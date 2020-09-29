Kандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук объяснила, каким маникюром и ароматами она пользуется в специальном ролике. ВИДЕО
Kандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук сняла специальный видеоролик, в котором отвечает на вопросы о ее внешности, стиле, маникюре, предпочтениях в аксессуарах и ароматах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик снят в офисных условиях и по сюжету видео Верещук, отвечая на вопросы, еще успевает решать организационные вопросы.
"Современные политики-женщины одеваются красиво, но если говорить о стиле, то конечно, - это Юлия Тимошенко. Она стильная", - рассказала Верещук о своем идеале стиля женщин в политике.
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КривийРігOFFICIAL
@krivorozhanin__
"Єдиним джерелом безладдя в Україні є народ, який можна купити за гроші або обдурити обіцянками." Не знаю хто сказав, але це істина.
Як корабельна сосна буде виконувати вказівки кума Пу... Дивуюсь скільки в неї "регіони яника" вклали грошей , але галицької Панянки з неї не вийшло. Може чим дебільніше тим ліПше.
А ще й живе без Бога у гріху і грішним стає усе до чого не торкнеться.
https://www.youtube.com/watch?v=_HENS0LCICo&feature=emb_logo
Потому она и нравится Верещук.
А запах - стоит им обеим открыть рот и пахнет "Красной москвой".