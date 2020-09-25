"Почем COVID для народа?" , - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят тестирование населения на коронавирус, местные выборы и тайную "инаугурацию" Лукашенко

Сегодня, 25 сентября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему мы платим за них более 1000 гривен?

Кроме этого, в студии проекта будут говорить о предстоящих местных выборах и почему они могут стать судьбоносными для страны. Также обсудят тайную "инаугурацию" Лукашенко и как на это должна реагировать Украина.

Гостями выпуска станут:

Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина" (впервые после выздоровления от COVID-19);

