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В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 27 сентября, в Минске должна состояться народная инаугурация Светланы Тихановской. В столице Беларуси уже начались задержания. Число задержанных участников "юбилейной" несанкционированной акции белорусской оппозиции в 50-й день протестов уже составило около 20 человек.

Как пишет Интерфакс-Украина, по словам очевидцев, точечные задержания проходят по всему центру города. Силовики задерживают людей по дороге в центр, чтобы не допустить их скопления у стелы "Минск город-герой", передает Цензор.НЕТ.

При этом они не пытаются разбивать большие колонны протестующих - там люди сразу берутся за руки, образуя внешний контур, который защищает тех, кто внутри.

Задерживают в основном отставших или тех, кто идет на так называемую "народную инаугурацию" лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской небольшими группами.

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В общей сложности задержаны уже около 20 человек.

Кроме того, возле ТЦ "Галерея", закрытой в воскресенье "по техническим причинам", силовики выборочно досматривают прохожих. Сотрудники ОМОН проверяют сумки и личные вещи преимущественно молодых мужчин.

Также они переписывают паспортные данные журналистов, объясняя это "регистрацией прессы в целях безопасности".

Журналистов при этом предупреждают об ответственности за неподчинение требованиям и воспрепятствование работе силовиков при задержаниях.

Протестующие собираются в спальных районах и колоннами движутся к центру города. Людей задерживают по дороге на акцию на прилегающих к проспекту Независимости улицах. Порядка 10 человек задержаны на подходах к проспекту Машерова. Люди направлялись к стеле "Минск город-герой".

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили факт задержаний. "Есть несколько задержанных в рамках административного процесса", - сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

В Минске, где в воскресенье проходит акция протеста оппозиции, начались перебои с интернетом, один из операторов мобильной связи объяснил это "распоряжением уполномоченных государственных органов".

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении мобильного оператора А1 в воскресенье.

По информации в телеграм-каналах, проблемы с интернетом начались у абонентов и других мобильных операторов.

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В воскресенье, 27 сентября, в центр Минска стянули военную технику и ограничили движение транспорта. Силовики объясняют такие действия желанием "избежать ЧП".

В частности, около стелы "Минск - город-герой" были замечены колонны БТР. Также военная техника расположена около резиденции главы государства - Дворца независимости. В числе прочих очевидцы увидели там автомобили с колючей проволокой, БМП и бронеавтомобили.

В 13:15 на вход и выход закрыли центральные станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская". Поезда следуют без остановки на данных станциях.

Ранее в МВД Беларуси анонсировали, что милиция будет ограничивать движение транспорта. Речь идет как о личном, так и об общественном.

"Сегодня, 27 сентября, во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро", - отмечалось в сообщении министерства.

В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 01
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 02
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 03
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 04
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 05
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 06
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 07
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 08
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 09
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 10
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 11
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 12
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 13
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 14
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 15
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 16
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 17
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 18
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 19
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 20
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста 21

Автор: 

Беларусь (7915) задержание (6686) Лукашенко Александр (3617) протест (5862) репрессии (2768) Минск (1562)


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Топ комментарии
+11
Все неправильно. Поки не згорить їхній автозак, поки вони не отримають звіздюлів з коктелями, поки не пройдуть через "коридор" з Людей, - вони ніколи не зрозуміють, що бити і вбивати мирних протестантів не можна.
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27.09.2020 15:52
+10
скорее агония протеста. людей уже практически нет, выдохлись протесты.
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27.09.2020 15:50
+9
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста - Цензор.НЕТ 4198

