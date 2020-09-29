РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10195 посетителей онлайн
Новости Видео Российские террористы сбили Боинг
44 530 389

"Весь взвод видел. Он от погони уходил - через девятиэтажный дом, над проводами, а за ним - укроповские "сушки", - новая версия гибели МН-17 от любителей "русского мира". ВИДЕО

Российские пропагандисты опубликовали видеозапись, на которой донецкий террорист с позывным Кам заявил, что знает обстоятельства гибели малайзийского Боинга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова террориста, любители "русского мира" назвают "уникальным признанием".

"Я вот тот самолет малайский - Боинг этот... Я стоял ночью со взводом на Авдеевке... Он или в аэропорту хотел сесть, но сесть там же некуда... Он разбомблен и все... И он вышел, хотел садиться, а потом начал подыматься... Девятиэтажный дом - он его так облетел... и прямо над нами, а за ним два укроповских самолета летело... Его самолет сбил скорее всего. Укропы говорят, что это российских БУК - это вранье все. Он от погони уходил... Он через девятиэтажный дом и чуть провода над путями не зацепил и сразу вверх, а за ним две укроповских "сушки"... Весь взвод это видел", - заявил донецкий террорист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Автор: 

Донецьк (6323) терроризм (18692) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) фейк (684)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+103
Проффесор! ВСЯ ОЧИСТКА ВИДЕЛА!!!. Он от погони уходил - через девятиэтажный дом, над проводами, а за ним - укроповские "сушки"!!!

"Весь взвод видел. Он от погони уходил - через девятиэтажный дом, над проводами, а за ним - укроповские "сушки", - новая версия гибели МН-17 от любителей "русского мира" - Цензор.НЕТ 9368
показать весь комментарий
29.09.2020 11:03
+97
Премия Дарвина!!!))))
показать весь комментарий
29.09.2020 10:57
+89
"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира" - Цензор.НЕТ 5215
показать весь комментарий
29.09.2020 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года https://citaty.info/topic/zemlya земля налетит на небесную ось!"
показать весь комментарий
29.09.2020 13:02 Ответить
Вот пишите тут......а в Донецке люди живут счастливо, без шуму и пыли строят настоящий коммунизм...какие счастливые лица....а вы тут...
"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира" - Цензор.НЕТ 9596
показать весь комментарий
29.09.2020 13:05 Ответить
"Малайський" )). Ні, ну цей малаєць шаріков звичайний кацапсткий божевільний, вони там в "ополченії" всі такі з народження, але ж за кадром якийсь "журналіст" з ним спілкується, питання задає, доповнює. Для кого цей матеріал? Точно не для людей мислячих хоч трохи. Це підтверджує думку що кацапи не люди, а людиноподібні істоти.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:08 Ответить
Матрос Володя. В русском языке имеется полтора миллиарда слов. Это вычислил ученый… Менделеев. (Красная площадь (фильм)
показать весь комментарий
29.09.2020 13:10 Ответить
Даже не смог видео до конца досмотреть с этим пятикантропом..вот таких люмпенов-отбросов на Донбассе 99%, которые воюют против Украины
показать весь комментарий
29.09.2020 13:13 Ответить
Ну наконец-то нашелся свидетель по боингу, нужно в Гаагу доставить для дачи показаний. Лёд тронулся
показать весь комментарий
29.09.2020 13:17 Ответить
А вот ещё история!

