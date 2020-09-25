РУС
7 303 45

России нужна Днепровская вода, чтобы вытеснить крымских татар из оккупированного полуострова, - Чубаров. ВИДЕО

Все, кто ратует сегодня за поставку днепровской воды в оккупированный Крым, они ратуют за то, что российская колониальная власть вытесняет крымских татар с оккупированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Если мы говорим о питьевой воде собственно для населения Крыма, то ее в Крыму достаточно. Необходимо только лишь ее собирать, использовать рационально. В Крыму не хватает воды для того, чтобы колонизировать его во всех направлениях и, в первую очередь, заселять Крым сотнями, сотнями тысяч граждан России", - отметил глава Меджлиса.

По словам Чубарова, в Крыму сегодня построены сотни многоэтажных домов. Целые городки вокруг оккупированных Евпатории, Симферополя, Севастополя.

"Это жители России, в первую очередь люди, которые служат в карательных органах, и таким образом происходит замена этнического и демографического состава Крыма. И поэтому все, кто ратует сегодня за поставку днепровской воды в Крым, они ратуют за то, что российская колониальная власть в Крыму вытесняет, выгоняет местных жителей, в первую очередь, крымских татар", - отметил Чубаров.

+13
В 2014 РФ предлагала Сенченко взятку за подачу воды в Крым 20 млн.долларов.
Представляете сколько сейчас предлагают "зеленой" власти взяток за воду?
25.09.2020 13:49 Ответить
+12
Те, кто ратует за подачу воды - предатели.
Воду за деньги - предатели за деньги.
Воду, чтоб расия не напала - трусливые предатели
и т.д.
25.09.2020 13:50 Ответить
+9
😳😳😳
25.09.2020 13:46 Ответить
Если мы говорим о питьевой воде собственно для населения Крыма, то ее в Крыму достаточно.Источник: https://censor.net/ru/v3221212

100%.
25.09.2020 13:47 Ответить
В 2014 РФ предлагала Сенченко взятку за подачу воды в Крым 20 млн.долларов.
Представляете сколько сейчас предлагают "зеленой" власти взяток за воду?
25.09.2020 13:49 Ответить
Посредник?
25.09.2020 13:52 Ответить
сейчас? 40млн, дерьмак знает.
25.09.2020 14:12 Ответить
Да. Сенченко сам об этом говорил.
25.09.2020 14:12 Ответить
Те, кто ратует за подачу воды - предатели.
Воду за деньги - предатели за деньги.
Воду, чтоб расия не напала - трусливые предатели
и т.д.
25.09.2020 13:50 Ответить
Предатели - все те кто уже хотя бы обсуждают идею подачи воды. При Порошенко такой вопрос даже и не поднимался.

Согласно модели Овертона, в каждый момент времени некоторые идеи составляют действующую норму, образуя точку отсчёта, а остальные идеи могут либо входить в диапазон допустимых, либо нет. Позже американский неоконсерватор https://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Trevi%C3%B1o Джошуа Тревиньо предложил для оценки допустимости идей следующую шкалуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-The_Daily_KOS_2006-8 [8] :
Немыслимые
Радикальные мы уже здесь

Приемлемые
Разумные
Стандартные
Действующая норма
Пример - патриоты в тюрьмах. Такого никогда не могло быть. Митинги по делу Шеремета. Рифмастер сидит и будет сидеть.
25.09.2020 15:05 Ответить
> Пример - патриоты в тюрьмах. Такого никогда не могло быть.

> Митинги по делу Шеремета. Рифмастер сидит и будет сидеть.
Чудово пам'ятаю як при Пороху, привселюдно по ТВ, військовий прокурвор Матіос рвав сра глотку і наперед звинувачував батальйон Тонадо, бо вони боролись із контробандою і торгівлею з ОРДЛО.
25.09.2020 15:13 Ответить
Чебурек, вообще-то интересует больше, российская колониальная власть в Крыму вытесняет, выгоняет ли украинцев. А татары.... в Татарстан
25.09.2020 13:55 Ответить
Они - кырымлы, или КРЫМСКИЕ татары, а не просто татары
25.09.2020 14:06 Ответить
а чим вони кращі??
26.09.2020 01:27 Ответить
Вони - не кращі чи гірші, вони в Криму - місцеві. Саме в Криму, а не в Татарстані.
26.09.2020 02:28 Ответить
Що значить "місцеві"? Москалі там також "місцеві"? А греки? А чеченці? Азербажанці?Китайці?
Нема поняття "місцеві", є "на якій підставі?"
26.09.2020 14:46 Ответить
Це означає, що вони там є корінним народом, на відміну від москалів, чеченців, азербайджанців і так далі. Крим - то є Батьківщина для киримли.
26.09.2020 19:15 Ответить
Бо у москалів є своя батьківщина - Московщина, у Греків - також є батьківщина - Греція, а у киримли є тільки Крим - у них немає іншої батьківщини..
27.09.2020 10:27 Ответить
"як і у інших тюркських народів, це- Середня Азія."

