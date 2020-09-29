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Проект "Без цензуры": Велюр идет на войну. Как Коля Тищенко пошел Минский процесс спасать. ВИДЕО

Как ресторатор Николай "Велюр" Тищенко пошел договариваться о мире на Донбассе и что из этого получится? Безжалостный разбор полетов от Марины Данилюк-Ярмолаевой в свежем "Без цензуры".

Пока мы спали, шутки об участии Тищенко в минском процессе вместо Витольда Фокина стали реальностью!

Николай Тищенко шокировал всех заявлением о том, что впервые принял участие в парламентской группе, занимающейся законодательными изменениями по Донбассу. И таким образом он будет "перезагружать" мертвую Трехстороннюю контактную группу. Вам уже страшно?

Что может посоветовать парламентской группе человек, который не в курсе, сколько депутатов в Верховной Раде, да и вообще не впечатляет интеллектуальными способностями? А для полноты картины вспоминаем самые большие зашквары Тищенко: "Велюр" и карантин, "большой праздник - день чернобыльской катастрофы", сравнение формулы Штайнмайера с надувной куклой, а еще - лимоны пострадавшим от взрыва.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Обладатель ЗЕ-пробирки. Есть ли у Пальчевского и ОПЗЖ компромат на Зеленского? ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Тищенко Николай (337)


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Еще с 90-х народный избранник от зелени (ТИЩЕНКО) начал свою бурную карьеру с так называемого преступного синдиката.
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины
Если бы эта деятельность была указана в трудовой книге этого "добропочтенного" депутата, она выглядела бы примерно так:

Начнем с того, что господин народный избранник, Николай Николаевич Тищенко, более известный в определенных кругах, как «Коля Оболонский», он же является бригадиром организованной преступной группировки «Савлохова» и неоднократно задерживался правоохранительными органами.
«Карьера» Тищенко начинается с 1991 года.

Масса компрометирующего материала свидетельствующего о принадлежности народного избранника к преступному синдикату и к участию его же в совершении тяжких преступлений, имеется в архивах МВД, и естественно не подлежит огласке для нас, граждан Украины, и особенно для избирателей, отдавших свой голос господину депутату.
В 1995 году, организованная преступная группа в составе Яворского, Жолудя, Рудюка и других не установленных лиц во главе с бригадиром ОПГ «Савлохова» по кличке «Коля оболонский» совершила под угрозой физической расправы вымогательство, в результате которого завладела автомобилем потерпевшего.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступности г. Киева во главе с оперуполномоченным по особо важным делам к-ом милиции В.Шахом, за совершения данного преступления был задержан бригадир ОПГ «Савлохи», Тищенко Николай Николаевич 1972 г/р, по кличке «Коля Оболонский» на которого в соответствии с указам президента «о превентивных мерах задержания членов организованных преступных группировок» был составлен и утверждён прокурором протокол об аресте на 30 суток.
После истечения 30 суток нахождения в ИВС г. Киева, Тищенко Н. был задержан на 72 часа, в связи с привлечением к уголовной ответственности по ст. 144 ч.3 УК Украины - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.

Тищенко ПОЛНОСТЬЮ признал свою вину, и что бы не направлять дело в суд, где он получил бы реальный срок или с отсрочкой, были сфабрикованы материалы о передаче его якобы на поруки не существующему трудовому коллективу.

По архивным данным МВД экономической основой, на которой базировалась преступная группа «Оболонского», были следующие субъекты финансовой деятельности, которые были взяты под «крышу»: сектор на рынке «Меркурий» на Республиканском стадионе, авто рынок на бульваре Перова, рынок на ст. м. Большевик (Шулявская), во главе с Армэном, магазин «Эскорт», «Евромода», «Студия мода», магазин меха «Валерия» в клубе трамвайного депо, ресторан «Василёк» в Гидропарке, кафе «Франт», ресторан «Ришелье», ночной клуб «Нью Йорк», ночной клуб «Голивуд», ночной клуб «Бинго», ночной клуб «Сейф», ночной клуб «Сан Сити».

Кроме того значится следующий перечень «подкрышных» фирм: «Укрремсервис», «Конкорд», «ВВВ Дия», «Свит ЛТД», «Рымид», «Валерия».

Предприниматели - они же «барыги» с рынка «Меркурий», создавшие сеть ресторанов «Наша карта», были взяты под «крышу» «Оболонским»: Прис В.П., Ситак В.Н., Шапенко В.П., ещё во времена работы рынка «Меркурий», на Республиканском (в настоящее время Олимпийском) стадионе.

