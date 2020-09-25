РУС
Четверо злоумышленников подорвали банкомат на Днепропетровщине и похитили почти 1 млн грн, - полиция. ВИДЕО

Правоохранители задержали четверых злоумышленников, которые в г. Новомосковск взорвали банкомат и похитили почти 1 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.

"Для остановки воров спецназовцы КОРД применили табельное оружие, заблокировали автомобиль, после чего задержали злоумышленников", - сказано в сообщении.

В полицию Днепропетровской области от полиции Сумщины поступила оперативная информация, что группа лиц готовится к подрыву банкомата в Новомосковском районе. Полицейские управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления. Ими оказались трое жителей г. Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет.

Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала двух членов банды, которая взрывала банкоматы по всей Украине. ФОТОрепортаж

"Заблокировав автомобиль беглецов, полиция задержала всех четверых участников преступления. При осмотре автомобиля "Opel Omega" оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства. Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они оставили автомобиль "БМВ" в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается комплекс оперативных и следственных мероприятий для документирования этого преступления. Также задержанные проверяются на причастность к аналогичным фактам.

Четверо злоумышленников подорвали банкомат на Днепропетровщине и похитили почти 1 млн грн, - полиция 01

взрыв (6883) банкомат (119) Днепропетровская область (4382)
Это доля взноса на залог для Юрченко, три банкомата - три миллиона.
25.09.2020 13:12 Ответить
Треба шукати хто зливає інфу. Так просто в банкомат лімон не закладають...
25.09.2020 13:26 Ответить
МОЛОДЦЫ !
25.09.2020 13:31 Ответить
Ой, прочитал до конца, их арестовали,
Не молодцы, увы
25.09.2020 13:33 Ответить
По сути безоружные бандиты были задержаны
Вооружёнными бандитами,
Корд гаразд безоружных граждан шугать
Во имя защиты прав серьёзных Воров
25.09.2020 13:35 Ответить
Одразу після приїзду Генеалісімуса у Суми...Совпадєніе?
25.09.2020 13:46 Ответить
- Как вас задержали?
- Блестяще!
25.09.2020 14:04 Ответить
Якщо воно добре, то добре. Подяка працівникам карного розшуку Сумської і Дніпропетровської областей.
25.09.2020 14:05 Ответить
 
 