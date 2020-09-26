Выхожу из "Слуги народа" - все округа в Киевской области проданы, - нардеп СН Галушко. ВИДЕО
Депутат "Слуги народа" Николай Галушко шел на выборы президента с Владимиром Зеленским с целью изменить политическую систему в Украине.
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, что во время президентских выборов 2019 года Зеленский назначил Галушко доверенным лицом в округе №97 на Киевщине. Позже на выборах ВР он был избран на этом округе.
"Весь этот путь прошла со мной и команда единомышленников, которые работали за идею, за изменение политической системы, за изменение отношения власти к людям. Прошло уже почти два года, но, к сожалению, почти ничего не изменилось. Скажу больше. На выборы в Верховную Раду я шел от громады левобережья Киевщины. Совсем недавно при изменении разделения районов исключительно с политическим подходом, кулуарно-политическая игра руководства партии "Слуга народа" едва не уничтожила мой родной Броварской район. Нам было нелегко, но мы его отстояли. А сейчас, на местных выборах, все места в списках политической партии "Слуга народа" были проданы", - подчеркнул он, отметив, что все обещания о борьбе с коррупцией и элитами на местах - просто слова.
Галушко также заявил, что выходит из партии.
"В такой политической партии ни я, ни моя команда не будет участвовать. Поэтому я, народный депутат Украины Николай Галушко, официально заявляю о выходе из политической партии "Слуга народа", - подчеркнул он.
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https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/09/21/7054839/
Хотя нет не так. 46% кретинов выбрали себе чмыря который отымеет их сзади и без валезина.
Я что теперь плакать должен? Пусть эти 46% ***** пойдуй.
Меня даже местный модератор не устает банить.
Наврено какой-нибудь ЗЕдебил очередной местного разлива.
Опечатки и промахи при быстрой печати - это нормально.
А вот умничать, когда в твоей голове пусто от рождения - это идиотизм.
Не захотели 46% дебилов быть в Евро-цивилизации, будут значит в Российской жопе.
От того что я что-то предложу - ты побежишь делать? Или что поменяется?
Я в этой стране разочаровался после выборов 2019.
До меня просто дошло что то что происходит тут - не вина власти.
Тут прямая вина выборцИв.
Люди-идиоты хотят все и сразу но так не бывает.
Мне если честно лень объяснять каждому ******* о том что если посадить за штурвал авиалайнера - дворника то будет ******. Или если вместо хирурга на операцию взять продавщицу макарон.
Нормальные люди это понимают. Но только не ЗЕкретины.
Страна ничем не лучше и не хуже боинга.
И да. Ссорится я не хочу. Просто прежде чем делать выводы - анализируй.
Если в США олигарх нарушает - ему дают по сраке.
Нарушает еще раз - заберают лицензию и делают еще больший штраф.
У нас же ничего не работает или работает в одном направлении - забить тех кто не может сопротивляться. Это вина власти?
Олигархи есть были и будут всегда. Убрать ты их не сможешь. Скорее они тебя уберут.
Но вот подчиняться закону, как в той же Великобритании или США или Канаде - можно заставить.
Ты спрашивал что делать?
Наверно мой ответ тебя не удивит - нужно брать страны в которых система работает и приглашать оттуда экспертов в определенных областях и давать им работать в нашей стране, взращивая культуру.
Для того чтобы поменять модель поведения стаи - нужно поменять вожака.
И вожаком должен быть как раз тот человек из Польши, ЧЕхии, Германии. Который возглавит временно наши отряды всяких там служб-надзирателей. Они умеют это делать мы - нет.
В США чтобы стать полицейским надо угробить 6-9 месяцев на академию.
А у нас одна ссаная проверка и идиот уже на службе. А потом мы удивляемся почему идиот ведет себя как идиот.
В США если кадет пропустит одно занятие - его выгоняют. Поэтому всякая шелупонь остается за пределами. Но это там, не у нас. У нас же с точностью наоборот.
Вот именно отсюда и все проблемы с врачами, судьями, полицией и всем остальным.
