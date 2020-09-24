На Лысой горе в Киеве нашли тело мужчины с пробитой головой и ножницами в шее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Лысой горе, поздно вечером 23 сентября, прохожий обнаружил тело неизвестного с признаками насильственной смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"В лесопарковой зоне на Лысой горе мужчина с 16-летним сыном нашел тело мужчины и сразу вызвал полицию. Криминалисты предварительно сообщили, что смерть наступила в результате колото-резаных ран ножницами в области шеи. Также у мужчины пробита голова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вид погибшему около 40 лет.

"Рядом с телом нашли бутылку какой-то "сивухи" и печенье. Похоже, именно во время распития алкогольных напитков и произошел роковой конфликт", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего, а также все обстоятельства этого ужасного события.







Фото: Киев.Оперативный