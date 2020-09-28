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Столица продолжает увеличивать количество тестирований на COVID-19 в связи с ростом обращений пациентов с симптомами, - Кличко. ВИДЕО

Столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач. Делать же тестирование "на всякий случай" большим коллективам или группам людей - нецелесообразно и очень дорого. Напомню, столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 223 теста на 100 тыс. жителей", - отметил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что всех пациентов, попадающих в стационары коммунальных медучреждений с подозрением на вирус, тестируют в оперативном режиме бесплатно.

"При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решения относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов в сутки. Я говорю о ситуации, когда у человека подписана декларация с семейным врачом коммунального медучреждения", - отметил Кличко.

Также читайте: В медучреждениях Киева сегодня лечатся 509 больных пневмонией и 1150 COVID-19, из которых 258 - тяжелые, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25655) Кличко Виталий (4649) тестирование (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да уж, на производстве тестов сейчас можно озолотиться. Но почему-то Радуцкий не хочет изготовлять тесты и продавать их как маски из резерва за границу
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28.09.2020 14:58 Ответить
Зараз ключова проблема - відсутність лабораторій! Україна не має достатньої потужності лабораторій щоб проводити потрібну кількість тестів на добу! Ми досі робимо замало тестів, а наші потреби більше 100 тис. ПЛР тестів на добу! Кличко якби був розумним мером, то збудував би кілька великих лабораторій які б робили по кілька десятків тисяч ПЛР тестів на добу і від цього було б користь Києву та всій Україні. Це мав зробити Зеленський але Кличко міг би показати що він системний політик який приймає системні рішення по посиленню біологічної безпеки держави! Якби була достатня кількість лабораторій можна було б проводити постійні тести групам ризику - кожен місяць, а це дуже сильно покращило б ситуацію!
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28.09.2020 15:03 Ответить
ринок "гівняних засобів від Ковід"(/Спутнік 5) впевнено зайняла раша,витіснивши навіть китай.

туди Радуцькому не прорватись )))
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28.09.2020 15:10 Ответить
Кличко , что с подачей воздуха для дыхания больным ? Лучше про оборудование больниц расскажи киевлянам
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28.09.2020 14:59 Ответить
шайка проходимцев
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28.09.2020 14:59 Ответить
В россии впервые с середины июня выявлено больше 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Чуть больше недели назад суточный прирост был меньше 5 тысяч. Новый осенний рекорд установлен и в Москве. С понедельника в столице начал действовать режим "мягкого карантина" - для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
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28.09.2020 15:11 Ответить
повышение температуры тела;

сухой кашель;

утомляемость

различные болевые ощущения;

боль в горле;

диарея;

конъюнктивит;

головная боль;

потеря обоняния и вкусовых ощущений;

сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.

затрудненное дыхание или одышка;

ощущение сдавленности или боль в грудной клетке;

нарушение речи или двигательных функций. (С) ВОЗ

Истерички, вспомните, шо из вышеперечисленного наблюдали у себя в последнее время и бегом тесты делайте за собственные деньги. Желательно - несколько.
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28.09.2020 15:14 Ответить
Всі ефективні революції починаються і проходять в столицях.
Чим нижче рейтинг зелених тим більше заражень COVID 19 (народна прикмета).
https://www.radiosvoboda.org/a/30755216.html Коронавірус в Україні - ризик третього Майдану чи порятунок влади?

Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань на COVID-19 у зв'язку зі збільшенням звернень пацієнтів із симптомами, - Кличко - Цензор.НЕТ 509
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28.09.2020 15:20 Ответить
а в БЦ прийшла рознарядка з МОЗу взагалі не робити тестів. Ховаємо статистику, в кращих традиціях совка.
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28.09.2020 15:45 Ответить
 
 