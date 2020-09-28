Столица продолжает увеличивать количество тестирований на COVID-19 в связи с ростом обращений пациентов с симптомами, - Кличко. ВИДЕО
Столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач. Делать же тестирование "на всякий случай" большим коллективам или группам людей - нецелесообразно и очень дорого. Напомню, столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 223 теста на 100 тыс. жителей", - отметил Кличко.
Мэр Киева напомнил, что всех пациентов, попадающих в стационары коммунальных медучреждений с подозрением на вирус, тестируют в оперативном режиме бесплатно.
"При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решения относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов в сутки. Я говорю о ситуации, когда у человека подписана декларация с семейным врачом коммунального медучреждения", - отметил Кличко.
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туди Радуцькому не прорватись )))
сухой кашель;
утомляемость
различные болевые ощущения;
боль в горле;
диарея;
конъюнктивит;
головная боль;
потеря обоняния и вкусовых ощущений;
сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.
затрудненное дыхание или одышка;
ощущение сдавленности или боль в грудной клетке;
нарушение речи или двигательных функций. (С) ВОЗ
Истерички, вспомните, шо из вышеперечисленного наблюдали у себя в последнее время и бегом тесты делайте за собственные деньги. Желательно - несколько.
Чим нижче рейтинг зелених тим більше заражень COVID 19 (народна прикмета).
https://www.radiosvoboda.org/a/30755216.html Коронавірус в Україні - ризик третього Майдану чи порятунок влади?