По-перше - далеко не Середня Азія, а набагато східніше. По-друге - киримли, як і караїми - це народи, які склалися з суміші племен - як місцевих - як-то таврів, кімерійців, так і прийдешніх - кипчаків-куманів-черкесів-ногаїв-татар. Тобто - це народ сформувався саме в Криму - він не прийдешній.
Москалі ж з греками у Криму є колонізаторами, а не коріннимм народами.
27.09.2020 11:47 Ответить
"Цікаво, що там "набагато східніше", Корея?"
Сибір, звідки ймовірно вийшов перший тюркоязичний народ.

"ВСІ тюрки в Європі (і навіть в Турції)- прийдешні, причому зовсім недавно."
Не тюрки, а тюркоязичні народи. Вони генетично дуже різні і обїеднує їх лише мова.
А киримли - це суміш із прадавніх жителів Криму - таврів і кімерійців з пришлими тюркоязичними народами. Караїми та киримли - це єдині корінні народи Криму, для яких Крим є єдиною Батьківщиною і іншої у них немає.
27.09.2020 13:37 Ответить
В ООН є цілком повноцінне визначення такого поняття, як "корінні народи" - почитайте, щоб не задавати багато не дуже розумних запитаннь.
27.09.2020 10:29 Ответить
да вы в теме
25.09.2020 21:00 Ответить
Так пора форміровати батальони кримськотатарські також визволяючи окуповані території добровольчі батальони готові повинні бути вже в цьому році як і українські пора начати воювати в криму також партизанщина повинна вже почати діяти
25.09.2020 14:01 Ответить
Опять же при захвате Крыма, как раз татары должны были не дать разползтись рашистской заразе по всему полуострову. Или они уже не помнят любовь рашистов к ним и их депортацию? Давно надо было сделать не Автономную республику Крым, а Крымскотатарскую автономию.
25.09.2020 14:06 Ответить
при чем здесь татары? Крым - это оккупированная территория Украины, после деоккупации - никаких автономий, просто Крымская область, чтобы не создавать повода для сепаратизма..
25.09.2020 14:01 Ответить
навіть на дві розділити можна, одну частину до Херсонської, другу до Одеської
25.09.2020 17:48 Ответить
Смоли гарячої москалям а не дніпровської води !!!!!!
25.09.2020 14:11 Ответить
Чубаров, крымские татары могут подойти к руслу канала и снабдить оккупантов "водой".
Но вместо этого они сидят по домам и ждут, когда их кто-то освободит...
Росії потрібна Дніпровська вода, щоб витіснити кримських татар з окупованого півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8852
25.09.2020 14:26 Ответить
Для населения воды достаточно!
Только, кто же им её даст?
Чубаров думает, что оккупанты ради татар передохнут?
25.09.2020 14:27 Ответить
Якщо кацапи самовбивці, то нехай.
25.09.2020 14:34 Ответить
Треба прийняти зміни в Конституцію України, де право голосувати в Криму будуть мати тільки ті мешканці, що складуть іспити української і татарської. А також складуть тести на лояльність і пройдуть співбесіду з депортаментом паспортизації.
25.09.2020 14:33 Ответить
Краще тим, хто напише диктант по українські на відмінно.
25.09.2020 14:40 Ответить
...диктант української...
____________________
Це має вирішувати комісія депортаменту паспортизації)
25.09.2020 15:06 Ответить
Более того, круглосуточные автомойки, коих оккупанты налепили на каждом углу, 24 часа в сутки 7 дней в неделю обеспечены водой. Но населению дают воду по несколько часов в день.
25.09.2020 14:44 Ответить
Современные автомойки, как правило, имеют замкнутый оборот воды.
25.09.2020 15:00 Ответить
Местному плебсу тоже рассказывают про замкнутый оборот воды. Но вы себе представляете процедуру фильтрации воды от растворенных в ней моющих средств и всего того, что было смыто с машины и стоимость всего этого процесса? Чем мыть такой водой, грязную машину будет дешевле выкинуть и купить новую чистую.
26.09.2020 03:02 Ответить
кримські татари, кримські буряти чи кримські москалі... яка різниця ?
25.09.2020 15:56 Ответить
А зачем крымских татар куда-то вытеснять г-н Чубаров не хочет пояснить?
Они в основной своей массе очень даже лояльны к оккупационной власти
25.09.2020 17:05 Ответить
Воды всех потопить кацапов всё равно не хватит, придётся вешать на деревьях и столбах.
25.09.2020 19:06 Ответить
"Уберите психическую, или жениться не буду"(с)
26.09.2020 02:33 Ответить
Рефат Чубаров- один із тих людей, кого ненавидить уйло.
Як бувший кримчанин, я згідний із ним.
26.09.2020 20:38 Ответить
 
 