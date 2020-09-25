РУС
"Янтарные" нелегалы на Ривненщине пытались организовать сопротивления во время спецоперации СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!". ВИДЕО

В сети появились видеозаписи, на которых зафиксированы фрагменты операции СБУ по блокированию нелегальной добычи янтаря в Ривненской области. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности есть фрагменты спецоперации в селе Будымля Дубровицкого района. Нелегальные копатели вели себя агрессивно и даже пытались организовать сопротивление. Во время операции применялось оружие. На записи слышны выстрелы и даже взрывы.

Смотрите: Незаконную добычу янтаря блокировали на территории лесхоза Ривненщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ровно (536) СБУ (20338) янтарь (582)
+67
ту всю шоблу незадоволених на схід, копати шанці
25.09.2020 11:23
+43
нічим не відрізняється від кокаїнових районів неконтрольованих урядом мексики чи колумбії.
25.09.2020 11:27
+36
я их понимаю. полицая заплатили а тут сбу наехало. полицаи деньги за обилечивание не вернут. обидна
а вазелин гундосил что победил янтарную мафию. а оно вона как получается. бяда
25.09.2020 11:24
Влада нанесла візіт у ареал мешкання адептів Праха - єто політічєскоє прєслєдованіє!
25.09.2020 11:53
там больше всего голосовали за ваву вот он и отблагодарил "Бурштинові" нелегали на Рівненщині намагалися чинити опір під час спецоперації СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!" - Цензор.НЕТ 4612
25.09.2020 11:57
37.49% за Праха. Більше тільки у Київі (36.95%) та у Тернопільский обл.(46.64%)

Тому й "добитчіків" при Прахє й не чіпали, бо саме у ціх регіонах знаходяться "центри" по грабунку надр та знищення екосистеми країни

...Проблема с незаконной добычей янтаря существовала и раньше, но именно при новой власти черный рынок пережил взлет - три области превратились в зону криминального бизнеса (дело против народного депутата https://www.gazeta.ru/tags/person/borislav_rozenblat.shtml Борислава Розенблата , представителя президентской фракции БПП.
В июне стало известно о задержании его охранника при получении взятки в размере $200 тыс., предназначенной, вероятно, для его работодателя. Опубликованные позже детали расследования показали, что взятка была не первой, а деньги депутату «заносили» для подкупа чиновников (выдача лицензий на добычу янтаря под видом рекультивации земель), а также разработку и содействие в принятии нужных «янтарной мафии» законопроектов...
25.09.2020 12:26
"Бурштинові" нелегали на Рівненщині намагалися чинити опір під час спецоперації СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!" - Цензор.НЕТ 2137
25.09.2020 11:53
Що в нас за держава? Рота спецназу не може впоратись з десятком уродів, 10 чоловік з села посадити і все буде добре!
25.09.2020 11:57
тебе бы столько заплатили, ты тоже бы "не впорався"
25.09.2020 12:23
1 кг ентага янтаря стоит 3000$.

за 1 день 1 кг нарыли - 3000$получили

местные будут жрать землю, но не уступят.

поентому даже дети роют янтарь - в школу не ходят.

