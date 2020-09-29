"Весь взвод видел. Он от погони уходил - через девятиэтажный дом, над проводами, а за ним - укроповские "сушки", - новая версия гибели МН-17 от любителей "русского мира". ВИДЕО
Российские пропагандисты опубликовали видеозапись, на которой донецкий террорист с позывным Кам заявил, что знает обстоятельства гибели малайзийского Боинга.
Как сообщает Цензор.НЕТ, слова террориста, любители "русского мира" назвают "уникальным признанием".
"Я вот тот самолет малайский - Боинг этот... Я стоял ночью со взводом на Авдеевке... Он или в аэропорту хотел сесть, но сесть там же некуда... Он разбомблен и все... И он вышел, хотел садиться, а потом начал подыматься... Девятиэтажный дом - он его так облетел... и прямо над нами, а за ним два укроповских самолета летело... Его самолет сбил скорее всего. Укропы говорят, что это российских БУК - это вранье все. Он от погони уходил... Он через девятиэтажный дом и чуть провода над путями не зацепил и сразу вверх, а за ним две укроповских "сушки"... Весь взвод это видел", - заявил донецкий террорист.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
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"Гиркин сбил АН-26. Точнее, сбили его люди, которые тогда думали, что это Боинг.
Ан-26 упал за шахтой ПРОГРЕСС. Возможно даже в шахту. Даже наверняка в шахту, потому что его нигде не нашли. А нашли обломки Боинга. И всех, кто в нём был. Эта находка была неожиданной. Вот найдут когда-нибудь тот АН-26, и Гиркина суд оправдает."
СУ гонялись за Боингом ночью: - Но догнать и сбить сумели только к обеду.....
Боинг облетел девятиэтажку: - Малайский манёвр "из-за угла с поворотом"....
Предупреждать надо...
Я чуть чаем не подавился...
Короче это Клоун, made in Rassia
Спасибо за такие видео. Малайский самалет он видел ...ахахах
На кого рассчитана эта ерунда?
А там железнодорожные путя и поезд...
Он в тонель залетел, а там темно...
Он фары врубил - видит тупик...
Он включил задний ход и тут его укры сбили!
Лишняя хромосома плюс пропитые мозги дают потрясающий эффект! На месте чеПушилы я бы поставил его командовать корпусом!)))
У цього довбня усі 12 ознак =))))
А такие как Фокин в это ВЕРЯТ!
Феерический *******
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
И все будет понятно)))