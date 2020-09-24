РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9289 посетителей онлайн
Новости Видео
2 959 62

Активисты у стен Комитета по нацбезопасности требуют создания ВСК по "делу вагнеровцев". ВИДЕО

Активисты под Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки требуют создания временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом сообщил ветеран АТО, общественный деятель Александр Погребиский.

"Сейчас ВСК должна установить факт присутствия или отсутствия спецоперации по "вагнеровцам", проводили ли ее. Ведь в прессе много фактов опубликовано, того что такая спецоперация проводилась, негласные допросы с "вагнеровцами", которые сбивали наши военные самолеты, а наша власть отрицает возможность проведения такой спецоперации. ВСК должна установить, действительно ли эта спецоперация была. Если власть врет она должна отвечать за это", - сказал Погребиский.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародованная информация по "делу вагнеровцев" не была тайной в момент публикации, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Автор: 

акция (2443) ВСК (460) ЧВК Вагнер (1338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
госпади... а уже посадили тех "контрразведчиков", которые прощелкали приезд Уткина "Вагнера", к своей маме в Полтавскую область ? Вагнер в селе полтора месяца у мамы картошку копал, тут в Украине, и никто пальцем о палец не ударил. Дебилы.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:00 Ответить
+11
Конечно, на Майдан! Петики уже аж пищат. Обещают покинуть натруженные диваны и быть в первых рядах
показать весь комментарий
24.09.2020 15:09 Ответить
+10
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8319
показать весь комментарий
24.09.2020 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
госпади... а уже посадили тех "контрразведчиков", которые прощелкали приезд Уткина "Вагнера", к своей маме в Полтавскую область ? Вагнер в селе полтора месяца у мамы картошку копал, тут в Украине, и никто пальцем о палец не ударил. Дебилы.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:00 Ответить
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8319
показать весь комментарий
24.09.2020 15:29 Ответить
Збуджуєшся на чоловіків, пустунчику?)))
показать весь комментарий
24.09.2020 16:04 Ответить
Дівчинко,ти там бачиш чоловіків?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:24 Ответить
Зебня с таким же успехом может и про Крым 14-ом вспомнить, оправдывая свой маразм по защите Бубочки.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:56 Ответить
А як сліди приведуть на Банкову, то далі в "Спортлото" чи на Майдан?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:00 Ответить
Конечно, на Майдан! Петики уже аж пищат. Обещают покинуть натруженные диваны и быть в первых рядах
показать весь комментарий
24.09.2020 15:09 Ответить
Хрен с ними с Петиками, это ж Зеленский лично на майдане был, и не раз. А как ЗЕфанаты, готовы выступить стройными рядами против коррупции и предательства?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:17 Ответить
Чтобы изгнать их из голов петиков? Конечно! Пусть только Зеля скажет.
Но он не скажет... Слишком добрый. Аукнется ещё ему это.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:49 Ответить
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7713

