За сутки COVID-19 выявили у 164 детей и 122 медработников, - Степанов. ВИДЕО

За все время пандемии в Украине заболел 201 305 человек. Из них 13 244 ребенка, а также 14 921 медицинский работник.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 671 человек. Из них 164 ребенка, а также 122 медицинских работника. Были госпитализированы 472 человека. За последние сутки зафиксированы 37 летальных случаев. При этом выздоровели 571 пациент", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболел 201 305 человек. Из них 13 244 ребенка, а также 14 921 медицинский работник.

"Всего выздоровели 88 453 пациента, а летальных случаев - 3 996", - добавил Степанов.

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