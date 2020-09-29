"Весь взвод видел. Он от погони уходил - через девятиэтажный дом, над проводами, а за ним - укроповские "сушки", - новая версия гибели МН-17 от любителей "русского мира". ВИДЕО

Российские пропагандисты опубликовали видеозапись, на которой донецкий террорист с позывным Кам заявил, что знает обстоятельства гибели малайзийского Боинга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова террориста, любители "русского мира" назвают "уникальным признанием".

"Я вот тот самолет малайский - Боинг этот... Я стоял ночью со взводом на Авдеевке... Он или в аэропорту хотел сесть, но сесть там же некуда... Он разбомблен и все... И он вышел, хотел садиться, а потом начал подыматься... Девятиэтажный дом - он его так облетел... и прямо над нами, а за ним два укроповских самолета летело... Его самолет сбил скорее всего. Укропы говорят, что это российских БУК - это вранье все. Он от погони уходил... Он через девятиэтажный дом и чуть провода над путями не зацепил и сразу вверх, а за ним две укроповских "сушки"... Весь взвод это видел", - заявил донецкий террорист.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.