Порошенко в День Краматорска обратился к патриотам Донбасса: ОПЗЖ - это "голуби мира", от которых падает тень двуглавого орла. ВИДЕО
Краматорск стал одним из первых освобожденных городов Донбасса, и теперь является эпицентром украинства в регионе. Об этом в поздравлении по случаю Дня города сказал пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Он призвал все патриотические силы объединиться против угрозы пророссийского реванша и не дать пятой колонне Кремля зайти в местные органы власти под личиной "крепких хозяйственников".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Это город, который возник на козацких землях, на границе Слободской Украины и Дикого поля ... Который на добротной украинской почве вобрал в себя представителей многих культур, которые приехали развивать Донбасс. Город, который на сегодня является динамичным, энергичным и в какой-то степени феноменальным ", - отметил Порошенко.
Политик подчеркнул - Краматорск разрушает все навязанные извне стереотипы о Донецкой области. "И всем украинцам я советовал бы хотя бы раз посетить его. Мы ценим Краматорск за тот неоценимый вклад, который город делает в экономическое развитие государства как мощный центр машиностроения ", - говорит Порошенко.
Человек, ставший настоящим символом несгибаемого украинского Краматорска - талантливый актер и режиссер Леонид Быков, убежден Порошенко.
"Созданные им образы - глубоко в наших сердцах. "Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались", - говорит Маэстро, капитан Титаренко из фильма" В бой идут одни старики ". "А как тут заметишь? То же поля, дороги, села ", - спрашивают у него. Ну нет! Мы все помним ответ: "Воздух? Другой. А небо - голубее и земля зеленее ". Именно за такую украинскую землю сражались украинские воины и в наши дни, освобождая город в 2014 году", - убежден Порошенко.
"Мы помним и будем беречь память о замученном и убитом боевиками совсем юном Степане Чубенко. О героях Небесной сотни Сергее Бондаревае и Иване Пантелееве. О всех патриотах-краматорчанах, совершивших, каждый свой, подвиг во имя Украины", - говорит пятый Президент.
Порошенко также вспомнил о феврале 2015 года, когда срочно прилетел в Краматорск, чтобы собственными глазами увидеть ужасные раны, которые оставил российский "Смерч" на украинской земле.
"Счастлив, что Краматорск выстоял. Счастлив, что нам удалось защитить город. Что уже 5 лет краматорчане живут под мирным небом. Как лидер партии настоящего мира, желаю вам прежде всего, конечно же, мира. Верю, что дипломатическим путем мы заставим Путина убраться с украинского Донбасса и из украинского Крыма", - подчеркнул Порошенко.
"Но будьте осторожны. Знайте, что перспективу надежного мира ставит под угрозу пятая колонна в виде ОПЗЖ. Они действуют в интересах Кремля. Прикрываясь хозяйственными лозунгами, стремятся зайти в органы местного самоуправления. И уже с тех позиций - попробовать еще раз реанимировать проект так называемой Новороссии. ОПЗЖ - это именно те "голуби мира", от которых падает тень российского двуглавого орла ", - предостерегает Порошенко.
Лидер "Европейской Солидарности" призвал всех патриотов Украины объединиться вокруг единой мощной проевропейской украинской политической силы.
"А еще берегите себя, своих родных и близких, чтобы ни один вирус не мог разрушить амбициозных планов города и его жителей. Сердечно поздравляю вас с Днем города, которому исполняется 152 года. Я на 97 лет моложе, мне сегодня только 55. Мне приятно от того, что мой день рождения совпал с днем рождения украинского Краматорска ", - отметил пятый Президент.
"Будьте здоровы, радостны и счастливы. Мира и процветания вам, дорогие краматорчане ", - пожелал Петр Порошенко.
Якщо в Google-перекладачі на сербській мові ввести слово «порошенки», то переклад на українську або російську буде однаковим - «поросята».
анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
Зеленский был прав, когда говорил, что он "приговор" для Порошенко.
Именно политика Порошенко привела фактически к покрытию преступлений власти Януковича, потому что Петр Алексеевич надеялся договорится с бывшими соратниками,
он покрыл преступления против Майдана, не реформировал бандитскую коррумпированную судебную систему имени Портнова, которая теперь его судит, сохранил договорняки и схемы предыдущей власти, тотальную коррупцию, и при всем при этом баснословно обогатился, - в результате мы имеем контрреволюцию сегодня.
Назвать Порошенко патриотом, язык не поворачивается. Если ЕС исключит из своих рядов одиозных Порошенко и Герасимова, огда ЕС еще можно назвать патриотической партией Украины, а так на сегодняшний день таковой является только "Голос".
Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook, самой главной чертой малороссийской «элиты» всегда было предательство, и за целые века украинство так и не смогло этому надежно противостоять. Вовремя пожертвовать государственностью своего народа, отправив его в крепостные или колхозы, постелиться под имперскую мощь Москвы ради собственного интереса не считалось среди «истеблишмента» чем недостойным, а смертным грехом тем более.
Валерий Прозапас пишет, поэтому, когда действия пятого президента Петра Порошенко выбились из этой постоянной системы, ему этого не простили - потому что он не искал дешевой популярности и приверженности Кремля, делал не то, что нравилось, а то, что надо. В результате оставил пост с полученным безвизом Украины с Европой, с реформированными Вооруженными Силами, с автокефальной церковью, с мощными общинами, с ростом экономики во время войны, с уважением других стран - и не покинул борьбу даже во время реванша, политического давления, наступления на достижения украинского государства.
Блогер отмечает, Порошенко заложил фундамент Украины, которая еще будет, и стал одним из тех, кто не предал. За это ценят государственника-ледокола его сторонники и уважает мир - и сегодня будет приветствовать пятого президента Украины с Днем рождения. Он еще не все сделал, сил ему и выдержки в борьбе за Украину!