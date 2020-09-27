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Война в Нагорном Карабахе: Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков. ВИДЕО

На границе Азербайджана и Армении продолжаются боевые действия.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обнародовала кадры уничтожения якобы танков армии Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожение азербайджанских танков и живой силы". - подписала она видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Заявляют о жертвах среди мирных жителей

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+38
Любят кацапы и их подлизатели всякие себявосхваляющие мультики и фейки.
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27.09.2020 11:56
+32
Алиев, без одобрения Эрдогана ничего бы сам не сделал... Все гораздо серьезнее, чем твой глупый комментарий.
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27.09.2020 12:02
+25
Армяшки все годьі войньі голосують вместе с пуйлом против Украиньі в ООН.
Тамбовскому волку они друзья.
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27.09.2020 12:24
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Тоість ... Проти нас ...
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27.09.2020 12:50 Ответить
Даремно ... Не дивлячись на неефективність, ООН потрібна. Або Ліга Націй ...
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27.09.2020 12:55 Ответить
Армяшки все годьі войньі голосують вместе с пуйлом против Украиньі в ООН.
Тамбовскому волку они друзья.
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27.09.2020 12:24 Ответить
А мне плевать какой верьі убийцьі и их сообщники.
Рашистьі убивают украинцев, прикрьіваясь православием.
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27.09.2020 12:33 Ответить
За армянами стоит пуйло, которое руками армян развязвьвает очередную войну на территории свого конкурента-поставщика энергоносителей.
Без поддержки пуйла малочисленньіе и более отстальіе от Азербайджана во всех сферах армяне, НИКТО.
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27.09.2020 12:47 Ответить
РФ проти ісламу ... Да Ви мрійник, пане ...
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27.09.2020 12:54 Ответить
Ценьі на нефть и газ могут начать пасти, пуйлу это в плюс. Азербайджан начал вьітеснять рашку с этих рьінков, война на его территории может помешать этому.
Чего пуйло и добивается.
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27.09.2020 12:55 Ответить
* начать расти
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27.09.2020 12:56 Ответить
У Армян только диаспоры 8 миллионов. В США и конгрессе и в банковской сфере полно Армян. в Европе например город Лион, наполовину армянский. И не надо забывать, что Азербайджанцы Шииты, а Суниты им плохие союзники.
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28.09.2020 11:36 Ответить
Диаспоры в разы больше, чем армян в Армении.
Диаспора уже рвонула на родину воевать против превосходящего противника?
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28.09.2020 11:40 Ответить
У Армянской диаспоры большое влияние на правительства мировых лидеров. А у Азербайджана такой поддержки вообще нет. Турция изгой и в НАТО и в Европе.
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28.09.2020 11:44 Ответить
Да видели мы эту поддержку в виде дупы Кардашьян.
А это вообще как новость от Скабеевой:
"Турция изгой и в НАТО и в Европе."
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28.09.2020 11:49 Ответить
Пример, инцидент с военными кораблями Турции и Франции у берегов Ливии или конфликт с США из-за ЗРК С-400.
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28.09.2020 11:56 Ответить
Армяне стопроцентные подпуйловники, подмахивающие пуйлу во всех голосованиях в ООН.
Цапская военная база в Армении, совместные учения.
Почему США или Европа должны вписываться именно за них.
Из-за силиконовой Кардашьян?
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28.09.2020 11:59 Ответить
Какая такая Кардашьян? По объективным причинам Армяне как и Евреи рассыпались по миру. Но у них есть историческая Родина, которую они любят и не забывают. Это великая нация в прошлом и в настоящем.
Армяне занимали видное место в составе господствующего класса Византии, из их числа вышел ряд императоров: Ираклий I (610-641), Филиппик (711-713), Артавазд (742-743), Лев Армянин (813-820), Василий I Македонянин (867-886) и основанная им династия, Роман I Лакапин (920-944) и Иоанн Цимисхий (969-976)..Массовое переселение армян из Армении на византийские земли имело более глобальные последствия, нежели увеличение общины. Во второй половине XI века армяне образовали здесь по меньшей мере 6 государств: в 1071 году Государство Филарета Варажнуни и Княжество Мелитены, в 1080 году княжество в Киликии, в 1083 году Эдесское княжество, примерно тогда же - Кесунское княжество и Княжество Пир. Из них княжество Киликия в 1198 году было признано армянским царством..
