На учениях "Кавказ-2020" ракета новейшего ЗРК С-400 "Триумф" армии РФ нештатно вышла из контейнера и упала рядом с позицией: "Бл#дь! #б твою мать! Я заснял!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой ракета, выпущенная из новейшего российского ЗРК С-400 "Триумф", едва взлетев, упала рядом со стартовой позицией. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что ракета упала примерно в 100 метрах от людей. Взрыва не произошло, но военные спрятались за техникой. Слышно, что солдаты смеются, а автор ролика хвастается удачными кадрами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ракета рикошетом немного уходит выше", - показательные стрельбы ракетами с лазерным наведением в российской армии. ВИДЕО

Автор: 

падение (195) ракеты (3692) россия (96963) военные учения (3478)
Топ комментарии
+75
рикошет от небесной тверди
25.09.2020 17:11 Ответить
+43
жаль что не рванула..
те придурки, что "спрятались" от взрыва перед камазом - фактически родились заново.. А то могли бы узнать что прятаться нужно мордой в землю... повезло им - НЕ узнали как взрывной волной отбрасывает авто на десяток метров - размазывая по земле идиотов))
25.09.2020 17:16 Ответить
+37
Дымилась, падая, ракета
И от нее бежал расчет.
Кто хоть однажды видел это
Тот хрен к ракете подойдет...
25.09.2020 17:22 Ответить
Страница 3 из 3
...Сказать, что это издевательство - ничего не сказать. Пожарные ракетки. Это к гей-параду они готовятся"....
26.09.2020 02:07 Ответить
Похоже набутылочники не знали, что она тяжелее воздуха.
26.09.2020 03:15 Ответить
жаль, что ни одна козлорылая падла не был убита...
26.09.2020 04:36 Ответить
«Ой ***** ліл». (с)
26.09.2020 09:51 Ответить
какая ватная мощь
26.09.2020 10:58 Ответить
проще валенком кинуть
26.09.2020 11:02 Ответить
Болячка всех ихних ракет. С грозной Булавой та же шняга. Так там ваще атомная боеголовка. Могут отбомбить Воронеж в самом прямом смысле.
26.09.2020 12:39 Ответить
Я понимаю, что очередной раз поржать с вяличия кацапорылых это замечательно. Но с ними все давно понятно - унылое гавно. Лично меня больше интересует, что и почему падает у нас в стране....
26.09.2020 13:16 Ответить
Хорошие ракеты "Триумф" - далеко не улетают... Тут же местные жители могут распилить её на металлолом....И произвели их, как хвастались лапотники, очень много тысяч - хватит подзаработать десяткам деревень и посёлков....Повезло. живущим рядом с полигоном....
26.09.2020 13:28 Ответить
Заснял, заснял, снимать научись окупантхуев
26.09.2020 13:48 Ответить
Ну мацкалы же прям в окопе постоянно в очко долбятся друг с дружкой вот и косяки всякие от недогляда приключаются.
26.09.2020 16:23 Ответить
Чем то напоминают касамы под сектором Газа (Израиль) как только запускают, они тут же падают и своих давят!!!
26.09.2020 16:40 Ответить
Очередной фейк. Это не учения Кавказ-2020 и не С400.
Ролик был выложен еще две недели назад
https://www.youtube.com/watch?v=5OfgqB-t2J8
26.09.2020 18:41 Ответить
что не так? с 300 от с 400 отличаются только системами управления и наведения. пеналы с ракетами у них одинаковые.
27.09.2020 00:21 Ответить
Все не так. Ракеты в тубусах более новые и совершенные. Да и учения Кавказ-2020 начались гораздо позже даты публикации видео на ютубе
27.09.2020 00:50 Ответить
в чем оби "более совершенны"? это все пво 80-90 х годов прошлого века.
27.09.2020 02:45 Ответить
було б ще смішніше коли б вибухнула ... КАМАЗік у друшлаг
26.09.2020 18:49 Ответить
маршевый двигатель не включился, кацапня пороха пропила.
27.09.2020 00:20 Ответить
- Ну, что могу предложить,
господа. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по
"Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"...
Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял. Вот танки
есть - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца..
сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК с вечного
хранения - считай в масле. Есть МиГ-29, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки
одноразовые.. но тяжелые - надежно падают, убойно.. Батут Рогозина, он же БР.
Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот есть ракеты космические и
спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но
совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё
ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в
надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют. - Слушай, а откуда все это?

- Эхо Холодной войны.
27.09.2020 10:13 Ответить
Моксель дала маху - Мономах шапку Узбека не давав - корона впала -бо не сПравжня!!!!!!!!!
"Величний" Пу-х-лолалала дав маху......мах 4, мах 3 мах 2 - іскандери засміялись - корона вПала... бо болванка!!!!!!!
27.09.2020 10:55 Ответить
Страница 3 из 3
 
 