НО, именно при нем, "набожном" и т.д. в БПП попали на местах и т.д. вчерашние регионалы. Это факт. При порошенко количество игральных апаратов увеличилось в разы, во многие разы. Отличий "строя" от партии регионов замечено не было. За 5 лет ничего не сделано. Вообще.
Потому люди и сделали свой свободный выбор. А называть каждего 2 дебилом - как-то тупо.
Что же Вы "не дебилы", всезнающие, всепонимающие не подсказали "вождю" КАК надо рулить. А тут бац смотришь за "каденцию" петра, приближенные и рулящие кто что успел хапнуть и замутить - от земельки на "корешей/родичей" до попила бабосика.
А идиот ты потому что у ******* регионалов просто дохренища. И если ты не видишь такой простой истины, то я даже с тобой говорить не о чем не хочу.
Мне плевать на игральные автоматы. Если они увеличиваются - значит слабоумный народ в них играет. Если бы не играли - они потухли бы со временем.
При Порошенко также увеличивался бюджет страны, армия, энергетика и приходили в страну инвесторы.
У тебя нет конкретики потому что ты - ********.
https://dumskaya.net/news/novye-litca-zelenskogo-shtab-kandidata-v-odessko-097414/ Вот типичный пример того какие у ******* регионалы
Для примера взят один сайт, но тот кто ищет тот находит.
Поэтому не надо мне сейчас тут рассказывать что при Порошенко регионалы.
При Порошенко страна получила
1. Армию (+военную поддедржку стран ЕС и США)
2. Финансы
3. Инвестиции
4. Безвиз (в будущем интеграция с ЕС)
5. Децентрализацию (которая позволила бюджету работать внутри регионов_
И это не полный список. Мне просто лень писать потому что таких идиотов как ты нельзя переубедить. Я уже и так достаточно времени потратил.
Тебя лицом ткнуть в то сколько было вывезено из страны ******** и продано масок?
Сколько денег на этом было заработано?
И также почему теперь на ремонт дорог деньги берутся из фонда COVID?
Вы же ЗЕидиоты. А какие вы - такая и страна.
Вот на легке свежак:
Процес триває. Зеленський, Коломойський та Медведчук продовжують видавлювати іноземців з наглядових рад держкомпаній і банків в Україні.
«Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди». Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд підтвердив звільнення з поста незалежного члена наглядової ради Укрзалізниці.
Аслунд був членом наглядової ради Укрзалізниці з червня 2018р. Він вважає, що Зеленський і депутати від Слуги народу руйнують незалежне корпоративне управління.
Цитую його заяву:
«Депутати від Слуги народу атакують іноземних членів наглядових рад українських держкомпаній. Основна проблема в тому, що президент і його гучні депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми - іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків - наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, з яким я ніколи не зустрічався) ми отримуємо тільки образи і перешкоди. Я не відчуваю, що потрібен акціонеру. Не так потрібно керувати залізницею".
Так что *****, это Порох виноват? ********* ты конь или все таки ЗЕ? ******* вы со своими не конструктивными комментами по типу "он всех нас обидел"
https://biz.censor.net/news/3221643/zelenskiyi_vvel_v_sostav_soveta_po_borbe_s_korruptsieyi_byvshego_chinovnika_mvd_vremen_yanukovicha
Таки что вы там мне пытались объяснить, убогие ЗЕ кретины? Что Порошенко всех ограбил и привел во власть пидоров Януковича?)))) Ммм?)))
Ору с вас, дебилы!
Как зовут того ярого борца против дорожной полиции который боролся против Авакова на публику для лохов-избирателей а потом став депутатом под крышей Зеленского-тут-же проголосовал за сохранение Авакова на должности министра МВД-Александр Куницкий ? Зельц себе в команду всякий сброд с улицы понабирал-мало того что они без совести так еще и тупые и профнепригодные не имеющие ни профильного (юридического,экономического..) образования ни опыта работы в госструктурах))))
в итоге ничего хорошего потому что половина зеленоидов кинется голосовать за пальчевских
и рыгов......
Як би йому щось "задешево"продали.. то й не пішов би
тому і образився-"абіділі" не дали "чєстно вкрасти"