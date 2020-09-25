Четверо злоумышленников подорвали банкомат на Днепропетровщине и похитили почти 1 млн грн, - полиция. ВИДЕО
Правоохранители задержали четверых злоумышленников, которые в г. Новомосковск взорвали банкомат и похитили почти 1 млн грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.
"Для остановки воров спецназовцы КОРД применили табельное оружие, заблокировали автомобиль, после чего задержали злоумышленников", - сказано в сообщении.
В полицию Днепропетровской области от полиции Сумщины поступила оперативная информация, что группа лиц готовится к подрыву банкомата в Новомосковском районе. Полицейские управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления. Ими оказались трое жителей г. Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет.
Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД.
"Заблокировав автомобиль беглецов, полиция задержала всех четверых участников преступления. При осмотре автомобиля "Opel Omega" оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства. Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они оставили автомобиль "БМВ" в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать", - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается комплекс оперативных и следственных мероприятий для документирования этого преступления. Также задержанные проверяются на причастность к аналогичным фактам.
Не молодцы, увы
Вооружёнными бандитами,
Корд гаразд безоружных граждан шугать
Во имя защиты прав серьёзных Воров
---------------------------------------
Одразу після приїзду Генеалісімуса у Суми...Совпадєніе?
- Блестяще!