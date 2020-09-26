Порошенко в День Краматорска обратился к патриотам Донбасса: ОПЗЖ - это "голуби мира", от которых падает тень двуглавого орла. ВИДЕО

Краматорск стал одним из первых освобожденных городов Донбасса, и теперь является эпицентром украинства в регионе. Об этом в поздравлении по случаю Дня города сказал пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Он призвал все патриотические силы объединиться против угрозы пророссийского реванша и не дать пятой колонне Кремля зайти в местные органы власти под личиной "крепких хозяйственников".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это город, который возник на козацких землях, на границе Слободской Украины и Дикого поля ... Который на добротной украинской почве вобрал в себя представителей многих культур, которые приехали развивать Донбасс. Город, который на сегодня является динамичным, энергичным и в какой-то степени феноменальным ", - отметил Порошенко.

Политик подчеркнул - Краматорск разрушает все навязанные извне стереотипы о Донецкой области. "И всем украинцам я советовал бы хотя бы раз посетить его. Мы ценим Краматорск за тот неоценимый вклад, который город делает в экономическое развитие государства как мощный центр машиностроения ", - говорит Порошенко.

Человек, ставший настоящим символом несгибаемого украинского Краматорска - талантливый актер и режиссер Леонид Быков, убежден Порошенко.

"Созданные им образы - глубоко в наших сердцах. "Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались", - говорит Маэстро, капитан Титаренко из фильма" В бой идут одни старики ". "А как тут заметишь? То же поля, дороги, села ", - спрашивают у него. Ну нет! Мы все помним ответ: "Воздух? Другой. А небо - голубее и земля зеленее ". Именно за такую ​​украинскую землю сражались украинские воины и в наши дни, освобождая город в 2014 году", - убежден Порошенко.

"Мы помним и будем беречь память о замученном и убитом боевиками совсем юном Степане Чубенко. О героях Небесной сотни Сергее Бондаревае и Иване Пантелееве. О всех патриотах-краматорчанах, совершивших, каждый свой, подвиг во имя Украины", - говорит пятый Президент.

Порошенко также вспомнил о феврале 2015 года, когда срочно прилетел в Краматорск, чтобы собственными глазами увидеть ужасные раны, которые оставил российский "Смерч" на украинской земле.

"Счастлив, что Краматорск выстоял. Счастлив, что нам удалось защитить город. Что уже 5 лет краматорчане живут под мирным небом. Как лидер партии настоящего мира, желаю вам прежде всего, конечно же, мира. Верю, что дипломатическим путем мы заставим Путина убраться с украинского Донбасса и из украинского Крыма", - подчеркнул Порошенко.

"Но будьте осторожны. Знайте, что перспективу надежного мира ставит под угрозу пятая колонна в виде ОПЗЖ. Они действуют в интересах Кремля. Прикрываясь хозяйственными лозунгами, стремятся зайти в органы местного самоуправления. И уже с тех позиций - попробовать еще раз реанимировать проект так называемой Новороссии. ОПЗЖ - это именно те "голуби мира", от которых падает тень российского двуглавого орла ", - предостерегает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" призвал всех патриотов Украины объединиться вокруг единой мощной проевропейской украинской политической силы.

"А еще берегите себя, своих родных и близких, чтобы ни один вирус не мог разрушить амбициозных планов города и его жителей. Сердечно поздравляю вас с Днем города, которому исполняется 152 года. Я на 97 лет моложе, мне сегодня только 55. Мне приятно от того, что мой день рождения совпал с днем ​​рождения украинского Краматорска ", - отметил пятый Президент.

"Будьте здоровы, радостны и счастливы. Мира и процветания вам, дорогие краматорчане ", - пожелал Петр Порошенко.