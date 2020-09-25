Акцию Stop Putin's Terror устроили у посольства России в Берлине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Против режима Путина у посольства РФ протестуют россияне, недовольные тем, что сейчас происходит в их стране. К их протесту присоединились украинцы, белорусы и чеченцы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Наша задача - переформатировать протестные движения, акции в Германии и показать, что этот режим является опасным для Германии, для Европы. Это может повлиять на введение жестких санкций, остановить "Северный поток-2", расколоть российские элиты. И тогда мы вместе с вами победим ", - заявил один из организаторов Дмитрий Баграш.
К инициативе россиян, не согласных с тем, что происходит на их родине, присоединились также украинцы, белорусы, чеченцы - представители народов, пострадавших от путинского режима. "У нас у всех один враг, имя которому - Путин", - подчеркнул Баргаш.
Читайте на Цензор.НЕТ: Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time
"Нас всех объединяет одно: мы протестуем против преступного, позорного, террористического режима, который засел в Кремле, против преступлений, которые он совершил", - добавил политолог и публицист Игорь Эйдман, один из основателей Форума русскоязычных европейцев, двоюродный брат Бориса Немцова , убитого в Москве в феврале 2015 года.
На "Площади Бориса Немцова", которая появилась на аллее Унтер-ден-Линден на время протеста, установлен его портрет, а также портреты жертв российских спецслужб, которые были убиты или которых пытались убить как на территории России, так и за рубежом - в Украине, Великобритании, Африке, Германии и других странах.
Также на Цензор.НЕТ: В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область, - российский политолог Соловей
В "протестном палаточном городке" у посольства много фото, плакатов, флагов, самовар с надписью "Новичок". На большой палатке перечислены темы, подрывающие безопасность и демократию: российская пропаганда, дестабилизация, поддержка крайне левых и крайне правых, вмешательство в выборы, коррупция, развязывание войны в Украине, вмешательство во внутренние дела Беларуси, создание потока беженцев путем поддержки войн в Сирии и Ливии.
Как в Чехии....
Мільярди євро вже вкладені, а скільки прибутків обіцяно..
Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.
РАССЕЯ 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро
А запитайте у тих протестуючих чий Крим.