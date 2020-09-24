РУС
Проект "Без цензуры": Россия захватывает Слобожанщину. Сумщина и Харьковщина под ударом кремлевской агентуры на выборах. ВИДЕО

Как союз Коломойского и российской агентуры хочет столкнуть Украину с европейского пути и отдать на растерзание России? Сегодня в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

За последний год многие открыли для себя существование Андрея Деркача - усатого выпускника академии КГБ. А теперь мы проанализируем вам, как он ведет на местные выборы забытых "крепких хозяйственников" и российскую агентуру.

Здесь неплохо напомнить, что Деркач - один из главных адвокатов РПЦ в Украине и боролся против предоставления украинской церкви томоса об автокефалии. А теперь он "застолбил" за собой Глуховский район Сумской области и активно выживает оттуда мэра Мишеля Терещенко.

Итак, что такое партия "Наш край" и откуда она взялась? Напоминаем историю антипроекта Администрации президента времен Порошенко, который теперь ушел в "свободное плавание".

Кого Андрей Деркач и Константин Кулик, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, хотят завести в местную власть? И что вообще делает здесь этот эфэсбэшник со стажем?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": От пацанки до взяточницы. Как Зеленский и Ко скрывают мелких воришек, ставленников мутных "решал" и коррупционеров в своих рядах. ВИДЕО

+25
одна песня у зелупашков осталась, музыки уже нет, слова забыли, один припев остался:
по-ро-ше-н-ко, по-ро-ше-н-ко...
24.09.2020 16:25 Ответить
+22
Коломойшесос, смени методички, ВСЕ нормальные люди знают, что имеющее три гражданства кАломойша защищало лишь свои активы прикрываясь патриотизмом, а договорившись с кацапами оно резко сменило свой вектор и даже в своем недавнем интервью сказало, что Украине нужно идти в паРашу и брать у них 100 млрд, а про убитых и замученных до смерти кацапами наших людей украинцы ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ЗАБУДУТ!!! И ты прекрасно знаешь, что Порох не виноват, просто тебе приказали так тявкать, а хороший холуй должен слушать своего хозяина, глядишь и пару кальмаров кольцами перепадет на обед, бугага.
24.09.2020 16:36 Ответить
+15
Всю эту кацапскую падаль давно нужно выпалить под корень!и так и сдалаем!дело времени
24.09.2020 16:40 Ответить
ни о чем
24.09.2020 16:18 Ответить
Ты 100% кремлебот!
По стилю крепко палишься
24.09.2020 17:21 Ответить
Коломойский и ФСБ- вещи несовместимые для всех,кто знаком с событиями 2014.А вот Рошен и ФСб-очень даже.
24.09.2020 16:21 Ответить
одна песня у зелупашков осталась, музыки уже нет, слова забыли, один припев остался:
по-ро-ше-н-ко, по-ро-ше-н-ко...
24.09.2020 16:25 Ответить
В представлении дебилов именно так.
24.09.2020 16:29 Ответить
Коломойшесос, смени методички, ВСЕ нормальные люди знают, что имеющее три гражданства кАломойша защищало лишь свои активы прикрываясь патриотизмом, а договорившись с кацапами оно резко сменило свой вектор и даже в своем недавнем интервью сказало, что Украине нужно идти в паРашу и брать у них 100 млрд, а про убитых и замученных до смерти кацапами наших людей украинцы ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ЗАБУДУТ!!! И ты прекрасно знаешь, что Порох не виноват, просто тебе приказали так тявкать, а хороший холуй должен слушать своего хозяина, глядишь и пару кальмаров кольцами перепадет на обед, бугага.
24.09.2020 16:36 Ответить
100 мільяярдів візьме він! Він уже продає Україну по шматочку!
24.09.2020 16:38 Ответить
А что не так? Пейсатая мразь распродаст Украину, доведет до банкротства и преподнесет кремлевскому карлику на блюдичке за 100 млрд долл.
24.09.2020 18:13 Ответить
Так і є. Це звичайнісінька рейдерська схема. А беня- рейдер.
25.09.2020 13:25 Ответить
Г+Г у 2014 активно займалися деморалізацією суспільства. Згадайте їхні сюжети, якщо память не куряча. Мойша казав одне, а робив інше.
24.09.2020 16:37 Ответить
24.09.2020 16:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/461887

