Чому???
Тому що обісратушки???
Только не говорите, что идея неперспективная - турбопроп, взлетающий как вертолёт,
и летящий как самолёт.
Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.
ЗасРашка 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро
став президентом России, ответил : "Не дождётесь". Нужен не просто пустой холодильник,
а пустое место там, где когда-то стоял холодильник, чтобы РУССКЫЙ ДЕМОКРАТ
задумался а может всё таки украденное проще вернуть, чем жить на сухари по талонам ?
Кацы, все по плану, скоро "какая-то там ракетная америцкая базочка на Хуторе Михайловский"😂