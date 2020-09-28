Столица продолжает увеличивать количество тестирований на COVID-19 в связи с ростом обращений пациентов с симптомами, - Кличко. ВИДЕО

Столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач. Делать же тестирование "на всякий случай" большим коллективам или группам людей - нецелесообразно и очень дорого. Напомню, столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 223 теста на 100 тыс. жителей", - отметил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что всех пациентов, попадающих в стационары коммунальных медучреждений с подозрением на вирус, тестируют в оперативном режиме бесплатно.

"При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решения относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов в сутки. Я говорю о ситуации, когда у человека подписана декларация с семейным врачом коммунального медучреждения", - отметил Кличко.

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