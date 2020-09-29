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Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко не собирается сдавать мандат: Ни в коем случае. Меня избрали люди. ВИДЕО

Подозреваемый по делу о взяточничестве нардеп Александр Юрченко не собирается сдавать мандат на фоне коррупционного скандала.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пользователя соцсети Facebook Яна Доброносова, об этом он заявил у стен Верховной Рады.

"Ни в коем случае, – ответил депутат от "Слуги народа" на соответствующий вопрос. – Меня избрали люди, киевляне, дали мне обязанности, и я должен их исполнять".

Он добавил, что его деятельность, "наверное, кому-то мешает".

Ранее появилась информация, что залог за Юрченко якобы внес его коллега по фракции Андрей Холодов. На вопрос, правда ли это, Юрченко ответил: "Такого не было".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии". ВИДЕО

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Также смотрите: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

взятка (6177) ВР (29273) Слуга народа (2634) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+52
Не буду сдавать мандат: Ни в коем случае. Меня избрали люди!!!

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко не собирается сдавать мандат: Ни в коем случае. Меня избрали люди - Цензор.НЕТ 674
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29.09.2020 11:05
+30
Правильно! Не нада сдавать *******, а то на его место прейдет какой-та дурачок!!! А так минус один багнет у слуги уродов
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29.09.2020 11:00
+28
Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди - Цензор.НЕТ 4249
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29.09.2020 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Правильно! Не нада сдавать *******, а то на его место прейдет какой-та дурачок!!! А так минус один багнет у слуги уродов
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29.09.2020 11:00 Ответить
Не буду сдавать мандат: Ни в коем случае. Меня избрали люди!!!

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко не собирается сдавать мандат: Ни в коем случае. Меня избрали люди - Цензор.НЕТ 674
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29.09.2020 11:05 Ответить
Потрібен антикорупційний Куклуксклан, бо живими ці тварі не зупиняться.
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29.09.2020 11:08 Ответить
Як донести до депутата що корупція вбиває?
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29.09.2020 11:11 Ответить
величний L, пиши йому все те, що й нам.... Не шкодуй його мозок, на наш же тобі плювати?
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29.09.2020 12:15 Ответить
потрібна армада дронів, що літатиме за кожним депутатом і взагалі потенційним корупціонером і знищуватиме його, якщо спробує взяти хабар. А керувати ними буде настоясчій палковнік Грицацуєв
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29.09.2020 15:44 Ответить
за чєснєйшаго Аталотія
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29.09.2020 11:21 Ответить
И таких вот, вот этих вот "честных" депутатов большинство в э
той вот Раде. КАПЕЦ!!!!
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29.09.2020 11:25 Ответить
Юрченко І Тіщенко у мінську групу. А що, їх же люди вибрали.
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29.09.2020 12:31 Ответить
ПРОТИВНО СЛУШАТЬ ЭТО СОРТИРНОЕ ДЕРЬМО !!!!!!
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29.09.2020 13:06 Ответить
Так Юрченку даже лучше будет теперь быть позафракционным. Раньше его сдерживали принцыпы слуг уродов, хотя какие там у них могут быть принцыпы, а теперь у него полностью розвязаны руки ион может брать взятки на право и на лево и рещать вапросы
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29.09.2020 13:10 Ответить
Его "избралилюди" такие же взяточники как и он сам, поэтому причин для сложения мандата действительно нет.
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29.09.2020 11:01 Ответить
Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди - Цензор.НЕТ 4249
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29.09.2020 11:37 Ответить
Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди - Цензор.НЕТ 4507
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29.09.2020 11:39 Ответить
Так держать!Опускай рейтинг зелёных тварей дальше!
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29.09.2020 11:01 Ответить
Паскуда. Надеюсь люди его и вздёрнут.
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29.09.2020 11:02 Ответить
достойный избранник зэбилов
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29.09.2020 11:35 Ответить
*уйло зеленое!
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29.09.2020 11:02 Ответить
Его избрали людозаменители.
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29.09.2020 11:03 Ответить
Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди - Цензор.НЕТ 8982
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29.09.2020 11:39 Ответить
Слуга людьми прикрывается, люди вы видели вороватых слуг? что с ворами делают? можно руку не не рубать, может шкуру содрать у него и у того кто его оправдает?
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29.09.2020 11:06 Ответить
А ведь верно.
И по-хорошему избравшие этого ублюдка "люди" должны за это тоже отвечать.
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29.09.2020 11:07 Ответить
Голосование тайное было, должны отвечать области, где максимум голосов ворам отдали
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29.09.2020 11:20 Ответить
И тот, кто его лично привел в Раду по составленному самолично списку

Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди - Цензор.НЕТ 5859
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29.09.2020 11:42 Ответить
А в других царствах-государствах такие люди в тюрьме сидят. В Перу 2 екс-президента сидят в тюрьме за коррупцию. А третий застрелился при аресте.
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29.09.2020 11:08 Ответить
Судя по всему, им это не особо помогает. Как и расстрелы в Китае.
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29.09.2020 11:10 Ответить
Как Каинову печать! Чтобы все видели какие уроды представляют эту продажную и преступную кодлу.

