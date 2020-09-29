"Я наручниками ее пристегнул! За штаны тяните!" - киевские патрульные спасли женщину, пытавшуюся прыгнуть с 15-го этажа. ВИДЕО

Киевские патрульные спасли женщину, пытавшуюся покончить с собой и прыгнуть с 15 этажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет первый заместитель начальника департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

"Это случилось в Киеве. Экипаж патрульных - Павел Боярчук и Александр Головицкий, прибыл на вызов о попытке самоубийсва женщины. Она стояла за перилами балкона и в любой момент могла принять непоравимое решение... Патрульный чудом успел - на его глазах женщина отпустила руки и сделала шаг. Секунда. Но помогла мгновенная реакция патрульного... Женщина выворачивалась и даже, вместе с двумя жителями дома, затащить ее на балкон не удавалось. Инспектору пришлось пристегнуть ее наручниками... На помощь прибыл еще один экипаж - Богдан Дымчук и Андрей Бобровник... Женщину госпитализировали",- пишет Белошицкий и публикует фрагмент видеозаписи спасения женщины.

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