Нацгвардия начала служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках. ВИДЕО
По факту обнародованной в СМИ информации о возможном наличии некачественных повседневных наборов сухих продуктов у военнослужащих воинской части 3030 НГУ командующим Национальной гвардией Украины назначено служебное расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.
"В ходе его проведения будет проверена организация порядка закупок продовольствия, его проверка при приеме от поставщиков, состояние хранения, учета, выдача личному составу и полнота доведения установленных норм, а также его соответствие сопроводительным документам и стандартам качества, соблюдение указанных производителем сроков хранения", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как двое мужчин в форме с шевронами открывают зеленый полиэтиленовый пакет с гербом и надписью. Внутри видно что-то белое, похожее на личинки.
Це питання до засобів ЗМІ, які вміло і фахово попрацювали , над мізками людей, саме для такого результату.
До журналістів.
музками, мезками - чего ты кривляешься то?
противно читать
Нічого не потрібно було міняти. Просто, НЕ сунути свої брудні корумповані руки і ненажерливі рила в цю структуру, і все.
я не говорю шо на видео - фейк, но вы прав - снять такое мона же совершенно легко - снизу наложил червяков, а сверху типо открыл и обосрался от удивления