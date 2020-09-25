На учениях "Кавказ-2020" ракета новейшего ЗРК С-400 "Триумф" армии РФ нештатно вышла из контейнера и упала рядом с позицией: "Бл#дь! #б твою мать! Я заснял!". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой ракета, выпущенная из новейшего российского ЗРК С-400 "Триумф", едва взлетев, упала рядом со стартовой позицией. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что ракета упала примерно в 100 метрах от людей. Взрыва не произошло, но военные спрятались за техникой. Слышно, что солдаты смеются, а автор ролика хвастается удачными кадрами.
господа. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по
"Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"...
Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял. Вот танки
есть - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца..
сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК с вечного
хранения - считай в масле. Есть МиГ-29, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки
одноразовые.. но тяжелые - надежно падают, убойно.. Батут Рогозина, он же БР.
Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот есть ракеты космические и
спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но
совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё
ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в
надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют. - Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
"Величний" Пу-х-лолалала дав маху......мах 4, мах 3 мах 2 - іскандери засміялись - корона вПала... бо болванка!!!!!!!