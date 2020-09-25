"Почем COVID для народа?" , - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят тестирование населения на коронавирус, местные выборы и тайную "инаугурацию" Лукашенко
Сегодня, 25 сентября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему мы платим за них более 1000 гривен?
Кроме этого, в студии проекта будут говорить о предстоящих местных выборах и почему они могут стать судьбоносными для страны. Также обсудят тайную "инаугурацию" Лукашенко и как на это должна реагировать Украина.
Гостями выпуска станут:
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина" (впервые после выздоровления от COVID-19);
- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
- Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам здоровья нации;
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционные ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ";
- Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";
- Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС";
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
- Виталий Кличко, мэр Киева;
- Борис Филатов, мэр Днепра;
- Андрей Садовой, мэр Львова;
- Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);
- Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
- Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой;
- Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины;
- Александр Коляда, биолог-генетик.
Татьяна Хомич, сестра Марии КолесниковойИсточник: https://censor.net/ru/v3221213