"Янтарные" нелегалы на Ривненщине пытались организовать сопротивления во время спецоперации СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!". ВИДЕО
В сети появились видеозаписи, на которых зафиксированы фрагменты операции СБУ по блокированию нелегальной добычи янтаря в Ривненской области. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности есть фрагменты спецоперации в селе Будымля Дубровицкого района. Нелегальные копатели вели себя агрессивно и даже пытались организовать сопротивление. Во время операции применялось оружие. На записи слышны выстрелы и даже взрывы.
Тому й "добитчіків" при Прахє й не чіпали, бо саме у ціх регіонах знаходяться "центри" по грабунку надр та знищення екосистеми країни
...Проблема с незаконной добычей янтаря существовала и раньше, но именно при новой власти черный рынок пережил взлет - три области превратились в зону криминального бизнеса (дело против народного депутата https://www.gazeta.ru/tags/person/borislav_rozenblat.shtml Борислава Розенблата , представителя президентской фракции БПП.
В июне стало известно о задержании его охранника при получении взятки в размере $200 тыс., предназначенной, вероятно, для его работодателя. Опубликованные позже детали расследования показали, что взятка была не первой, а деньги депутату «заносили» для подкупа чиновников (выдача лицензий на добычу янтаря под видом рекультивации земель), а также разработку и содействие в принятии нужных «янтарной мафии» законопроектов...
за 1 день 1 кг нарыли - 3000$получили
местные будут жрать землю, но не уступят.
поентому даже дети роют янтарь - в школу не ходят.
Выход?? - закопать нахрен в тех ямах, что сами нарыли.
продолжайте рвать свои пятые точки за гнид. может полегчает
я того и на выборы не ходил три крайних - 1 меня считает ползуном перед ыконками, второй - передастом-салоедом(сало люблю, но не более)
твому шмарію чи медвечуку ?
Не успели агентов из паРаши переучить?
І так - і ліси, і бурштин, все тільки українською. Чи ти хочеш шоб кацапи приїхали це все грабити?
Сепары сидят в окопах наркоманят и стреляют или на блок.постах побираются у снующих туда сюда совковых пенсов.
Западенцы уничтожать природу, валить лес (потом потопы с бюджета компенсировать) рыть янтарь превращая местность где живут (похоже одним днем) в пустыню , таскать конрабас..
не понятно кто из них паскуднее.., и как жить в этой стране?
Всех этих "стрелков" хреновых под суд - влепить лет по 5 и пусть отстраивают то что сами же и уничтожили.
Там до пустыни еще лет 300 рыть. Сравнить старателей с сепарами-нарками - для этого нужна лишняя хромосома в мозгу
Погугли и посмотри как на ментов бросались с лопатами и ломами эти р*гули.
Наразі в Україні є 9 суб'єктів, які мають спеціальні дозволи на користування надрами бурштину.
Про це заявив начальник управління надрокористування та міжнародного співробітництва Державної служби геології та надр України Дмитро Абрамович під час прес-конференції в Укрінформі 6 квітня.
"У нас на сьогодні є 9 компаній-власників спеціальних дозволів на користування надрами (бурштину. - Авт.). Вони мають разом 18 ліцензій або спецдозволів на користування надрами", - зазначив Абрамович.
Він зауважив, що ця цифра є малою, адже в Україні наразі існує 5 тисяч легальних ліцензованих користувачів надрами. Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2204038-rivnenski-burstinokopaci-rozibrali-mist-abi-do-kopanok-ne-distalasa-policia.html Рівненські бурштинокопачі розібрали міст, аби до них не дісталася поліція
Абрамович додав, що легальними користувачами бурштину в Україні є КП "Волиньприродресурс", ТОВ "Компанія "Надра Галичини", ТОВ "Амбер Холдинг", ТОВ "Райт Солюшн", ДП "Бурштин України", ТОВ "РЕД.МЕТ", ТОВ "Центр "Сонячне ремесло", ТОВ "Інклюз-8", дочірнє підприємство "Укрбурштин" державної акціонерної компанії "Українські поліметали".
Пора навести порядок на рынке бурштина и его реальной законной добычи для граждан с соблюдением всех правил и условий и без потерь для окружающей среды.
Отакий твій совок - відсталий та жорстокий.
А люди прагнуть життя лакшері, Європи. Хочуть автіки- мерседеси, бмв, а не жигулі, меблі, телефони, телевізори не лампові, а *******, ТОЩО.
Та біда в тому, що радянщина винищила тих, хто міг заробляти і створювати. Лишились самі рвачі, хапугі, які тягнуть, нищать все в державі.
Тому моя порада - забудьте за совок. Від нього самі клопоти.
В союзі був квест - вкрасти все, що погано лежить. Він прогресує і зараз.
Про матюки теж не правда. Мені в цьому вже заперечували. Та і матюкались вдома, і пиячили.
Та даже платя налоги, нельзя убивать свою землю! Это позор, если серьезно.
Нащо МВС з Кордом і Нацгвардією ???