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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
17 093 72

На Донбассе новоприбывший офицер армии РФ подорвался на мине, установленной защитниками "русского мира", - разведка. ВИДЕО

На Донбассе новоприбывший офицер армии РФ подорвался на мине, установленной защитниками

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, на прошлой неделе наиболее интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на новоайдарском, северодонецком, кураховском, торезском и мариупольском направлениях.

Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2.

Также сообщается, что противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах. Так, 27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ усилили наблюдение за позициями ОС с целью уточнения целей для поражения, - разведка. ВИДЕО

минирование (1446) Минобороны (9405) разведка (4191)


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Топ комментарии
+37
а наших в голий степ відводить найвеличніший полководець всіх часів вава шмаркля..
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29.09.2020 13:14
+31
надапростапірістатьстрілять...
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29.09.2020 13:13
+20
На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка - Цензор.НЕТ 8319
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29.09.2020 14:02
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надапростапірістатьстрілять...
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29.09.2020 13:13 Ответить
слухайте, коли я писав перший коментар стаття мала таку назву: 29.09.20 13:12 Оккупанты на Донбассе роют новые окопы, строят блиндажи и минируют местность противопехотными минами, - разведка.." А тепер вона чомусь називається так: 29.09.20 13:12 На Донбассе новоприбывший офицер армии РФ подорвался на мине, установленной защитниками "русского мира", - разведка. ВИДЕО
Така радикальні зміна назви... З чого б це ??!! Забороняють ?
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29.09.2020 14:46 Ответить
так типа ж перемир'я, які нафіг окопи, бліндажи, укріплення, воно ж мир побачило в очку у якоїсь кацапської тварини, а у нього в тій частині тіла в яку їсть війна закінчилась і взагалі, какая разніца.
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29.09.2020 17:51 Ответить
На Донбассе новоприбывший офицер армии РФ подорвался на мине, установленной защитниками "русского мира"

============================
надеюсь новоприбывший превратился в новоприставившегося?
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29.09.2020 18:32 Ответить
Лучше бы кривой рог заминировали, живет там(если еще не на госдаче) один проФФесор...
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29.09.2020 13:14 Ответить
а наших в голий степ відводить найвеличніший полководець всіх часів вава шмаркля..
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29.09.2020 13:14 Ответить
У нас є ціла фракція добровольців-саперів.
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29.09.2020 13:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/98303 "У нас є ціла фракція добровольців-саперів."Згоден,що ціла фракція за один рік підірвала екоиноміку України більше,чим ворого за шість років!!! Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
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29.09.2020 13:41 Ответить
Это ж не запрещено перемирием, так что все ок
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29.09.2020 13:15 Ответить
и я не удивлюсь, если завтра выяснится, что сторона, штрафующая своих, за такое даже выплачивает чужим премии по зелёному тарифу )
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29.09.2020 13:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/447490 Ще й як запрєщєно!!! Чому тоді сєпари хотіли перевірити позиції наших військових,які нібито,вирили окопи після перемир"я??? ЗЕмразь воює тільки з нашими військовими : штрафує наших військових за вогонь у відповідь, після "розведення" (фактично відступу) з позицій,які зводились П"ЯТЬ років за гроші волонтерів, - у чисте поле.А сєхпари залишились на своїх позиціях,ще й техніку заборонену підвозять!!! Так скоро наша армія розбіжиться по домах!!! Хто тоді буде тримати фронт??? 95- й квартал з Головним "уклоністом" від армії???
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29.09.2020 13:54 Ответить
ну для бойовичків не заборонено, а для наших заборонено. Я це мав на увазі
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29.09.2020 14:02 Ответить
плесень неприхотлива...
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29.09.2020 13:17 Ответить
Тише,тише в глазах пуйла и орков виден только МИР и ничего больше!!!
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29.09.2020 13:18 Ответить
Главное что мы не роем, а то проинспектируют нас лнр, как потом зеленский в глаза Путина посмотрит ...
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29.09.2020 13:20 Ответить
В ад их отправлять, там пусть инспектируют.
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29.09.2020 13:23 Ответить
Чтоб путлероских ********* тех же окопах и прикопали, не мудрствуя лукаво.
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29.09.2020 13:22 Ответить
Окупанти на Донбасі риють нові окопи, будують бліндажі і мінують місцевість протипіхотними мінами, - розвідка - Цензор.НЕТ 2792
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29.09.2020 13:23 Ответить
На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка - Цензор.НЕТ 7866
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29.09.2020 14:00 Ответить