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28.09.2020 12:08 Ответить
Сегодня ЗАЧЕМ странам Запада поддерживать 100% сателлита Кремля?
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28.09.2020 12:14 Ответить
Потому, что страны Запада, это и есть Армяне. Потому, что цена Армянина в сто раз выше цены какого нибудь Пуштуна, Азербайджанца, Перса, Украинца или даже Араба.
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28.09.2020 12:47 Ответить
Кроме вашего личного мнения есть другие источники этой информации?
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28.09.2020 12:53 Ответить
А сколько стоят одинаковые табуретки сделанные в Афганистане, Украине, Швеции, США? Почему работа столяра разнится в сто раз?
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28.09.2020 12:56 Ответить
Цену разных табуреток можно найти в интернете.
Где вы нашли цену на армян и азербайджанцев?
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28.09.2020 12:58 Ответить
Пропорций вывел.
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28.09.2020 13:02 Ответить
Ой, как интересно.
Можно увидеть пропорцию и расчеты?
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28.09.2020 13:03 Ответить
Ну зачем Вы придираетесь? Это на пальцах образные примеры. Разве Вы не видите, что допустим теракты в Ираке, Ливии, Афганистане, с сотнями погибших, вызывают эмоции такие же как гибель одного Американца?
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28.09.2020 13:09 Ответить
Я не вижу заявлений США или Европы, в которых они очень озабочены смертями армян, не реагируя на смерти азербайджанцев.
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28.09.2020 13:53 Ответить
Интеллигенты старой закваски, никогда публично не делят людей по сортам.
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28.09.2020 18:42 Ответить
Так и запишем: доказательств нет.
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28.09.2020 19:46 Ответить
Какие вам нужны доказательства если это жизненная аксиома? Я вам мало примеров привёл? Ну тогда ещё один.
Когда в редакции журнала Шарли Эбдо были расстреляны 12 придурков, то все Европейские лидеры приехали в Париж, почтить память погибших. А на массовые расстрелы террористами прихожан в мечетях, выделяется только уголок в газете. Признайтесь себе, что
в самой глубине вашей логики лежит аксиома, что такая красавица не может ошибаться.
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28.09.2020 20:34 Ответить
В каких конкретно странах расстреливали прихожан в мечетях?
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28.09.2020 21:34 Ответить
Что то мне вспомнился фильм, вокзал на двоих. Там герой Никиты Михалкова, говорит такие слова "сама, сама, сама". У вас же гугл есть? Там поищи.
Так навскидку вот тебе, за пять секунд нашел.
Боевики Аль-Каиды" расстреляли семерых прихожан мечети в Ирака
По меньшей мере 68 прихожан погибли в результате нападения на мечеть в провинции Дияла

В мечети Новой Зеландии, 49 человек.
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28.09.2020 21:56 Ответить
И где здесь Азербайджан?
Чесать одной гребенкой все мусульманские страньі и мусульман как-то не в ту степь...
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28.09.2020 22:32 Ответить
У нас какая то нудная тягучая беседа ни о чём. Я говорил и говорить буду. Не будет международной поддержки у Азербайджана, а у Армении будет. Союзников у Азербайджана нет. Турки очень ненадёжные товарищи. У них свои тёрки, и с Грецией и со всем светом. А вот Армян сейчас диаспора и баксами засыпят и с помощью административных рычагов в руках сильных мира сего, разрулят ситуацию.
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28.09.2020 22:44 Ответить
Переходим к конкретике.
Какие конкретно страны и когда поддержат именно Армению?
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28.09.2020 23:10 Ответить
Сегодня, глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что он во время своего официального визита в Грецию на этой неделе рассмотрит предложения о переносе «ключевых военных средств» с авиабазы Инджирлик в Турции на остров Крит. Потому, что Эрдоган вышел из под ихнего контроля и гнет свою линию, и оставлять на его земле ядерное оружие страшно. Это серьёзная отмашка миру против кого надо дружить. У Эрдогана вокруг ни одной не только дружественной а просто нейтральной страны нет. США, выгодно иметь в этом регионе дополнительных союзниках, хотя бы Армению. Так, что они точно на стороне Армении. Ну и остальные, члены.. НАТО, как флюгеры смотрят куда ветер дует. Опять же влиятельная диаспора по всему миру повлияет.
