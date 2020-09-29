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Новости Видео Будни полиции
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"Я наручниками ее пристегнул! За штаны тяните!" - киевские патрульные спасли женщину, пытавшуюся прыгнуть с 15-го этажа. ВИДЕО

Киевские патрульные спасли женщину, пытавшуюся покончить с собой и прыгнуть с 15 этажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет первый заместитель начальника департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

"Это случилось в Киеве. Экипаж патрульных - Павел Боярчук и Александр Головицкий, прибыл на вызов о попытке самоубийсва женщины. Она стояла за перилами балкона и в любой момент могла принять непоравимое решение... Патрульный чудом успел - на его глазах женщина отпустила руки и сделала шаг. Секунда. Но помогла мгновенная реакция патрульного... Женщина выворачивалась и даже, вместе с двумя жителями дома, затащить ее на балкон не удавалось. Инспектору пришлось пристегнуть ее наручниками... На помощь прибыл еще один экипаж - Богдан Дымчук и Андрей Бобровник... Женщину госпитализировали",- пишет Белошицкий и публикует фрагмент видеозаписи спасения женщины.

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Автор: 

самоубийство (1011) спасение (169) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+24
Молодцы.
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29.09.2020 17:25
+11
Молодці хлопці ! ЗачОт . Є все ж в нас справжні копи а не мєнти!
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29.09.2020 17:42
+9
Була навіть не свідком, а учасником цього чп. Патрульний Павло Боярчук - справжній герой. Я була на тому балконі як тільки патрульний спіймав її у повітрі. Тримали за одну руку поки інші блукали по будинку. Ми всі поділяємо загальнолюдські цінності, говоримо про безконечну цінність життя. Але не кожному доводиться в житті доводити це на ділі. Він - довів, бо незважаючи на абсолютно жахливу і безнадійну ситуацію мислив раціонально і тримав її з усіх сил, що дані людині. Окремий привіт начальнику Жека і жителям цього будинку, де всі двері на кодових замках. Через це було втрачено багато часу. Обов`язково напишу скаргу.
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29.09.2020 19:20
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Молодцы.
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29.09.2020 17:25 Ответить
теперь буба даме лупу подарит,шоб покращення видела в деталях...
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29.09.2020 17:25 Ответить
Учёт у психиатра обеспечен и ещё курс лечения.
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29.09.2020 17:35 Ответить
Зебилка какая то
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29.09.2020 17:38 Ответить
за 12 к зп всяких тп спосать
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29.09.2020 20:28 Ответить
Кто-то будет разочарован, прочитав в заголовке: "Я наручниками ее пристегнул! За штаны тяните!".
Если серъезно, то спасатели - молодцы. Плюсую.
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29.09.2020 17:39 Ответить
"Какой всегда ажиотаж,
Когда я на перилах!
Прыжок - и высший пилотаж
И кровь летит по жилам!
Но умереть мне не дадут
Ни врач, ни страж закона...
Когда уж мне совсем не в путь -
Я прыгаю с балкона!"

песня Кимерфельда "Спортлото.Авиаспорт"
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29.09.2020 17:39 Ответить
Молодці хлопці ! ЗачОт . Є все ж в нас справжні копи а не мєнти!
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29.09.2020 17:42 Ответить
Женщина не хочет жить в стране захваченной москальской кликой.
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29.09.2020 17:43 Ответить
Була навіть не свідком, а учасником цього чп. Патрульний Павло Боярчук - справжній герой. Я була на тому балконі як тільки патрульний спіймав її у повітрі. Тримали за одну руку поки інші блукали по будинку. Ми всі поділяємо загальнолюдські цінності, говоримо про безконечну цінність життя. Але не кожному доводиться в житті доводити це на ділі. Він - довів, бо незважаючи на абсолютно жахливу і безнадійну ситуацію мислив раціонально і тримав її з усіх сил, що дані людині. Окремий привіт начальнику Жека і жителям цього будинку, де всі двері на кодових замках. Через це було втрачено багато часу. Обов`язково напишу скаргу.
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29.09.2020 19:20 Ответить
бедолажка.помоги ей Господь
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29.09.2020 20:05 Ответить
полицейским уважение!
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29.09.2020 20:30 Ответить
Женщина всё равно кончит жизнь самоубийством.Попомните мои слова.Нарушена психикаЭто временная отсрочка..Вам психиатры также подтвердят.
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29.09.2020 20:49 Ответить
Не завжди.
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29.09.2020 21:28 Ответить
У меня знакомая после допросов у следователя пыталась повеситься. Хорошо, что муж вовремя пришел и успел ее вытянуть с петли. Пока ждали скорую, она лежала спокойно, но потом вдруг резко вскочила, оттолкнула нас и бросилась к балкону, чтобы выпрыгнуть с 6-го этажа. Я и ее муж еле-еле смогли ее удержать - так она не хотела жить, кричала, что все равно убьет себя.
Я ее увидела через месяц, она с мужем и маленьким внуком приехала после отдыха в пансионате на море, уголовное дело против нее закрыли. Ее было не узнать, она была радостная и счастливая. А я все вспоминала этот страшный вечер и представляла, что ее муж пришел бы немного позже, или мы бы не смогли ее удержать.
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29.09.2020 23:22 Ответить
Я помню как в Киеве погибли два члена бригады скорой помощи, пытавшиеся вот так же спасти самоубийцу. Не смогли удержаться и вместе с самоубийцей выпали из окна. Лично моё мнение - не стоит пытаться их спасти. Самоубийца рано или поздно все равно совершит задуманное.
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29.09.2020 22:56 Ответить
 
 