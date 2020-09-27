В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 27 сентября, в Минске должна состояться народная инаугурация Светланы Тихановской. В столице Беларуси уже начались задержания. Число задержанных участников "юбилейной" несанкционированной акции белорусской оппозиции в 50-й день протестов уже составило около 20 человек.

Как пишет Интерфакс-Украина, по словам очевидцев, точечные задержания проходят по всему центру города. Силовики задерживают людей по дороге в центр, чтобы не допустить их скопления у стелы "Минск город-герой", передает Цензор.НЕТ.

При этом они не пытаются разбивать большие колонны протестующих - там люди сразу берутся за руки, образуя внешний контур, который защищает тех, кто внутри.

Задерживают в основном отставших или тех, кто идет на так называемую "народную инаугурацию" лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской небольшими группами.

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В общей сложности задержаны уже около 20 человек.

Кроме того, возле ТЦ "Галерея", закрытой в воскресенье "по техническим причинам", силовики выборочно досматривают прохожих. Сотрудники ОМОН проверяют сумки и личные вещи преимущественно молодых мужчин.

Также они переписывают паспортные данные журналистов, объясняя это "регистрацией прессы в целях безопасности".

Журналистов при этом предупреждают об ответственности за неподчинение требованиям и воспрепятствование работе силовиков при задержаниях.

Протестующие собираются в спальных районах и колоннами движутся к центру города. Людей задерживают по дороге на акцию на прилегающих к проспекту Независимости улицах. Порядка 10 человек задержаны на подходах к проспекту Машерова. Люди направлялись к стеле "Минск город-герой".

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили факт задержаний. "Есть несколько задержанных в рамках административного процесса", - сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

В Минске, где в воскресенье проходит акция протеста оппозиции, начались перебои с интернетом, один из операторов мобильной связи объяснил это "распоряжением уполномоченных государственных органов".

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении мобильного оператора А1 в воскресенье.

По информации в телеграм-каналах, проблемы с интернетом начались у абонентов и других мобильных операторов.

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В воскресенье, 27 сентября, в центр Минска стянули военную технику и ограничили движение транспорта. Силовики объясняют такие действия желанием "избежать ЧП".

В частности, около стелы "Минск - город-герой" были замечены колонны БТР. Также военная техника расположена около резиденции главы государства - Дворца независимости. В числе прочих очевидцы увидели там автомобили с колючей проволокой, БМП и бронеавтомобили.

В 13:15 на вход и выход закрыли центральные станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская". Поезда следуют без остановки на данных станциях.

Ранее в МВД Беларуси анонсировали, что милиция будет ограничивать движение транспорта. Речь идет как о личном, так и об общественном.

"Сегодня, 27 сентября, во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро", - отмечалось в сообщении министерства.









