"Гиркин сбил АН-26. Точнее, сбили его люди, которые тогда думали, что это Боинг.
Ан-26 упал за шахтой ПРОГРЕСС. Возможно даже в шахту. Даже наверняка в шахту, потому что его нигде не нашли. А нашли обломки Боинга. И всех, кто в нём был. Эта находка была неожиданной. Вот найдут когда-нибудь тот АН-26, и Гиркина суд оправдает."
показать весь комментарий
29.09.2020 13:17 Ответить
Он всё видел ночью: - Летели с фарами дальнего света, типа ксенон....
СУ гонялись за Боингом ночью: - Но догнать и сбить сумели только к обеду.....
Боинг облетел девятиэтажку: - Малайский манёвр "из-за угла с поворотом"....
показать весь комментарий
29.09.2020 13:22 Ответить
Разьве так можно!!!
Предупреждать надо...
Я чуть чаем не подавился...
показать весь комментарий
29.09.2020 13:28 Ответить
нахер этих дыбилов тут постить слабоумных???
показать весь комментарий
29.09.2020 13:30 Ответить
Очень полезно познакомиться с психическим состоянием ,,тойстороны,, с которыми бубочка мириться собрался и выполняет их прихоти.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:07 Ответить
только ради демонстрации их уровня развития. но, он уже и так известен.
показать весь комментарий
29.09.2020 15:31 Ответить
Ну, іноді й посміятись не гріх.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:48 Ответить
Стендап от лугандийских комиков.
показать весь комментарий
29.09.2020 13:58 Ответить
Ну и дыбилы, и кто им методички пишет. Боинг, ночью, над Донецком!? Это же сколько у него топлива было, чтобы до четырёх вечера летать , а эти дибилы всем взводом увидели как он упал. Кокс с Аргентины не для них мид роиссии возит, хотя для таких и басуринской химии хватит с бодягой... В голове не укладывается, то боинги ночью над девятиэтажками, то коровы в поле , опять же таки ночью плачут, и им ещё тряпки на копыта наматывают чтобы не стучали (в поле). Жах....
показать весь комментарий
29.09.2020 14:03 Ответить
видно свіжу шмаль завезли
показать весь комментарий
29.09.2020 14:04 Ответить
НЕ УДИВЛЯЕТ ФАНТАЗИЯ ЭТИХ УРОДОРВ ИЗ "РУССКОГО МИРА", ДАЖЕ - БОЛЬНАЯ. НО, ЧТОБЫ ДО ТАКОГО ДОДУМАТЬСЯ... ВПРОЧЕМ, НАМ НА ПОЛЬЗУ ЭТОТ ОТКРОВЕННЫЙ ДЕБИЛИЗМ, КАК ЛИШНЕЕ ПОДТВЕРДЖЕНИЕ ВИНЫ МОСКОВСКИХ ФАШИСТОВ.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:12 Ответить
Если бы Боинг над домом пролетел, то обязательно кто-то бы заснял на видео и фото, а также выложил в интернете. Та и вообще все стекла повылетали бы в здании.
Короче это Клоун, made in Rassia
показать весь комментарий
29.09.2020 14:12 Ответить
Тут даже обсуждать нечего... Только болезнь мозга!
показать весь комментарий
29.09.2020 14:16 Ответить
Даже болезнью мозга не назовешь т.к. его (мозга) там вообще нет
показать весь комментарий
29.09.2020 15:25 Ответить
В предыдущем посте читайте "уродов", Это техошибка.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:14 Ответить
Что-то не до конца понял... Фосфор - это красиво или страшно?
показать весь комментарий
29.09.2020 14:17 Ответить
Девачка утром пришла... эта было ночью... часов десять вечера...
показать весь комментарий
29.09.2020 14:20 Ответить


