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Kандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук объяснила, каким маникюром и ароматами она пользуется в специальном ролике. ВИДЕО

Kандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук сняла специальный видеоролик, в котором отвечает на вопросы о ее внешности, стиле, маникюре, предпочтениях в аксессуарах и ароматах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик снят в офисных условиях и по сюжету видео Верещук, отвечая на вопросы, еще успевает решать организационные вопросы.

"Современные политики-женщины одеваются красиво, но если говорить о стиле, то конечно, - это Юлия Тимошенко. Она стильная", - рассказала Верещук о своем идеале стиля женщин в политике.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести. ВИДЕО

Автор: 

местные выборы (2752) Слуга народа (2634) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+48
Зебилы Киева, Одумайтесть. Если, конечно, есть чем!!!
Kандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук объяснила, каким маникюром и ароматами она пользуется в специальном ролике - Цензор.НЕТ 1735
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29.09.2020 10:05
+40
У зебильной команды не хватает мозгов посмотреть, хотя бы на youtube, как выглядят, как ведут себя в эфире, как держатся на публике женщины-политики в цивилизованном мире. От этой разбитной бабенки так несет колхозом и никаких признаков интеллекта, воспитания, даже элементарной культуры.
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29.09.2020 10:10
+34
Kандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Верещук в спеціальному ролику пояснила, яким манікюром і ароматами вона користується - Цензор.НЕТ 148
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29.09.2020 10:19
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киевляне, ваш выбор очень важен - или останетесь городом каштанов, или станете городом корабельных сосен
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29.09.2020 12:18 Ответить
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КривийРігOFFICIAL

@krivorozhanin__


"Єдиним джерелом безладдя в Україні є народ, який можна купити за гроші або обдурити обіцянками." Не знаю хто сказав, але це істина.
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29.09.2020 12:36 Ответить
Дійсність сказала.
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29.09.2020 16:57 Ответить
аааэммммаааамммммммэээмм а зачем это я всё узнал?
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29.09.2020 12:37 Ответить
Аромат этот дамы еще тот и тянется за ней с момента, когда она обделалась на должности мэра Равы-Русской.
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29.09.2020 12:40 Ответить
Kандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Верещук в спеціальному ролику пояснила, яким манікюром і ароматами вона користується - Цензор.НЕТ 6713
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29.09.2020 12:40 Ответить
Вона нічого не зробила знаходячись на керівній районній ланці у Львівській області , окрім того що контролювала одну з контрабандних схем для "за ЖОП"
Як корабельна сосна буде виконувати вказівки кума Пу... Дивуюсь скільки в неї "регіони яника" вклали грошей , але галицької Панянки з неї не вийшло. Може чим дебільніше тим ліПше.
А ще й живе без Бога у гріху і грішним стає усе до чого не торкнеться.
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29.09.2020 12:41 Ответить
Kандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Верещук в спеціальному ролику пояснила, яким манікюром і ароматами вона користується - Цензор.НЕТ 8066
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29.09.2020 12:41 Ответить
Вона є нічим іншим як рекламою "ПРОКЛАДОК" у Переносному розумінні.
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29.09.2020 12:47 Ответить
репортаж просто обалденный... в стране война, которую украинское руководство ссыт назвать войной, а они дают репортаж ни о чем... ниже уже некуда...
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29.09.2020 12:53 Ответить
больная на голову
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29.09.2020 13:27 Ответить
Оскільки, за словами Верещук, одяг не головне, вимагаю відео пані Ірини без одягу!
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29.09.2020 13:33 Ответить
лошадь с ароматом
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29.09.2020 13:49 Ответить
Вчора я побачив її передвиборчий ролік, де від неї утікає якийсь чувак, що мав не обережність кинути сміття на землю... Я не пью, не вживаю наркотиків. Боже, як мені це забути?
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29.09.2020 13:50 Ответить
А інший клоун-кандидат в мери Києва Сергій Притула на ток-шоу г+г запропонував перенести столицю у Кропивницький.

https://www.youtube.com/watch?v=_HENS0LCICo&feature=emb_logo
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29.09.2020 13:53 Ответить
Краще б пояснила що у 2015 році на москві робила. Запроданка кацапська.
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29.09.2020 13:54 Ответить
Черговий постановочний відосик представника зекоманди
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29.09.2020 14:05 Ответить
Дура, ведьмы вроде тебя, жабами натираются с мокшанских болот.
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29.09.2020 14:18 Ответить
Мерріпопінс -допобачення!
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29.09.2020 14:21 Ответить
Гарна жіночка! Головне,розумна ,а який з неЇ мер-побачимо!
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29.09.2020 14:29 Ответить
Прикольно. 17 кандидатов в мэры Киева, а *****сят постоянно одну Верещук. Вывод? Кто-то не хило засцал, не будем говорить кто
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29.09.2020 14:33 Ответить
Мои глаза, простите что я вам это показал...
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29.09.2020 14:47 Ответить
омерзительная баба
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29.09.2020 14:54 Ответить
Воздушная Тревога, она же Три Зеленых Свистка пролетит как фанера над Киевом.
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29.09.2020 15:22 Ответить
Как сказал Богдан в интервью: "Главное, чтобы был идиот".
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29.09.2020 15:31 Ответить
Стиль Тимошенко - высокие каблуки на инвалидной коляске.
Потому она и нравится Верещук.
А запах - стоит им обеим открыть рот и пахнет "Красной москвой".
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29.09.2020 15:33 Ответить
Пахнет ******...
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29.09.2020 16:18 Ответить
Невже хтось проголосує за це чорнороте?!
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29.09.2020 15:40 Ответить
Ті, хто проти України.
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29.09.2020 16:20 Ответить
С мешком на голове она бы выглядела лучше, а с зашитым ртом ещё и хоть немного с мозгом. Ей не про ароматы надо думать а о совести и чести.
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29.09.2020 16:20 Ответить
молодец. всё правильно.
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29.09.2020 18:50 Ответить
Кого вообще интересует эта медведчуковская подстилка и ее тряпки?
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30.09.2020 00:04 Ответить
Блин, дык у нее тока маникюром голова и забита(Юлиным)... получаццо - очередная трындаболка.
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30.09.2020 03:23 Ответить
SURE, в комнате ужасов заманикюреным экспонатом, большой аншлаг срывала бы... Ей главное молчать- шлепера не включать и все будет пучком, по приколу, как у бубочки поначалу, пока не раскрыл свой рот.
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30.09.2020 03:30 Ответить
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