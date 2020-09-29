На Донбассе новоприбывший офицер армии РФ подорвался на мине, установленной защитниками "русского мира", - разведка. ВИДЕО

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, на прошлой неделе наиболее интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на новоайдарском, северодонецком, кураховском, торезском и мариупольском направлениях.

Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2.

Также сообщается, что противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах. Так, 27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров.

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