РУС
29 629 130

В Здолбунове городской избирком единогласно отказал в регистрации всем кандидатам от "Слуги народа". ВИДЕО

В Здолбунове Ривненской области городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам от "Слуги народа" на местных выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Рівненські новини", причиной отказа стало нарушение гендерной квоты в списке от "СН" - в первой пятерке списка было четверо мужчин и всего одна женщина.

Автор: 

выборы (24776) местные выборы (2753) регистрация (291) Слуга народа (2659) Ровенская область (1273)
Топ комментарии
+135
В Здолбунове городской избирком единогласно отказал в регистрации всем кандидатам от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2263
25.09.2020 11:52 Ответить
+49
Сидит четыре быбы и один мужик и решают про гендерную квоту. Смешно. А слуг народа - гнать! Тут поддерживаю.
25.09.2020 11:48 Ответить
+46
жаль что ногами не побили
25.09.2020 11:47 Ответить
В *Холуях народа" мабуть вс1 юристи Криворож*е зак1нчували,одн1 ун1куми зельон1.
25.09.2020 15:28 Ответить
взяли на вооружение быстрое голосование от слуг народа)
25.09.2020 17:42 Ответить
гнать этих "слуг" зеленых надо по всей стране.
25.09.2020 18:21 Ответить
Ахах, проблемы 21 века.
25.09.2020 20:17 Ответить
гуд
25.09.2020 21:24 Ответить
ниразу не сторонник слуг народа и их вождя голобродьки , но гендерные квоты это путь на помойку истории . потом обяжут гомосеков и трансгендеров включать иначе нет регистрации .
26.09.2020 06:19 Ответить
ой бяда бяда лишенько сосен не встачило
26.09.2020 07:29 Ответить
Гнать порохоботов до самого кремля.
26.09.2020 10:20 Ответить
И слуг с ОПЗЖ туда же !
26.09.2020 14:53 Ответить
Янтарная мафия беспредельничает.
26.09.2020 10:22 Ответить
Сексбомба красава!
26.09.2020 10:36 Ответить
ГНАТЬ ЗЕДЕНЫХ МРАЗЕЙ!ВМЕСТЕ С РЫГАМИ!ОТОВСЮДУ!
26.09.2020 17:27 Ответить
Прекрасна ініціатива! Якщо тепер десь у Горішніх Плавнях до генднрних виборів не допустять усіх солідарних петріотів, то ніхто не зможе заявити, що вибори були нечесними та недемократичними...
26.09.2020 18:32 Ответить
а мало б бути два з половиною чоловіка, і дві з половиною жінки ??.. Маразм якийсь. Я думала слугам урода відмовили тому, що вони слуги УРОДА.. ((
27.09.2020 00:18 Ответить
їм саме тому і відмовили. А квота - законний привід.
27.09.2020 03:54 Ответить
дали себе піймати, хто ж їм винен.
27.09.2020 12:07 Ответить
ні шановна, ми ж про "слуг урода" говоримо... Повинно бути дві жінки, одна з яких лесбійка, два чоловіки, але один "противньій" та щось середнього роду (з обрізаним чи доточеним).
28.09.2020 10:00 Ответить
Большое спасибо ,,,
27.09.2020 02:39 Ответить
У Здолбунові міський виборчком одноголосно відмовив у реєстрації всім кандидатам від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9176 Самая хайповая тема осени - виртуальный майнинг на бирже Yobit, доходность бешенная
27.09.2020 09:09 Ответить
Повод выбрали идиотский, но результат получили правильный. Надо перенимать такую инициативу по всей стране.
27.09.2020 11:28 Ответить
Периферія довго доганяє!!!
27.09.2020 12:06 Ответить
Це якесь свято!!!
27.09.2020 12:28 Ответить
всім брати приклад зі Здолбунова
27.09.2020 12:44 Ответить
Праздник для зеленой гнили перешел в стадию непременного угасания.
И это радует.
27.09.2020 14:30 Ответить
Блеск, самая классная новость ! Красавцы и конечно Краснуні !!!
27.09.2020 17:20 Ответить
На картинке к новости анекдот из жизни : «нхй - это туда!» )))
27.09.2020 18:26 Ответить
Сумно бути Зеленським, коли ти навіть за гроші не можеш зібрати собі професійну команду.
І круто бути в команді ідейних, патріотичних людей, яким дійсно болить за Україну. Яким дійсно не начхати на її майбутнє.
27.09.2020 22:13 Ответить
Це кому болить, Порошенко? - Не смішіть. Йому болить тільки за свої прибутки, як і решті олігархів і їх підлабузників.
27.09.2020 23:18 Ответить
уграли страну ,все равно лезут во все щели,вова,задери их назад в квартал дебил,,
28.09.2020 05:57 Ответить
