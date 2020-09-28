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Армяне показали тела семи убитых азербайджанских военных, три разбитых БМП-2 и сбитый вертолет. ВИДЕО

Вооруженные силы Азербайджана в ходе военных действий в Нагорном Карабахе 27 сентября понесли потери живой силы и военной техники. Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Подтверждающее это видео опубликовано на youtube-канале спорной территории, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, может вызвать шок и негативную реакцию.

На видеокадрах видны подбитые и дымящиеся танки и бронемашины, а также другая выведенная из строя военная техника противника. На кадрах также видны тела военнослужащих Азербайджана. 

Ранее сообщалось, что азербайджанская сторона потеряла четыре вертолета, 33 танка и боевых машин пехоты, 27 БПЛА и две инженерных машины.

Радио Азатутюн опубликовало данные 16 погибших военных Нагорного Карабаха.

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Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Также читайте: В результате артобстрелов ВС Армении погибли пять мирных жителей, 19 - пострадали, - Генпрокуратура Азербайджана

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) смерть (9245) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+60
Что характерно, Азербайджан видосики не снимает, а методично освобождает от армян свои территории.

А к чему армянские видосики? Убедить, что Азербайджан Армению не нахлобучивает?
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28.09.2020 02:07
+40
Армения, это ВАТНИКИ.
И верить, когда они кричат о "100500 уничтоженных вражеских танках" - быть ЛОХом, верующим в "не имеющую аналогов в мире" пропаганду.
Все цифры надо как минимум поделить на два, а может и на пять.
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28.09.2020 02:34
+39
армянське радіо запитують - що таке *****
армянське радіо мовчить....
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28.09.2020 03:17
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Страница 3 из 3
Ты врешь, и себе в первую очередь. Что бы твои квартиры не упали в цене, "трусы и бараны" остановили кацев там, на Донбассе. Но ты и кончиком хера не пошевелил. Вернее он у тебя от страха тогда вообще шевелится перестал. И за свои кровные ты не воевать готов, а сапоги кадыровцам лизать.
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28.09.2020 09:30 Ответить
Заткнись, "заробитчанин". Выбили? Кого, куда, и кто бы выбил? Ты балабол тупой? Для того, что бы просто остановить орков, я туда пошел в своем комке, берцах, и со своей винтовкой в руках. Про прочие "ништяки и плюшки" просто промолчу. А потом, через пол года продал свой Фольц Пассат, купленный в Автосоюзе на Москоском пр., в 2008 году за 53 килобакса, потому как срочно понадобился теплик и колеса для мобильности, да и семье на что то жить нужно было. "Мальдивы, украсть". Как таких дибилов земля носит?
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28.09.2020 09:51 Ответить
Руководство-это руководство. Сегодня-одно, а завтра-другое. А Родина-это Родина. Это ВЕЧНОЕ. Это и могилы предков, благодаря которым ты на этой земле. Поэтому тех, которые говорят, что родную землю будут защищать ТОЛЬКО ПРИ РУКОВОДСТВЕ, которое им нравится, в военное время надо пристреливать. Как дезертиров.
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28.09.2020 10:25 Ответить
Так хоча б мовчав вже.
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28.09.2020 10:34 Ответить
Чувак ... Ти справжній українець : "Моя хата скраю - нічого не знаю ".
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28.09.2020 12:05 Ответить
Чувак ... Не ганьбись ...
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28.09.2020 10:33 Ответить
Тебе, ****, рассказать что такое ВСУ образца 2014-ого года? Или сравнить ее с образца 2018-ого? А может ты знаешь сколько стоит пакет Града? Один выстрел 152 арты? танковый выстрел? сколько соляры и масла берет Т -64 в час? Или это на тебя бойцы на блоках смотрели как на инопланетянина в британском комке берцах Лова разгрузке и с Ремом в руках, а они в дерьмовом камуфляже и синих, китайских тапках? А ты в курсе, что в 2018-ом вещевое обезпечения бойца стало три баула, с меня ростом? Или может ты знаешь что теперь Таланы ни чем не хуже чем Лова? Или как изменилось при Порохе питание? Во сколько раз возросло денежное довольствие? И почему в 2014-ом балаболки были максимум Баофенг, а сейчас Харис и Аселсан цифровые шифрованные?
Прежде чем показывать свою тупость и невежество, изучи мат.часть убогое. Бизньесьмен херов, дважды два без калькулятора и подсказки не сложит, утупок.
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28.09.2020 18:59 Ответить
Про армянское радио слышал, а вот армянское телевидение первый раз вижу.
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28.09.2020 08:25 Ответить
Пам'ятаю що росіяни на Донбасі викладали відосіки вбитих українців. Україна нічого подібного не робила, хоча росіяни потім в пориві страху викладали цілі купи вбитих іванів з під Москви. Добре пам'ятаю відео, де росіяни виклали відео з цілим камазом завантаженого вбитими під Донецьким аеропортом чеченцями і росіянами. Мабуть їм подобається смакувати таке.
