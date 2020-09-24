РУС
15 775 71

В Минске таксист помог сбежать от ОМОНовцев парню, запрыгнувшему к нему в машину. ВИДЕО

Минский таксист резко нажал на газ и увез от погони парня, которого преследовали ОМОНовцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Euroradio инцидент произошел вечером 23 сентября на улице Пушкинской. Убегая от силовиков, участник протестов запрыгнул в такси, а его водитель немедленно рванул с места, уезжая от силовиков, которые от бессилия вдогонку несколько раз ударили дубинкой по автомобилю.

Автор: 

Беларусь (7974) такси (213) ОМОН (112)
Топ комментарии
+70
Белорусы - хорошь бегать, пора ОХОТИТСЯ!!!
Таксист МУЖИК!!!! Уважуха тебе и твоим родителям!!!
24.09.2020 15:01 Ответить
+30
Это не омон, это скрепоносцы.
24.09.2020 14:58 Ответить
+25
ваше утверждение абсолютно верно, но решение было принято мгновенно, поэтому на инстинктах, уважуха таксисту за рефлексы!
24.09.2020 16:50 Ответить
У него выхода небыло, если парень уже запрыгнул.
24.09.2020 14:55 Ответить
Просто мог остаться стоять и всё.
24.09.2020 15:15 Ответить
Омон принял бы его за подельника, и в пылу борьбы его аргументы что он левый товарищ никто бы не воспринял.
24.09.2020 15:18 Ответить
ваше утверждение абсолютно верно, но решение было принято мгновенно, поэтому на инстинктах, уважуха таксисту за рефлексы!
24.09.2020 16:50 Ответить
пока они вытаскивали бы его из салона, и водила отгреб бы и двери бы оторвали , так что валить самое правильное решение))
24.09.2020 16:55 Ответить
соболезную таксисту... тачку сожгут найдут почки отобью посодют и парня сам сдаст...
24.09.2020 14:56 Ответить
Парень еще не знает что за рулем титушка.
24.09.2020 14:58 Ответить
Как он его сдаст, если он видел его в первый и скорей всего в последний (в хорошем смысле слова) раз?
24.09.2020 15:36 Ответить
отпечатки пальцев парня в авто пото- жировые следы группа крови генном если захотят то найдут...
24.09.2020 15:49 Ответить
вы себе представить не можете чего только люди не теряют и студенческие билеты и справки и чеки квитанции билеты на транспорт авиа жел.дорога... и карты банка и паспорт и справку о судимости...и фотографии говорю вам как юрист и работающий в системе права с 1981 года в кино показывают ПРАВДУ...а не выдумывает сценарист... иногда такое в жизни бывает что ни один писатель сценарист не придумает...а тут проблем нема Минск милиция ОМОН номер зафиксировали 100%; передали дорожной службе и всем всем кто отслеживает ситуацию.. установить кто за рулем не сложно можно даже через 10-12 кварталов машину взять в коробочку или подстрелить ей колеса... я не радуюсь ничему НО для оперативного отрыва надо иметь опять навыки чуйку и практику.. да в кино водитель откажется бывшим оперативником или спецназовцем которому Лука насолил...НО это уже новый сериал- а не жизнь...
24.09.2020 15:53 Ответить