"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира" - Цензор.НЕТ 8174
показать весь комментарий
29.09.2020 14:17 Ответить
Крутился между домами, от погони уходил. Все так и было. Молодец чувак, не побоялся правду рассказать
показать весь комментарий
29.09.2020 14:22 Ответить
Вот это я поржал
Спасибо за такие видео. Малайский самалет он видел ...ахахах
На кого рассчитана эта ерунда?
показать весь комментарий
29.09.2020 14:22 Ответить
на местное даунбасское быдло и кацапов-дегенератов
показать весь комментарий
29.09.2020 14:36 Ответить
Он через девятиэтажку перелетел и вниз...
А там железнодорожные путя и поезд...
Он в тонель залетел, а там темно...
Он фары врубил - видит тупик...
Он включил задний ход и тут его укры сбили!
показать весь комментарий
29.09.2020 14:50 Ответить
Кроты тунельные свидетели))
показать весь комментарий
30.09.2020 12:45 Ответить
Киностудия мосфильм - днр_овский филиал представляет: ...
показать весь комментарий
29.09.2020 14:53 Ответить
Єт над так ковбасити.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:56 Ответить
Сколько кругов намотал вокруг девятиэжэтажки, не помнит? Это же важно...
показать весь комментарий
29.09.2020 14:56 Ответить
Класс!
показать весь комментарий
29.09.2020 15:03 Ответить
Дєвочка... з 10-річним внуком. Що в нього в голові?
показать весь комментарий
29.09.2020 15:21 Ответить
Я не хочу, щоб оце бидло рядом ходило. Нехай вони там собі в лугандонському зоопарку сидять.
показать весь комментарий
29.09.2020 15:37 Ответить
Старый дебил.....
показать весь комментарий
29.09.2020 15:59 Ответить
Н-дааа... Боинг, на бреющем выполняющий "горку" над девятиэтажкой - до такого даже Кисель со Смывным бачком не додумались!😂
Лишняя хромосома плюс пропитые мозги дают потрясающий эффект! На месте чеПушилы я бы поставил его командовать корпусом!)))
показать весь комментарий
29.09.2020 16:00 Ответить
Как минимум командарм И это он трезвый, так сказать дури своей хватает)) Ану как выпьет??? И даже если его расказ был бы правдой, то он все равно *******, какие нахер провода над железкой, он и его взвод ,за два месяца до этого срезали все провода нахер на металлолом, потому боинг и не зацепился
показать весь комментарий
29.09.2020 16:39 Ответить
Это и есть интеллектуальный уровень "лыныры/дыныры".
показать весь комментарий
29.09.2020 16:31 Ответить
А есть ещё что-то от этого насекомого? Ну, "чисто поржать"?))
показать весь комментарий
29.09.2020 16:40 Ответить
И огородами,огородами,через мостик,в камыши и ушёл к Чапаеву
показать весь комментарий
29.09.2020 16:40 Ответить
" Я стоял ночью со взводом........." .
показать весь комментарий
29.09.2020 17:16 Ответить
https://hr-security.ua/12-sposob%D1%96v-rozgled%D1%96ti-brehnyu-v-ochah-sp%D1%96vrozmovnika Ознаки брехні

