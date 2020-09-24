Такие проекты, как "Северный поток-2", несут серьезные риски для ЕС и его единства, - Зеленский. ВИДЕО

У Украины и Словакии - общее видение энергетической безопасности Европы и угроз, которые несет проект "Северный поток - 2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении для СМИ после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Братиславе.

"Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток - 2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина ценит и благодарит за ключевую роль Словакии в обеспечении реверсных поставок газа в нашу страну.

