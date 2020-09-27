Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Беларуси в воскресенье сотрудники силовых структур задержали десятки участников акций протеста в Минске и других городах страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным СМИ, число участников "юбилейной" акции оппозиции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тыс. человек.
Кроме Минска о десятках задержанных сообщают в Гродно (там произошли столкновения между силовиками и протестующими), в городе Лида, в Могилеве, в Гомеле. Там, как указывают очевидцы, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
О задержанных сообщают в Бобруйске, Витебске и Бресте. В МВД Беларуси сообщили о 200 задержанных "в ходе несанкционированных массовых мероприятий".
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+32 Привет
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+9 (unknown) #37494
показать весь комментарий27.09.2020 20:35 Ссылка
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Людей до обрію.
Мадуро-Гуайдо.
https://censor.net/ru/user/473419: Посмотрел я опрос на улице "блогера" Тихановского. Примитивная постановочная манипуляция. Беларусы насмотрятся такого и выходят на протесты... То что люди в Беларуси выходят это не проявление воли народа, а в первую очередь действие зомбирования через интернет... Я уже много лет слышу о том что Лукашенко все отдал московии. И даже что Беларусь уже в составе московии. Но ничего такого не произошло и Беларусь имеет полноценную государственность. И даже нефтеперерабатывающие заводы в основном в гос собственности. И как я показал выше, что и дальше Лукашенко будет держаться такой же позиции. И Беларусь московии не отдаст...
Ну и всё в том же духе... Там целая страница. (https://censor.net/ru/comments/locate/3220325/019214b9-9ed3-7338-9a61-8736d342be8e)
...Так, для подтверждения мысли https://censor.net/ru/comments/locate/3221461/019214b7-2bf2-7304-b6cd-b2b1618441b7
Но проклянут в веках
«Формально Український, по факту россійський».
Оце «не признал»?
А в ООН, його підлеглі як голосували?
Та йому б за це, ***** глаз на його вусату жопу натягнуло б !
https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Беларусия сегодня. Беларусы начинают понимать как надо действовать против хунты Путина-Лукашенко https://twitter.com/i/status/1310200133431316481