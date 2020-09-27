Война в Нагорном Карабахе: Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения военной техники Азербайджана. ВИДЕО

На границе Азербайджана и Армении продолжаются боевые действия.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян продолжает публиковать кадры уничтожения якобы танков армии Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

"Очередное поражение азербайджанской военной техники", - подписала она видео.

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Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".