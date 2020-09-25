России нужна Днепровская вода, чтобы вытеснить крымских татар из оккупированного полуострова, - Чубаров. ВИДЕО

Все, кто ратует сегодня за поставку днепровской воды в оккупированный Крым, они ратуют за то, что российская колониальная власть вытесняет крымских татар с оккупированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Если мы говорим о питьевой воде собственно для населения Крыма, то ее в Крыму достаточно. Необходимо только лишь ее собирать, использовать рационально. В Крыму не хватает воды для того, чтобы колонизировать его во всех направлениях и, в первую очередь, заселять Крым сотнями, сотнями тысяч граждан России", - отметил глава Меджлиса.

По словам Чубарова, в Крыму сегодня построены сотни многоэтажных домов. Целые городки вокруг оккупированных Евпатории, Симферополя, Севастополя.

"Это жители России, в первую очередь люди, которые служат в карательных органах, и таким образом происходит замена этнического и демографического состава Крыма. И поэтому все, кто ратует сегодня за поставку днепровской воды в Крым, они ратуют за то, что российская колониальная власть в Крыму вытесняет, выгоняет местных жителей, в первую очередь, крымских татар", - отметил Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет полное право прекратить подачу воды в Крым, - представитель Зеленского Кориневич