Армяне показали тела семи убитых азербайджанских военных, три разбитых БМП-2 и сбитый вертолет. ВИДЕО

Вооруженные силы Азербайджана в ходе военных действий в Нагорном Карабахе 27 сентября понесли потери живой силы и военной техники. Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Подтверждающее это видео опубликовано на youtube-канале спорной территории, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, может вызвать шок и негативную реакцию.

На видеокадрах видны подбитые и дымящиеся танки и бронемашины, а также другая выведенная из строя военная техника противника. На кадрах также видны тела военнослужащих Азербайджана.

Ранее сообщалось, что азербайджанская сторона потеряла четыре вертолета, 33 танка и боевых машин пехоты, 27 БПЛА и две инженерных машины.

Радио Азатутюн опубликовало данные 16 погибших военных Нагорного Карабаха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывает прекратить бои в Нагорном Карабахе и предостерегает от участия внешних сил, - Госдеп

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Также читайте: В результате артобстрелов ВС Армении погибли пять мирных жителей, 19 - пострадали, - Генпрокуратура Азербайджана