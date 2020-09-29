Большинство "слуг народа" ушли с обсуждения петиции о ВСК по "вагнеровцам", комиссию не создали. ВИДЕО

Верховная Рада на заседании 29 сентября провела слушания по электронной петиции, которая касалась создания временной следственной комиссии по делу задержания в Беларуси наемников ЧВК Вагнера.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой hromadske, при обсуждении петиции большинство депутатов "Слуги народа" вышли из зала.

Видео полупустого зала опубликовала в Facebook депутат от "Голоса" Александра Устинова.

Во время обсуждения депутат от "слуг народа" Марьяна Безуглая заявила, что связаться с автором петиции Виталиной Тарасовой так и не смогли - указанные контакты были недействительными. На вопрос депутатов, почему не связались с другими авторами коллективного обращения, Безуглая сослалась на "регламент".

Планировалось, что после рассмотрения петиции депутаты рассмотрят постановление о создании ВСК, которое уже зарегистрировали в парламенте. Но этого не произошло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Также читайте: "Слуга народа" блокирует постановление о создании ВСК по "делу вагнеровцев", - Герасимов

На сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию о необходимости создания Временной следственной комиссии по обстоятельствам расследования возможной государственной измены во время организации и проведения операции по вывозу на территорию Украины российских наемников и бойцов ЧВК "Вагнер", причастных к уничтожению украинских военных самолетов. Она набрала 25 705 подписей. 29 сентября ее рассматривала ВР.