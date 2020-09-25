На учениях "Кавказ-2020" ракета новейшего ЗРК С-400 "Триумф" армии РФ нештатно вышла из контейнера и упала рядом с позицией: "Бл#дь! #б твою мать! Я заснял!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой ракета, выпущенная из новейшего российского ЗРК С-400 "Триумф", едва взлетев, упала рядом со стартовой позицией. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что ракета упала примерно в 100 метрах от людей. Взрыва не произошло, но военные спрятались за техникой. Слышно, что солдаты смеются, а автор ролика хвастается удачными кадрами.