Та памʼятаємо, куди йому пропонували піти.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:06 Ответить
Только Майдан!
А иначе, чем мы лучше белорусов?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:12 Ответить
Коли? Який "маяк"? "Три гуся"?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:15 Ответить
Спроси у норд веста.
Он лучше знает.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:19 Ответить
ніякої ТСК у ВРУ не буде, бо тоді треба оголошувати імпічмент та визнавати факт державної зради на самому високому рівні
показать весь комментарий
24.09.2020 15:01 Ответить
Будет, не сейчас так чуть позже, всему свое время...
показать весь комментарий
24.09.2020 15:21 Ответить
потім вже нічого не можна буде довести, бо вже нищать докази..
показать весь комментарий
24.09.2020 15:34 Ответить
Есть копии с датами, подписями и печатями, и люди которые вели это дело молчать не будут, какой им резон за Ермака впрягаться?
показать весь комментарий
24.09.2020 17:52 Ответить
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6206
показать весь комментарий
24.09.2020 19:15 Ответить
Активисты у стен Комитета по нацбезопасности требуют создания ВСК по "делу вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 2115
показать весь комментарий
24.09.2020 15:07 Ответить
Зачем? Что это и кому даст?. Выводы будут написаны в том же кабинете, где писался документ для КС по вопросу Законопроекта по НАБУ.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:07 Ответить
Или в том кабинете, где признали законность "Роттердам+"?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:11 Ответить
це один і той самий кабінет))
показать весь комментарий
24.09.2020 15:17 Ответить
Нет, абсолютно точно в том, где придумали формулу Амстердам +, При этом заметьте, что лично я не имею ничего против этой формулы. Ценообразование на внутреннем рынке должно быть привязано к какой-то цене, какой-то из мировых бирж. Обычно выбирается та, которая ближе с учетом наценки за транспортировку. Но при этом наезжать на Роттердам+ мог только недоумок, который прыгал на сцене стадиона на дебатах.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:18 Ответить
Тебе нравится, когда петюня с охмедкой тебе тулят уголь по цене в порту Роттердама, купленный и вывезенный с лугандона?. Ответов только два
показать весь комментарий
24.09.2020 17:27 Ответить
Ответ только один. Вернее вопрос. При чем тут Порошенко, если кто-то вывозит уголь из лугандона и сколько по-вашему должен стоить тот уголь? Если забыли - напомню. Так называемый лугандонский уголь, который якобы обнаружили наши фейковые антикоррупционеры при Порошенко, был выявлен на западной границе Украины, при этом без какого-либо подтверждения его принадлежности к ОРДЛО. Но то, что у вас, фейкометчиков память птичья уже все привыкли.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:42 Ответить
Я тебе чмо, напомню, кто в 2017 году силами сбу снимало блокаду. У меня была последняя капля в отношении парашенки и оно, гандонище - днище дно пробило. Гугли
показать весь комментарий
24.09.2020 17:48 Ответить
Купи мозг Паша, весь тот уголь мы сейчас покупаем у РФ в два раза дороже и в два раза больше.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:53 Ответить
Там нет дна.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:58 Ответить
Я знаю, но нельзя опускать руки...
показать весь комментарий
24.09.2020 18:05 Ответить
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3531
показать весь комментарий
24.09.2020 19:17 Ответить
слышишь мразь, я хочу жить в стране не с волчарой, а с президентом. А порошок - таки да - волчара мелкая и позорная
показать весь комментарий
28.09.2020 02:02 Ответить
так это не активист, это пороховатник
показать весь комментарий
24.09.2020 15:13 Ответить
Кремлю не треба й навіть штірліцев впроваджувати - усе розкажуть та покажуть "поборники"
показать весь комментарий
24.09.2020 15:14 Ответить
А приезд сына Пшонки в 2015 году с целью продать бизнес, квартиру на Гончара, порешать кучу вопросов с доверенностью от папы.. не вызывал когнитивный диссонанс у секты Пети? Мало того, https://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/minust-planiruet-peredat-funkcii-registracii-biznesa-tpp-323356 Порошенко через своего ставленника Петрова собирался передать функции регистрации абсолютно всего бизнеса в руки ТПП Украины , которая является частной, негосударственной структурой, продолжающей находиться в активах семьи Пшонки. Бенефициар там его жена, с которой Пшонка быстро и как бы типа развелся в 2014.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:18 Ответить
