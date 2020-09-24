Проект "Без цензуры": Россия захватывает Слобожанщину. Сумщина и Харьковщина под ударом кремлевской агентуры на выборах. ВИДЕО

Как союз Коломойского и российской агентуры хочет столкнуть Украину с европейского пути и отдать на растерзание России? Сегодня в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

За последний год многие открыли для себя существование Андрея Деркача - усатого выпускника академии КГБ. А теперь мы проанализируем вам, как он ведет на местные выборы забытых "крепких хозяйственников" и российскую агентуру.

Здесь неплохо напомнить, что Деркач - один из главных адвокатов РПЦ в Украине и боролся против предоставления украинской церкви томоса об автокефалии. А теперь он "застолбил" за собой Глуховский район Сумской области и активно выживает оттуда мэра Мишеля Терещенко.

Итак, что такое партия "Наш край" и откуда она взялась? Напоминаем историю антипроекта Администрации президента времен Порошенко, который теперь ушел в "свободное плавание".

Кого Андрей Деркач и Константин Кулик, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, хотят завести в местную власть? И что вообще делает здесь этот эфэсбэшник со стажем?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": От пацанки до взяточницы. Как Зеленский и Ко скрывают мелких воришек, ставленников мутных "решал" и коррупционеров в своих рядах. ВИДЕО