Наемники РФ усилили наблюдение за позициями ОС с целью уточнения целей для поражения, - разведка. ВИДЕО
На фоне проведения стратегического командно-штабного учения ВС РФ "Кавказ-2020" командование оперативной группировки российских оккупационных войск нарастило проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
По данным ГУР, в течение этой недели в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты проводили внеплановые тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии, в т.ч. реактивных систем залпового огня, и боевых машин.
"В то же время на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения противник совершил ротацию очередных артиллерийских подразделений из состава гаубично-самоходных дивизионов и усилил наблюдение за передовыми позициями Объединенных сил ВС Украины с использованием технических средств разведки с целью уточнения целей для огневого поражения", - говорится в сообщении.
Если виновные не понесли наказанье , это и рождает вседозволенность, это и есть то , от чего есть нищета в Украине .
Нищета в Украине есть от вседозволенности некоторых граждан .
Вони розраховували на послаблення України перед Россією. Що, як бачимо й справдилось на всі 100%.
А от яка логіка, хто голосував за Зеленсько, тих, хто позиціонує себе, патріотами України?
На що вони очікували?
Чи вони патріоти якоїсь іншої України?
Типу СРСР?
когда не стреляют разведки должна
работать в два раза активней
таковы законы войны
Это типа сепары сами позвонили в ГУР и сказали " мы просто уточняем". Новость - Бред.