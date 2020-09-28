"Окопная война": Как могут террористы "инспектировать" позиции украинских воинов, имея при этом паспорта несуществующей "ДНР"? - волонтер Толмачева. ВИДЕО

В рубрике "Окопная война" поговорим сегодня с теми, без кого не состоялась бы ни одна победа украинского войска над российским оккупантом. Это наши волонтеры, которые даже на шестой год боевых действий не устали и продолжают поддерживать украинскую армию.

"Война в Украине продолжается, хотя о ней почти не вспоминают СМИ. Она стала непопулярной, хотя опасность полномасштабного вторжения российских войск в Украину чрезвычайно высока. Мы снова расслабились, события начала 2014 года нас совсем ничему не научили. Вместо того, чтобы быть сильними, иметь возможность ударить по врагу первыми, руководство государства, командование армии, нивелирует все достижения прошлых лет. Герои становятся не нужными, "паркетные полководцы" - будут получать премию за то, что не будут стрелять в агрессора", - отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

В то же время, в нашей стране есть граждане которым небезразлична судьба Украины и все, что в ней происходит. Одна из них, волонтер, общественный деятель - Юлия Толмачева. Она до войны была успешной бизнесвумен, однако покинула этот род деятельности и начала активно помогать украинским защитникам.

Впоследствии к ней подойдет один врач и спросит: "Юля, тебе было на что жить и ты пошла в волонтеры?" То есть много мирных жителей считали и считают, что волонтерство - это зарабатывание средств для себя. О другой стороне медали они даже не догадываются.

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Юля в который раз приехала на фронт, привезла спецтехнику для наших бойцов, одежду, автомобиль и рассказала о разговорах с украинскими воинами, которые доверяют ей.

"Ситуация с этим так называемым перемирием - неоднозначная. Зрады нет, однако на ребят давят определенные обстоятельства. Россияне летают своими разведывательными самолетами, тогда как нашим запрещено это делать. Российские оккупанты восстанавливают полным ходом разрушенные позиции, строят новые, проходят по чуть-чуть серую зону - они готовятся к наступлению. Наших бойцов заставляют не отвечать на обстрелы со стороны агрессора, не позволяют открывать огонь по разведывательным российским аппаратам... Уже не говоря о том, как вообще могут приходить террористы на наши позиции, "инспектировать" украинских воинов имея при этом паспорта так называемой "ДНР", которой вообще не существует? Я общаюсь с ребятами, они говорят, что есть только два варианта событий: бой и победа, либо - капитуляция...", - рассказала Юлия.

Чтобы узнать всю правду о войне и почему не устают волонтеры - смотрите видео, а также рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

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