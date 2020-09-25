РУС
"Почем COVID для народа?" , - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят тестирование населения на коронавирус, местные выборы и тайную "инаугурацию" Лукашенко

Сегодня, 25 сентября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему мы платим за них более 1000 гривен?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, в студии проекта будут говорить о предстоящих местных выборах и почему они могут стать судьбоносными для страны. Также обсудят тайную "инаугурацию" Лукашенко и как на это должна реагировать Украина.

Гостями выпуска станут:

  • Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина" (впервые после выздоровления от COVID-19);
  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
  • Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам здоровья нации;
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционные ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ";
  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";
  • Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС";
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
  • Виталий Кличко, мэр Киева;
  • Борис Филатов, мэр Днепра;
  • Андрей Садовой, мэр Львова;
  • Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);
  • Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
  • Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой;
  • Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины;
  • Александр Коляда, биолог-генетик.

+3
Прикольная должность у тетки)))
Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой
25.09.2020 14:01
25.09.2020 14:01 Ответить
+2
будут выяснять, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему мы платим за них более 1000 гривен?

25.09.2020 13:48
25.09.2020 13:55
25.09.2020 13:48
+2
кажуть шо йому 42 рочки і він не лох
25.09.2020 13:49
25.09.2020 13:55
показать весь комментарий
Шо за шпана з підворотні?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:49 Ответить
кажуть шо йому 42 рочки і він не лох
показать весь комментарий
25.09.2020 13:55 Ответить
Дивлюсь Шустера до реклами. Потім іду на інші канали і назад вже не повертаюсь.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:48 Ответить
Я навіть знаю чим буде сьогодні займатись Іван Суліма. Хедлайнер у Шустера сьодні буде баба Юля
показать весь комментарий
25.09.2020 13:56 Ответить
У Сулимы сегодня будет праздник - его "богиня" будет выступать, наверное, с уже омолодившимся лицом
показать весь комментарий
25.09.2020 14:01 Ответить
Тоді і я буду дивитись.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:02 Ответить
Мне тесты -до лампады.А кругом картонные ящики с ними тягают.Я за свою никчемную жизнь так и не узнал,что такое больничная койка.А некоторым нравится.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:55 Ответить
Честный, неподкупный журналист Савва Шустрый обсуждал у себя в студии скандал с вагнеровцами?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:58 Ответить
на "Свободе русского слова Савика Шустера"
показать весь комментарий
25.09.2020 14:07 Ответить
передачі фєдєрастового савіка служать для розрідження мізків лохторату...
показать весь комментарий
25.09.2020 20:18 Ответить
 
 