Выход?? - закопать нахрен в тех ямах, что сами нарыли.
25.09.2020 11:57
Не понимаю, зачем к этому янтарю так прицепились, роют себе люди, зарабатывают деньги, что не так?
25.09.2020 12:01
За солнечную энергию,за ветер,за воду-платим.Осталось платить за дождь!!!
25.09.2020 12:10
Потеряли чувство меры.
25.09.2020 12:11
Раніше на цій місцині був ліс...Пташки мешкали, тваринки усякі...
"Бурштинові" нелегали на Рівненщині намагалися чинити опір під час спецоперації СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!" - Цензор.НЕТ 7353
25.09.2020 12:36
И шо тебе с тех пташок и тваринок?
26.09.2020 13:45
ОНИ ПАГАНЫЕ КРЫСЫ !!!
26.09.2020 14:59
Да сгрести всех в один мешок и трижды мешком о землю. А потом доставать по одному и разбираться, кто крышевал, имущественное состояние задержаного, и уже по таким данным определять степень причастности к нанесённому вреду ПЕРСОНАЛЬНО. Умели нанести ущерб НАРОДНОМУ ДОСТОЯНИЮ отвечайте по закону. То что сотворили - это не на кусок хлеба для детей сидящих в трёхэтажном особняке. Зарвавшигся к ногтю. Аминь.
25.09.2020 12:10
Надо бомбить! НЕ шутка!
25.09.2020 12:14
перевірити їхні статки. Нехай доказують за що вони живуть.
25.09.2020 12:27
Представляю как ржут Розенблат с Поляковым читая эти коменты
"Бурштинові" нелегали на Рівненщині намагалися чинити опір під час спецоперації СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!" - Цензор.НЕТ 8261
25.09.2020 12:39
30 лет уже правящая власть кормится с янтаря и никто не пытается узаконить его добычу.
25.09.2020 12:40
десять років тому ....більшість його тільки ів ювелірці і бачила..а тут таке поперло))))В нас так в кінці 90х було коли ..Лисичанський ПНЗ грабували...
25.09.2020 12:51
Бидлота... Платить курва податки , поважайте закон і не буде жодного Вогню
показать весь комментарий
25.09.2020 12:41
Цирк) Дележка потоков между сбушниками и мусорами. Хотели бы зарубить это все на корню, вышли бы на конечных бенефициаров всего этого балагана, там их десяток человек не больше, взяли бы по тихому и фенита. Вот только эти ребята сами же на топовых должностях в силовых структурах и сидят. Остальной деревенский люмпен то так, в качестве дешевой рабсилы и пушечного мяса.
25.09.2020 12:45
Это какая область? Ровенская. Собираем всех вместе: начальника УСБУ, Начальника Нацполиции, Главу областного суда, Начальника таможни, Прокурора области, Губернатора и ставим перед фактом: или в течении недели полностью зачищаем область от нелегальных копачей (раздавая всем несогласным местным быдлюкам п#здюлины) или всех нахер уволить. Все.
25.09.2020 12:59
да не уволить а на зонут крышевателей. эта мразь там кормится поэтому и бардак . а селяне лошки которые кормят правящую мразь.порядлк наводится на раз, два законом. получай лицензию и работай, после работы рекультивируй. нарушил, конфискация и зона на долго. все. только че правящая мразь жрать то будет?
25.09.2020 13:15
Кум розповідав про одного кадра, який робив ремонти, а потім вирішив копати бурштин. Йому швидко пояснили за допомогою переламу двох ребер, що там йому робити нічого. Після того він повернувся робити ремонти, і став страшенним противником копання бурштину та на цьому грунті став диким порохоненависником, мовляв, чого досі не заборонили копати і всіх тих копачів не перестріляли! Потім підсів на шарія.
25.09.2020 13:02
Я це до чого. Більшість правдошукачів та антикорупціонерів незадоволені тим, що це не вони зловживають службовим становищем та не вони беруть хабарі, чи роблять щось протизаконне. І ці люди найнепримиренніші порохофоби.
25.09.2020 13:06
"Кадр" - "дочка офіцера"?
25.09.2020 13:35
говно у власти, что было при шоколадной мрази что при зебаране. ну а лохи тут друг на друга какшкаими бросаются. запомните, что сывочелая мразь что зелошок 42 хрен ложили на вас.
продолжайте рвать свои пятые точки за гнид. может полегчает
25.09.2020 13:21
мог бы просто написать шо к гоям они относятся..... как к гоям
я того и на выборы не ходил три крайних - 1 меня считает ползуном перед ыконками, второй - передастом-салоедом(сало люблю, но не более)
25.09.2020 13:37
а кому не насрать?
твому шмарію чи медвечуку ?
26.09.2020 09:20
Передел опять
25.09.2020 13:28
А почему Баклановская сволочь по москальски ботает?
Не успели агентов из паРаши переучить?
25.09.2020 13:31
Та да. Копайте бурштин, губіть ліси, робіть свою республіку. А шо ж? Головне ж українською мовою.
25.09.2020 21:55
А хто там робить республіку? Нашо на хлопців наговорювати?
І так - і ліси, і бурштин, все тільки українською. Чи ти хочеш шоб кацапи приїхали це все грабити?
26.09.2020 13:48
Там уже давно своя республіка, свої закони, поки тільки відєднуватись не хочуть, бо де ще буде так добре!
25.09.2020 13:34
ну и народец блиин, работать не хотят ни на востоке, ни на западе..
Сепары сидят в окопах наркоманят и стреляют или на блок.постах побираются у снующих туда сюда совковых пенсов.
Западенцы уничтожать природу, валить лес (потом потопы с бюджета компенсировать) рыть янтарь превращая местность где живут (похоже одним днем) в пустыню , таскать конрабас..
не понятно кто из них паскуднее.., и как жить в этой стране?
Всех этих "стрелков" хреновых под суд - влепить лет по 5 и пусть отстраивают то что сами же и уничтожили.
25.09.2020 13:44
"Западенцы" - кацап(ка) детектед
Там до пустыни еще лет 300 рыть. Сравнить старателей с сепарами-нарками - для этого нужна лишняя хромосома в мозгу
26.09.2020 13:50
и те и другие сволочи - вандалы, только сепары тактические, а р*гули стратегические.
27.09.2020 14:56
Когда страной руководит тряпичный петрушка, - с рукой преступника в заднице, народ перестает видеть в силовиках представителей закона. Толи еще будет...
25.09.2020 13:51
а не то же самое было когда страной руководил крутой Порох, а янтарем его Розенблат?
Погугли и посмотри как на ментов бросались с лопатами и ломами эти р*гули.
25.09.2020 13:55
Тогда страной руководил вор. Я же за то что бы этот туповатый народец, скрипя своими тугими мозгами, научился ходить на выборы и осознанно голосовать.
25.09.2020 14:00
Ну вот народец поскрипел мозгами - и выбрал. Тебе понравилось? Следующим он выберет испанского педофила шарика, даже не сомневайся. Тот тоже типа "не будет воровать"
26.09.2020 13:52
Хай приймуть закон, щоб всім хто хоче можна було б видобувати бурштин. Тоді були б і гроші в бюджет і робочі місця. Але нашій владі це ж не вигідно, бо тоді їм нічого в карман не перепаде
25.09.2020 13:59
так приняли же какой то , не помогает?
25.09.2020 14:07
Нє, не помагає. Легально добувати бурштин нереально
25.09.2020 14:31
Купили для вигляду пару ліцензій, а копають як і раніше.
25.09.2020 14:40
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2207033-derzgeonadra-opriludnila-spisok-licenzovanih-koristuvaciv-nadr-burstinu.html

