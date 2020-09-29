Большинство "слуг народа" ушли с обсуждения петиции о ВСК по "вагнеровцам", комиссию не создали. ВИДЕО
Верховная Рада на заседании 29 сентября провела слушания по электронной петиции, которая касалась создания временной следственной комиссии по делу задержания в Беларуси наемников ЧВК Вагнера.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой hromadske, при обсуждении петиции большинство депутатов "Слуги народа" вышли из зала.
Видео полупустого зала опубликовала в Facebook депутат от "Голоса" Александра Устинова.
Во время обсуждения депутат от "слуг народа" Марьяна Безуглая заявила, что связаться с автором петиции Виталиной Тарасовой так и не смогли - указанные контакты были недействительными. На вопрос депутатов, почему не связались с другими авторами коллективного обращения, Безуглая сослалась на "регламент".
Планировалось, что после рассмотрения петиции депутаты рассмотрят постановление о создании ВСК, которое уже зарегистрировали в парламенте. Но этого не произошло.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
На сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию о необходимости создания Временной следственной комиссии по обстоятельствам расследования возможной государственной измены во время организации и проведения операции по вывозу на территорию Украины российских наемников и бойцов ЧВК "Вагнер", причастных к уничтожению украинских военных самолетов. Она набрала 25 705 подписей. 29 сентября ее рассматривала ВР.
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Хавають зебобіки, гівно з престолу))
Каких то пару сотен депутатов-балбесов покрывают пуйловского крота в ОП...
Похоже, нет уже в стране ни Яроша, ни Свободы ни даже , прости господи, нацжон...
А может уже всем за все проплачено причем из одного источника ?
сциклива шмаркля разом зі своєю чумою зробили все щоб їх очевидна зрада стала не "очевидною".
ідіоти, цього вже не приховати. ні "голосними заявами" на трибунах європи, ні дешевими відосіками.
Слуга рузького нарида.
Главный срун, он же потерпевший, одобрил переименование.
а дебильные шоу лохторату дурилки картонной Зели нравятся всегда - абы только не думать, бо это очень больно 73%ным участникам лотереи для дурачков
Только ветераны АТО, патриоты и истинные националисты + ЕС могут заблокировать Раду!!! И тогда не будет выхода!!! Власть упадет за считанные месяцы,
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Під ніком "Віталіна Тарасова" мабуть ховаеться Пітер Пен
Страшно, Вова ?
Дальше будет еще страшнее ...;)
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий