Война в Нагорном Карабахе: Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков. ВИДЕО
На границе Азербайджана и Армении продолжаются боевые действия.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обнародовала кадры уничтожения якобы танков армии Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожение азербайджанских танков и живой силы". - подписала она видео.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Тамбовскому волку они друзья.
Рашистьі убивают украинцев, прикрьіваясь православием.
Без поддержки пуйла малочисленньіе и более отстальіе от Азербайджана во всех сферах армяне, НИКТО.
Чего пуйло и добивается.
Диаспора уже рвонула на родину воевать против превосходящего противника?
А это вообще как новость от Скабеевой:
"Турция изгой и в НАТО и в Европе."
Цапская военная база в Армении, совместные учения.
Почему США или Европа должны вписываться именно за них.
Из-за силиконовой Кардашьян?
Армяне занимали видное место в составе господствующего класса Византии, из их числа вышел ряд императоров: Ираклий I (610-641), Филиппик (711-713), Артавазд (742-743), Лев Армянин (813-820), Василий I Македонянин (867-886) и основанная им династия, Роман I Лакапин (920-944) и Иоанн Цимисхий (969-976)..Массовое переселение армян из Армении на византийские земли имело более глобальные последствия, нежели увеличение общины. Во второй половине XI века армяне образовали здесь по меньшей мере 6 государств: в 1071 году Государство Филарета Варажнуни и Княжество Мелитены, в 1080 году княжество в Киликии, в 1083 году Эдесское княжество, примерно тогда же - Кесунское княжество и Княжество Пир. Из них княжество Киликия в 1198 году было признано армянским царством..
Где вы нашли цену на армян и азербайджанцев?
Можно увидеть пропорцию и расчеты?
Когда в редакции журнала Шарли Эбдо были расстреляны 12 придурков, то все Европейские лидеры приехали в Париж, почтить память погибших. А на массовые расстрелы террористами прихожан в мечетях, выделяется только уголок в газете. Признайтесь себе, что
в самой глубине вашей логики лежит аксиома, что такая красавица не может ошибаться.
Так навскидку вот тебе, за пять секунд нашел.
Боевики Аль-Каиды" расстреляли семерых прихожан мечети в Ирака
По меньшей мере 68 прихожан погибли в результате нападения на мечеть в провинции Дияла
В мечети Новой Зеландии, 49 человек.
Чесать одной гребенкой все мусульманские страньі и мусульман как-то не в ту степь...
Какие конкретно страны и когда поддержат именно Армению?
Э́то как-то уж совсем гибридно и неправдоподобно.
Азербайджан - 9,2 млн.
Мобрезерв явно на користь азерів.
2. "Плюс допомога рашки."
А москалі у Фінляндії і Польщі у 1939 "створювали плацдарм".