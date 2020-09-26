РУС
Всеукраинский забег в память о погибших воинах АТО стартовал в Межигорье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Межигорье стартовал ежегодный Всеукраинский патриотический забег по легкой атлетике в память о погибших воинах "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". В нем принимают участие около тысячи человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Забег организовало Министерство по делам ветеранов. Организаторы забега рассчитывали, что в Межигорье бежать дистанцию начнут около 500 человек, но желающих оказалось примерно вдвое больше.

Сейчас первая группа участников забега уже побежала по определенному маршруту.

Читайте на Цензор.НЕТ: Статус участника боевых действий имеют 460 тыс. человек, в т.ч. 333 добровольца, - Минветеранов

Все участники патриотического забега должны преодолеть дистанцию ​​на выбор в 2, 5 или 10 км. По условиям акции вместе с номером участника на форме указано имя павшего защитника или защитницы, в память о котором участник будет осуществлять забег. Тех участников, которые преодолеют дистанции первыми, отметят наградами.

Также, патриотический забег в честь погибших украинских воинов стартовал и от Майдана Незалежности в Киеве.

Также на Цензор.НЕТ: Пространство для поддержки ветеранов открыли в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Патриотические забеги запланированы в Луцке, Ужгороде, Львове, Черкассах, Чернигове, Краматорске, Покровске, Полтаве и Киеве.

Корисна ініціатива.
26.09.2020 13:15 Ответить
Коли вже закінчаться сумні події?
26.09.2020 13:19 Ответить
закончится бардак когда вата выздыхае в Украине,як роса на сонци.
26.09.2020 16:17 Ответить
Навіть африканський хлопець(перше фото згори) шанує героїв АТО, а від ЗЕбіків, зажопу, мердведчуків, партянок і полушарієв недочекаєшся. Ця шобла повинна розуміти, що своєму спокійному життю і збагаченню вонии повинні завдячувати в першу чергу полеглим героям АТО.
26.09.2020 14:37 Ответить
Він не африканець. Місцевий, українською розмовляє.
27.09.2020 03:03 Ответить
Перше місце взяв, доречі.
27.09.2020 03:04 Ответить
Молодцы. Есть те кто помнит наших героев. Горжусь.
26.09.2020 18:52 Ответить
 
 