На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка - Цензор.НЕТ 2347
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29.09.2020 16:09 Ответить
Почему нет обращения к миссии ОБСЕ пройтись по местности и подтвердить или опровергнуть тезис, что "мин нет".
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29.09.2020 13:27 Ответить
кацап, пшелнах
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29.09.2020 13:31 Ответить
А разве не для этого было прекращение огня?
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29.09.2020 13:29 Ответить
И отступление с укреплённых и важных позиций.
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29.09.2020 13:31 Ответить
Бесит уже всё это.........
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29.09.2020 13:58 Ответить
Так розвідку ж проводити заборонено!
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29.09.2020 13:33 Ответить
А під виступом Зєлєнскага про «расізм і нєтєрпімасть" коменти вимкнули? Чому?
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29.09.2020 13:34 Ответить
Чтобы не было возражений.Сионисты убеждают что украинцы перед ними виноватые. А есть в том сомневающиеся.
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29.09.2020 14:06 Ответить
А ну нагайде мені часом не у 1727 року катька 1 вигнала усіх жидів з землі руської та Україньської? Чи то не софія часом дозволила жидам проживати тільки у відведених місцях? Чи не у 1915 році часом "временное правітельство" дозволило жидам жити де заманеться і відразу пошти вони "замутілі" революцію у 1917. А може наприклад подивимося історію про бандитів Одесси, там же поголовно пошти одні жиди фігурують. То може ці паскудні пейсаті жиди винні у тому що зараз у нас робиться, у нас там на горі не жиденя часом у керма, ні? То може це адове плем'я винно у тому що Україньці гинуть та вимирають як мухи, села вже пустіють, землю розгребли, голодомор нашим батькам та селянам чинять....
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29.09.2020 15:02 Ответить
отакий ти жидофоб і фашизд
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29.09.2020 15:33 Ответить
Так, терпіти вже нема сили цю нечисть. До речі ви знаєте що таке фашизд і звідкіля пішло це призвіще? Не з часів римської імперії? Не від холуїв що збирали податки та ходили з фасцями?
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29.09.2020 17:15 Ответить
А під виступом Зєлєнскага про «расізм і нєтєрпімасть" коменти вимкнули? Чому?

**************
Тому що під тією новиною право коментуваня мають лише україномовні українці.
Я, наприклад, зміг цілком спокійно залишити там свій коментар. https://censor.net/ua/comments/locate/3221788/019214b6-6adf-724c-8f05-ad8473994842
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29.09.2020 19:38 Ответить
Разведчиков уже оштрафовали за подрывную деятельность миролюбивого плана нашего "хенералисимуса"?
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29.09.2020 13:36 Ответить
Оккупанты на Донбассе роют новые окопы/ Четыреждыуклонист увидел в глазах Путина желание перевести украинское Приднестровье из горячего состояния в холодное.О чём радостно поведал украинцам. Четыреждыуклонист ошибся.
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29.09.2020 13:37 Ответить
А Ермак, Кравчук и Фокин, во главе с Зе-наркоманом не хотят там прогуляться, проверить и подтвердить, что "повстанцы" соблюдают условия перемирия и никаких там МИН НЕТ?!
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29.09.2020 13:38 Ответить
Атарвалі Ванькє встаньку..
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29.09.2020 13:51 Ответить
Да какие окопы? То они место для заседания слуг урода готовят - здесь же новость была: https://censor.net/ru/news/3221782/sluga_naroda_planiruet_provesti_zasedanie_fraktsii_na_donbasse_po_suti_v_nulevoyi_zone_arahamiya
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29.09.2020 13:52 Ответить
Почему же тогда наши кравчуко-шпокины не требуют совместной инспекции вражеских укреплений?
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29.09.2020 13:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/420291 Та які вони наші,якщо працюють на повстанцов"??? "А,казачкі то засланниє"???!!! ЗЕлень продала Україну ще в Омані,хіба не видно і не зрозуміло??? За цей рік Міністерства Оборони України НЕ ЗАКУПИЛО НІ ОДОГО СНАРЯДА НІ ОДНІЄЇ РАКЕТИ???!!! Під час війни - це повна зрада народа і держави!!! Чому вони не сидять в тюриі??? Якщо держоргани цього не роблять, - тоді це повинен робити НАРОД!!!
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29.09.2020 14:10 Ответить
Всяко лучше чем на неустановленных устройствах подрываться, хоть знаешь от чего.
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29.09.2020 13:59 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Знайомтеся! Московська консерва Олег Терещенко, колишній військовослужбовець. Йде на вибори від жопоблоку у м. Кривий Ріг. Стати з ворогом в один стрій по його словам це демократичний вибір. Упир і крапка.
На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка - Цензор.НЕТ 4923

