Выхожу из "Слуги народа" - все округа в Киевской области проданы, - нардеп СН Галушко. ВИДЕО

Депутат "Слуги народа" Николай Галушко шел на выборы президента с Владимиром Зеленским с целью изменить политическую систему в Украине.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что во время президентских выборов 2019 года Зеленский назначил Галушко доверенным лицом в округе №97 на Киевщине. Позже на выборах ВР он был избран на этом округе.

"Весь этот путь прошла со мной и команда единомышленников, которые работали за идею, за изменение политической системы, за изменение отношения власти к людям. Прошло уже почти два года, но, к сожалению, почти ничего не изменилось. Скажу больше. На выборы в Верховную Раду я шел от громады левобережья Киевщины. Совсем недавно при изменении разделения районов исключительно с политическим подходом, кулуарно-политическая игра руководства партии "Слуга народа" едва не уничтожила мой родной Броварской район. Нам было нелегко, но мы его отстояли. А сейчас, на местных выборах, все места в списках политической партии "Слуга народа" были проданы", - подчеркнул он, отметив, что все обещания о борьбе с коррупцией и элитами на местах - просто слова.

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Галушко также заявил, что выходит из партии.

"В такой политической партии ни я, ни моя команда не будет участвовать. Поэтому я, народный депутат Украины Николай Галушко, официально заявляю о выходе из политической партии "Слуга народа", - подчеркнул он.