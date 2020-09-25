РУС
Нацгвардия начала служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках. ВИДЕО

По факту обнародованной в СМИ информации о возможном наличии некачественных повседневных наборов сухих продуктов у военнослужащих воинской части 3030 НГУ командующим Национальной гвардией Украины назначено служебное расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

"В ходе его проведения будет проверена организация порядка закупок продовольствия, его проверка при приеме от поставщиков, состояние хранения, учета, выдача личному составу и полнота доведения установленных норм, а также его соответствие сопроводительным документам и стандартам качества, соблюдение указанных производителем сроков хранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как двое мужчин в форме с шевронами открывают зеленый полиэтиленовый пакет с гербом и надписью. Внутри видно что-то белое, похожее на личинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет попросил Папу Римского поддержать заключенного в Италии нацгвардейца Маркива

еда (357) Национальная гвардия (2209)
Нацгвардия начала служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках - Цензор.НЕТ 967
25.09.2020 10:43 Ответить
А говорили что мяса мало в пайке. Личиночки, ммммм, протеинчик! Слава Зеленскому!!!
25.09.2020 10:44 Ответить
при Пороху таке було, ні?
25.09.2020 11:04 Ответить
25.09.2020 10:43 Ответить
А говорили что мяса мало в пайке. Личиночки, ммммм, протеинчик! Слава Зеленскому!!!
25.09.2020 10:44 Ответить
Сам ел или так, по интернетам видос увидел?
25.09.2020 10:46 Ответить
Кетайозы и саранчу жрут, так что думаю и личинки норм, кароче акуна матата
25.09.2020 10:48 Ответить
Тю. А французы-лягушек. Правда, вовсе не из бедности или неразборчивости
25.09.2020 10:52 Ответить
По факту обнародованной в СМИ информации о возможном наличии некачественных повседневных наборов сухих продуктов у военнослужащих воинской части 3030 НГУ командующим Национальной гвардией Украины назначено служебное расследование.
25.09.2020 11:30 Ответить
И?
25.09.2020 11:44 Ответить
Для тих хто в танку. Це як Мідас тільки навпаки, до чого б Зелені хвойди не доторкнулися все перетворюється на гівно.
25.09.2020 14:11 Ответить
Советская украинская армия всё пожрёт,а Украинская армия такое дерьмо не ест,ведь завтра в бой и не за зелёные ,а за нашу Родину
25.09.2020 10:48 Ответить
От і почалась інформкомпанія з мочилова сухпайків.
25.09.2020 10:46 Ответить
Мочилово сухпайків можливео лише з огляду на бажання пліснявих повністю знищити цю програму.
25.09.2020 11:11 Ответить
ФСБ через свои источники постоянно информирует наших коллег с СБУ о настроениях в контрактной Украинской армии,деньги общие ,потому нужно вести контроль,чтобы армия не думала о политике.
25.09.2020 10:52 Ответить
при Пороху таке було, ні?
25.09.2020 11:04 Ответить
не, при Порохе сразу манна с небес шла
25.09.2020 14:45 Ответить
Не зрозуміло , з якого переляку наша Армія в більшості своїй вибрала собі такого гівнокомандувача ? така печаль ...
25.09.2020 11:27 Ответить
Це питання не до Армії.
Це питання до засобів ЗМІ, які вміло і фахово попрацювали , над мізками людей, саме для такого результату.
До журналістів.
25.09.2020 11:34 Ответить
мізками\\\\\\\\\\


музками, мезками - чего ты кривляешься то?
противно читать
25.09.2020 20:42 Ответить
Треба, щоб ці пайки збиралися з продуктів, якими харчуються депутати в ВР, або з лікарен Феофанія, МВС та т.п., тоді якість буде гарантована!
25.09.2020 11:31 Ответить
Потрібно було продовжити співпрацю з тими підприємцями, які цим вже професійно займались, при Порошенкові.
Нічого не потрібно було міняти. Просто, НЕ сунути свої брудні корумповані руки і ненажерливі рила в цю структуру, і все.
25.09.2020 14:02 Ответить
за право питать солдатов занеси миллион, половина в ОПу. коррупция страшная, а Ермак знай мерседесы покупает по 3 ляма.
26.09.2020 22:51 Ответить
Бідну нацгвардію мають і в хвіст і в гриву. Афери з хатами на Печерську закінчилися?
25.09.2020 11:38 Ответить
Молодая команда в турборєжимє ввєла в рацион нацгвардіі новий продукт- опаришей! 😁 Оні дєлалі ето вмєстє. Как моглі...
25.09.2020 11:56 Ответить
ЗЕлень, а вот при баРИге такого не было.
25.09.2020 12:21 Ответить
Нгу это аваков, потрошонок его привёл к власти.
25.09.2020 12:38 Ответить
ДІбілізм, ваш нормальний стан. Авакова привів до влади "Народний фронт". Та вам же "какаяразница". І до речі. Це не аваков виробляє сухпайки. А ВАЗеленський, як верховний головнокомандувач, несе відповідальність.
25.09.2020 14:05 Ответить
А ещё человек произошёл от обезьяны...
25.09.2020 23:00 Ответить
Накормить бы этими сухпайками зеленского и его с""ка - команду!
25.09.2020 19:52 Ответить
Похоже на заказуху. Намагаються завалити 15 норму та її постачальників і перейти виключно на 10 норму що поки що ще гавно і не факт що десятку покращать як обіцяли.
25.09.2020 19:57 Ответить
кстати да, снять чет такое - пять тыщ рублей(что вкл. литр боярки ватникам, снявшим это)
я не говорю шо на видео - фейк, но вы прав - снять такое мона же совершенно легко - снизу наложил червяков, а сверху типо открыл и обосрался от удивления
25.09.2020 20:45 Ответить
Син два рази привозив додому точно такі нові сухпайки як сувеніри. Все було в прекрасному стані -і консерви і галети і цукор з кавою в пакетиках. А в данному випадку треба брати за сраку того тиловика, який не забезпечив дотримання норм зберігання. Як видно з відео, сухпайки мокрі і в деяких місцях порушена герметичність, тому все і згнило і хробаки завелись. Я би такого тиловка -нехлюя заставив зжерти цей сухпай і відправив завсвинофермою , як було в часи Союзу..
26.09.2020 16:19 Ответить
та да, при Порохе такого бардака не было
26.09.2020 22:52 Ответить
 
 