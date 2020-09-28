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За сутки COVID-19 выявили у 164 детей и 122 медработников, - Степанов. ВИДЕО

За все время пандемии в Украине заболел 201 305 человек. Из них 13 244 ребенка, а также 14 921 медицинский работник.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 671 человек. Из них 164 ребенка, а также 122 медицинских работника. Были госпитализированы 472 человека. За последние сутки зафиксированы 37 летальных случаев. При этом выздоровели 571 пациент", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболел 201 305 человек. Из них 13 244 ребенка, а также 14 921 медицинский работник. 

"Всего выздоровели 88 453 пациента, а летальных случаев - 3 996", - добавил Степанов.

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Автор: 

дети (6554) врачи (1517) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+2
Почему тебя, скотину, до сих пор не арестовали ?
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28.09.2020 10:33
+1
А шо - вмирущі? Кожен день по 100 з гаком... не збігаються цифри з офіційною летальністю.
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28.09.2020 10:06
+1
Бо не дурні.
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28.09.2020 10:46
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В медичних закладах майже всі медики ходять без масок. Невмирущі, мля.
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28.09.2020 09:50 Ответить
Глянь в 22-й инфекционной больнице.
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28.09.2020 10:00 Ответить
А шо - вмирущі? Кожен день по 100 з гаком... не збігаються цифри з офіційною летальністю.
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28.09.2020 10:06 Ответить
Підтверджую. Медикі перші порушують карантинні заходи
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28.09.2020 10:34 Ответить
Бо не дурні.
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28.09.2020 10:46 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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28.09.2020 10:02 Ответить
Чому сам Степанов ще не заразився і досі не в комі? Щось тут не те...
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28.09.2020 10:23 Ответить
Почему тебя, скотину, до сих пор не арестовали ?
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28.09.2020 10:33 Ответить
В пятницу разговаривал со знакомым врачом, у которой стаж работы лет 35-40 (Харьков). Немного шмыгают носом дочь, сын и жена. Говорит, что ни в коем случае не вздумайте проходить тест на короновирус, т.к. сразу же будет положительный эффект и впишут в статистику (есть четкое указание по данной ситуации), а потом заставят проводить тесты всего окружения (естественно будут положительные). Ну и привет и "несите ваши денежки иначе быть беде". Один знакомы лечился - отдал 46.000 гривень. Второй около 100.000 гривень. Так что вот таким нехитрым образом наша ЗЕвласть делает и статистику и существенно опусташает карманы населения. ЗЕдолбали уже.
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28.09.2020 10:40 Ответить
Как достал своими запугиваниями этот рептилоид Степанов. Ничего не говорящие цифры, манипуляции и бред. Потом этот мудила не носит сам маску, это видно на скрине. И дистанцию не соблюдет, урод
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28.09.2020 13:09 Ответить
УЖАС.Я МЕСЯЦ НАЗАД, ЕЩЕ ГОВОРИЛ МНОГИМ,МЕДИКИ БРОСЯТ РАБОТУ.НЕ КОМУ БУДЕТ ЛЕЧИТЬ.ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ......ХАРЬКОВ.И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.ЖАЛЬ ВСЕХ.
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28.09.2020 17:12 Ответить
выявили или заболели в мире таких выявленых 50% по американским иследованиям и 98% бессимптомных. А до девяти лет заболеваемость 0% Где слушания шарлатан степаша.
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28.09.2020 18:42 Ответить
 
 