15 630 42

На Лысой горе в Киеве нашли тело мужчины с пробитой головой и ножницами в шее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Лысой горе, поздно вечером 23 сентября, прохожий обнаружил тело неизвестного с признаками насильственной смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"В лесопарковой зоне на Лысой горе мужчина с 16-летним сыном нашел тело мужчины и сразу вызвал полицию. Криминалисты предварительно сообщили, что смерть наступила в результате колото-резаных ран ножницами в области шеи. Также у мужчины пробита голова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вид погибшему около 40 лет.

На Лысой горе в Киеве нашли тело мужчины с пробитой головой и ножницами в шее 01

"Рядом с телом нашли бутылку какой-то "сивухи" и печенье. Похоже, именно во время распития алкогольных напитков и произошел роковой конфликт", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего, а также все обстоятельства этого ужасного события.

На Лысой горе в Киеве нашли тело мужчины с пробитой головой и ножницами в шее 02
На Лысой горе в Киеве нашли тело мужчины с пробитой головой и ножницами в шее 03
На Лысой горе в Киеве нашли тело мужчины с пробитой головой и ножницами в шее 04
Фото: Киев.Оперативный

На Лысой горе в Киеве нашли тело мужчины с пробитой головой и ножницами в шее 05

+20
Парикмахеры?
Больше некому.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:38 Ответить
+10
Сакральна жертва відьомського шабашу?
показать весь комментарий
24.09.2020 11:16 Ответить
+10
не,всё проще - банальные бомжацкие посиделки
показать весь комментарий
24.09.2020 11:22 Ответить
Сакральна жертва відьомського шабашу?
показать весь комментарий
24.09.2020 11:16 Ответить
Самооборона.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:21 Ответить
не,всё проще - банальные бомжацкие посиделки
показать весь комментарий
24.09.2020 11:22 Ответить
ну там ще цигани якось жили
показать весь комментарий
24.09.2020 13:27 Ответить
" Поряд iз тiлом знайшли пляшку сивухи та печиво.Схоже, саме пiд час розпиття алкогольних напоiв стався фатальний конфлiкт" понятно, что для распития спиртных напитков с собой необходимы ножницы и они такие "маленькие" 9 судя по фото), что легко помещаются в карман
показать весь комментарий
24.09.2020 11:24 Ответить
Але хто ходить в ночі на лису гору з ножницями?
показать весь комментарий
24.09.2020 11:30 Ответить
Парикмахеры?
Больше некому.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:38 Ответить
Ага. Суини Тодд, известный парикмахер с Флит стрит. %)
показать весь комментарий
24.09.2020 11:56 Ответить
В того було лезо.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:01 Ответить
Якась відьма замовила прикмахера до дому , а той в потемках щось напартачив.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:58 Ответить
Буханоиды.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:05 Ответить
ну если печенье рошен значит против Порошенко еще одно дело откроют
показать весь комментарий
24.09.2020 11:30 Ответить
Поскольку понаехавшие журнашлюхи все возвышенности Киева называют лысыми горами, в том числе щекавицу и старокиевскую, хотелось бы уточнить о чем речь в этом случае.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:31 Ответить
естественно ту, шо на Выдубичах. чесно говоря никогда не слышал чтоб какую-то другую гору в Киеве так называли...тем более "в лесопарковой зоне". на Замковой, на Юрковице нет лесопарковой зоны, а на Лысой как раз есть. ну а Старокиевскую вообще вряд ли кто-то будет идентифицировать как гору, то уже просто улицы города
показать весь комментарий
24.09.2020 12:14 Ответить
Зайдите в Фейсбуке в группу коренного киевлянина.
Там даже некоторые экскурсоводы дают объявления о платных экскурсиях.
Так экскурсии на лысую гору проводят минимум в четырех разных местах города.
Меня в этой группе давно забанили за ехидные замечания.
Есть ещё всемирный клуб киевлянина.
Там проколов меньше, но меня забанили тоже
показать весь комментарий
24.09.2020 13:13 Ответить
Пысы, на щекавице столько диких мест, что могли неделю искать, кроме того эти экскурсоводы ещё в районе смирнова-ласточкина находят такую гору.
При желании там тоже есть где потеряться.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:19 Ответить
"в районе смирнова-ласточкина"
та шо ж це таке! Вознесенський узвіз, а ніякий не смірнов-ласточкін! ))
показать весь комментарий
24.09.2020 13:54 Ответить
Угу, с ведьмаками и руинами.
Пока не приведут в божеский вид, нефиг.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:00 Ответить
зелена кніга шабаша
показать весь комментарий
24.09.2020 12:10 Ответить
Может он парикмахер интимных мест. Стрижет в безлюдных местах. Ночью плохо видно, вот и стриганул не то, что надо. И получил ответ...😉
показать весь комментарий
24.09.2020 12:17 Ответить
Рабочая версия.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:38 Ответить
На Лисій горі в Києві знайшли тіло чоловіка з пробитою головою і ножицями в шиї - Цензор.НЕТ 9126
показать весь комментарий
24.09.2020 12:48 Ответить
Жертвоприношення відьми-зебілки ва ім'я великого Янелоха!
показать весь комментарий
24.09.2020 13:22 Ответить
Лєнки шолє?
показать весь комментарий
24.09.2020 17:48 Ответить
Та нє. Якась інстаграмщиця, яка на Лєнку підписана.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:55 Ответить
від того не легше, страшно стає, що їх не меншає, думали 73%, а по факту більше
показать весь комментарий
24.09.2020 21:15 Ответить
Кого більшає? Зебілок? Вони майже всі повтікали чи нікі змінили. Танька Лайф вже стала Гарри Гарриссоном, а мене не забула.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:44 Ответить
то взагалі упороте, я коли їй щось пишу, то звертаюсь Татьяна Флай , вона вже звикла, не відповідає.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:16 Ответить
Как то неосторожно мужик подстригся.... а если бы вдруг побриться захотел, то голову бы по всей Лысой горе искали!
показать весь комментарий
24.09.2020 16:17 Ответить
А ви думали чого гора зветься Лисою?
Вночі невідомі парикмахери ножицями....
показать весь комментарий
25.09.2020 19:39 Ответить
 
 