Наразі в Україні є 9 суб'єктів, які мають спеціальні дозволи на користування надрами бурштину.
Про це заявив начальник управління надрокористування та міжнародного співробітництва Державної служби геології та надр України Дмитро Абрамович під час прес-конференції в Укрінформі 6 квітня.
"У нас на сьогодні є 9 компаній-власників спеціальних дозволів на користування надрами (бурштину. - Авт.). Вони мають разом 18 ліцензій або спецдозволів на користування надрами", - зазначив Абрамович.
Він зауважив, що ця цифра є малою, адже в Україні наразі існує 5 тисяч легальних ліцензованих користувачів надрами. Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2204038-rivnenski-burstinokopaci-rozibrali-mist-abi-do-kopanok-ne-distalasa-policia.html Рівненські бурштинокопачі розібрали міст, аби до них не дісталася поліція
Абрамович додав, що легальними користувачами бурштину в Україні є КП "Волиньприродресурс", ТОВ "Компанія "Надра Галичини", ТОВ "Амбер Холдинг", ТОВ "Райт Солюшн", ДП "Бурштин України", ТОВ "РЕД.МЕТ", ТОВ "Центр "Сонячне ремесло", ТОВ "Інклюз-8", дочірнє підприємство "Укрбурштин" державної акціонерної компанії "Українські поліметали".
25.09.2020 17:46
...быдло - оно быдло во всем: им хоть из полесья лунный пейзаж устроить, хоть леса на карпатах под корень пускать, хоть евробляхи - лишь бы за подешевле...у них своя "правда"...им все должны...перед ними мы все виноваты.- вот их главная мысля....такие не пойдут в окопы, на нулевку: они и так от войны устали...гундосый дезертир их презик - знает как жить, а как говорить - ему напишут...быдло -оно свое нутром чует...это их власть...
25.09.2020 14:03
Точно підмічено. Добавити нічого.
25.09.2020 14:45
Кличте ВОЗика, порішає)))
25.09.2020 14:38
Розенблат организовал сопротивление?