В состав учредителей сети ресторанов «Наша карта», изначально, Тищенко вошёл как криминальная «крыша», не внося денег в развитие бизнеса.

Следует обратить внимание на тот факт, что состоянием на сегодняшний день, на официальном сайте Верховной Рады Украины, на странице народного депутата Украины Николя Николаевича Тищенко, указана занимаемая должность при регистрации народным депутатом Украины - генеральный директор ТОВ «ВКФ «Рымид», именно та организация, которая являлась экономической платформой финансирования деятельности синдиката.
Еще одной записью в трудовой так сказать деятельности могла стать запись по факту: в 95-96 годах у банды «Оболонского» происходили неоднократные разборки за взятие под «крышу» ночного клуба «Нью Йорк», в котором Тищенко любил проводить время с членами своей банды, расслабившись марихуаной или дорожкой кокаина. (Это было модно и в те времена).

Так, во время такого отдыха, в ночном клубе «Нью Йорк», в результате возникшего конфликта между ОПГ «Савлохова» и ОПГ «Зозули» произошла драка, в процессе которой Николай Тищенко «Оболонский», уже лежащему на земле гр. Черноброву Вадиму, наносил ногами удары в голову, в результате чего выбил ему глаз, тем самым нанеся тяжкие телесные повреждения.В ходе дальнейших разборок, с целью проведения акции устрашения, бандой Тищенко был произведён расстрел из помповых ружей автомобилей которые были припаркованы возле ночного клуба «Нью Йорк». В расстреле автомобилей кроме «Оболонского» принимали участия члены его ОПГ Жолудь Сергей, Жолудь Константин, Сидоркин Алексей по прозвищу «Мотор» и самый экзотичный член ОПГ негр по прозвищу «Марик», Маталэ Дэ Мазэ Марк Ромуальдович (после неоднократных привлечений к уголовной ответственности поменял фамилию на Глуханчук .

В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины, и соавтором ряда Законопроектов Украины.

В1999 году, в процессе отработки списков активных членов ОПГ, сотрудниками отделения по групповой преступности уголовного розыска Минского (Оболонского) райотдела г. Киева, был выявлен факт подделки заграничного паспорта гражданином Тищенко Николаем (Коля Оболонский), в связи с чем было возбуждено в отношении Тищенко уголовное дело по ст. 194 УК (старая редакция- подделка документов).
Следующим немаловажным и насыщенным годом для Николая Николаевича был 2000 год, в начале которого Тищенко возглавляя организованную преступную группу, решил забрать долю в ночном клубе «Бинго», в котором он любил бесплатно отдыхать, проводя время в стриптиз баре.

https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla
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29.09.2020 15:10
+12
Сейчас как врежет русне и сепарью лютый "тверк", те и охренеют. И сдадутся! Народ, это же днище!
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29.09.2020 15:04
+12
Проєкт "Без цензури": Велюр іде на війну. Як Коля Тищенко пішов Мінський процес рятувати - Цензор.НЕТ 1688

...
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29.09.2020 15:15
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Сейчас как врежет русне и сепарью лютый "тверк", те и охренеют. И сдадутся! Народ, это же днище!
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29.09.2020 15:04 Ответить
У придурков членограя ,все-таки сработал инстинкт самосохранения ,как и у Кучмы - сдавать в наглую Украину ,вот и согласились два отпетых старых запроданца -коммуняки и один молодой дегенерат тищенко
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29.09.2020 15:17 Ответить
Котлеты, котлеты и ма-ка-роны!
Соседям, соседям, друзьям, знакомым,
Всё время, всё время-и днём, и летом,
Котлеты, котлеты,котлеты(вааа)
Котлеты,(хэй) котлеты(хэй) и ма-ка-роны!(хэээй)
Соседям,(хэй) соседям,(хэй) друзьям, знакомым,(хэээй)
Всё время,(хэй) всё время(хэй)-и днём, и летом,(хэээй)
Котлеты, котлеты,котлеты(вааа)......Проєкт "Без цензури": Велюр іде на війну. Як Коля Тищенко пішов Мінський процес рятувати - Цензор.НЕТ 5250
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29.09.2020 15:07 Ответить
блииин! так котлетки захотелось! домашней...
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29.09.2020 15:11 Ответить
Если ЗЕ отправляет на такие ответственные участки "зашкваренных придурков", то я представляю кто у него остался в кадровом резерве из депутатов СН.
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29.09.2020 15:07 Ответить
Остались тупые и еще тупее тупых
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29.09.2020 15:45 Ответить
Не переживайте. Він відправляє тих, хто прискорить нищення нашого захисту і виконання кремлівських забаганок.
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29.09.2020 17:18 Ответить
Еще с 90-х народный избранник от зелени (ТИЩЕНКО) начал свою бурную карьеру с так называемого преступного синдиката.
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины
Если бы эта деятельность была указана в трудовой книге этого "добропочтенного" депутата, она выглядела бы примерно так:

