Наемники РФ не пропускают представителей СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс, - штаб ОС. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска продолжают препятствовать деятельности представителей СММ ОБСЕ, не пропуская их на неподконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования ОС.

Как отмечают в штабе операции Объдиненных сил, определенные Командованием КПВВ на линии разграничения работают ежедневно по осеннему графику с 7:00 до 18:30. 

"Однако бесперебойно функционирует только КПВВ "Станица-Луганская". Отмечаем, что в данный момент полностью заблокированным со стороны оккупантов остается движение через КПВВ "Марьинка". А через КПВВ "Новотроицкое" оккупанты осуществляют пропускные операции лишь дважды в неделю. Также полностью заблокированной остается работы наблюдателей СММ ОБСЕ. С марта этого года оккупанты не допускают международных наблюдателей на временно оккупированную территорию", - сообщили в штабе.