В смысле сам сдаст? Отгонит свою машину в полицию или отнесет ручку двери и часть оббивки салона с отпечатками? Ну для полноты вашей, как юриста, картины : даст в нос парню, затем заботливо вытрет платком и его тоже отнесет. Только в таком абсурде получится ваше "сам сдаст".
24.09.2020 18:47 Ответить
вы батенька вообще простите идиот полный если надо то менты спецы эксперты отработают авто быстро и найдут то что надо...и не пишите херню и не показывайте ваш интеллект на уровне табурета...и дай то Бог вам не попасть в не то место и не в то время.... это я вам как юрист советую... который в системе правовой с 1981 года ..... насмотрелся я на таких как вы дурачков... многие уже и померлы на зоне потому что выкобеливались не верили... а реальность она такая.. не поймешь как тебе скажут в клетке подсудимый вам суд предоставляет последнее слово...
24.09.2020 19:01 Ответить
дурбило малолетнее, тебе твои де мозги жить мешают)))) ну шо ты мелешь . сразу видно начитанный маменькин балбес))
24.09.2020 19:53 Ответить
Кореш, ты херню порешь.
24.09.2020 19:54 Ответить
Та ну. Його пошук буде занадто дорогим. Ніхто його шукати не буде.
24.09.2020 17:33 Ответить
Бред полнейший!
24.09.2020 19:51 Ответить
им пока не до конкретных таксистов, это пока(
24.09.2020 16:52 Ответить
сдать думаю не сможет, он ничего о нем скорее всего не знает, а таксиста блин действительно жаль, по номерам придут суки прямо домой....
24.09.2020 16:58 Ответить
Ты номер заметил?
24.09.2020 17:28 Ответить
Это не омон, это скрепоносцы.
24.09.2020 14:58 Ответить
кацапня смердючая вперимешку с местными недоносками 100%
24.09.2020 15:35 Ответить
Молодець
24.09.2020 14:58 Ответить
Белорусы - хорошь бегать, пора ОХОТИТСЯ!!!
Таксист МУЖИК!!!! Уважуха тебе и твоим родителям!!!
24.09.2020 15:01 Ответить
Національний симвлол білорусів - герб "Погоня".
Але не "погоня" зараз не в ту сторону, не ті женуть не тих.)(
24.09.2020 15:21 Ответить
В Минске таксист помог сбежать от ОМОНовцев парню, запрыгнувшему к нему в машину, А в Киеве таксист на выбарах проголосовал за зеленского
24.09.2020 15:05 Ответить
А що це так тхне? А- казковий свідок секти 8 відсотків ротовий отвір відкрив!
24.09.2020 15:28 Ответить
О свідок Івови нарисувся, бзди у спамі
24.09.2020 15:38 Ответить
Як забажаєш!
24.09.2020 15:40 Ответить
Так таки що вовчика голосував, чи як більш обдоровані *аби не Петя*?
24.09.2020 15:44 Ответить
А ти, як я зрозумів, за пʼять років так й не зрозумів, що те, чим тебе годують, не є чоколят, щоча за кольором й схоже. Співчуваю!
24.09.2020 15:48 Ответить
45 років їм шоколад, чи то рошен чи домінік полтавський (останній до речі гірший). Так, я з відрядження дружині привозив еклери саме рошен, бо воні смачні, не з за політичних поглядів. Просто я так звик: їсти те що смачніше, корисніше. Ти другий рік куштуєшь зелене лайно, чи то смокчешь зелёного буя. Я так само привожу дружині еклери Рошен. Кожен обира те що хоче, хтось гетьмана а хтось зеленого блазня
24.09.2020 16:06 Ответить
Ото намішав, сам хоч зрозумів?))

