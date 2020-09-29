Kандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук объяснила, каким маникюром и ароматами она пользуется в специальном ролике. ВИДЕО

Kандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук сняла специальный видеоролик, в котором отвечает на вопросы о ее внешности, стиле, маникюре, предпочтениях в аксессуарах и ароматах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик снят в офисных условиях и по сюжету видео Верещук, отвечая на вопросы, еще успевает решать организационные вопросы.

"Современные политики-женщины одеваются красиво, но если говорить о стиле, то конечно, - это Юлия Тимошенко. Она стильная", - рассказала Верещук о своем идеале стиля женщин в политике.

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