У цього довбня усі 12 ознак =))))
показать весь комментарий
29.09.2020 17:23 Ответить
Комментировать этого комика - себя не уважать.
показать весь комментарий
29.09.2020 17:29 Ответить
Вы вот смеетесь...
А такие как Фокин в это ВЕРЯТ!
показать весь комментарий
29.09.2020 17:47 Ответить
Дебилы вообще верят в любую хрень, сказанную по ящику.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:28 Ответить
А этот ****** фантаст не хочет рассказать, что вынудило боинг, летящий на высоте 10 км, спустится к 9этажке и проводам?
Феерический *******
показать весь комментарий
29.09.2020 17:58 Ответить
Так сказал - уходил от украинских Сушек - хотел сделать ''мёртвую'' петлю.
показать весь комментарий
29.09.2020 18:05 Ответить
Не)) вначале он хотел на разбомбленный аэропорт приземлиться, а сушки уже потом нарисовались. А что в этом необычного?)) все же международные рейсы летают себе, увидел впереди с 10000 метров аэропорт какой-то там, дай думает, как на заправку на трассе заеду, кофейку попью.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:51 Ответить
Да, такой уже почти приземлился, открыл форточку, выглянул - и тут опа - а ВПП-то разбомблена! Резину только новую поставил, жалко порвать. Ну хрен с вами, дальше где-то кофе найдём.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:30 Ответить
Этого чела срочно в представители ТКГ в минск от Украины - фокин,велюр, кравчук и это тело - мечта презедента щеленского.
показать весь комментарий
29.09.2020 18:03 Ответить
Что характерно, сам верит в свой бред. Считает себя особенным. Кто еще живет на такой территории, где происходят такие события. А, раньше что? Раньше скучно было, как у всех.
показать весь комментарий
29.09.2020 18:13 Ответить
Неправда, они ещё всю Украину и Запад кормили))
показать весь комментарий
29.09.2020 22:52 Ответить
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
показать весь комментарий
29.09.2020 18:35 Ответить
или белка, или дядя прикалывается.
показать весь комментарий
29.09.2020 18:54 Ответить
Это норма.
показать весь комментарий
30.09.2020 03:49 Ответить
Скорее, первое... Они же там непросыхающие.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:31 Ответить
Мавзолейные крысы кокса не жалеют на таких долбо-бов.
показать весь комментарий
29.09.2020 19:07 Ответить
От погони уходил огородами, но 9-и этажки помешали, это их укропы специально понастроили посреди поля
показать весь комментарий
29.09.2020 19:10 Ответить
раньше веселило членорояль, а теперь рассказ (быль) о малайском боинге повеселил.
показать весь комментарий
29.09.2020 19:45 Ответить
Раніше я вважав що русскіє не національність, а тип людини. Така собі різновидність человека советского. Тепер бере сумнів. Це швидше діагноз!
"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира" - Цензор.НЕТ 3784
показать весь комментарий
29.09.2020 21:26 Ответить
Та блин, не нервируйте меня, покажите крупным планом как на подступах к лопате ягелеядные отстаивают свое первенство.
показать весь комментарий
30.09.2020 03:44 Ответить
Врать и воровать, это все на что они способны...
показать весь комментарий
29.09.2020 21:45 Ответить
а глаза честные, честные... тьфу, сволота.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:12 Ответить
Так это он ещё трезвый, а «фунфырик» бы дернул и всплакнул.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:55 Ответить
Вы - такая интересная, а какие еще глаза могут быть у непритомних?
показать весь комментарий
30.09.2020 03:41 Ответить
********!!! Цього навіть в мультфільмах не показують
показать весь комментарий
29.09.2020 22:13 Ответить
Мне всё-таки интересно-кто им такую траву клёвую подгоняет?
показать весь комментарий
29.09.2020 23:05 Ответить
У него IQ ниже плинтуса! Дебил конченый.
показать весь комментарий
29.09.2020 23:09 Ответить
оно хоть слышало , шо це таке...
показать весь комментарий
30.09.2020 03:39 Ответить
И вот этим долбоящерам дать голосовать????
показать весь комментарий
30.09.2020 00:10 Ответить
Животные, ***.
показать весь комментарий
30.09.2020 00:18 Ответить
Зашел глянуть на очередного упоротого.
показать весь комментарий
30.09.2020 00:31 Ответить
Писец какие тупорылые ушлепки служат в ДНРы.
показать весь комментарий
30.09.2020 00:34 Ответить
А то... В этом то и есть суть ваты(звичайноi).
показать весь комментарий
30.09.2020 03:38 Ответить
А тепер теж саме , нехай повторить на електричному стулі .
показать весь комментарий
30.09.2020 01:00 Ответить
Я же говорю в чем заключается таинства сруцкай души - вы ее хрен слогарифмируете, бо то аксиома.
показать весь комментарий
30.09.2020 03:48 Ответить
Граждане, храните деньги в сберкассе и не зачинайте по пьяне, особенно с бодуна, после бояры..
показать весь комментарий
30.09.2020 03:54 Ответить
он главное из-за скромности не стал говорить...........Боинг отстреливал тепловые ловушки и одна из них попала в псих диспансер где он должен был проходить обследование
показать весь комментарий
30.09.2020 04:24 Ответить
Сушки пролетали... а мимо пробегал зайчик , с циррозом печени и завещал долго жить... слышь... а, дай на опохмелиться.
показать весь комментарий
30.09.2020 05:43 Ответить
Даже не сомневаюсь, что весь взвод это видел. Русский мир, он такой.
показать весь комментарий
30.09.2020 05:53 Ответить
Этот сказочник очень сильно болен ...От неудачного рождения....А потом ещё и "руцский мир" мозг деформировал....А в лугандонии нормальных мало, в основном, такие существа и ещё похуже....С такой живностью нам предлагают сосуществовать в одной стране....И чтобы они (живность) диктовали всем нам, как жить....
показать весь комментарий
30.09.2020 06:16 Ответить
Командир украинской Сушки приказал стрелять по колесам Боинга , но тот хитро увиливал от пуль
показать весь комментарий
30.09.2020 08:30 Ответить
Наймовірно зворушливо виглядає загальна впевненість в наркозалежності об'єкта. А йому і прибухнуть потрібно лише для запаху --- дурість в нього при собі. Доводилось спілкуватись з такими лугандонами , незалежно від географії, ---- це типовий образчик їх мислення. Я знаю багацько чудових, цікавих людей з Донбасу, і тому боляче розуміти , що отак поруч ... всяка сволоч..
показать весь комментарий
30.09.2020 09:41 Ответить
Никогда еще старый Штирлиц не был так близок к провалу...
показать весь комментарий
30.09.2020 11:07 Ответить
Проведите https://www.globalexpertsunion.com/ru/glavnaya/ тест на полиграфе

И все будет понятно)))
показать весь комментарий
02.04.2024 21:47 Ответить
https://detectorlzhi.com.ua/
показать весь комментарий
01.06.2024 22:45 Ответить
Страница 4 из 4
 
 