СБУ раскрыла схему незаконного отчуждения земель Минобороны на Львовщине: стоимость - 30 млн грн, проводятся обыски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила депутата одного из поселковых советов, который организовал схему отчуждения земельных участков, находящихся в собственности Минобороны на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что один из депутатов, который входит в земельную комиссию, вступил в сговор со служебными лицами квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны. Они организовали противоправный механизм незаконного отчуждения 1,7 гектаров земли военного городка.

Затем злоумышленники вносили недостоверные данные о размещении межевых знаков охранной полосы и разделение ее на земельные участки площадью 0,08-0,15 га. Право собственности они оформляли на подставных лиц и продавали гражданам по цене примерно 5000 долларов США за 0,01 га", - сказано в сообщении.

По предварительной оценке экспертов, рыночная стоимость незаконно отчужденной земли составляет 30 млн гривен.

Правоохранители задокументировали депутата в офисе нотариуса при переоформлении документации, подписания договоров купли-продажи земельных участков и получения за их продажу $ 165 тыс.

В настоящее время проводится более 20 обысков: в служебных помещениях сельсовета и Минобороны, по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях. Оценка полученных доказательств в уголовном производстве сейчас продолжается.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, готовится объявления о подозрении в совершении преступлений всем фигурантам дела.

Продолжаются следственные действия. Дополнительно устанавливается возможная причастность других должностных лиц к коррупционной деятельности.

Разоблачение преступной деятельности проводили оперативники УСБУ во Львовской области совместно со следователями ГУ Нацполиции под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.





Фото: сайт СБУ