Кокаинову печать.
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29.09.2020 11:09 Ответить
Не путай, Сашок *****-тный. Тебя избрали .ляди.
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29.09.2020 11:10 Ответить
Без Пивокрада-Плюшкоеда украинский парламентаризм понесет невосполнимые потери ))
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29.09.2020 11:12 Ответить
А где хенерал-прокурорша Шмонька-Венедиктова? Все за Петей гоняется ? Или на гос. даче ремонт затеяла
Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди - Цензор.НЕТ 3526
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29.09.2020 11:13 Ответить
Голова Юрченко выглядит пострадавшей от моли. Надо пройти курс лечения нафталином.
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29.09.2020 11:14 Ответить
Ну и правильно! Нальное бабло раздают всем, за протягивание левых законов через комитет - раздают всем, а сдавать мандат он один? Они так не договаривались....
П.С. Пришить бы вас, да возиться некогда..(с)
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29.09.2020 11:17 Ответить
правильно. зетупні мають жерти лайно у великих дозах.
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29.09.2020 11:19 Ответить
У него какой то взгляд безумный. Может тоже под чем то.
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29.09.2020 11:19 Ответить
Тебе обрали не люди. Тебе обрали зедебіли.
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29.09.2020 11:21 Ответить
и несть им числа.. (с)
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29.09.2020 12:28 Ответить
Прально, на сдавайси сашко, крепи рейтинг партии)))
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29.09.2020 11:23 Ответить
Амфітоміновий дебіл -твоя дяільність дійсно заважає Україні, а громодяни, які тебе, як ти вважаєш, обрали.....помилилися
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29.09.2020 11:23 Ответить
Склади мандат гнида.
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29.09.2020 11:24 Ответить
Так є кримінальний кодекс.
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29.09.2020 11:29 Ответить
как это "мандат здать"?.. он же ж стоко учился... у него ж три универа, два коридора, один класс , неделя
трускавца и четыре пива…
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29.09.2020 11:30 Ответить
Достойный выбор мудрого нарида. В какой заднице нужно иметь глаза, чтоб это выбрать?
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29.09.2020 11:30 Ответить
Це все бред, доки у людей, які наймають на роботу владу, не буде механізму, щоб припинити повноваження цієї влади достроково, ніяких якісних змін у житті громадян не буде.
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29.09.2020 11:32 Ответить
он тоже никому ничего не должен
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29.09.2020 11:39 Ответить
То есть как это, простите?
Ведь их никто не лишил избирательного права?
Ведь они снова, вот уже осенью. смогут избирать и даже быть избранными?
Ведь лишение избирателей вот это вот лайна избирательного права - это нарушение этой, как ее, демократии?
Так что нет-нет, это именно что народный избранник.
73- процентный, забористый.
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29.09.2020 11:47 Ответить
Уже год как не могут доказать вину Риффа, а взяточника с поличным даже депутатства лишить нельзя. Я говорил, что будет й*банный цирк, а вы не верили.
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29.09.2020 11:41 Ответить
справу тільки вчора почали і то ще до слухань далеко, а не неможуть довести, слідаки і прокурватура зліпили ніби вони винні, а суд ще довго буде ту дурню розгрібати і невідомо, що там буде.
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29.09.2020 16:11 Ответить
Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди - Цензор.НЕТ 8780
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29.09.2020 11:43 Ответить
С точки зрения сопромата это точно хуже обычной кладки?
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29.09.2020 11:52 Ответить
Іде більше матеріалу.
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29.09.2020 12:24 Ответить
а вот антиресно, када цыркачей вешають- ани смеютца или шутять???
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29.09.2020 11:45 Ответить
Коли Бубочку будуть вішати, я прийду його захищати, бо хіба то вина кловунів, що їх обрали в президенти?
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29.09.2020 11:49 Ответить
****... Какие у тебя лоботряса обязанности ?! Обычные свиньи у корыта..
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29.09.2020 11:47 Ответить
Страна абсурда и шутовского балагана
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29.09.2020 11:51 Ответить
просто декоммунизацию пропустили
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29.09.2020 12:06 Ответить
Ну що зелебобіки? Вам не подобались Гончаренко, Геращенко, Береза...навіть Ляшко....то насолоджуйтесь цими пивокрадами - це ваш рівень, якого ви заслуговуєте.
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29.09.2020 11:51 Ответить
Наївна людина!)) Ви гадаєте, якщо їх не застукали на гарячому, то вони білі і пухнасті?
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29.09.2020 12:12 Ответить
Уже очевидно, всю клоунскую фракцию 95 балагана надо отправлять принудительно пройти медкомиссию у психиатра на адекватность, это вопрос безопасности государства.
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29.09.2020 11:57 Ответить
Киевляне, говоришь...у нас механизм отзыва нардепа вообще существует?
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29.09.2020 12:04 Ответить
и он прав, народ избирает взяточников
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29.09.2020 12:05 Ответить
Від якого він округа обирався? Організуйте йому зустріч з виборцями. Тільки двері на ключ закрийте і залишіть їх на годинку з улюбленим депутатом)))
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29.09.2020 12:10 Ответить
и чего удивляться , типичный зеленый дегенерат из шоблы *********** .