Начнем с того, что господин народный избранник, Николай Николаевич Тищенко, более известный в определенных кругах, как «Коля Оболонский», он же является бригадиром организованной преступной группировки «Савлохова» и неоднократно задерживался правоохранительными органами.
«Карьера» Тищенко начинается с 1991 года.

Масса компрометирующего материала свидетельствующего о принадлежности народного избранника к преступному синдикату и к участию его же в совершении тяжких преступлений, имеется в архивах МВД, и естественно не подлежит огласке для нас, граждан Украины, и особенно для избирателей, отдавших свой голос господину депутату.
В 1995 году, организованная преступная группа в составе Яворского, Жолудя, Рудюка и других не установленных лиц во главе с бригадиром ОПГ «Савлохова» по кличке «Коля оболонский» совершила под угрозой физической расправы вымогательство, в результате которого завладела автомобилем потерпевшего.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступности г. Киева во главе с оперуполномоченным по особо важным делам к-ом милиции В.Шахом, за совершения данного преступления был задержан бригадир ОПГ «Савлохи», Тищенко Николай Николаевич 1972 г/р, по кличке «Коля Оболонский» на которого в соответствии с указам президента «о превентивных мерах задержания членов организованных преступных группировок» был составлен и утверждён прокурором протокол об аресте на 30 суток.
После истечения 30 суток нахождения в ИВС г. Киева, Тищенко Н. был задержан на 72 часа, в связи с привлечением к уголовной ответственности по ст. 144 ч.3 УК Украины - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.

Тищенко ПОЛНОСТЬЮ признал свою вину, и что бы не направлять дело в суд, где он получил бы реальный срок или с отсрочкой, были сфабрикованы материалы о передаче его якобы на поруки не существующему трудовому коллективу.

По архивным данным МВД экономической основой, на которой базировалась преступная группа «Оболонского», были следующие субъекты финансовой деятельности, которые были взяты под «крышу»: сектор на рынке «Меркурий» на Республиканском стадионе, авто рынок на бульваре Перова, рынок на ст. м. Большевик (Шулявская), во главе с Армэном, магазин «Эскорт», «Евромода», «Студия мода», магазин меха «Валерия» в клубе трамвайного депо, ресторан «Василёк» в Гидропарке, кафе «Франт», ресторан «Ришелье», ночной клуб «Нью Йорк», ночной клуб «Голивуд», ночной клуб «Бинго», ночной клуб «Сейф», ночной клуб «Сан Сити».

Кроме того значится следующий перечень «подкрышных» фирм: «Укрремсервис», «Конкорд», «ВВВ Дия», «Свит ЛТД», «Рымид», «Валерия».

Предприниматели - они же «барыги» с рынка «Меркурий», создавшие сеть ресторанов «Наша карта», были взяты под «крышу» «Оболонским»: Прис В.П., Ситак В.Н., Шапенко В.П., ещё во времена работы рынка «Меркурий», на Республиканском (в настоящее время Олимпийском) стадионе.

В состав учредителей сети ресторанов «Наша карта», изначально, Тищенко вошёл как криминальная «крыша», не внося денег в развитие бизнеса.

Следует обратить внимание на тот факт, что состоянием на сегодняшний день, на официальном сайте Верховной Рады Украины, на странице народного депутата Украины Николя Николаевича Тищенко, указана занимаемая должность при регистрации народным депутатом Украины - генеральный директор ТОВ «ВКФ «Рымид», именно та организация, которая являлась экономической платформой финансирования деятельности синдиката.
Еще одной записью в трудовой так сказать деятельности могла стать запись по факту: в 95-96 годах у банды «Оболонского» происходили неоднократные разборки за взятие под «крышу» ночного клуба «Нью Йорк», в котором Тищенко любил проводить время с членами своей банды, расслабившись марихуаной или дорожкой кокаина. (Это было модно и в те времена).