У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину - Цензор.НЕТ 1342
24.09.2020 16:12 Ответить
Якщо не зрозумів, їш грецькі горіхи вони хоч на мозок похожі. Хз може допоможе
25.09.2020 13:36 Ответить
Поэтому, вдруг что, вызывай трамвай.
24.09.2020 15:36 Ответить
За зеленского это фигня...раньше они массово голосовали за ПР...и люто ненавидели майдан...да и сейчас ненавидят...
24.09.2020 19:21 Ответить
_Теперь даже плуги должны осознать что на севере враг, союзник и соратник путлера. Это военная угроза с севера, оттуда пойдут и полетят на Киев вражеские войска. Убивать и разрушать.
24.09.2020 15:07 Ответить
прям как на партсобрании.
24.09.2020 15:09 Ответить
дааа, уж. А до цього дійства країна була умовно нейтральна...
24.09.2020 15:21 Ответить
Таксист еще может успеть на предстоящий обмен.
24.09.2020 15:08 Ответить
Таксисту плюс в карму. Врятував людину, як мінімум від побоїв.
24.09.2020 15:08 Ответить
Найдут, там работает система.
24.09.2020 15:10 Ответить
системы нелегитимных опг везде одинаково работают
24.09.2020 15:16 Ответить
Просто они очень хорошо выполняют свою работу.
24.09.2020 15:49 Ответить
Після заяв лідерів їхньої "Недореволюції" про "адііннарот с расієй" та про "путін сільний лідєр", - мені особисто ПОХ на те, що там в них і як. Хай і далі стають на коліна перед "омон нєвіноват"!
24.09.2020 15:10 Ответить
Маєте рацію, в кращому випадку ***** поміняє білорусам свого сатрапа.
24.09.2020 15:13 Ответить
Ви вимагаєте від них забагато та зашвидко. Вчора вони зрозуміли, що диктатура це погано, сьогодні побачили, що рабсія не стане допомогати протестувальникам, бо сама є диктатурою, завтра зрозуміють, що рабсія є ворогом, який хоче анексувати їх територію і готовий вбивати за це білорусів
24.09.2020 18:05 Ответить
Іде планова перезагрузка Кремлем "бацьки" на більш зговірливого для ***** "бацьки 2.0": після "інавгурації" відбудуться протести "опозиції", демарші з боку країн Демократії, а тоді на білому коні під біло-червоно-білому прапорі в"їде "легитимний всенародновибраний" ставленик ФСБ та Кремля! Алє-оп!!!
24.09.2020 15:18 Ответить
я шото не понимаю .. у них в РБ что, какой то другой рецепт "коктеля для молотова" .. или у них бутылок нет с тряпками .. рассиянци и тех хоть с утачками ходили и селфились .. бесполезно но забавно
24.09.2020 15:19 Ответить
Коли вже омон тікатиме від рєволюціонєрів ??)
24.09.2020 15:21 Ответить
У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину - Цензор.НЕТ 9733
24.09.2020 15:23 Ответить
круто, респект, не каждый там так сможет, в основном только в ладоши похлопать.
24.09.2020 15:41 Ответить
_Все не могут быть героями. Герои - исключение, а не правило, единицы, а не большинство. Кто-то ведь должен сидеть на заборе и кричать героям "ура".
24.09.2020 16:00 Ответить
Лихо усатый черт там всех гоняет.
Делаем прогнозы панове.
1 Венесуэла
2 СевКорея
3 Сирия
4 страна для жизни Оурела)
24.09.2020 15:54 Ответить
2,4.
24.09.2020 17:37 Ответить
по моему в итоге расстроенные мусора решили навалять оператору
24.09.2020 15:55 Ответить
Потом найдут и отмудохают как Томми Анжело и Мафии 1)
24.09.2020 16:06 Ответить
Отличный рекламный ролик народного автомобиля Рено Логан, Фирма Рено теперь просто обязана заключить договор на сьемку в ролике и выплатить водителю авто и протестующему достойный гонорар, а потом резко увеличить продажи Логана, выручающего в самых неожиданных ситуациях
24.09.2020 16:55 Ответить
Таксист- молодчага, врятував хлопця. Дуже обнадійливо і приємно що є такі в Білорусі. А сикуни нехай пишуть « и чє , всеравно найдут» .
24.09.2020 17:06 Ответить
У таких мудаків як водій на чорному авто я б забирав права. Якщо він не бачить що відбувається, то він злочинець на дорозі. Якщо він бачить і відкрив рота дивиться, відключився від дороги, та автомобиля - ще гарше.

Він повинен був пропустити таксиста об"їхати з іншого боку.
24.09.2020 17:23 Ответить
Ай да Штирлиц!
24.09.2020 17:24 Ответить
Прям как в боевике... Омоновцам надо было еще вслед пострелять, для полного соответствия
Но вообще да, полная дичь конечно
24.09.2020 17:43 Ответить
Водила красава, но может хватит бегать?!
24.09.2020 18:47 Ответить
У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину - Цензор.НЕТ 8390
24.09.2020 20:11 Ответить
РЕСПЕКТ!
24.09.2020 21:01 Ответить
На ножи мусоров...
24.09.2020 23:37 Ответить
Омонівці - як білі ходоки на людей кидаються. Страшне видовище. Вони незабаром получать наказ на вбивство людей прямо на вулицях, до цього все йде ( тіпун мені на язика).
24.09.2020 23:45 Ответить
Знайдуть по номеру.
25.09.2020 10:31 Ответить
Выглядит как, народ в бегах от диктатора-тирана, а должно быть все наоборот.
25.09.2020 11:45 Ответить
 
 