РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9231 посетитель онлайн
Новости Видео Борьба с коррупцией
3 437 18

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии". ВИДЕО

Подозреваемый во взяточничестве народный депутат Александр Юрченко утверждает, что не совершал никакого преступления и стал жертвой "мусорной мафии и упаковщиков".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"В связи с распространенной против меня ложной информацией, сообщаю: я не совершал никакого преступления, неправомерной выгоды я не получал, ни у кого ничего не требовал и не побуждал никого к предоставлению мне денежных средств. Изучив сообщение о подозрение и материалы досудебного расследования, я утверждаю, что не имею никакого отношения к инкриминируемым мне преступлениям", - заявил Юрченко в видеообращении.

По словам нардепа, "это подтверждается многочасовыми обысками, которые проходили во всех помещениях, которые можно привязать как к моей частной жизни, так и к депутатской деятельности".

"Обыски проходили с многочисленным количеством нарушений, они делались сотрудниками НАБУ и не было найдено ничего, что можно было бы использовать в уголовных делах. Зато признаки преступления усматриваются непосредственно в действиях самих сотрудников НАБУ", - подчеркнул Юрченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет, - прокурор САП

Депутат уверен, что уголовное дело против него, выгодно "мусорной мафии".

"Кому это нужно? Мусорная мафия и упаковщики, которые получают миллионы долларов от того, что в Украине не функционирует законодательная база, которая бы регулировала обращение с отходами, несколько созывов не дают украинскому парламенту принять профильные законы. И вот сегодня, когда мы с доработанным законопроектом вышли на второе чтение, мусорная мафия начала делать все для того, чтобы не допустить, чтобы в Украине работала законодательная база, которая функционирует во всем цивилизованном мире", - сказал Юрченко.

Читайте: Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест

Нардеп заверил, что не будет препятствовать расследованию и докажет свою непричастность к инкриминируемым преступлениям.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Также смотрите: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Автор: 

НАБУ (4230) взятка (6177) депутат (3320) Юрченко Александр (101)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко вважає, що став жертвою "сміттєвої мафії" - Цензор.НЕТ 6795
показать весь комментарий
28.09.2020 23:04
+8
Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии" - Цензор.НЕТ 3276
показать весь комментарий
28.09.2020 22:48
+6
но-но. а 4 пляшки? Тоже мусорщики подбросили?
показать весь комментарий
28.09.2020 22:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
но-но. а 4 пляшки? Тоже мусорщики подбросили?
показать весь комментарий
28.09.2020 22:47 Ответить
Бутылки сдал

Осталась жажда власти

Всё сушит время
показать весь комментарий
28.09.2020 23:17 Ответить
Почти все преступники считают себя "жертвами" и "невиновными".
показать весь комментарий
28.09.2020 22:47 Ответить
Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии" - Цензор.НЕТ 3276
показать весь комментарий
28.09.2020 22:48 Ответить
А уявіть як зараз рядовим зебілам... Вони ж є жертви цієї жертви сміттєвої мафії.
показать весь комментарий
28.09.2020 22:56 Ответить
Невиновный мусор, некому его упаковать и на переработку. Может человеком вышел бы.
показать весь комментарий
28.09.2020 22:59 Ответить
Я пратестую! "Слуга народа" єто не мусор єто вам нє ето.
показать весь комментарий
28.09.2020 23:02 Ответить
Мусорной в прямом или переносном смысле?
показать весь комментарий
28.09.2020 23:02 Ответить
СЛУГИ НАРОДУ - нова назва МУСОРНА МАФІЯ? Невже Аваков так тонко нищить ЗЕЛЕНИХ?
показать весь комментарий
28.09.2020 23:04 Ответить
Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко вважає, що став жертвою "сміттєвої мафії" - Цензор.НЕТ 6795
показать весь комментарий
28.09.2020 23:04 Ответить
Головне для Зеленського виправдання - він озвучує тільки тексти , потім вони виходять з нього через те місце звідки він набрав команду в поході у політику. Сумління його вільне від страждань по обіцяному та невиконаному , бо сумління буває у мислячих, а не у зубрилок чи прочітатєлєй чужих текстів . Й страждає він неосмисленно й недоумкувато - ЗА ЩО ! ЗА ЩО ЙОГО РОЗЛЮБИЛИ!
показать весь комментарий
28.09.2020 23:13 Ответить
ой кииииздит! может тебе еще нимб на голову приделать? можно подумать что народу непонятно зачем ты в слуги народа подался! ведь бабло же рубать! я прав? поэтому не надо из себя целку строить, идиот!
показать весь комментарий
28.09.2020 23:12 Ответить
Може того з ним і боролися, бо він сміття.
показать весь комментарий
28.09.2020 23:14 Ответить
Брал - не брал, воровал - не воровал. Вопрос не в том, что и сколько они своровали, а в том, что они сидят и от них один вред стране, исчисляемый миллиардами гривень. Может даже они позитивные безобидные люди, но вредности от их безделья и глупости Украине и миллионам украинцев больше, чем от Чекатила или от Гитлера. И они, несмотря на все прдолжают вредить и вредить. Это очень опасный для жизни народа и вредный для страны контингент.
показать весь комментарий
29.09.2020 01:47 Ответить
Юрченко ты че совсем даунито стал? А? Клоун херов. Ты мращь обоссанная говорила про заводик? про булочки или кексы? Не парь голову чмошник. Это ты де юре не виноват.
А по факту ты мудак. Это твоя последняя каденция. Жаль что быдлота пролезла в раду.
показать весь комментарий
29.09.2020 08:52 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Трагедия нашей страны в том,что превышена критическая масса Шнырей во власти,которые ,вдруХ,стали,даже не козырными "6-ками",а ,целыми тузами...Это-лишь один из них.
показать весь комментарий
29.09.2020 09:37 Ответить
 
 