не повторюйте пропаганду передвиборну президентську. Беня завжди мав на увазі тільки гроші, а не якусь там Україну. І працюючи в Дніпропетровській адміністрації якраз мав цю ціль і виконував її. Хто вивів із Приватбанка всі людські гроші в часи війни? Беня, а це 5,5 млрд.доларів США і мав обвалити банківську систему, а потім і економукі. Просто у владі були настоящі патріоти і врятували країну. А Беня, то державні підприємства захоплював, то викачував із трубопроводів нафтопродукти, то допомагав Царьовим і Вілкулам. Не знайомі?
А телеканал 1+1 використовують з кумом путіна - Медведчуком, вам не відомо? А зараз задешево готовий продати Україну засрашці, щоб там бути при владі і доїти її.
24.09.2020 16:49 Ответить
Такі, як бєня, дивляться на інші народи, як на здобич.
24.09.2020 21:31 Ответить
Паскуда той Буткевич! З гавном змішав Порошенка, а тепер дивується, як же воно так сталося?
Так ти дурень це зробив,ти призвів до цього! Власними руцями, власними коротенькими пухленькими пальчиками!
24.09.2020 16:35 Ответить
А як Порошенко заважав Деркачам?
24.09.2020 16:43 Ответить
Порох заважав Пуйлу
24.09.2020 19:06 Ответить
Це гавно вилізло лише коли Порошенка посунули з поста президента і поставили туди актора, що грає роль президента.
24.09.2020 20:42 Ответить
Це гавно добре жило, в 2014 - 2019 роках, а тепер втрачає електорат, до речі це гавно друг Юги Луценко по соцпартії.
24.09.2020 21:05 Ответить
Люди приходять, в наше, життя і йдуть.
Ви хочете нам сказати, за кожного з ким ви колись були знайомі, товаришували, працювали разом, ви несете персональну відповідальність?
Яка соцпартія? Вона давно накрилась мідним тазом. Скільни можна толокти воду в ступі? Вам самим не остогидло?
Конкретно це гАвно, з 14 по 19 рік, було захищенно депутатьським мандатом. Не піддкажете, хто його йому видав, який наріт?
24.09.2020 21:19 Ответить
на бигмордах одни дыркачи,молотки,чмыри...все бандиты повылазили....
24.09.2020 16:35 Ответить
Народ тупой. Готов голосовать за любое говно ватно-коррупционное.
24.09.2020 16:37 Ответить
А мещане вообще мало о чём задумываются кроме своих повседневных забот.
24.09.2020 16:39 Ответить
24.09.2020 16:51 Ответить
Не голосуйте за ж2 мерзоту Еврейську солітарність, ОПЗж2, слуга ж2 урода.
24.09.2020 18:26 Ответить
Батько Єрмака - співробітник ГРУ РФ . -