Так, во время такого отдыха, в ночном клубе «Нью Йорк», в результате возникшего конфликта между ОПГ «Савлохова» и ОПГ «Зозули» произошла драка, в процессе которой Николай Тищенко «Оболонский», уже лежащему на земле гр. Черноброву Вадиму, наносил ногами удары в голову, в результате чего выбил ему глаз, тем самым нанеся тяжкие телесные повреждения.В ходе дальнейших разборок, с целью проведения акции устрашения, бандой Тищенко был произведён расстрел из помповых ружей автомобилей которые были припаркованы возле ночного клуба «Нью Йорк». В расстреле автомобилей кроме «Оболонского» принимали участия члены его ОПГ Жолудь Сергей, Жолудь Константин, Сидоркин Алексей по прозвищу «Мотор» и самый экзотичный член ОПГ негр по прозвищу «Марик», Маталэ Дэ Мазэ Марк Ромуальдович (после неоднократных привлечений к уголовной ответственности поменял фамилию на Глуханчук .

В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины, и соавтором ряда Законопроектов Украины.

В1999 году, в процессе отработки списков активных членов ОПГ, сотрудниками отделения по групповой преступности уголовного розыска Минского (Оболонского) райотдела г. Киева, был выявлен факт подделки заграничного паспорта гражданином Тищенко Николаем (Коля Оболонский), в связи с чем было возбуждено в отношении Тищенко уголовное дело по ст. 194 УК (старая редакция- подделка документов).
Следующим немаловажным и насыщенным годом для Николая Николаевича был 2000 год, в начале которого Тищенко возглавляя организованную преступную группу, решил забрать долю в ночном клубе «Бинго», в котором он любил бесплатно отдыхать, проводя время в стриптиз баре.

https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla
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29.09.2020 15:10 Ответить
велюр, сивуха, фукин, крава -
"чотыры мушкетёры",
а шо - вайна для них - забава,
но, не они "актёры" ...
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29.09.2020 15:14 Ответить
ну вот....а мог бы и дальше презики под матрасами записяными вынюхивать...
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29.09.2020 15:14 Ответить
Проєкт "Без цензури": Велюр іде на війну. Як Коля Тищенко пішов Мінський процес рятувати - Цензор.НЕТ 1688

...
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29.09.2020 15:15 Ответить
😬
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29.09.2020 15:55 Ответить
дуже хочиться подивитися на вираз обличчя цього... поціновувача чайної церемонії ))))
і взнати скільки він дав "чайових" ))))))))
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29.09.2020 16:07 Ответить
Здесь (в Германии) цены на кофе/чай/капучино и др. пишут в основном на меню-досках - очень удобно: сразу видно цена=>большая/маленькая чашка........🙂
А так «да»: хотелось бы видеть выражения лица при виде этого чека.......
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29.09.2020 16:49 Ответить
В ресторанах(!) все цены (салаты/напитки/супы и пр.) в меню, которое приносят официанты или уже лежит на столике=>после «изучения» меню, заказываешь.......
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29.09.2020 16:58 Ответить
Меню конечно уже с ценами.....🙂
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29.09.2020 16:59 Ответить
честно говоря и у нас так )))
но...никогда б не подумал что чай может стоить 600 грн... и навряд ли заказал )))
да и в "велюр" навряд ли просто прохожий и среднестатистический))) зашел бы...
но судя по одинокому чаю и лимону.... понтов у заказчика хватило только на чай))))
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29.09.2020 17:32 Ответить
Если честно, когда приезжаю к родителям в Украину, то редко «выхожу в люди»=>за год-два хочется уводиться с родственниками и все это нужно успеть за 10-14 дней🙂....., а родственников у меня хватает........ 😁
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29.09.2020 17:38 Ответить
увидеться*
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29.09.2020 17:39 Ответить
чай с полонием. а полоний нынче в цене ))))
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30.09.2020 12:41 Ответить
та и полоний наверное дешевле...чем ото...эрзац-фруктово-эссенциевое )))
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30.09.2020 12:59 Ответить
))
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30.09.2020 13:00 Ответить
...во время такого отдыха, в ночном клубе «Нью Йорк», в результате возникшего конфликта между ОПГ «Савлохова» и ОПГ «Зозули» произошла драка, в процессе которой Николай Тищенко «Оболонский», уже лежащему на земле гр. Черноброву Вадиму, наносил ногами удары в голову, в результате чего выбил ему глаз, тем самым нанеся тяжкие телесные повреждения.



