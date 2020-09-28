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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Окопная война": Как могут террористы "инспектировать" позиции украинских воинов, имея при этом паспорта несуществующей "ДНР"? - волонтер Толмачева. ВИДЕО

В рубрике "Окопная война" поговорим сегодня с теми, без кого не состоялась бы ни одна победа украинского войска над российским оккупантом. Это наши волонтеры, которые даже на шестой год боевых действий не устали и продолжают поддерживать украинскую армию.

"Война в Украине продолжается, хотя о ней почти не вспоминают СМИ. Она стала непопулярной, хотя опасность полномасштабного вторжения российских войск в Украину чрезвычайно высока. Мы снова расслабились, события начала 2014 года нас совсем ничему не научили. Вместо того, чтобы быть сильними, иметь возможность ударить по врагу первыми, руководство государства, командование армии, нивелирует все достижения прошлых лет. Герои становятся не нужными, "паркетные полководцы" - будут получать премию за то, что не будут стрелять в агрессора", - отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

В то же время, в нашей стране есть граждане которым небезразлична судьба Украины и все, что в ней происходит. Одна из них, волонтер, общественный деятель - Юлия Толмачева. Она до войны была успешной бизнесвумен, однако покинула этот род деятельности и начала активно помогать украинским защитникам.

Впоследствии к ней подойдет один врач и спросит: "Юля, тебе было на что жить и ты пошла в волонтеры?" То есть много мирных жителей считали и считают, что волонтерство - это зарабатывание средств для себя. О другой стороне медали они даже не догадываются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памяти воина Степана Стефурака, погибшего в поселке Пески 22 сентября 2014 года: "Со щитом или на щите" - это было его кредо". ВИДЕО

Юля в который раз приехала на фронт, привезла спецтехнику для наших бойцов, одежду, автомобиль и рассказала о разговорах с украинскими воинами, которые доверяют ей.

"Ситуация с этим так называемым перемирием - неоднозначная. Зрады нет, однако на ребят давят определенные обстоятельства. Россияне летают своими разведывательными самолетами, тогда как нашим запрещено это делать. Российские оккупанты восстанавливают полным ходом разрушенные позиции, строят новые, проходят по чуть-чуть серую зону - они готовятся к наступлению. Наших бойцов заставляют не отвечать на обстрелы со стороны агрессора, не позволяют открывать огонь по разведывательным российским аппаратам... Уже не говоря о том, как вообще могут приходить террористы на наши позиции, "инспектировать" украинских воинов имея при этом паспорта так называемой "ДНР", которой вообще не существует? Я общаюсь с ребятами, они говорят, что есть только два варианта событий: бой и победа, либо - капитуляция...", -  рассказала Юлия.

Чтобы узнать всю правду о войне и почему не устают волонтеры - смотрите видео, а также рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева

Автор: 

Донбасс (26956) волонтеры (2640) наемники рф (2090) Толмачева Юлия (27) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+6
от як бубочці не ненавидіти волонтерів?
ви ще скажіть, що в очах ***** миру немає!
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28.09.2020 16:33
+5
Можливо тому що шлях до ДАПу пролягав через територію, захоплену кацапами, Леонід?
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28.09.2020 16:37
+5
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13247361.html Крымчанка на двух пальцах объяснила киевлянке, что такое адинарот

Сегодня насладился показательной поркой представителя адинарота патриоткой с Крыма.
Невольными слушателями громогласной дискуссии в одной из їдалень на Одесчине было, как минимум, человек 20.
Ватница (по ее словам - киевлянка) назидательно убеждала, что маски являются рассадником вируса, а не защитой, пистолетом в столовой не температуру меряют, а чипируют, ну и в таком духе.
Молодая женщина ее перебивает уточняющим вопросом:
- А откуда вы черпаете свои "знания"?
- Я всегда просматриваю русское телевидение!, - чуть ли не с гордостью парировала дама в летах.
- А, ну тогда понятно… Можете не продолжать свой бред.
- Это не бред, еще Пушкин говорил, что наш народ - рабы…
- Это он говорил о россиянах, причем здесь украинцы?, - напирала, как выяснилось потом, переселенка с Крыма.
- Какая разница?, - возмутилась пожилая. - УкрАинцы, русские, мы все один народ!

