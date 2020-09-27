Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беларуси в воскресенье сотрудники силовых структур задержали десятки участников акций протеста в Минске и других городах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным СМИ, число участников "юбилейной" акции оппозиции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тыс. человек.







Также смотрите: В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







Кроме Минска о десятках задержанных сообщают в Гродно (там произошли столкновения между силовиками и протестующими), в городе Лида, в Могилеве, в Гомеле. Там, как указывают очевидцы, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

О задержанных сообщают в Бобруйске, Витебске и Бресте. В МВД Беларуси сообщили о 200 задержанных "в ходе несанкционированных массовых мероприятий".