Ми їх пакували, пакували, а вони з квітами ходять.
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27.09.2020 15:46
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Агонія Лукашеску.
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27.09.2020 15:42 Ответить
скорее агония протеста. людей уже практически нет, выдохлись протесты.
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27.09.2020 15:50 Ответить
ПТН-ПНХ !
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27.09.2020 15:52 Ответить
показывают 10 000 канал настоящее время это не 200 000 на площади стелы и кричат ухааадии ухааади!!!интервью берут мол мы мирные и никогда не будем кидатся коктейлями мол мы не такие намекая на нас ну-ну не пройдет и года как уйдет Лука
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27.09.2020 15:56 Ответить
сцутся
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27.09.2020 18:47 Ответить
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту - Цензор.НЕТ 3424
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27.09.2020 23:30 Ответить
смотри сюды, вяликаросс
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27.09.2020 23:31 Ответить
Та щось не дуже схоже на агонію. Звір має бути смертельно пораненим. А хто його поранить? Мисливців нема. Одні мрійники.
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27.09.2020 16:38 Ответить
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста - Цензор.НЕТ 1050
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27.09.2020 15:42 Ответить
Можно ввести услугу.
По предварительному заказу забирать приедут прямо на дом.
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27.09.2020 15:43 Ответить
Вот я даже не могу себе представить - какой сволочью нужно быть, чтобы так, как Лукашенко всеми четырьмя и зубами держаться за власть!
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27.09.2020 15:44 Ответить
А ты представляешь, какой нужно быть сволочью, чтобы всеми четырьмя и зубами стремиться власть вернуть в свои руки?
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27.09.2020 15:46 Ответить
Ну, так Лукашенко саме цим і займається.
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27.09.2020 16:01 Ответить
Попробуйте на ситуацію подивитись трошки ширше..."Сволоч Лукашенко,який зубами держиться за власть" зберіг країну,зберіг промисловість і зберіг (що найважливіше!) населення своєї країни...Ми ж свого зеленого Шмоньку обрали абсолютною і безсумнівною більшістю,а той після себе залишить продану і спалену країну,де процвітатимуть лишень казино,борделі,вільно продаватимуть коноплю,з непомірними податками,в тім числі реанімований техогляд і населенням що точно зменшиться ще на два-три мільйони...Тоді що ж ми дивимось на ті умовності,признані-непризнані вибори?..Всякі вибори є абсурдом по тій простій причині,що ідіотів і дурнів в суспільстві завжди більшість...Тому триматись зубами сябрам потрібно якраз за бацьку,раз їм так повезло...Ми ж то пролітаєм уже вшосте...
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27.09.2020 17:12 Ответить
Я с вами не согласен, не смотря даже на кажущиеся убедительными аргументы. Вспомните Черчиля. В конечном итоге демократические страны рано или поздно выигрывают у авторитарных даже экономически. Исключения только подтверждают правило. Да и не хлебом единым... Не знаю, возможно вы находитесь в тяжелом финансовом положении и вам уже всеравно, кто даст вам хлеба. Сочувствую конечно. Но нищие есть при любом строе.
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28.09.2020 09:53 Ответить
Ви зі мною не згодні - і це нормально,не є нормальним лишень Ваші здогадки про "тяжолоє фінансовоє положеніє"...Хотілось би Вам нагадати слова Паніковського,"которий вас купіт і продаст...но уже дороже",але процитую все таки найвидатнішого маньяка минулого століття Леніна - "прєждє чєм говоріть с масамі об ідєях їх надо накорміть"...Хлєб всєму голова...ти запомні,синок,золотиє слова...
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28.09.2020 17:23 Ответить
Да я згоден з вами. Только вот кто из нас сынок это вопрос. Ну а если я ошибся в предположении о вашем финансовом положении, то я только рад.
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28.09.2020 17:49 Ответить
Ну це відома пісня,соромно її не знати..."Ты запомни,сынок,золотые слова - хлеб всему голова"...
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28.09.2020 19:14 Ответить
Какие-то марши мазохистов.
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27.09.2020 15:45 Ответить
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста - Цензор.НЕТ 4198