-
https://siver.com.ua/news/batko_ermaka_spivrobitnik_gru_rf/2020-09-22-26846

.. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. !!!! .
.
24.09.2020 18:45 Ответить
Зеленський свіломо видавлює з влади проєвропейські кадри, замінюючи їх ординцями.
25.09.2020 07:38 Ответить
14000 погибло за хвост собачий конечно.. за то полатки опзж и мер штепа так что ли о я херею
24.09.2020 17:48 Ответить
Дырка.ч похож на жирного отъевшегося бобра.Морда кагебисткая..Такие должны сидеть уж точно не в парламенте.Верный раб своего тупинского хозяина.СОБАКА!!!!
24.09.2020 18:02 Ответить
Питання не в тому чому такі сили ідуть на вибори, а чому за низ голосують?! Он, у нас пів країни голосує за розлад і беззаконня.
24.09.2020 18:03 Ответить
Хочете відвоювати український ютуб - дублюйте українською цих російськомовних ід.отів
24.09.2020 19:02 Ответить
Кернес, не здав Харьків кацапам, за що отримав кулю в спину.
24.09.2020 20:27 Ответить
Не здав, тому що йому не дали здати. Але збирався і допомагав - сотні автобусів з кацапстана до Харкова їхали з його згоди. Шкода, що цього п *дара не завалили.
24.09.2020 20:37 Ответить
Якщо харківчанка, голосуйте проти Кернеса, і не виносьте мені мозок, якщо не харківчанка до чого цей пост, турбуйтесь за свою громаду.
Я чоловік, не єврей, і "мазу" за Кернеса не тягну. Харків'яни з якими я спілкувався його цінують, як мера.
24.09.2020 21:05 Ответить
Ви громадянка нічого не плутаєте? Це чмо хороший мер, який врятував Харків ((:Проєкт "Без цензури": Росія захоплює Слобожанщину. Сумщина і Харківщина під ударом кремлівської агентури на виборах - Цензор.НЕТ 4199
24.09.2020 21:11 Ответить
Це Допа (Добкін), а не Кернес. Пані ви не в темі.
24.09.2020 21:31 Ответить
Кернес на смарте відкрився не зразу. До 2014 з колорадками вся ватна Україна ходила.
Не хамі, я тобі написав, що чоловік.
Громадянин(ка) це мусорске звернення, ви з них?
24.09.2020 21:36 Ответить
Пані, на фото Кернеса немає? Або ви ще й сліпа?

Вас в ФСБ погано навчили маскуватися
24.09.2020 21:48 Ответить
Я тобі не пані.
Дурко відпочинь, з ФСБ нічого спільного не маю. Підеш в спам.
24.09.2020 21:57 Ответить
А що ти такий слабенький? перший почав базар - а як отримав оборотку в штани наклав?
Спамом загрожуєш ??
24.09.2020 22:01 Ответить
Ти мені не цікавий, як співрозмовник, через твій низький рівень інтелекту. Ну що тут поробиш.
24.09.2020 22:19 Ответить
У тебе інтелект, як у цегли. Був би у тебе інтелект - ти б так просто не проколовся з сепаратистом Кернесом, який разом з Добкіним все зробили , щоб Харків перетворити в ватний відстійник.
24.09.2020 22:26 Ответить
За 500 миллиардов $ с бюджета РФ получил Кернес с Добкиным за сдачу Харькова и создание ХНР
25.09.2020 06:52 Ответить
Бачите і ці щирі українці ніби Харкова теж за Україну, так? Чи ні? Виходить, що ні. Ніхто із щирих не бажає добра українцям, хоч Кенрнес, хоч Гордон,Рабінович,Добкін, Боголюбський, Фрідман, Коломойський та інші. Тіль за "расейський язік", за зближення з москалями і за знищення України.
25.09.2020 10:21 Ответить
Вся гебнява наволоч заслуговує на фільтраційні табори і депортацію в Мордор.
24.09.2020 20:29 Ответить
З конфіскацією майна!
24.09.2020 20:30 Ответить
Колись гітлеру поставлять пам'ятник.
25.09.2020 08:14 Ответить
сумно дивитися, як громадяни гризуть один одного, принижують, намагаючись довести, чий рабовласник ліпший: жид Коломойський чи жид Вальцман. це те саме, щоб африканці вбивали один одного за право бути вбитим не французом, а британцем.
24.09.2020 22:18 Ответить
Что то ты попутал жид настоящий в Украине только Зеленский
25.09.2020 06:54 Ответить
Випий води, тепер при владі лише один "не жид", -- це Разумков, бо він кацап.
25.09.2020 08:25 Ответить
Видавлювати патріотів з влади розпочав Порошенко. Саме його партія викинула з голови обласної ради патріота Салатенка. Саме блок порошенка протягом 5 років видавлював з Контопу Артема Семеніхіна, намагаючись посадити туди ставлеників Медведчука-Деркача. Це Порошенкові майже вдалося, але, на щастя, каденція Порошенка закінчилася.
25.09.2020 07:07 Ответить
 
 