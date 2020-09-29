"Я наручниками ее пристегнул! За штаны тяните!" - киевские патрульные спасли женщину, пытавшуюся прыгнуть с 15-го этажа. ВИДЕО
Киевские патрульные спасли женщину, пытавшуюся покончить с собой и прыгнуть с 15 этажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет первый заместитель начальника департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.
"Это случилось в Киеве. Экипаж патрульных - Павел Боярчук и Александр Головицкий, прибыл на вызов о попытке самоубийсва женщины. Она стояла за перилами балкона и в любой момент могла принять непоравимое решение... Патрульный чудом успел - на его глазах женщина отпустила руки и сделала шаг. Секунда. Но помогла мгновенная реакция патрульного... Женщина выворачивалась и даже, вместе с двумя жителями дома, затащить ее на балкон не удавалось. Инспектору пришлось пристегнуть ее наручниками... На помощь прибыл еще один экипаж - Богдан Дымчук и Андрей Бобровник... Женщину госпитализировали",- пишет Белошицкий и публикует фрагмент видеозаписи спасения женщины.
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Если серъезно, то спасатели - молодцы. Плюсую.
Когда я на перилах!
Прыжок - и высший пилотаж
И кровь летит по жилам!
Но умереть мне не дадут
Ни врач, ни страж закона...
Когда уж мне совсем не в путь -
Я прыгаю с балкона!"
песня Кимерфельда "Спортлото.Авиаспорт"
Я ее увидела через месяц, она с мужем и маленьким внуком приехала после отдыха в пансионате на море, уголовное дело против нее закрыли. Ее было не узнать, она была радостная и счастливая. А я все вспоминала этот страшный вечер и представляла, что ее муж пришел бы немного позже, или мы бы не смогли ее удержать.