В Здолбунове городской избирком единогласно отказал в регистрации всем кандидатам от "Слуги народа". ВИДЕО

В Здолбунове Ривненской области городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам от "Слуги народа" на местных выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Рівненські новини", причиной отказа стало нарушение гендерной квоты в списке от "СН" - в первой пятерке списка было четверо мужчин и всего одна женщина.

