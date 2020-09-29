На Донбассе новоприбывший офицер армии РФ подорвался на мине, установленной защитниками "русского мира", - разведка. ВИДЕО
Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, на прошлой неделе наиболее интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на новоайдарском, северодонецком, кураховском, торезском и мариупольском направлениях.
Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2.
Также сообщается, что противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах. Так, 27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Така радикальні зміна назви... З чого б це ??!! Забороняють ?
============================
надеюсь новоприбывший превратился в новоприставившегося?
**************
Тому що під тією новиною право коментуваня мають лише україномовні українці.
Я, наприклад, зміг цілком спокійно залишити там свій коментар. https://censor.net/ua/comments/locate/3221788/019214b6-6adf-724c-8f05-ad8473994842
https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
Знайомтеся! Московська консерва Олег Терещенко, колишній військовослужбовець. Йде на вибори від жопоблоку у м. Кривий Ріг. Стати з ворогом в один стрій по його словам це демократичний вибір. Упир і крапка.
СПС.
З Лівії, Сирії, з Карабаху "турецький поток.ХХ.."
далі буде
Бо этот заслуженный дедушка миньетчицы Ермака не видит доказательства войны с РФ.
во солдаты (с)