"Янтарные" нелегалы на Ривненщине пытались организовать сопротивления во время спецоперации СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!". ВИДЕО

В сети появились видеозаписи, на которых зафиксированы фрагменты операции СБУ по блокированию нелегальной добычи янтаря в Ривненской области. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности есть фрагменты спецоперации в селе Будымля Дубровицкого района. Нелегальные копатели вели себя агрессивно и даже пытались организовать сопротивление. Во время операции применялось оружие. На записи слышны выстрелы и даже взрывы.