Так пиши сразу Венедиктовой, чего тут паясничаешь, а чего там на сына Пшонки, какой криминал?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:20 Ответить
А смысл писать Венедиктовой? Она из той же Системы. И дело Порошенко продолжается какво внешней политике, та и во внутренней. Продолжают преследовать как и при нем патриотов и не замечать предательство и коррупционеров. Ремонт моста на станице Луганской - это ведь еще план Порошенко 2016 года. Не вижу различий.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:25 Ответить
Ты за кого голосовал то на выборах, за Порошенко?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:28 Ответить
Я не слепой. Мне его 5 лет хватило с лихвой, чтобы понять кто такой Порошенко!
показать весь комментарий
24.09.2020 15:33 Ответить
Согласен...
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9759
показать весь комментарий
24.09.2020 18:06 Ответить
Я каждый раз удивляюсь умственному развитию ылиты. Нет предела "совершенству" просто. Ты мне хочешь доказать, что Порошенко лучше Зеленского, т.к экономика была стабильна!? Тогда уже за Кучму давай, или Яныка - У них экономика росла круче!
С чего ты, недоразумение, решило, что я буду голосовать за Порошенко, если Зеленский такое же латентное чмо ватное? Только еще и в экономике не тямящее?
Плевал я на и на Зеленского, и на твоего Порошенко! Именно из за их действий на посту президента.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:40 Ответить
Ты из тех дятлов, которые считают что его кто то куда то ведет, этим удобно оправдывать собственную никчемность и тупость. Ты хоть за Шария проголосуй, твоя жизнь не изменится, потому как сам меняться не хочешь а постоянно ищешь виноватого.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:20 Ответить
Офшоры тоже не криминал. Но прекрасно характеризуют главнокомандующего.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:35 Ответить
Пшонка убивал украинцев, пропагандируя русский мир? Операция по его задержанию готовилась больше года?
Дебилы, вы примитивны в своих попытках манипулировать.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:02 Ответить
Дебил тут только ты, похоже. Откуда такие "гениальные" выводы мне даже интересно!?
показать весь комментарий
24.09.2020 22:15 Ответить
Дебил не в состоянии ответить на прямые вопросы?
Вывод очевиден, хотя я его не делал.
показать весь комментарий
25.09.2020 07:00 Ответить
Странные эти клоуны. Неужто думают, что получится отсидеться и все само рассосется? Это вам не Роттердам +, отвечать придется...
показать весь комментарий
24.09.2020 15:19 Ответить
Активисты -шантажисты вышли на зароботок.Сложноватые времена, нэма грандиозных подий.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:20 Ответить
Давно столько кацапья с подкацапниками тут не видел, ссутся когда страшно...
показать весь комментарий
24.09.2020 15:23 Ответить
Как в Кремле, а это что ...СБУ в суде подтвердила, что занималась наемниками ЧВК Вагнера перед их задержанием в Беларуси.
ДОКУМЕНТ...https://censor.net/ru/news/3220945/sbu_v_sude_podtverdila_chto_zanimalas_naemnikami_chvk_vagnera_pered_ih_zaderjaniem_v_belarusi_dokument
показать весь комментарий
24.09.2020 15:27 Ответить
Ну у дебилов и Бутусов на Кремль работает.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:53 Ответить
зебилы всю ботоферму пригнали. "Никакой спецоперации не бииило, дерьмак святой, буба пророк")))
показать весь комментарий
24.09.2020 15:32 Ответить
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2285
показать весь комментарий
24.09.2020 15:36 Ответить
Зебіли! Ви зробили це разом!
показать весь комментарий
24.09.2020 16:04 Ответить
Без его жопного танца переговоры не сдвинуть.
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7592
показать весь комментарий
24.09.2020 21:43 Ответить
Дожились, що державна зрада це як перейти вулицю чи кинути стакан горілки в шлунок. Я дивуюсь, ні тобі прокурорів, ні СБУ, ні МВС ні контррозвідці ЗСУ , ні КМУ, нікому не цікаво, що шпигун живе і процвітає прямо біля кормушки в ОПУ. Може потрібно вже вводити в законоджавстів вищу міру соціального захисту від падлюк бо знищать ці фарисеї державу.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:46 Ответить
зебараны вообще берега попутали?

Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8009
показать весь комментарий
24.09.2020 15:58 Ответить
Вони працюють на знищення Неньки по всіх фронтах.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:06 Ответить
 
 