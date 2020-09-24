РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7015 посетителей онлайн
Новости Видео
3 068 41

Такие проекты, как "Северный поток-2", несут серьезные риски для ЕС и его единства, - Зеленский. ВИДЕО

У Украины и Словакии - общее видение энергетической безопасности Европы и угроз, которые несет проект "Северный поток - 2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении для СМИ после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Братиславе.

"Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток - 2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина ценит и благодарит за ключевую роль Словакии в обеспечении реверсных поставок газа в нашу страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строящим "Северный поток-2" судам отказали в страховке из-за санкций

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) Словакия (1035) Северный поток (1458) Чапутова Зузана (42)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Та ніколи він не вийде на той рівень.
Зовсім різні вагові та розумові категорії.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:49 Ответить
+12
ждем сенсацЫонных заявлений действующего гаранта конституции о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. что, порохоботы, сьели?! посмеете опровергнуть мудрость президента?! вам остается только исходить ядом в бессильной злобе, убогие!
показать весь комментарий
24.09.2020 15:50 Ответить
+9
на хера только было выбирать существо, которое, возможно, только к концу своего пребывания на посту, при соблюдении многих условий, выйдет на уровень предыдущего?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такие проекты, как "Северный поток-2", несут серьезные риски для ЕС и его единства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7538
показать весь комментарий
24.09.2020 15:39 Ответить
це він долучиться до ЦИХ переговорників?
Такие проекты, как "Северный поток-2", несут серьезные риски для ЕС и его единства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4972
показать весь комментарий
24.09.2020 15:45 Ответить
Такие проекты как олигархический ставленник мальчик Буратино, несут серьёзные риски для Украины.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:42 Ответить
на хера только было выбирать существо, которое, возможно, только к концу своего пребывания на посту, при соблюдении многих условий, выйдет на уровень предыдущего?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:47 Ответить
Та ніколи він не вийде на той рівень.
Зовсім різні вагові та розумові категорії.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:49 Ответить
Забагато зайвих складів зброї лишилось ? Чи "цинічні зелені бандери" дістали ?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:53 Ответить
"а что-то отдаленно напоминающее государственного мужа"

Действительно.
Не все же аэропорты строить в каждом городе, мостить сотни тысяч километров дорог, квадратные киломентры стадионов засевать клевером и открывать тысячи школ.
Наконец, наступила пора поедателю шаурмы в красных плавках перейти на крупный международный уровень. уровень мировой политики.

С восторгом я буду следить за полетом "бубочки" в этих высотах.
Но скажу сразу: денег не дадут, а пошлют, причем, возможно, даже матом.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:09 Ответить
Аж жалко петиков. Им надо что-то писать против Зели. И шо тут напишешь? Метод один - перевод темы
показать весь комментарий
24.09.2020 15:44 Ответить
ждем сенсацЫонных заявлений действующего гаранта конституции о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. что, порохоботы, сьели?! посмеете опровергнуть мудрость президента?! вам остается только исходить ядом в бессильной злобе, убогие!
показать весь комментарий
24.09.2020 15:50 Ответить
Не спешите с выводами, сейчас закинет пару дорог и понесется - гражданская война, внутренний конфликт, опочленцы
показать весь комментарий
24.09.2020 15:52 Ответить
Так и происходит, когда хочешь быть хорошим для всех. Это идёт в противоречие с украинскими традициями.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:54 Ответить
Називатиме українців "цинічними бандерами" і склади зброї нищитиме ?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:57 Ответить
Как говорят твои конченные зеленожопые засранцы- ты вырвал слова из контекста. Да, я циничный бандеровец, а ты, мокшанская зеленожопая прокладка, на подсосе у ***** и осла оманского. Утырок.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:10 Ответить
Любопытно, что для петиков Петя существует только в контексте.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:54 Ответить
То вы , конченный *********** и зеленожлопые в полном контексте везде и всегда, потому как генетические рабы, и без ошейника и хрена в заде жить не можете.
показать весь комментарий
28.09.2020 17:30 Ответить
Якщо зеленський проти - то Сивочола Барига - однозначно "ЗА" "північний потік"!
Всі на кавомайдан , спонсор - петро Інкогніто !
показать весь комментарий
24.09.2020 15:55 Ответить
У вашій дурці сьогодні смартфонами дозволили користуватися?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:12 Ответить
А що писати, він грає "адекватного" перед виборами. Заради рейтингу і під дудку плясать буде.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:10 Ответить
Такі проєкти, як "Північний потік-2", несуть серйозні ризики для ЄС і його єдності, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8924
показать весь комментарий
24.09.2020 15:47 Ответить
Европа как обычно как шлюха между двумя папиками. То-ли строит то-ли не строит, заигрывает с обоими.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:58 Ответить
А які "риски" несе ЕС і Україні проект "Блазень", Вовка сказать не хоче?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:05 Ответить
дуже великі
Зеленський здатен знищити Європу вщент
показать весь комментарий
24.09.2020 16:47 Ответить
Не только Европу, но и всю Землю. Это, если его не переизбрать.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:58 Ответить
А які "риски" несе ЕС і Україні проект "Блазень", Вовка сказать не хоче?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:07 Ответить
Шо, рейтинги падают? Зетипиллы начинают прозревать? Правильно, надо немного им лапши на рага подкинуть.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:11 Ответить
Хз чему этот пафос, почему прямо не говорить, что это не в интересах Украины, зачем надувать из этого невесть что? Европейцы вроде бы очень даже не против еще одного источника газа.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:14 Ответить
Цікаво.В скільки мільйонів платникам обійдеться ця,нікому не потрібна поіздка. Що він там зі своєю свитою хоче знайти..
показать весь комментарий
24.09.2020 16:30 Ответить
Да, СП-2 несет огромные риски Европе - дешевый газ. Больше всех пострадает Германия, где будет строиться газовый хаб.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:34 Ответить
Воооттт что несет.....серьезные риски. Заметьте, это они только сейчас встрепенулись!

Згідно з дослідженням вчених, південна півкуля Землі в недалекому майбутньому може зіткнутися з тривалими і потужними засухами. За оцінками фахівців, річна кількість опадів може скоротитися на 30% в порівнянні з сьогоднішнім днем. Статтю про це опублікував Scientific Reports.
Починаючи з 2050 року і до кінця XXI століття, середня глобальна температура Землі може вирости на 3 градуси Цельсія, згідно кліматичної моделі вчених. Людству необхідно скоротити викиди вуглецю, щоб уникнути катастрофи, безпосередньо пов'язаної з погодою і кліматом планети. На тлі нагрівання планети субтропіки і тропіки Південної півкулі Землі будуть схильні до тривалим засух, які можуть буквально випалити значиму частину планети, пертворивши її на пустелю.
Но заметили, до сих пор никто не говорит про моды волн. Т.е. они видят, но механизма не понимают.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:38 Ответить
не ну что творится с зелей? он уже третий день патриот украины, он просто говорит словами проха, только не сильно убедительно)))) неужели он разочаровался в *****?
показать весь комментарий
24.09.2020 19:48 Ответить
Він розчарувався в рейтингу, обвал підтримки перед виборами. ото і весь "патріотизм".
показать весь комментарий
24.09.2020 21:17 Ответить
может и так)) он же артист, сыграет кого хочешь
показать весь комментарий
25.09.2020 18:50 Ответить
Читает по бумажке, нет искры в глазах при общении с иностранными коллегами, как у Пороха.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:16 Ответить
 
 