эти ****** всего год с копейками у власти и уже зашкваров мама не горюй.
пока до срока досидят, если досидят , зашкваров будет как гора арарт .
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29.09.2020 12:12 Ответить
Во как, он взятки брал для людей. Почти Кармелюк.
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29.09.2020 12:12 Ответить
Простите, просто тошнит . Аморальные существа
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29.09.2020 12:13 Ответить
избрали люди аххаххах-хахахххаххаххааххаххахххаххахахаххахахххаххахххаххха
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29.09.2020 12:18 Ответить
Тебя избрали умственно отсталые в своём развитии люди. Одним словом - дебилы.
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29.09.2020 12:18 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Ему бы жОлтый плащ Верещук...
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29.09.2020 12:27 Ответить
Russian?
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29.09.2020 12:59 Ответить
хочется спросить у этого дегенерата: а что должно тебя заставить выполнить предвыборные обещания????
Этот вопрос нужно ставить перед каждым прорывающимся во власть.
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29.09.2020 12:39 Ответить
Цирк.
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29.09.2020 12:48 Ответить
А ви сподівались, що ця "нарідна" влада та зЕзідент підуть добровільно, як обіцяли, як тільки порушать закон? Наївняк. Це ж гопота, як риги і кацапи. Ще підліша і безпринципніша. "Беспридельщики". Ти їх в двері, а воно в вікно.
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29.09.2020 12:54 Ответить
Чи я один бачу на відео наркозалежну людину?
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29.09.2020 12:59 Ответить
Порошенко уничтожил судебную систему, так что Юрченко боятся нечего. Все-равно не посадят.
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29.09.2020 13:19 Ответить
Знатно быдлу зеленому в рты срут.а они чавкают и добавки просят.побегут теперь за опзж/шария/палчевского голосовать
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29.09.2020 13:20 Ответить
Какой народ голосовал за это чмо, африканский? Я не голосовал и мои знакомые не голосовали. Может он сам за себя проголосовал? Или мусорная мафия.
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29.09.2020 13:25 Ответить
В Англии если депутаты теряют доверие избирателей, то избиратели могут отозвать депутата и Англичане пользуются активно этим инструментом. В Украине должно быть также! Люди бы активно отзывали власть потерявшую доверие.
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29.09.2020 13:32 Ответить
в этом вся гниль системы!
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29.09.2020 13:33 Ответить
Интересно, сколько он занес Зеленскому, чтобы остаться безнаказанным
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29.09.2020 13:53 Ответить
https://public.co.ua/pol/zelenskii-sered-korupcii.html ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРЕД КОРУПЦІЇ

Як помінялася корупція за перший рік президентства Зеленського? На це питання відповідає рейтинг Transperensy - к 2019 р. Україна впала на два пункти (не відсотки) і втратила в рейтингу 6 позицій. Враховуючи, що в часи президента Порошенка Україна в тому рейтингу стабільно росла (тобто організація фіксувала реальне зменшення корупції) результат був карколомний.

Сподіватися на те що у 2020 році ситуація з корупцією покращиться - не доводиться. Весь рік країну трясуть корупційні скандали. Проте, сиає дедалі більш цікаво - яких масштабів сягнула корупція і наскільки в неї залучений президент Зеленський? Прибічники і однопартійці Зеленського з піною у рота доводять: «Сам Вова - не бере». Що правда - то правда, сам Зеленський попався наразі лише на порушеннях у декларуванні. А його оточення? А отут все стає дуже цікаво.

Голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак. Після відомих «плівок Лероса» заговорили, що Єрмак торгує призначеннями. Характерно, що скандал ніхто не розслідував, Зеленський заявив «ми таким не займаємося» і певно вирішив, що цим справа вичерпана. Як на мене - промовисто. За повідомленнями «Української правди» Єрмак був одним з трьох людей які вирішували склад уряду Шмигаля. Нині Єрмак замахнувся на призначення керівників антикорупційних органів - аж до погроз втрати Україною безвізу з боку європейських чиновників.

Окремо варто згадати помічника Єрмака Сергія Трофімова - партнера Зеленського по «Кварталу-95». Екс-голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян відверто заявив, що Трофімов не давав йому призначати на посади своїх людей. Певно - були на те причини.

Інший заступник Єрмака - Кирило Тимошенко. Донедавна відповідав за спілкування з медіа - провалив все шо тільки міг. Проте, після приходу в ОПУ Михайла Подоляка (теж «нечуваного медійника») Тимошенко зайнявся «Великим будівництвом». Про ВеликБуд написано вже кілометрами - і про те що по суті це не «будівництво», а «ДОбудівництво» об'єктів розпочатих за Порошенка, при чому ціна об'єктів у середньому злетіла на 51%, але то не проблема - на ВеликБуд бахнули 35 мільярдів з фонду боротьби з Ковід-19. Будівництво доріг нині ведеться переважно на трасах силами лише 4-х компаній - чітко під них були виписані умови тендеру. Думаю сказаного - достатньо.

Перший помічник Зеленського і теж виходець з «Кварталу-95» Сергій Шефір задіяний у питаннях не менш делікатних. «Шефір займається усіма питаннями, де є великі "тихі" гроші і комунікація з олігархами» - повідомляють джерела «Української правди». Ще Шефір опікується двома державними підприємствами - Енергоатомом і Одеським припортовим заводом. З усіма похідними.

І це - найближче оточення президента Зеленського. Продовжувати можна до безкінця. Нардеп Герус - з його іменем пов'язують виведення 4 мільярдів з Центренерго. Нардеп Дубінський - його звинуватили в лобізмі і справа завершилася лише фарсом з поліграфом. Нардеп Корявченков був зловлений на корупційних оборудках, але відскіпався легким переляком. Голова СБУ Баканов виявився власником фірми в Іспанії. Тощо й тощо.

Гадаю зрозуміло як зараз гризе собі лікті нардеп Юрченко? Всі роблять це - а під арешт потрапив чомусь він. Де ж та справедливість?!

А серед всього цього свята життя існує чистий і непорочний Зеленський, який сам, мовляв, не краде, але й зробити нічого не може. Може бути таке? Може, якщо Зеленський повний ідіот і взагалі не помічає що роблять його підлеглі. Але я більш високої думки про чинного президента, тому переконаний - корупційні скандали за участю Санича у нас ще попереду.

Єдине гірко. За страшного-страшного Кононенка Центренерго було прибуткове і приносило кошти державі. За «президента який не краде» Центренерго уже нагадує згарище. Провину Кононенка нам так ніхто не доказав. І Грановського. І Гладковського. Зате - не Порошенко.
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29.09.2020 14:05 Ответить
Что говорить о Лукашенко , когда ЗЕдепутата хрен сковырнёшь.
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29.09.2020 14:25 Ответить
Ну, насчет "Меня избрали люди" можно спорить. Большинство из них совкодрочеры и дебилы с памятью гупешки, которым захотелось богатой жизни "вже сьогодні" (да-да лозунги януковоща они вроде забыли, но генетика все-все помнит). А этого "депутата" от кормушки оторвать можно будет только отпилив руки.
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29.09.2020 14:27 Ответить
Отсижу два года и вернусь
Запомни, только две,
Только две зимы.
Только две,
Только две весны.
Отсижу как надо и вернусь!
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29.09.2020 14:56 Ответить
Так его избиратели уже надёжный бачок для него приготовили. Только нужно закрыть понадёжней, и - в воду.
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29.09.2020 15:56 Ответить
дивно і жодного зебіла на гілці, тиап Татьяни Флай чи ще якихось на захист того урода.
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29.09.2020 16:13 Ответить
Ни совести, ни чести. Что называется- палкой не выгонешь. Позор!
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29.09.2020 16:21 Ответить
зеленский и его гоп компания лошат лохов
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29.09.2020 18:32 Ответить
ламца дрица гоп ца ца! унд зай гезунд лошары!!!!
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29.09.2020 18:41 Ответить
 
 