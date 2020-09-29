Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко не собирается сдавать мандат: Ни в коем случае. Меня избрали люди. ВИДЕО
Подозреваемый по делу о взяточничестве нардеп Александр Юрченко не собирается сдавать мандат на фоне коррупционного скандала.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пользователя соцсети Facebook Яна Доброносова, об этом он заявил у стен Верховной Рады.
"Ни в коем случае, – ответил депутат от "Слуги народа" на соответствующий вопрос. – Меня избрали люди, киевляне, дали мне обязанности, и я должен их исполнять".
Он добавил, что его деятельность, "наверное, кому-то мешает".
Ранее появилась информация, что залог за Юрченко якобы внес его коллега по фракции Андрей Холодов. На вопрос, правда ли это, Юрченко ответил: "Такого не было".
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.
Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.
Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.
Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.
18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.
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той вот Раде. КАПЕЦ!!!!
И по-хорошему избравшие этого ублюдка "люди" должны за это тоже отвечать.
Кокаинову печать.
П.С. Пришить бы вас, да возиться некогда..(с)
трускавца и четыре пива…
Ведь их никто не лишил избирательного права?
Ведь они снова, вот уже осенью. смогут избирать и даже быть избранными?
Ведь лишение избирателей вот это вот лайна избирательного права - это нарушение этой, как ее, демократии?
Так что нет-нет, это именно что народный избранник.
73- процентный, забористый.
эти ****** всего год с копейками у власти и уже зашкваров мама не горюй.
пока до срока досидят, если досидят , зашкваров будет как гора арарт .
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Отец Солдата
@uspenovka19632
Ему бы жОлтый плащ Верещук...
Этот вопрос нужно ставить перед каждым прорывающимся во власть.
Як помінялася корупція за перший рік президентства Зеленського? На це питання відповідає рейтинг Transperensy - к 2019 р. Україна впала на два пункти (не відсотки) і втратила в рейтингу 6 позицій. Враховуючи, що в часи президента Порошенка Україна в тому рейтингу стабільно росла (тобто організація фіксувала реальне зменшення корупції) результат був карколомний.
Сподіватися на те що у 2020 році ситуація з корупцією покращиться - не доводиться. Весь рік країну трясуть корупційні скандали. Проте, сиає дедалі більш цікаво - яких масштабів сягнула корупція і наскільки в неї залучений президент Зеленський? Прибічники і однопартійці Зеленського з піною у рота доводять: «Сам Вова - не бере». Що правда - то правда, сам Зеленський попався наразі лише на порушеннях у декларуванні. А його оточення? А отут все стає дуже цікаво.
Голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак. Після відомих «плівок Лероса» заговорили, що Єрмак торгує призначеннями. Характерно, що скандал ніхто не розслідував, Зеленський заявив «ми таким не займаємося» і певно вирішив, що цим справа вичерпана. Як на мене - промовисто. За повідомленнями «Української правди» Єрмак був одним з трьох людей які вирішували склад уряду Шмигаля. Нині Єрмак замахнувся на призначення керівників антикорупційних органів - аж до погроз втрати Україною безвізу з боку європейських чиновників.
Окремо варто згадати помічника Єрмака Сергія Трофімова - партнера Зеленського по «Кварталу-95». Екс-голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян відверто заявив, що Трофімов не давав йому призначати на посади своїх людей. Певно - були на те причини.
Інший заступник Єрмака - Кирило Тимошенко. Донедавна відповідав за спілкування з медіа - провалив все шо тільки міг. Проте, після приходу в ОПУ Михайла Подоляка (теж «нечуваного медійника») Тимошенко зайнявся «Великим будівництвом». Про ВеликБуд написано вже кілометрами - і про те що по суті це не «будівництво», а «ДОбудівництво» об'єктів розпочатих за Порошенка, при чому ціна об'єктів у середньому злетіла на 51%, але то не проблема - на ВеликБуд бахнули 35 мільярдів з фонду боротьби з Ковід-19. Будівництво доріг нині ведеться переважно на трасах силами лише 4-х компаній - чітко під них були виписані умови тендеру. Думаю сказаного - достатньо.
Перший помічник Зеленського і теж виходець з «Кварталу-95» Сергій Шефір задіяний у питаннях не менш делікатних. «Шефір займається усіма питаннями, де є великі "тихі" гроші і комунікація з олігархами» - повідомляють джерела «Української правди». Ще Шефір опікується двома державними підприємствами - Енергоатомом і Одеським припортовим заводом. З усіма похідними.
І це - найближче оточення президента Зеленського. Продовжувати можна до безкінця. Нардеп Герус - з його іменем пов'язують виведення 4 мільярдів з Центренерго. Нардеп Дубінський - його звинуватили в лобізмі і справа завершилася лише фарсом з поліграфом. Нардеп Корявченков був зловлений на корупційних оборудках, але відскіпався легким переляком. Голова СБУ Баканов виявився власником фірми в Іспанії. Тощо й тощо.
Гадаю зрозуміло як зараз гризе собі лікті нардеп Юрченко? Всі роблять це - а під арешт потрапив чомусь він. Де ж та справедливість?!
А серед всього цього свята життя існує чистий і непорочний Зеленський, який сам, мовляв, не краде, але й зробити нічого не може. Може бути таке? Може, якщо Зеленський повний ідіот і взагалі не помічає що роблять його підлеглі. Але я більш високої думки про чинного президента, тому переконаний - корупційні скандали за участю Санича у нас ще попереду.
Єдине гірко. За страшного-страшного Кононенка Центренерго було прибуткове і приносило кошти державі. За «президента який не краде» Центренерго уже нагадує згарище. Провину Кононенка нам так ніхто не доказав. І Грановського. І Гладковського. Зате - не Порошенко.
Запомни, только две,
Только две зимы.
Только две,
Только две весны.
Отсижу как надо и вернусь!