"Бурштинові" нелегали на Рівненщині намагалися чинити опір під час спецоперації СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!" - Цензор.НЕТ 6735
25.09.2020 14:41
УРОД ОН !!!
26.09.2020 15:00
Західна Україна вирубує повністю ліс;Волинська і Ровенська викопує бурштин;Закарпатська займається контрабандою цигарок;Одеська область розпродала всі пляжі;Донбас забрав усі "копанки";у Сумської "підключились" до нафтогону;у Харківській до газової труби;у Миколаївській "приватизують" гектарами водойми лиманів,річок і моря....Шо далі !? Все,вищевказане,є природіми ресурсами держави !!! МВС,СБУ,Кабмін,Верховна Рада,**********...Хтось може нарешті взяти під контроль українське народне добро ?! Хтось може,нарешті,знайти винних у бардаку і відновити контроль держави ?! З таким підходом...нешановні...скоро українці поїдуть на рибалку до Польщі,а гриби збирати до Карелії...Капець...
25.09.2020 14:56
Шо в твоєму розумінні "держава"? Прожорлівий апарат насильства? Так це він і копає, руками бідолажних работяг, які заробляють собі на прокорм. Чи ти вважаєш шо це вони накопають/нарубають - та везуть через кордон ешелонами?
26.09.2020 13:55
наведіть лад на митниці і не потрібно буде бігати за бурштинщиками по лісах ...митниця як друшлаг в обидві сторони ...
25.09.2020 15:56
Нужно раздать волынскую землю на паи только волынянам.Пусть добывают.А вот продажу и экспорт только через бурштыновую биржу.Как Скотоводы США продают свой скот на торгах.Там и И наши скарбници могли бы покупать по рыночным ценам.А так - народ в дерьме и чубиться,а кто-то лукавый стрижёт бабло.Бурштын всегда был в цене,а дальше- больше.Его попридержать - хорошее вложение капитала.Но я за то ,чтобы только местные жители добывали .Рекультивация -проста как двери.Танки пустил с рельсами и лафетами,а потом с самолёта засевай элитную сосну.За тридцать лет будет тайга.
25.09.2020 16:17
Скот в США хоть удобряют землю. А тут когда закончится янтарь - останется пустыня.
25.09.2020 19:44
Долго СБУ смотрело, как мимо них проплывают янтарные миллионы. Нервы не выдержали. Решили взять под контроль.
25.09.2020 16:28
Когда после предупреждения и не выполнения их будут отсреливать как собак янтарных тварей что уродуют землю тогда будет толк.
Пора навести порядок на рынке бурштина и его реальной законной добычи для граждан с соблюдением всех правил и условий и без потерь для окружающей среды.
25.09.2020 16:46
Вот будете сейчас пениться, но всё равно напишу. При тоталитарном совке вопрос решился бы очень просто. А если быть ещё точнее то и проблемы такой не было бы. Потому что работа была у всех. А нарушители Закона скорее всего работали бы на благо государства на какой нибудь стройке. А законные требования МВД выполняли все!
25.09.2020 17:03
В демократической Германии было бы тоже самое.
25.09.2020 17:30
И добывали бы янтарь. За колючей проволокой.
25.09.2020 20:11
Скорее всего. А может строили бы каналы или шахты. В любом случае работали бы на благо государства и не убивали бы конкурентов за то что не спросил разрешения и не отстегнул кому надо.
25.09.2020 20:46
А дети этих горе старателей однозначно учились бы в школе... а не шли "по стопам" отцов с 10 лет..
25.09.2020 20:50
Не работа була, а дармовий труд за корм і обноски.
Отакий твій совок - відсталий та жорстокий.
А люди прагнуть життя лакшері, Європи. Хочуть автіки- мерседеси, бмв, а не жигулі, меблі, телефони, телевізори не лампові, а *******, ТОЩО.
Та біда в тому, що радянщина винищила тих, хто міг заробляти і створювати. Лишились самі рвачі, хапугі, які тягнуть, нищать все в державі.
Тому моя порада - забудьте за совок. Від нього самі клопоти.
26.09.2020 09:25
Клопоти від диких і жадних брехливих продажних безпринципних людей , но всіх рівнях від простих людей до керівників. А на совок бочку катить не нужно , дети 6-10 лет на улице матом не ругались (пример берут от своих родителей которые так разговаривают в дома) -и это только один эпизод ,кругом был порядок по лучше нынешнего.
26.09.2020 10:52
Неправда. Люди обирають у владу схожих на себе. Хапання в нас абсолютизоване, залежить лише від можливостей того чи іншого персонажу.
В союзі був квест - вкрасти все, що погано лежить. Він прогресує і зараз.
Про матюки теж не правда. Мені в цьому вже заперечували. Та і матюкались вдома, і пиячили.
26.09.2020 10:56
