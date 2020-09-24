Проект "Без цензуры": Россия захватывает Слобожанщину. Сумщина и Харьковщина под ударом кремлевской агентуры на выборах. ВИДЕО
Как союз Коломойского и российской агентуры хочет столкнуть Украину с европейского пути и отдать на растерзание России? Сегодня в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
За последний год многие открыли для себя существование Андрея Деркача - усатого выпускника академии КГБ. А теперь мы проанализируем вам, как он ведет на местные выборы забытых "крепких хозяйственников" и российскую агентуру.
Здесь неплохо напомнить, что Деркач - один из главных адвокатов РПЦ в Украине и боролся против предоставления украинской церкви томоса об автокефалии. А теперь он "застолбил" за собой Глуховский район Сумской области и активно выживает оттуда мэра Мишеля Терещенко.
Итак, что такое партия "Наш край" и откуда она взялась? Напоминаем историю антипроекта Администрации президента времен Порошенко, который теперь ушел в "свободное плавание".
Кого Андрей Деркач и Константин Кулик, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, хотят завести в местную власть? И что вообще делает здесь этот эфэсбэшник со стажем?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
По стилю крепко палишься
по-ро-ше-н-ко, по-ро-ше-н-ко...
не повторюйте пропаганду передвиборну президентську. Беня завжди мав на увазі тільки гроші, а не якусь там Україну. І працюючи в Дніпропетровській адміністрації якраз мав цю ціль і виконував її. Хто вивів із Приватбанка всі людські гроші в часи війни? Беня, а це 5,5 млрд.доларів США і мав обвалити банківську систему, а потім і економукі. Просто у владі були настоящі патріоти і врятували країну. А Беня, то державні підприємства захоплював, то викачував із трубопроводів нафтопродукти, то допомагав Царьовим і Вілкулам. Не знайомі?
А телеканал 1+1 використовують з кумом путіна - Медведчуком, вам не відомо? А зараз задешево готовий продати Україну засрашці, щоб там бути при владі і доїти її.
Так ти дурень це зробив,ти призвів до цього! Власними руцями, власними коротенькими пухленькими пальчиками!
Ви хочете нам сказати, за кожного з ким ви колись були знайомі, товаришували, працювали разом, ви несете персональну відповідальність?
Яка соцпартія? Вона давно накрилась мідним тазом. Скільни можна толокти воду в ступі? Вам самим не остогидло?
Конкретно це гАвно, з 14 по 19 рік, було захищенно депутатьським мандатом. Не піддкажете, хто його йому видав, який наріт?
КлятвоПРЕСТУПНИКИ, - ПРЕДАТЕЛИ ! -
Я чоловік, не єврей, і "мазу" за Кернеса не тягну. Харків'яни з якими я спілкувався його цінують, як мера.
Не хамі, я тобі написав, що чоловік.
Громадянин(ка) це мусорске звернення, ви з них?
Вас в ФСБ погано навчили маскуватися
Дурко відпочинь, з ФСБ нічого спільного не маю. Підеш в спам.
Спамом загрожуєш ??