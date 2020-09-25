В Здолбунове городской избирком единогласно отказал в регистрации всем кандидатам от "Слуги народа". ВИДЕО
В Здолбунове Ривненской области городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам от "Слуги народа" на местных выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Рівненські новини", причиной отказа стало нарушение гендерной квоты в списке от "СН" - в первой пятерке списка было четверо мужчин и всего одна женщина.
