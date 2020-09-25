Акцию Stop Putin's Terror устроили у посольства России в Берлине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Против режима Путина у посольства РФ протестуют россияне, недовольные тем, что сейчас происходит в их стране. К их протесту присоединились украинцы, белорусы и чеченцы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Наша задача - переформатировать протестные движения, акции в Германии и показать, что этот режим является опасным для Германии, для Европы. Это может повлиять на введение жестких санкций, остановить "Северный поток-2", расколоть российские элиты. И тогда мы вместе с вами победим ", - заявил один из организаторов Дмитрий Баграш.

К инициативе россиян, не согласных с тем, что происходит на их родине, присоединились также украинцы, белорусы, чеченцы - представители народов, пострадавших от путинского режима. "У нас у всех один враг, имя которому - Путин", - подчеркнул Баргаш.

"Нас всех объединяет одно: мы протестуем против преступного, позорного, террористического режима, который засел в Кремле, против преступлений, которые он совершил", - добавил политолог и публицист Игорь Эйдман, один из основателей Форума русскоязычных европейцев, двоюродный брат Бориса Немцова , убитого в Москве в феврале 2015 года.

На "Площади Бориса Немцова", которая появилась на аллее Унтер-ден-Линден на время протеста, установлен его портрет, а также портреты жертв российских спецслужб, которые были убиты или которых пытались убить как на территории России, так и за рубежом - в Украине, Великобритании, Африке, Германии и других странах.

В "протестном палаточном городке" у посольства много фото, плакатов, флагов, самовар с надписью "Новичок". На большой палатке перечислены темы, подрывающие безопасность и демократию: российская пропаганда, дестабилизация, поддержка крайне левых и крайне правых, вмешательство в выборы, коррупция, развязывание войны в Украине, вмешательство во внутренние дела Беларуси, создание потока беженцев путем поддержки войн в Сирии и Ливии.