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28.09.2020 08:29 Ответить
Ні пані, у нас теж показували.
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28.09.2020 10:35 Ответить
Руководство "Камеди Клаб" оживилось..)
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28.09.2020 08:51 Ответить
За окупацію потрібно платити. Тепер Орда не попре на Україну бо треба свого сателіта підтримувати разом окупували разом і будуть сьорбати. Цікаво що Азербайджан не бере хабарів від МВФ як це робить влада України, і чомусь у них всі військові програми виконані.
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28.09.2020 08:59 Ответить
Пашенян куди поїхав до Трампа чи в Кремль?
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28.09.2020 09:26 Ответить
та и правда - какая там помощь,откуда ?
всё сами,всё сами..
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28.09.2020 09:27 Ответить
. Цікаво що Азербайджан не бере хабарів від МВФ як це робить влада України, і чомусь у них всі військові програми виконані.-----
Ты реально тупой, или прикидываешься. В Бакинских нефти и газа столько, что и им хватает и на продать, чтобы купить разные ВКУСНОСТИ остаётся вдоволь.
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28.09.2020 10:30 Ответить
РФ буде зброю і ********** поставляти. На складах запаси в утіль відправляти треба.
Плюс, радників посилати.
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28.09.2020 10:37 Ответить
Как в Украине сепары очень любили тоже снимать убитых украинских солдат.Еще немножко и армяне будут селфи с трупами убитых делать.
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28.09.2020 09:20 Ответить
Коли нас вбивають у Донбасі, Вірменія голосує усюди на стороні мацковських фашистів, ну тепер їх черга зараз відчути на собі реалії життя .......
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28.09.2020 09:21 Ответить
Проти» резолюції ООН стосовно окупації РФ Криму проголосували 11 країн: Росія, Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве, Венесуела. А де був народ Вірменії? Голосували за бандитизм і проти міжнародного права, тобто їм подобається жити за законами кремлівськолї банди з усіма витікаючими наслідками.
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28.09.2020 09:34 Ответить
Какая из этих стран является союзником Украины? Почему мне должно быть не насрать на эти 2 совковые клоаки?
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28.09.2020 10:32 Ответить
а ты только проснулся, да? Почему тебе не стыдно быть идиотом? Ты не осознаешь, что позоришься своим невежеством?
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29.09.2020 01:28 Ответить
Победа Азербайджана в войне по освобождению всех своих территорий реально может произойти только при полном невмешательстве РФ ( что невозможно ) или развала РФ и прямого удара вооруженных сил Турции с запада с последующей капитуляцией Армении ( что тоже из области фантазий). А по другому ни как не получится. Бои будут носить местный характер, потом опять все затихнет .. в лучшем случае Азербайджан вернет несколько разрушенных сел и несколько км2 территории из 11000 км2 оккупированной территории При этом каждый из игроков достигнет нужного себе результата. Путин усилит зависимость блокированной Армении, Алиев утвердится в роли "отца народа" и "победителя", Армения сохранит Карабах под своим контролем..
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28.09.2020 10:35 Ответить
а якщо Туреччина втрутиться, судяси по Лівії і Сирії кацапам і там не буде що робити. Турки їм і в Нагорному Карабасі мармизи натовчуть
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28.09.2020 19:50 Ответить
То есть если армянам ни кто не поможе айзеры их завалят?
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28.09.2020 23:25 Ответить
Если , что по факту не возможно, Раша уйдет " в глубокий нейтралитет", если армянская диаспора в США и Франции не смогут надавить на собственные правительства, а турецкая армия ударит с запада ( что тоже практически не возможно по ряду причин , там на границе российские пограничники кстати и база в Гюмри), тогда ДА. Вопрос по Карабаху будет закрыт, Армения капитулирует. Сам на сам Азербайджан с Арменией не разберется, военный потенциал у Азербайджана хоть и больше, но не на столько. Тем более наступать не обороняться, потери 3 к 1 как минимум, плюс рельеф местности, горы, ( поэтому и наступление сейчас пытаются организовать на равнинных участках местности на юге и севере,) укрепленные позиции и полная поддержка местного населения. Так что думаю что там ничего не решится, окончится небольшой войнушкой, ну и возможно Азербайджан вернет 5-6 разрушенных сел. на линии соприкосновения. Хотя Бог его знает, поживем увидим.
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29.09.2020 08:42 Ответить
они воевать не умебт тем более на советском металлоломе..им на базаре торговать..им же
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28.09.2020 11:23 Ответить
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