- Разница кардинальная, ко мне в дом в 2014-м пришел без приглашения адинарот и я осталась без квартиры и родины. Чей Крым, как Вы считаете?
- Ну, как чей, крымчан, конечно. Никакой аннексии не было!
- Вы тут 15 минут назад устроила головомойку работнице, что возле умывальников нет хозяйственного мыла и цены высокие на харчо, представляю, как бы Вы завопили, когда Вас адинарот лишил бы жилья и свободы!
- Ну вас же никто с Крыма не гнал!
- Ты дура? Мой муж военный, его бы за сутки ФСБ посадила бы в тюрьму! Десятки тысяч крымчан уехали с родных мест из-за оккупантов не от хорошей жизни, а от опасности и угроз! А крымские татары? Разве не их Крым? И что сейчас творят твои русские фашисты "адинарот" с ними на родной земле?
- Ну, вот, наша депутатша, забыла ее фамилию, говорит, что с Крымом мы все мирно порешаем…
- Депутат от какой партии?
- От ЗЕ….
- Разговор окончен. Твоего ЗЕ выбрало быдло или обманутое быдлом население, и для таких российские агрессоры да, адиннарот. Но не для украинцев!
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28.09.2020 16:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як утилізований нині моторола інспектував ротації ЗСУ в ДАП?
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28.09.2020 16:32 Ответить
Ну як же без тих хто порівняє статевий орган з пальцем?!
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28.09.2020 16:37 Ответить
Що те, що інше - є приниженням наших захисників.
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28.09.2020 16:40 Ответить
Можливо тому що шлях до ДАПу пролягав через територію, захоплену кацапами, Леонід?
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28.09.2020 16:37 Ответить
А может потому, что кто то не хотел вдарить по оркам и занимался минскими договорняками, как и нынешняя недовласть
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28.09.2020 16:48 Ответить
Ти в якій бригаді тоді воював?
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28.09.2020 18:00 Ответить
Це не правда. Не через територію, захоплену кацапами, а через дорогу, на якій кацапи поставили свого блокпоста ПІД ЧАС ПЕРЕМИР'Я!
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28.09.2020 19:02 Ответить
от як бубочці не ненавидіти волонтерів?
ви ще скажіть, що в очах ***** миру немає!
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28.09.2020 16:33 Ответить
ну, это наследственное - один недогетьман тоже говорил, что и без волонтеров бы обошлись
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28.09.2020 18:21 Ответить
Ну вот. Ну какая связь с паспортом? Кто пускает к себе тех, с кем воюешь?
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28.09.2020 16:34 Ответить
Как зешкварок может решать судьбу всей страны, если "телеманьяки 73-го уровня" выбирали не его, а Голобородьку ?! Тут и вопрос, и тут же ответ об "инспектировании" наших позиций орками.
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28.09.2020 16:37 Ответить
Вокруг Воронежа бушуют лесные пожары ...Огонь охватил десятки гектаров площадей и уничтожает не только растительность, но и хозпостройки в населенных пунктах. Отмечается, что огонь бушует неподалеку от Воронежа, всего в 20-30 километрах
"Окопна війна": "Як можуть терористи "інспектувати" позиції українських воїнів, маючи при тому паспорти неіснуючої ДНР"? - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 3395

"Все-таки ударили по Воронежу???" - подписи на форуме
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28.09.2020 16:40 Ответить
Ясно же -- это НАТОвский десант, который над Киевом пролетал...
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28.09.2020 17:07 Ответить
Шо значть "как могут"?
Могут кагвсігда - тільки спільно і з гідністю.

