Нацгвардия начала служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках. ВИДЕО

По факту обнародованной в СМИ информации о возможном наличии некачественных повседневных наборов сухих продуктов у военнослужащих воинской части 3030 НГУ командующим Национальной гвардией Украины назначено служебное расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

"В ходе его проведения будет проверена организация порядка закупок продовольствия, его проверка при приеме от поставщиков, состояние хранения, учета, выдача личному составу и полнота доведения установленных норм, а также его соответствие сопроводительным документам и стандартам качества, соблюдение указанных производителем сроков хранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как двое мужчин в форме с шевронами открывают зеленый полиэтиленовый пакет с гербом и надписью. Внутри видно что-то белое, похожее на личинки.

