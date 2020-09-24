Активисты у стен Комитета по нацбезопасности требуют создания ВСК по "делу вагнеровцев". ВИДЕО

Активисты под Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки требуют создания временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом сообщил ветеран АТО, общественный деятель Александр Погребиский.

"Сейчас ВСК должна установить факт присутствия или отсутствия спецоперации по "вагнеровцам", проводили ли ее. Ведь в прессе много фактов опубликовано, того что такая спецоперация проводилась, негласные допросы с "вагнеровцами", которые сбивали наши военные самолеты, а наша власть отрицает возможность проведения такой спецоперации. ВСК должна установить, действительно ли эта спецоперация была. Если власть врет она должна отвечать за это", - сказал Погребиский.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

