В Минске таксист помог сбежать от ОМОНовцев парню, запрыгнувшему к нему в машину. ВИДЕО
Минский таксист резко нажал на газ и увез от погони парня, которого преследовали ОМОНовцы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Euroradio инцидент произошел вечером 23 сентября на улице Пушкинской. Убегая от силовиков, участник протестов запрыгнул в такси, а его водитель немедленно рванул с места, уезжая от силовиков, которые от бессилия вдогонку несколько раз ударили дубинкой по автомобилю.
