Всеукраинский забег в память о погибших воинах АТО стартовал в Межигорье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Межигорье стартовал ежегодный Всеукраинский патриотический забег по легкой атлетике в память о погибших воинах "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". В нем принимают участие около тысячи человек.

Забег организовало Министерство по делам ветеранов. Организаторы забега рассчитывали, что в Межигорье бежать дистанцию начнут около 500 человек, но желающих оказалось примерно вдвое больше.

Сейчас первая группа участников забега уже побежала по определенному маршруту.

Все участники патриотического забега должны преодолеть дистанцию ​​на выбор в 2, 5 или 10 км. По условиям акции вместе с номером участника на форме указано имя павшего защитника или защитницы, в память о котором участник будет осуществлять забег. Тех участников, которые преодолеют дистанции первыми, отметят наградами.

Также, патриотический забег в честь погибших украинских воинов стартовал и от Майдана Незалежности в Киеве.

Патриотические забеги запланированы в Луцке, Ужгороде, Львове, Черкассах, Чернигове, Краматорске, Покровске, Полтаве и Киеве.





















