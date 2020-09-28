Армяне показали тела семи убитых азербайджанских военных, три разбитых БМП-2 и сбитый вертолет. ВИДЕО
Вооруженные силы Азербайджана в ходе военных действий в Нагорном Карабахе 27 сентября понесли потери живой силы и военной техники. Внимание! Видео содержит сцены насилия.
Подтверждающее это видео опубликовано на youtube-канале спорной территории, передает Цензор.НЕТ.
Внимание! Видео содержит сцены насилия, может вызвать шок и негативную реакцию.
На видеокадрах видны подбитые и дымящиеся танки и бронемашины, а также другая выведенная из строя военная техника противника. На кадрах также видны тела военнослужащих Азербайджана.
Ранее сообщалось, что азербайджанская сторона потеряла четыре вертолета, 33 танка и боевых машин пехоты, 27 БПЛА и две инженерных машины.
Радио Азатутюн опубликовало данные 16 погибших военных Нагорного Карабаха.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Прежде чем показывать свою тупость и невежество, изучи мат.часть убогое. Бизньесьмен херов, дважды два без калькулятора и подсказки не сложит, утупок.
всё сами,всё сами..
Ты реально тупой, или прикидываешься. В Бакинских нефти и газа столько, что и им хватает и на продать, чтобы купить разные ВКУСНОСТИ остаётся вдоволь.
Плюс, радників посилати.