На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка - Цензор.НЕТ 1732
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29.09.2020 13:59 Ответить
По ходу этот штирлиц понял, что в интернете можно больше заработать чем на фронте.
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29.09.2020 14:04 Ответить
Вон твой русский братуха неплохо себе заработал. Думаешь, его выводку срублей на одну пьянку хватит?
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29.09.2020 20:11 Ответить
На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка - Цензор.НЕТ 8319
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29.09.2020 14:02 Ответить
Похохотало! Особенно реакция дедкоы.
СПС.
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29.09.2020 14:43 Ответить
На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка - Цензор.НЕТ 669
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29.09.2020 19:27 Ответить
Ну все, тепер наших саперів без премії залишать, що не знешкодили.
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29.09.2020 14:07 Ответить
нех@й шастать!
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29.09.2020 14:10 Ответить
...новичкам !
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29.09.2020 14:13 Ответить
На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка - Цензор.НЕТ 5751
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29.09.2020 14:13 Ответить
как то грустно он об этом офицере сообщает...переживает что ли..))
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29.09.2020 14:24 Ответить
Жизнь сложная, сложная, сложная.. И порой почти невозможно.. Отличить правдивое от ложного.. И свои мины от подложенных..
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29.09.2020 14:31 Ответить
"Груз 200" - вот уже шестой год - основная статья экспорта Украины в РФ.
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29.09.2020 14:35 Ответить
так шо с павстанцем так и не понял
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29.09.2020 14:52 Ответить
"Повстав" і впав.
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29.09.2020 15:37 Ответить
З України "поток дружба"
З Лівії, Сирії, з Карабаху "турецький поток.ХХ.."
далі будеНа Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка - Цензор.НЕТ 5688
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29.09.2020 14:57 Ответить
Та шо ему там та нога ,когда он умудрился даже без головы жить ...
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29.09.2020 15:30 Ответить
ОН?
На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка - Цензор.НЕТ 6757
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29.09.2020 15:33 Ответить
Прошу уточнить какую-такую нижнюю конечность оторвала витязю ? И почему херой остался живым ? Это не порядок! Надо тщательней заботится о командированных.
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29.09.2020 15:48 Ответить
Свій до свого по своє
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29.09.2020 16:20 Ответить
Ну неплохо,неплохо...Жопорукие кацапы втайне от своих же собратьев по оружию ставят мины....А потом ,догадайтесь, что происходит? Правильно, товарищей которые об этом не знали разнесло в клочья.....Верной дорогой идете,бАльшевики!
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29.09.2020 17:11 Ответить
Фокину это покажите.
Бо этот заслуженный дедушка миньетчицы Ермака не видит доказательства войны с РФ.
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29.09.2020 17:55 Ответить
не ходил бы ты Ванек
во солдаты (с)
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29.09.2020 18:18 Ответить
Отлично!! Почаще бы такие новости!!
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29.09.2020 19:01 Ответить
Господи,какая же хорошая новость! побольше бы таких!
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29.09.2020 20:17 Ответить
"Нет хороших новостей? Придумай сам!"
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30.09.2020 09:57 Ответить
все любят смотреть как рузьке разрывает на части, от гордости за свою страну
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29.09.2020 20:30 Ответить
ах, разведка в заднице ветка... подорвались не вами установленной мине, а на... за что вы хлеб жрете вместе с голубовским...
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29.09.2020 20:34 Ответить
іііііііі..... "єво там нє стала!" Точно як заповідав карлик ПУКІН-ШЕЛОМОВ!
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29.09.2020 21:56 Ответить
 
 