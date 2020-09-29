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Большинство "слуг народа" ушли с обсуждения петиции о ВСК по "вагнеровцам", комиссию не создали. ВИДЕО

Верховная Рада на заседании 29 сентября провела слушания по электронной петиции, которая касалась создания временной следственной комиссии по делу задержания в Беларуси наемников ЧВК Вагнера.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой hromadske, при обсуждении петиции большинство депутатов "Слуги народа" вышли из зала.

Видео полупустого зала опубликовала в Facebook депутат от "Голоса" Александра Устинова.

Во время обсуждения депутат от "слуг народа" Марьяна Безуглая заявила, что связаться с автором петиции Виталиной Тарасовой так и не смогли - указанные контакты были недействительными. На вопрос депутатов, почему не связались с другими авторами коллективного обращения, Безуглая сослалась на "регламент".

Планировалось, что после рассмотрения петиции депутаты рассмотрят постановление о создании ВСК, которое уже зарегистрировали в парламенте. Но этого не произошло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Также читайте: "Слуга народа" блокирует постановление о создании ВСК по "делу вагнеровцев", - Герасимов

На сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию о необходимости создания Временной следственной комиссии по обстоятельствам расследования возможной государственной измены во время организации и проведения операции по вывозу на территорию Украины российских наемников и бойцов ЧВК "Вагнер", причастных к уничтожению украинских военных самолетов. Она набрала 25 705 подписей. 29 сентября ее рассматривала ВР.

Автор: 

ВР (29273) ЧВК Вагнер (1333) Слуга народа (2634)


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Топ комментарии
+38
СН + ОПЗЖ = братья на век...
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29.09.2020 17:50
+32
І тиша... Де ці всі крикуни про «Порошенко це агент Путіна»?!
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29.09.2020 17:50
+25
Кто бы сомневался
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29.09.2020 17:49
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Кто бы сомневался
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29.09.2020 17:49 Ответить
Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 1319
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29.09.2020 18:23 Ответить
Шмарівщина якась заполонила все навколо,
Хавають зебобіки, гівно з престолу))
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29.09.2020 19:18 Ответить
СН + ОПЗЖ = братья на век...
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29.09.2020 17:50 Ответить
И ЭТО все, что нужно знать про "слуг"
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29.09.2020 18:25 Ответить
І тиша... Де ці всі крикуни про «Порошенко це агент Путіна»?!
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29.09.2020 17:50 Ответить
Большинство "слуг народа" ушли с обсуждения петиции о ВСК по "вагнеровцам", комиссию не создали - Цензор.НЕТ 6294
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29.09.2020 17:53 Ответить
А теперь пусть только вякнут предатели
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29.09.2020 17:53 Ответить
Це вже гра в була-небула, вони готові здати карїну ОПОЗАЖОПІ
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29.09.2020 18:16 Ответить
Крикуни зробили своє діло. Привели до влади справжнього агента кремля. Далі їм гроші не платять.
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29.09.2020 18:53 Ответить
Як де "крикуни" що "Порошенка це агент Кремля"? Іх спамлять та банять. ...Нікому "кричати"...
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29.09.2020 21:33 Ответить
Яка «неспадіванка»..........
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29.09.2020 17:51 Ответить
Слуги убийц утконосов ! Иуды ! Подрашистники , Позор Украины ! Горите в аду гниды !
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29.09.2020 17:51 Ответить
Ушли насовсем ?
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29.09.2020 17:53 Ответить
ничего уже не боятся козлы...
Каких то пару сотен депутатов-балбесов покрывают пуйловского крота в ОП...

Похоже, нет уже в стране ни Яроша, ни Свободы ни даже , прости господи, нацжон...

А может уже всем за все проплачено причем из одного источника ?
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29.09.2020 17:56 Ответить
проплачено непроплачено, а прикормлено то точно.
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29.09.2020 18:04 Ответить
Это одо и тоже - иуды мразные
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29.09.2020 20:04 Ответить
Ярош Пороха поддержал! Дебилы тогда на гавно исходили..
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29.09.2020 18:45 Ответить
Большинство "слуг народа" ушли с обсуждения петиции о ВСК по "вагнеровцам", комиссию не создали - Цензор.НЕТ 9979
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29.09.2020 17:57 Ответить
Пчелы против меда? Ктото и правда подумал, что агенты ФСБ будут против себя расследование проводить?
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29.09.2020 17:58 Ответить
шайка зелених підорів
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29.09.2020 17:58 Ответить
Потому что СН - это партия предателей во главе с русским агентом.
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29.09.2020 17:59 Ответить
Зеленским пид…
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29.09.2020 20:06 Ответить
Да ,Слуги то оказываются служат не тем кому должны ... Ещё пару-тройка таких выходок и придётся заказывать билеты до Ростова ...
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29.09.2020 17:59 Ответить
"слуги народа" с самого начала было приколом, кто еще не понял
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29.09.2020 18:14 Ответить
ну нібито мало б бути по іншому........ .
сциклива шмаркля разом зі своєю чумою зробили все щоб їх очевидна зрада стала не "очевидною".
ідіоти, цього вже не приховати. ні "голосними заявами" на трибунах європи, ні дешевими відосіками.
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29.09.2020 18:02 Ответить
Справа лержавної зради не має терміна давності... Якщо слуги каламойши гадають, що зможуть злиняти від відповідальності, то вони помиляються - вони ж всі доволі молоді... Це Фокін з Кравчуком може встигнуть здохнути, до вироку, а їм доведеться сидіти...
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29.09.2020 18:03 Ответить
👍👏100%
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29.09.2020 20:07 Ответить
Продажные зелёные твари, горите в аду!
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29.09.2020 18:07 Ответить
Таке враження що слідом за ними й усі зебіли з Цензора пішли.
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29.09.2020 18:09 Ответить
про Пороха будет инфа прибегут как быдло на боярку
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29.09.2020 18:12 Ответить
Обизяна Арахамия ж сказав , що вони програЮть, а для чого - не договорив: щоб усі проблемы передати опозажопістам...
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29.09.2020 18:14 Ответить
Так може хай питанням пошуку зрадників у вищих ешелонах влади занялися б, наприклад, ЗСУ та добробати?)) До них у суспільства набагато вищий рівень довіри, аніж до дупутатів...
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29.09.2020 18:15 Ответить
Так скажите это этим добробатам, что -то и они молчат и « свобода « и эти гниды Соболев , Найем , Лещенко , семенченко , ……
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29.09.2020 20:13 Ответить
Сегодня на заседании фракции партия была переименована в СРуН.
Слуга рузького нарида.
Главный срун, он же потерпевший, одобрил переименование.
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29.09.2020 18:18 Ответить
..нелегка доля элитных крипаков-чмошников Вошьдя зебилов, который, собственно, и сам висит на ниточках, за которые дёргают те, кто оплачивает шоу..
а дебильные шоу лохторату дурилки картонной Зели нравятся всегда - абы только не думать, бо это очень больно 73%ным участникам лотереи для дурачков
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29.09.2020 18:30 Ответить
зеленые дегенераты, что с них взять кроме анализа на ковид
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29.09.2020 18:39 Ответить
Прогулка в дурное общество. Есть такая группа в ФБ ВЕРИМ ЗЕЛЕНСКОМУ
Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 4559

Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 8337

Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 3939

Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 8349
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29.09.2020 18:40 Ответить
Клали они на вас с прибором. Благодаря 73% дебилов, власть в Украине опять московская.
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29.09.2020 18:40 Ответить
По-хорошему они не согласятся!!! Статья УК Измена Родине!!! Санкция статьи пожизненное заключение для высшего руководства!!!!
Только ветераны АТО, патриоты и истинные националисты + ЕС могут заблокировать Раду!!! И тогда не будет выхода!!! Власть упадет за считанные месяцы,
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29.09.2020 18:42 Ответить
А Евросоюз тут до чого?
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29.09.2020 21:37 Ответить
Хлопці, Так наболіло. Я лох та баран, який підтримав цю владу! Мне соромно (укр), как если бы я продал свою семью!!! Азербайджан с оружием забирает свою землю. А мы сократили расходы на армию. Отдайте деньги за военный сбор, ибо с кем война???
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29.09.2020 18:45 Ответить
ошибиться может каждый. Признать свою ошибку может только человек. Свой шаг из стада в сторону человека ты сделал.
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29.09.2020 18:51 Ответить
неукраинские слуги собираются делать отчет об измене и предательстве государства Украина на выездном заседании в "нулевой зоне"
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29.09.2020 18:54 Ответить
Ну значит рыло в пушку. Иначе зачем бояться? Создали бы комиссию и все, сняли бы все подозрения. А так старательно увиливают, значит есть, что скрывать.
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29.09.2020 19:10 Ответить
Як що і створювати ТСК то в першу чергу і терміново як пережити зиму. Ціни зірвалися, практично на все!!Нехай президент та премєр відчитаються перед депутатами , та не в колуарах,а в прямій трансляціі щоб люди знали як вони це розуміють і що робити!! Довели державу вже до самісінького краю...
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29.09.2020 19:12 Ответить
Так тебе и надо 💩🤢🤡 Хома , не хрен было клоунов выбирать ! Жри не обляпайся !
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29.09.2020 20:23 Ответить
О приемно з " культурною" людиною поспілкуватися. Коза драна,ще в інтерне лізе,краще мову державну вивчи,або прапорець зміни бо думатимуть що на Украіні одні чорнороті неуки...
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29.09.2020 21:50 Ответить
Той опір, який чинить монобільшість і Офіс президента чітко доводить, що їм є що приховувати у цій справі. Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 1542
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29.09.2020 19:27 Ответить
І погоняло їх, поіменно і довічно Слуга.
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29.09.2020 19:29 Ответить
***** , и все приведшие их к власти - подрашистники , покрывающие УБИЙЦ ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ !!!
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29.09.2020 20:31 Ответить
И вот скажите, зебилы, из чьих слуг состоит СН?
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29.09.2020 20:01 Ответить
О,коза Vika партнера знайшла. Невже так приємно помиячком поливатися?
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29.09.2020 21:54 Ответить
Гебни кровавой !
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29.09.2020 20:32 Ответить
....связаться с автором петиции Виталиной Тарасовой так и не смогли - указанные контакты были недействительными.Источник: https://censor.net/ru/v3221849...

-------------------------------------------------
Під ніком "Віталіна Тарасова" мабуть ховаеться Пітер Пен
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29.09.2020 21:29 Ответить
"Слуги народа" второй раз сорвали создание парламентской комиссии по делу "вагнеровцев".
Страшно, Вова ?
Дальше будет еще страшнее ...;)
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29.09.2020 21:30 Ответить
Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 4971
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29.09.2020 23:39 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky , https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/ 09 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/26/ 26
Про катастрофу АН-26

.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
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29.09.2020 23:45 Ответить
Это был тест на то, кто является агентами кремля.
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30.09.2020 00:04 Ответить
Зе-мрази !!!! МАЙДАН ВСЕ БЛИЖЕ !!!!!
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30.09.2020 00:22 Ответить
Зелёная шобла уверенно приближается к прыжку из окна с высоты.
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30.09.2020 11:11 Ответить
 
 