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Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беларуси в воскресенье сотрудники силовых структур задержали десятки участников акций протеста в Минске и других городах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным СМИ, число участников "юбилейной" акции оппозиции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тыс. человек.

Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны 01
Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны 02
Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны 03

Также смотрите: В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны 04
Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны 05
Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны 06

Кроме Минска о десятках задержанных сообщают в Гродно (там произошли столкновения между силовиками и протестующими), в городе Лида, в Могилеве, в Гомеле. Там, как указывают очевидцы, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

О задержанных сообщают в Бобруйске, Витебске и Бресте. В МВД Беларуси сообщили о 200 задержанных "в ходе несанкционированных массовых мероприятий".

Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны 07
Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны 08
Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны 09

Автор: 

Беларусь (7913) Лукашенко Александр (3617) протест (5862) репрессии (2768)


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Топ комментарии
+32
Скотам которым лукашенко батька...хуйло дядько...поняло чмо??
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27.09.2020 19:41
+22
Его успехи закончатся,вместе с деньгами *****!!!И полетит твой бацька белым голубем Януковощу в гости в Ростов!!!
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27.09.2020 19:48
+9
Белорусские протестанты много ходят, но никуда не идут...
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27.09.2020 20:35
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Успіхів "Бацькові" в подоланні спроби державного перевороту!
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27.09.2020 19:39 Ответить
Скотам которым лукашенко батька...хуйло дядько...поняло чмо??
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27.09.2020 19:41 Ответить
Его успехи закончатся,вместе с деньгами *****!!!И полетит твой бацька белым голубем Януковощу в гости в Ростов!!!
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27.09.2020 19:48 Ответить
Хорошо когда в стране много полиции,есть кому людей бить.
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27.09.2020 19:40 Ответить
особенно если ******** еще и титушек подкинул
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27.09.2020 20:00 Ответить
Викидайте кровавого бацьку в Ростов, буде з проффесором шапки у москалей тиріть.
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27.09.2020 20:35 Ответить
Так тырил шапки не ростовский.
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27.09.2020 22:13 Ответить
а доростовский не в счёт..??7
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27.09.2020 22:32 Ответить
А не Ющь воровал шапки?
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27.09.2020 22:34 Ответить
Лєнка! Не сміши бо вб'ю!
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28.09.2020 00:52 Ответить
Лучше в мусорный бак и крышку захлопнуть
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28.09.2020 10:08 Ответить
Так вони з часом всіх переловлять.
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27.09.2020 19:47 Ответить
И тебя вылечат(с)
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27.09.2020 19:52 Ответить
Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны - Цензор.НЕТ 414
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27.09.2020 20:03 Ответить
Навряд ли.
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27.09.2020 22:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/476004 у будку худобина!
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27.09.2020 19:48 Ответить
Они не победят, они боятся на самом деле.
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27.09.2020 19:49 Ответить
Они в зоне комфорта, потому и лыбятся.
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27.09.2020 20:27 Ответить
Усатый ещё не испугался?
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27.09.2020 19:51 Ответить
Терміново потрібно квіти везти в Білорусію на продажу. Попит гарантований.
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27.09.2020 19:53 Ответить
Шаман таки буде проводити операцію яку запланував. Все на те показує.

Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны - Цензор.НЕТ 3325
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27.09.2020 19:56 Ответить
Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано - Цензор.НЕТ 3039
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28.09.2020 00:15 Ответить
Ну не будешь ты тут писать😂🌷
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27.09.2020 20:13 Ответить
на фото и видео тоже 9/10 вытереть?
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27.09.2020 20:15 Ответить
а тебя надо множить на ноль
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27.09.2020 20:16 Ответить
То есть, если белСМИ пишут что за таракана 80%,делим на 10 и получаем 8% на выборах!!!Верю,даже спорить не буду!
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27.09.2020 21:43 Ответить
"... но истина дороже!"
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27.09.2020 22:15 Ответить
Тут нема чого визначати, все і так видно https://www.youtube.com/watch?v=xhKp8GDxnBY
Людей до обрію.
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27.09.2020 22:28 Ответить
бэйби - тебе тут не место- иди, лови девок за штаники...((9
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27.09.2020 22:34 Ответить
поки що видно лише зашуганих білорусів і захмілівших від безкарності і вседозволеності силовиків, особливо "омонівців" серед яких традиційно переважають вгодовані тупорилі виродки. проте так буде не завжди, дуже скоро в цю мерзоту полетять і перші камінці, і перші коктейлі. І тільки тоді всі відчують силу народу. і всі силовики без виключення зрештою і сам народ. далі справа часу і мізків у того ж таки народу, бо ху.йло піде на що завгодно лишень щоб не втратити Білорусь, точніше білорусію.
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27.09.2020 20:14 Ответить
это до первого крякнутого мента- дальше они посыпятся- бульбашские менты, они токо толпой красавцЫ...
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27.09.2020 22:37 Ответить
их баб мусора бьют по морде а они кричат спасибо.Ну главное чтоб не как в Украине....
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27.09.2020 20:23 Ответить
https://life.ru/p/1347185 В Минске неизвестные в зеленой форме без опознавательных знаков форме начали задерживать протестующих.
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27.09.2020 20:31 Ответить
Венесуельський сценарій.
Мадуро-Гуайдо.
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27.09.2020 20:34 Ответить
Белорусские протестанты много ходят, но никуда не идут...
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27.09.2020 20:35 Ответить
В тому і справа, що вони нічого продуктивного не хочуть. Замінити одного путінського васала на іншого то не мета, заради якої вийде мільйон.
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27.09.2020 21:53 Ответить
ты конкретно прав - арминия в приклад..(((
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27.09.2020 22:38 Ответить
многоходовочька...
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27.09.2020 23:50 Ответить
Псины там смотрю ваще не пуганые. 10 человек гоняет всю демонстрацию. Они в самом начале сиранули так серьезно. Но сейчас поняли что можно их как котят. Одно за шею держать, другого из балончика полоскать, третьего под жопу пинать и это все одновременно и на расслабоне. Даже в Венесуэле там хоть изредка мусорам по шапке дают.
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27.09.2020 20:50 Ответить
На сегодня анонсировали последний рывок,чтобы прям так мощьно,как никогда и тиран падёт.Но,похоже,снова не сегодня.Ну а завтра с новыми силами к станкам,готовиться к следующим протестным,и уже таки точно решающим,выходным.
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27.09.2020 20:55 Ответить
И бить ментов не хотят бо те стреляют и усатый шоб свалил, курва це цуцванг и так не бувае
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27.09.2020 21:13 Ответить
Главное, что кацапоиды и Китай признали бацьку, тем самым еще раз обнажив свою тоталитарную сущность!
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27.09.2020 21:14 Ответить
100тыс.человек крайне мало, пару миллионов на улице протестующих и всё решилось бы, далеко не в пользу старого таракана.
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27.09.2020 21:20 Ответить
Нас отвлекают на всякую ерунду. Хотелось бы знать, когда уже олигархов будут сажать, притом пожизненно. А беларусы сами у себя разберутся.
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27.09.2020 21:33 Ответить
На первом фото, где показаны все протестующие, 100 тыс и близко нет. Тысячи три.
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27.09.2020 21:40 Ответить
А ты посмотри на фото в разгаре митинга а не как ватное начальство велит
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27.09.2020 23:17 Ответить
Прямо так фото и подписано "Все протестующие"?)
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28.09.2020 00:19 Ответить
Товарищ Олег Васильченко или дурак обыкновенный - адепт секты свидетелей святого Луки. И это в лучшем случае. Или, в худшем - кацап обыкновенный мелким троллингом подрабатывающий.
https://censor.net/ru/user/473419: Посмотрел я опрос на улице "блогера" Тихановского. Примитивная постановочная манипуляция. Беларусы насмотрятся такого и выходят на протесты... То что люди в Беларуси выходят это не проявление воли народа, а в первую очередь действие зомбирования через интернет... Я уже много лет слышу о том что Лукашенко все отдал московии. И даже что Беларусь уже в составе московии. Но ничего такого не произошло и Беларусь имеет полноценную государственность. И даже нефтеперерабатывающие заводы в основном в гос собственности. И как я показал выше, что и дальше Лукашенко будет держаться такой же позиции. И Беларусь московии не отдаст...

Ну и всё в том же духе... Там целая страница. (https://censor.net/ru/comments/locate/3220325/019214b9-9ed3-7338-9a61-8736d342be8e)
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28.09.2020 12:10 Ответить
Начала было читать еще вчера, но...Достаточно взглянуть на ники, лайкнувшие первый комментарий в этой статье, и не тратить время попусту на подобных комментаторов.
...Так, для подтверждения мысли https://censor.net/ru/comments/locate/3221461/019214b7-2bf2-7304-b6cd-b2b1618441b7
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28.09.2020 17:49 Ответить
«Нас никому не сбить с пути, нам все равно куда идти!». (с)
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27.09.2020 21:48 Ответить
Бацка, на штыках (расеянских) удержатся можно.
Но проклянут в веках
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27.09.2020 21:54 Ответить
Не признал» ?
«Формально Український, по факту россійський».
Оце «не признал»?
А в ООН, його підлеглі як голосували?
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27.09.2020 22:15 Ответить
теперь признает все что скажут
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27.09.2020 23:20 Ответить
Шо он «поставлял украинской армии»?!
Та йому б за це, ***** глаз на його вусату жопу натягнуло б !
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27.09.2020 22:17 Ответить
Продавал с выгодой для себя. Жадность пересилила обещания путлу
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27.09.2020 23:21 Ответить
бэйби,- ты с фермы..??- новенький, походу...???- тут левая шара не пролазит - иди, почитай методичек, с опытными ботиками перетри..- може шо-то интересное и выкакаешь...
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27.09.2020 22:43 Ответить
тебе все верно сказали. постажируйся на рамблере хотя бы
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27.09.2020 23:22 Ответить
Впервые за все время гуляний с цветочками и обнимашек увидел на первом видео слабый намек на попытку сопротивления бандитам в форме
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27.09.2020 22:46 Ответить
Є відео на якому молоді хлопці звиздять лукашовских омонівців, один омоновець засцяв і втікає. ОМОН герої їх запевнили в безкарності, от коли голову розібєть чи фейс то калгазнік запасних не видасть.
https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Беларусия сегодня. Беларусы начинают понимать как надо действовать против хунты Путина-Лукашенко https://twitter.com/i/status/1310200133431316481
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27.09.2020 22:58 Ответить
Было тысяч 170. Смотреть надо не одномоментно а за все время. Вероятнее всего было и больше.
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27.09.2020 23:19 Ответить
Живе Білорусь!
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28.09.2020 01:11 Ответить
Бацька власть не здаст, а протесты скоро утихнут и уменьшаться, сейчас погода этому поспособствует. Лукашенко провел свою инагурацию, правильно или нет, это вопрос другой, просто он уже договорился с Путлером, а тот признал его легитимным президентом, для Луки этого вполне достаточно, а на остальных насрать.........
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28.09.2020 10:26 Ответить
 
 