В ходе дальнейших разборок, с целью проведения акции устрашения, бандой Тищенко был произведён расстрел из помповых ружей автомобилей которые были припаркованы возле ночного клуба «Нью Йорк».
В расстреле автомобилей кроме «Оболонского» принимали участия члены его ОПГ Жолудь Сергей, Жолудь Константин, Сидоркин Алексей по прозвищу «Мотор» и самый экзотичный член ОПГ негр по прозвищу «Марик», Маталэ Дэ Мазэ Марк Ромуальдович (после неоднократных привлечений к уголовной ответственности поменял фамилию на Глуханчук .
ых привлечений к уголовной ответственности поменял фамилию на Глуханчук .

https://ord-ua.com/print/2020/09/29/zashishat-investicii-v-ofise-genprokurora-budet-izvestnyj-konvertator-smotryashij-za-kontrabandoj-i-finpotokami-aleksandr-vatutin/
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29.09.2020 15:15 Ответить
А що, після Сивухи то навіть досить пристойний персонаж, хоч не обісцяний.
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29.09.2020 15:19 Ответить
ТАК ТАМ ПРОЦЕНТОВ 80 БАНДЮКИ БЫВШИЕ А СЕЙ ЧАС УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ ТАК КРИМИНАЛ ВЗЯЛ ВЛАСТЬ В СТРАНЕ И ПРАВИТ ОТ ИМЕНИ ГОСУДАРСТВА ЧТО МЫ ВИДИМ сейчас ЭТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и для них нет страны для них есть шкурные интересы продать сдаться врагу за преференции и личную наживу для них это смысл жизни
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29.09.2020 15:23 Ответить
Ну, как такое возможно??? Почему в Украине что не депутат ,то идиот и проходимец ? Люди ,грядут новые выборы ....так думайте головой, а не задницей !
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29.09.2020 15:39 Ответить
Как они могут думать головой если у 73% вместо головы задница.
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29.09.2020 19:13 Ответить
Чергове пробиття дна, але для зебілів все Божа роса!
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29.09.2020 15:48 Ответить
Следующие варианты Маша Фокина( она знает Эрмека и дедушку) Лена Кравец( она тоже танцевала) Ласточкин( тут понятно) Оля Полякова( эта сможет убедить)) и козырный туз Жека Кошевой( это Джек пот)) ваше слово Президент Владимир
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29.09.2020 16:02 Ответить
Велюр іде на війну ©

Проєкт "Без цензури": Велюр іде на війну. Як Коля Тищенко пішов Мінський процес рятувати - Цензор.НЕТ 7637
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29.09.2020 16:04 Ответить
поїде "геній ресторації" -
писати акт капітуляціїї...
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29.09.2020 16:09 Ответить
Бандюган из 90-х, велюровый нарушитель карантина, танцор жопой. А какие у вас заслуги перед родиной, чтоб стать достойным членом ЗекоМанды?
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29.09.2020 16:11 Ответить
Это их лучший представитель. И я не шучу.
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29.09.2020 19:12 Ответить
Це вже не смішно бо рівень підготовки велюрового Тищенка ,
для такої серйозної історії як Тристороння контактна група, просто не витримує ніякої критики.
Людина ніколи не працювала у міжнародних відносинах, ніколи не брала учать навіть у парламентській дипломатії і досі взагалі особливо не цікавилася питаннями Тристоронньої контактної групи !!
Слів бракує , одні матюки !
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29.09.2020 16:37 Ответить
Пушистый зверь!!!
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29.09.2020 17:01 Ответить
Грьобаний стид!
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29.09.2020 17:03 Ответить
Тищенко Н. был задержан на 72 часа, в связи с привлечением к уголовной ответственности по ст. 144 ч.3 УК Украины - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
Тищенко ПОЛНОСТЬЮ признал свою вину, и что бы не направлять дело в суд, где он получил бы реальный срок или с отсрочкой, были сфабрикованы материалы о передаче его якобы на поруки не существующему трудовому коллективу…
Уголовное дело о ПЕРВОЙ судимости Тищенко, до сих пор хранится в архиве Оболонского (Минского) РУГУ МВД Украины в г. Киеве