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28.09.2020 23:29 Ответить
Союзник США с рашенскими военными базами на своей территории и полностью подконтрольные раше?
Э́то как-то уж совсем гибридно и неправдоподобно.
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28.09.2020 23:58 Ответить
Глобально, на пленете имеет место конфликт ислама против цивилизованного мира./ После возвращения оккупантами Голанских высот конфликт глобально закончится.
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27.09.2020 12:35 Ответить
маразм.
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27.09.2020 14:17 Ответить
Это кацапы цивилизованный мир?
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27.09.2020 12:38 Ответить
Вас кремлядей считают цевилизованным миром ? )))
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27.09.2020 12:39 Ответить
Глобально на планете земля идёт война за бабки, а что при этом используют в качестве повода - вторично.
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27.09.2020 12:56 Ответить
..ещё скажи..что кацапсины...славяне!!)))) Посмеёмся вместе !!!
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27.09.2020 12:30 Ответить
Мне пох за кого ты.
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27.09.2020 12:37 Ответить
я за стабильный доллар.
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27.09.2020 12:22 Ответить
А я за стабільну і сильну гривню ...
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27.09.2020 12:24 Ответить
Ердоган: Ти, що! ***** лапотне! В Лівії не засвоїв, що так не роблять. Я там мало твоїх іхтамнетов анігілював?Війна в Нагірному Карабасі: Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків - Цензор.НЕТ 5692
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27.09.2020 12:23 Ответить
путин в оон просил снять санкции.трамп его услышал.снимет все санкции.
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27.09.2020 12:25 Ответить
руБЛЯ по 78
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27.09.2020 12:26 Ответить
без сената он ничего не сделает
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27.09.2020 12:27 Ответить
там потрібно відмінити закон, а це не просто.
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28.09.2020 08:41 Ответить
доллар по 100 рэ к н.году.
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27.09.2020 12:29 Ответить
******** и тут подсуетилсо
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27.09.2020 12:44 Ответить
Арменія - 2,9 млн населення
Азербайджан - 9,2 млн.
Мобрезерв явно на користь азерів.
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27.09.2020 12:53 Ответить
Помиляєтесь. В 90-х теж так гадали, але з всього світу з'їхалась армянська діаспора з баксами і накупила зброї. Плюс допомога рашки. Хоча пара людей яких я зустрічав-ветеранів тієї війни казали що їх військові частини радянські воювали на боці обох-хто більше заплотить
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27.09.2020 12:57 Ответить
1. Мобрезерв явно на користь азерів.
2. "Плюс допомога рашки."
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27.09.2020 14:16 Ответить
таку муйню дебілам тобі подібним розкажи.
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27.09.2020 14:19 Ответить
Дело не в Карабахе. Армяни окупировали все что рядом с Карабахом-азербаджанскую территорию которая даже больше самого карабаха. Под видом обеспечения себе удобных позиций с флангов.вот карта где коричневым- Карабах а желтым- то что вместе с ним захватили армяни. https://images.app.goo.gl/mM17ojsvzbDnz3uQ6
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27.09.2020 12:54 Ответить
они специально плацдарм для защиты кабараха создали .
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28.09.2020 03:24 Ответить
Ага.
А москалі у Фінляндії і Польщі у 1939 "створювали плацдарм".
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28.09.2020 11:32 Ответить
отдавай мой арбуз забирай свой шашлык
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27.09.2020 13:17 Ответить
****** арів ************
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27.09.2020 14:20 Ответить
системы пво конечно ПИД,,,рашенские......
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27.09.2020 19:51 Ответить
вот что бывает, когда кончается зрадное перемирие.
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28.09.2020 06:03 Ответить
Азербайджан победит,на его стороне правда,он воюет из захватчиками!
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24.10.2020 20:54 Ответить
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