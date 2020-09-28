Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии". ВИДЕО

Подозреваемый во взяточничестве народный депутат Александр Юрченко утверждает, что не совершал никакого преступления и стал жертвой "мусорной мафии и упаковщиков".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"В связи с распространенной против меня ложной информацией, сообщаю: я не совершал никакого преступления, неправомерной выгоды я не получал, ни у кого ничего не требовал и не побуждал никого к предоставлению мне денежных средств. Изучив сообщение о подозрение и материалы досудебного расследования, я утверждаю, что не имею никакого отношения к инкриминируемым мне преступлениям", - заявил Юрченко в видеообращении.

По словам нардепа, "это подтверждается многочасовыми обысками, которые проходили во всех помещениях, которые можно привязать как к моей частной жизни, так и к депутатской деятельности".

"Обыски проходили с многочисленным количеством нарушений, они делались сотрудниками НАБУ и не было найдено ничего, что можно было бы использовать в уголовных делах. Зато признаки преступления усматриваются непосредственно в действиях самих сотрудников НАБУ", - подчеркнул Юрченко.

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Депутат уверен, что уголовное дело против него, выгодно "мусорной мафии".

"Кому это нужно? Мусорная мафия и упаковщики, которые получают миллионы долларов от того, что в Украине не функционирует законодательная база, которая бы регулировала обращение с отходами, несколько созывов не дают украинскому парламенту принять профильные законы. И вот сегодня, когда мы с доработанным законопроектом вышли на второе чтение, мусорная мафия начала делать все для того, чтобы не допустить, чтобы в Украине работала законодательная база, которая функционирует во всем цивилизованном мире", - сказал Юрченко.

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Нардеп заверил, что не будет препятствовать расследованию и докажет свою непричастность к инкриминируемым преступлениям.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

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Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

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Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.