пострелять всех как террористов и все
25.09.2020 17:33
Зачем так сразу... есть масса работы которую особо опасные элементы могут выполнять на благо Украины. Просто это всё наши грёзы. Чтобы этого добиться нужна всё таки диктатура... добровольно они не уйдут. И олигархи добровольно не уйдут.
25.09.2020 17:39
Сомневаюсь конечно, думаю что тюрем бы не хватило если брать именно наш случай с нашим народом и нашим числом безработицы.
25.09.2020 17:36
Баканов решил также прильнуть к этому не хитрому бизнесу
25.09.2020 17:38
.....давно пора навести ПОРЯДОК !!! они уже там по ПЕСКУ бегают и им пофиг , что ПУСТЫНЯ будет по всей УКРАИНЕ !!!
25.09.2020 18:13
Пусть 95 квартал приедет и все умрут со смеху от несознанки, или от стыда, что добывая и не платя налоги, они наносят урон стране.
Та даже платя налоги, нельзя убивать свою землю! Это позор, если серьезно.
25.09.2020 18:16
Я за то, чтобы уберечь граждан Украины от вредного влияния российских политизированных социальных сетей. Но нужно делать это техническими средствами, а не методом постановки на учет в правоохранительных органах. Это прямое нарушение Конституции и прав граждан Украины. Может от этого и будет какая-то польза, но вспомните с чего начинались авторитарные режимы. Я лично бы выбил табуретку на виселице из-под Шария, но завтра ЗЕДанилов потребует блокировки каналов и сайтов ненавистного им Порошенко, а потом и остальных неугодных. Все-таки Украина не Северная Корея или Раша, давайте не будем уподобаться им. Если человек противник или даже враг Украины, его исправит только могила, а не запреты Данилова. Эта возня - прежде всего репутационные потери Украины, а не польза от нее, особенно в глазах очень чувствительной к этому Европы и Штатов.
25.09.2020 18:25
Прошу прощения, перепутал вкладки статей. Комментарий в тему о постановке на учет пользователей "ВКонтакте".
25.09.2020 18:27
Бурштынова Народна Республика наносит ответный удар!
25.09.2020 19:25
Ось ці енергійні хлопці, точно хочуть рити копанки і добувати вугілля в ДеНеЕРі за їжу.
25.09.2020 19:43
Мочите эту мафию их общество вообще не поддерживает.
25.09.2020 20:07
Коли чуєш таке: Вперьд, вперьод .... Ви прєдупрєждени.... То стає незрозуміло, чи то москалі приїхали порядки встановлювати, чи які ще чорти?!
25.09.2020 20:11
А те которые на украинском языке розговаривають все леса вокруг уничтожили.
26.09.2020 10:57
по-нормальному было бы принять прытомный бурштиновый закон, с рекультивацией испаскудженых земель, с ответственностью всех сторон, честный конкурс., все дела... - а после уже гонять "людей умеющих жЫть", как обезьян в джунглях.. но у новых зелёных лиц вся энергия турборежима ушла в гудок, впрочем, как и у всех попередников-решал этого интересного вопроса.. уж очень жирная тема - хватает всем, в разной степени конечно..
25.09.2020 21:21
А чому цим займається СБУ ???
Нащо МВС з Кордом і Нацгвардією ???
25.09.2020 21:25
Воны там в доле.
25.09.2020 21:37
Янтарная народная республика - (ЯНР)?☺ Ничего не меняется в мафиозной стране.Времена "дикого запада"!
25.09.2020 23:28
Да нет проблем. Купи лицензию и добывай сколько хочешь. Здесь есть даже открытые приски, заплати за вход , тебе выдадут инструмент и иди копай и намывай, сколько намоешь, все твое.Даже купят у тебя сразу по рыночной цене. Это как развлечение для людей. Некоторые потвоскресенье целыми семьями приезжают с детьми и получают фан.
26.09.2020 02:18
быканов молодчага... правильным курсом рулит... силовое сопротивление сбушникам - это говорит о том, что надо аперитивную ситуацию не на дне рождения у сурки\сов изучать, а работать на территории и иметь агентуру, а не читателей Интернета...
26.09.2020 04:39
Селючина не залишає ніякого вибору,тре стріляти,бо розмови геть недопомогають .
26.09.2020 08:36
Таких рагулей, какцапы называют "ванючие хахлы". Типа такого рагулья, не говорю что уже разворотили леса вокруг себя, они и повырубывали леса в карпатах и такое рагулье ездит на заработки в ************. Этому рагулью все пофигу, абы бабло капало.
26.09.2020 10:41
Это точно , чорноротые ругали.
26.09.2020 10:54
Кого ты там палить собрался чёрт кугутский. Мордой в землю всех этих баранов и в тюрьму на 10 лет защитные сетки шить для украинской армии.
26.09.2020 14:24
ЭТО ЯВНЫЕ КРЫСЫ ЭКСТРЕМИСТЫ !!! ИХ НЕОБХОДИМО ВСЕХ ПОСАДИТЬ !!!
26.09.2020 14:57
