На Лысой горе в Киеве нашли тело мужчины с пробитой головой и ножницами в шее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на Лысой горе, поздно вечером 23 сентября, прохожий обнаружил тело неизвестного с признаками насильственной смерти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"В лесопарковой зоне на Лысой горе мужчина с 16-летним сыном нашел тело мужчины и сразу вызвал полицию. Криминалисты предварительно сообщили, что смерть наступила в результате колото-резаных ран ножницами в области шеи. Также у мужчины пробита голова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на вид погибшему около 40 лет.
"Рядом с телом нашли бутылку какой-то "сивухи" и печенье. Похоже, именно во время распития алкогольных напитков и произошел роковой конфликт", - сказано в сообщении.
Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего, а также все обстоятельства этого ужасного события.
Больше некому.
Там даже некоторые экскурсоводы дают объявления о платных экскурсиях.
Так экскурсии на лысую гору проводят минимум в четырех разных местах города.
Меня в этой группе давно забанили за ехидные замечания.
Есть ещё всемирный клуб киевлянина.
Там проколов меньше, но меня забанили тоже
При желании там тоже есть где потеряться.
та шо ж це таке! Вознесенський узвіз, а ніякий не смірнов-ласточкін! ))
Пока не приведут в божеский вид, нефиг.
Вночі невідомі парикмахери ножицями....