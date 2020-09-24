Такие проекты, как "Северный поток-2", несут серьезные риски для ЕС и его единства, - Зеленский. ВИДЕО
У Украины и Словакии - общее видение энергетической безопасности Европы и угроз, которые несет проект "Северный поток - 2".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении для СМИ после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Братиславе.
"Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток - 2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", - отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что Украина ценит и благодарит за ключевую роль Словакии в обеспечении реверсных поставок газа в нашу страну.
+12 Ksenia VB
+12 ьля
+9 ьля
Зовсім різні вагові та розумові категорії.
Действительно.
Не все же аэропорты строить в каждом городе, мостить сотни тысяч километров дорог, квадратные киломентры стадионов засевать клевером и открывать тысячи школ.
Наконец, наступила пора поедателю шаурмы в красных плавках перейти на крупный международный уровень. уровень мировой политики.
С восторгом я буду следить за полетом "бубочки" в этих высотах.
Но скажу сразу: денег не дадут, а пошлют, причем, возможно, даже матом.
Всі на кавомайдан , спонсор - петро Інкогніто !
Зеленський здатен знищити Європу вщент
