Разумков призвал Армению и Азербайджан начать переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и начать переговоры по урегулированию ситуации.

Об этом он сказал на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня - непростое время для армянского и азербайджанского народов. Мы как государство обеспокоены тем, что происходит, боевыми действиями. И я, и от себя и от Верховной Рады хотел бы призвать всех сделать максимум, чтобы не гибли люди, и сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизнь мирного населения и граждан двух государств", - сказал Разумков.

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Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.