Ми їх пакували, пакували, а вони з квітами ходять.
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27.09.2020 15:46 Ответить
о какой прогрес уже на 2 милиметра на пути к чему ? я уже и забыл чего они хотят ? главное какие то они упоротые митингуют а вот требование лкашенка и митингующих совпадают - толь ко не Майдан
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27.09.2020 15:49 Ответить
Слышал, что они "красивого президента для красивой страны" хотят - могли бы просто попросить Лукашенко к косметологу и пластическому хирургу сходить.
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27.09.2020 18:06 Ответить
Все неправильно. Поки не згорить їхній автозак, поки вони не отримають звіздюлів з коктелями, поки не пройдуть через "коридор" з Людей, - вони ніколи не зрозуміють, що бити і вбивати мирних протестантів не можна.
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27.09.2020 15:52 Ответить
то вата не така жорстка нiж кацапи але вата вони ототожнюють себе с Мордором хоча і кажуть ми союзне государство але незалежні але цього не видно російська мова 98% белоруска по тв і 1-2% белоруською багато навчается в Москві там виходили студенти багато з белорусів не вважае пуйла ворогом взагалі(навіть патріоти тамошні ображаются на пуйла що приняв Луку немов ми же поважаем путіна а він так)тобто тут ніяк не можна зрівнювати с нами і багато навіть пісні про його не чули вони самі не знають чого хочуть вони точно не будуть захищати країну кидаючи коктейлі або відбиваючи своїх нема мотивації за яку країну лягти костями вони скинуть Луку якщо вдасться і все на наступний день взагалі нікого не буде а те що кремль поставит проросійского при любому розкладі і що буде далі з країною "паглащением" Мордором їм байдуже головне це вигнати фігуру Лукашено-це не Україна де моніторять кожний крок народом опозиціей-патріотами що не те зробили що приняли и тд
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27.09.2020 16:08 Ответить
Лахтинські ахтунги в прострації.
Все мантрять: «Протести видохлісь. Да чьто еті бєлорусам надо? Дорогі єсть, молочка єсть, ну чьто ім єщо?»
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27.09.2020 15:59 Ответить
Только сила решает, что можно делать,а чего делать нельзя и эта сила не на стороне народа Беларусии.
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27.09.2020 16:02 Ответить
А "********** палочок" підкидують?
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27.09.2020 16:03 Ответить
Шел 100500-й день протестов.
Колхоз "Бульбастый копатель" переименовался в "Цветочный выращиватель". Таким образом урожай цветов позволил на 100500% увеличить доходы.
Завод "Красный резинщик" вместо кондомов начал выпускать воздушные шарики, поскольку потребителей продукции перестал интересовать секс, который был заменен прогулками, больше напоминающими онанизм.
Никто уже не помнил с чего начались массовые гуляния.
Одни говорили, шо с одной однополой свадьбы, когда лукашонка вышел замуж за *****.
Другие утверждали, шо с развода, когда Беларусь развелась с Западом.
Впрочем, уже было неважно.
Ведь главное - просто гулять, бо пешие прогулки укрепляют здоровье.
А на такие мелочи, как синие от дубинок жопы, уже никто не обращал внимание.
Вот так вот в историю вошла еще одна цветная революция.
Синяя.
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27.09.2020 16:06 Ответить
Та не. Навеяло. По мотивам Васиного творчества. )))))))
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27.09.2020 16:31 Ответить
"такі" революції - марна трата часу! Поки не почнуть палити шиини - ніякого толку не буде, перлуплять всіх поступово, пересаджають самих активних і на тому й закінчиться їхня "мирна революція"! Такі як "януковоч", "лукашенко", "ху..ло" розуміють тільки силу - як тільки отримують пздлну відразу ж хапаються за "чумадани" і втікають "на-ростов"!
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27.09.2020 16:19 Ответить
Love is... разделить радость от дубинки в заднице вместе...
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27.09.2020 16:22 Ответить
Не маючи адекватного конкурента Лукашенку з чіткою програмою, вся ця "движуха" - суцільний фарс і клоунада.
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27.09.2020 16:29 Ответить
Алга Азербайджан!!!
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27.09.2020 16:31 Ответить
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста - Цензор.НЕТ 7941
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27.09.2020 16:32 Ответить
На відео мєнти пакують біларусів, як і свого часу протестувальників на кацапщині по консенсусу - "продукту, вирабативаємому прі полному взаімному согласію та нєпротівлєнію сторон" (с)
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27.09.2020 16:44 Ответить
Зате в них морозиво по госту і на вулицях чисто. Для вати це головне, а не якісь ефемерні свобода і демократія. Їх на хліб не намажеш
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27.09.2020 17:06 Ответить
А сколько Хернес сделал в Харькове и лавочки и чистота.
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27.09.2020 18:42 Ответить
космонавты обижаются што вы без цветов
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27.09.2020 17:49 Ответить
Эти идиоты понимают что мирным протестами они лишь будут по очереди наполнять автозаки? Тюрьмы не ризиновые и рано или поздно их перестанут туда садить. И будут они ночевать в автозаках.)
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27.09.2020 18:36 Ответить
Судя по фото, активная фаза протестов подавлена.
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27.09.2020 19:00 Ответить
благослови Вас Господь,Беларусы!
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27.09.2020 20:11 Ответить
Цирк на дроті, та й годі...
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27.09.2020 19:45 Ответить
кто был на Майдане,тот не смеется с Беларусов
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27.09.2020 20:11 Ответить
Згоден, Майдан і події на ньому слухав перебуваючи в обласній після операції - активну частину було гарно чути навіть на віддалі, але згодьтеся - майже два місяці круги намотувати?...а толку?...
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27.09.2020 20:19 Ответить
почему?
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27.09.2020 21:53 Ответить
В Минске неизвестные в зеленой форме без опознавательных знаков форме начали задерживать протестующих.
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27.09.2020 20:32 Ответить
вроде етих?
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту - Цензор.НЕТ 8340
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28.09.2020 13:58 Ответить
Интересно- председатель колхоза спит нормально?
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27.09.2020 21:14 Ответить
Мешки под глазами такие будто там все его деньги
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27.09.2020 23:33 Ответить
 
 