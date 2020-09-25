Пограничники освободили дельфина из браконьерских сетей в Азовском море, - Госпогранслужба. ВИДЕО
В акватории Азовского моря военнослужащие Донецкого пограничного отряда, патрулируя на катере, заметили запрещенные орудия лова, в которых находился дельфин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Осматривая сети, пограничный наряд обнаружил в них живого дельфина. Пограничники освободили млекопитающего и вернули в море.
Запрещенные орудия лова - жаберные сети и подъемные ловушки, изъяты. Общая длина сетей составила около 240 метров.
Весь этот праздник обязательно снять на видео и крутить по всем прибрежным телеканалам РЕГУЛЯРНО!