Разумков призвал Армению и Азербайджан начать переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. ВИДЕО
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и начать переговоры по урегулированию ситуации.
Об этом он сказал на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня - непростое время для армянского и азербайджанского народов. Мы как государство обеспокоены тем, что происходит, боевыми действиями. И я, и от себя и от Верховной Рады хотел бы призвать всех сделать максимум, чтобы не гибли люди, и сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизнь мирного населения и граждан двух государств", - сказал Разумков.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
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У Смілі є психлікарня, - так зване "Шевченкове". Можна туди евакуювати наших "елітних" долбодятлів.
Не переоцінюйте наш військовий потенціал. У нас навіть флоту немає. Йти на Крим - це самовбвство за будь-яких обставин. Про Крим можна вже потроху забувати. А по Донбасу треба щось робити.
Кто готов пойти на это армяне или азербайджанцы?
Об этом в интервью https://azertag.az/ru АЗЕРТАДЖ сказала депутат Верховной Рады Украины Людмила Марченко.
Депутат отметила, что вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта. Армения начала боевые действия в районе Нагорного Карабаха. А СМИ Армении очень активно распространяют провокационную информацию.
"Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах", - добавила Л.Марченко.
НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ?
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В 90-х годах там просто перестали стрелять. И что?
ВІРМЕНІЯ ПІДТРИМАЛА РОСІЙСЬКУ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ.
Если Азейбарджан отобьет Нагорный карабах, то вся ваша риторика "о невозможности решения проблем Донбасса и Крыма военным путем" летит в жопу!!!
И это Азейбарджан будет говорить Розумкову о инфантильной и безхребетной политике и призывать адеватно реагировать на агрессию рашки!