"Окопна війна": "Як можуть терористи "інспектувати" позиції українських воїнів, маючи при тому паспорти неіснуючої ДНР"? - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 6260
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28.09.2020 16:41 Ответить
Зеле и Коломойскому скорее интересы ХАБАДа более важны, чем то, что творится на Донбассе
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28.09.2020 16:43 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13247361.html Крымчанка на двух пальцах объяснила киевлянке, что такое адинарот

Сегодня насладился показательной поркой представителя адинарота патриоткой с Крыма.
Невольными слушателями громогласной дискуссии в одной из їдалень на Одесчине было, как минимум, человек 20.
Ватница (по ее словам - киевлянка) назидательно убеждала, что маски являются рассадником вируса, а не защитой, пистолетом в столовой не температуру меряют, а чипируют, ну и в таком духе.
Молодая женщина ее перебивает уточняющим вопросом:
- А откуда вы черпаете свои "знания"?
- Я всегда просматриваю русское телевидение!, - чуть ли не с гордостью парировала дама в летах.
- А, ну тогда понятно… Можете не продолжать свой бред.
- Это не бред, еще Пушкин говорил, что наш народ - рабы…
- Это он говорил о россиянах, причем здесь украинцы?, - напирала, как выяснилось потом, переселенка с Крыма.
- Какая разница?, - возмутилась пожилая. - УкрАинцы, русские, мы все один народ!

- Разница кардинальная, ко мне в дом в 2014-м пришел без приглашения адинарот и я осталась без квартиры и родины. Чей Крым, как Вы считаете?
- Ну, как чей, крымчан, конечно. Никакой аннексии не было!
- Вы тут 15 минут назад устроила головомойку работнице, что возле умывальников нет хозяйственного мыла и цены высокие на харчо, представляю, как бы Вы завопили, когда Вас адинарот лишил бы жилья и свободы!
- Ну вас же никто с Крыма не гнал!
- Ты дура? Мой муж военный, его бы за сутки ФСБ посадила бы в тюрьму! Десятки тысяч крымчан уехали с родных мест из-за оккупантов не от хорошей жизни, а от опасности и угроз! А крымские татары? Разве не их Крым? И что сейчас творят твои русские фашисты "адинарот" с ними на родной земле?
- Ну, вот, наша депутатша, забыла ее фамилию, говорит, что с Крымом мы все мирно порешаем…
- Депутат от какой партии?
- От ЗЕ….
- Разговор окончен. Твоего ЗЕ выбрало быдло или обманутое быдлом население, и для таких российские агрессоры да, адиннарот. Но не для украинцев!
показать весь комментарий
28.09.2020 16:47 Ответить
Гарна історія, але скоріше за все - фікція.
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28.09.2020 18:05 Ответить
Шо значит "как могут?" А шо значит как могут в качестве президента Украины выбрать Кловуна из квартала 95? Вот так могут и инспектировать.
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28.09.2020 16:49 Ответить
В одном кармане паспорт террористической организации, в другом - страны оккупанта. Но главное перестать стрелять конечно
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28.09.2020 16:49 Ответить
Наивный вопрос. Вы им в глаза главное заглянуть не забудьте. Должны понять........
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28.09.2020 16:52 Ответить
да уж... кому избирателям писюнькового пианиста ?
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28.09.2020 17:07 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25655798.html Крик души

"Окопна війна": Як можуть терористи "інспектувати" позиції українських воїнів, маючи при тому паспорти неіснуючої "ДНР"? - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 2809

via https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3611732382192198&set=a.284693578229445&type=3&theater Эльдар Нагорный
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28.09.2020 17:06 Ответить
Люди сами помогают . Чего ты к людям затесался , прямоходящий ?
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28.09.2020 18:42 Ответить
Так стань волонтёром . Будет и у тебя "заначка" , если не обгадишься в Песках на своём дебюте .
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28.09.2020 19:02 Ответить
.. Уже не говоря о том, как вообще могут приходить террористы на наши позиции, "инспектировать" украинских воинов имея при этом паспорта так называемой "ДНР", которой вообще не существует?
В 14-ом году только полные дегенераты радостно рвали и жгли украинские паспорта. Так что, покажут они и украинские, если возникнет такая необходимость. Они ведь уверены, что в кремле только и мечтают как бы Донбасс присоединить и их защитить, поэтому героически не побоятся засвечиваться.
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28.09.2020 19:21 Ответить
У кацапського холуя 'зє',й таке можливо...
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28.09.2020 20:13 Ответить
 
 