Проект "Без цензуры": Велюр идет на войну. Как Коля Тищенко пошел Минский процесс спасать. ВИДЕО

Как ресторатор Николай "Велюр" Тищенко пошел договариваться о мире на Донбассе и что из этого получится? Безжалостный разбор полетов от Марины Данилюк-Ярмолаевой в свежем "Без цензуры".

Пока мы спали, шутки об участии Тищенко в минском процессе вместо Витольда Фокина стали реальностью!

Николай Тищенко шокировал всех заявлением о том, что впервые принял участие в парламентской группе, занимающейся законодательными изменениями по Донбассу. И таким образом он будет "перезагружать" мертвую Трехстороннюю контактную группу. Вам уже страшно?

Что может посоветовать парламентской группе человек, который не в курсе, сколько депутатов в Верховной Раде, да и вообще не впечатляет интеллектуальными способностями? А для полноты картины вспоминаем самые большие зашквары Тищенко: "Велюр" и карантин, "большой праздник - день чернобыльской катастрофы", сравнение формулы Штайнмайера с надувной куклой, а еще - лимоны пострадавшим от взрыва.

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