По службе «02» Подольский РУГУ МВД Украины г. Киева предпринял меры к раскрытию этого преступления и по горячим следам установили на какой машине скрылись преступники. В ходе дальнейших оперативных действий установили место нахождения УБИЙЦЫ - в БСМП г. Киева, которым оказался гр. Тищенко Николай Николаевич 1972 года рождения.Дежурный следователь Подольского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве сразу же вынес постановление на арест Тищенко Н.Н. и в БСМП возле его палаты был выставлен конвой…
https://ord-ua.com/print/2020/09/29/zashishat-investicii-v-ofise-genprokurora-budet-izvestnyj-konvertator-smotryashij-za-kontrabandoj-i-finpotokami-aleksandr-vatutin/
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29.09.2020 17:21 Ответить
Осталось включить Машу вместо Резникова...
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29.09.2020 18:11 Ответить
Все настолько тупо, что невольно закрадывается мысль, что это такой хитроумный план по выходу из минского процесса - заполняют делегацию конченными идиотами и фриками чтобы враг растерялся и послал всю делегацию и всю Украину накуй? Похоже, что только так мы и сможем победить.
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29.09.2020 19:10 Ответить
Боже ж ти мій. Зовсім дах поїхав у Зелепукіних! Це ж треба бути такими тупими.
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29.09.2020 21:06 Ответить
Желательно Коляна сразу обменять на патриотов Украины томящихся в застенках лднровских сепаров..... Колян не пострадает полюбасу т.к. попакакуким.
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29.09.2020 21:10 Ответить
От внучки до кума. "Социальный лифт" от Ермака.
"Главным лоббистом Ермака в парламенте можно считать его кума https://file.liga.net/persons/tischenko-nikolay Николая Тищенко . Руководитель ОП является крестным отцом сына нардепа."

Проєкт "Без цензури": Велюр іде на війну. Як Коля Тищенко пішов Мінський процес рятувати - Цензор.НЕТ 2481
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29.09.2020 21:17 Ответить
К стати, машка фокина и новый член ткг очень даже знакомы - https://jetsetter.ua/ru/event/afterparty-pokaza-zalevskiy/
Шо и его машка рекомендовала ермаку? Ну., не даром сбу нашла несколько кило коксу - дорожка оказалась к стати.
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29.09.2020 21:54 Ответить
Заміна Фокіну?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085680.msg24547579#msg24547579 Т ИЩЕНКО ЗАПЕЛ ПРО БРАТСКИЕ НАРОДЫ
На питання, як повернути окуповані території, Тищенко відповів так:

«Нашими успіхами. Я в жодному разі не розглядаю силовий варіант. Тому що у Донецьку живуть українці.
Ми не можемо займатись братовбивчою війною. Це війна за нашу незалежність. Дуже важливо, щоб наші сусіди це зрозуміли, щоб вони прокинулись, щоб згадали, що колись ми були братніми народами. А якщо хтось претендує бути старшим братом, то у родині старші ніколи не ображали молодших, а навпаки - захищали».

https://hromadske.ua/posts/gurtok-samodiyalnosti-chi-shlyah-do-tkg-yak-deputat-restorator-mikola-tishenko-hoche-vstanovlyuvati-mir-na-donbasi
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085680.0
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30.09.2020 01:37 Ответить
в этом все правительство и сам тищенко - большой праздник - Чернобыльская трагедия... пипец...
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30.09.2020 03:33 Ответить
Коля прообраз суттєвої кількості українців.
Лише одиниці помічають його тупість.
А для більшості він норма. Ще і успішний ресторатор. Накачаний. На нього дивляться, як на Аполлона, ловлять кожне його Е- слово.
А розумні та досвідчені політики здаються обивателю зарозумілими, пихатими та зверхніми.
А Коля і Зеля свої..
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30.09.2020 06:42 Ответить
Але в нього така соооолодка зазивна дупа! Навіть Фокін запав на неї. А вже інші хлопи на кшкалт Сєрі Льощенка як про неї мріють.
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30.09.2020 08:22 Ответить
В цю компашку ще б Добкін менший ідеально вписався.
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30.09.2020 09:15 Ответить
Не розділяю я вашого сарказму панове, взагалі то в ТКГ замість пристарілих просто громадян вводять цілого діючого народного депутата заступника голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури. Наш Титанік набирає швидкість.
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30.09.2020 09:19 Ответить
Зеленский по-моему совсем *****..ся, нахер натащить в политику всяких клоунов? Сам себе могилу копает.
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30.09.2020 09:39 Ответить
Проєкт "Без цензури": Велюр іде на війну. Як Коля Тищенко пішов Мінський процес рятувати - Цензор.НЕТ 4652
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30.09.2020 09:54 Ответить
 
 