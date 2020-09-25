РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5658 посетителей онлайн
Новости Видео
4 262 12

Пограничники освободили дельфина из браконьерских сетей в Азовском море, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В акватории Азовского моря военнослужащие Донецкого пограничного отряда, патрулируя на катере, заметили запрещенные орудия лова, в которых находился дельфин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Осматривая сети, пограничный наряд обнаружил в них живого дельфина. Пограничники освободили млекопитающего и вернули в море.

Запрещенные орудия лова - жаберные сети и подъемные ловушки, изъяты. Общая длина сетей составила около 240 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничникам, нашедшим 9 тыс. евро и сообщившим об этом руководству, выписали премию в 10 тыс. грн, - глава ГПСУ Дейнеко. ФОТО

Автор: 

Азовское море (1605) браконьерство (147) Госпогранслужба (6777) дельфин (42) пограничники (1593)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Молодці, дякую!
показать весь комментарий
25.09.2020 15:31 Ответить
+14
Респект нашим прикордонникам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
25.09.2020 15:35 Ответить
+10
Делфіньонок ще зовсім малюк
показать весь комментарий
25.09.2020 15:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці, дякую!
показать весь комментарий
25.09.2020 15:31 Ответить
Респект нашим прикордонникам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
25.09.2020 15:35 Ответить
Расстрелять из пулемета надо браконьеров пару раз.И прекратится все
показать весь комментарий
25.09.2020 15:39 Ответить
На ютубе есть видео как рыбнадзор отказывается выезжать снимать сети. А это имитация бурной деятельности, приведшая к тому что в Азове исчезла вся рыба из десятикилометровой прибрежной зоны.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:40 Ответить
Но это не рыбнадзор
показать весь комментарий
25.09.2020 16:19 Ответить
Вот и сняли потому что их не дождёшься.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:21 Ответить
И он воодушевленный полетел к следующим сетям через 100 метров.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:52 Ответить
Делфіньонок ще зовсім малюк
показать весь комментарий
25.09.2020 15:53 Ответить
Як же нам не вистачає гарних новин.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:25 Ответить
Это российские пограничники. Общаются на мовi страны-террориста
показать весь комментарий
25.09.2020 19:45 Ответить
Ты тоже на ней общаешься.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:21 Ответить
Посадить ТВАРЕЙ в их же сети и отпустить в свободное плавание.
Весь этот праздник обязательно снять на видео и крутить по всем прибрежным телеканалам РЕГУЛЯРНО!
показать весь комментарий
25.09.2020 23:42 Ответить
 
 