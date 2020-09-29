Нардеп "Слуги народа" Семинский в сопровождении охраны пробивает колеса припаркованным автомобилям в Чернигове: "#бать! Черти!". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Олег Семинский в сопровождении охраны пробил колеса припаркованным автомобилям в Чернигове. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший однопартиец Семинского нардеп Антон Поляков и публикует видеозапись "депутатской работы".

На записи видно, что мужчина в сопровождении еще нескольких человек, подходи поочередно к двум автомобилям и что-то делает возле колес. Дальше на записи видны спущенные шины, как минимум, на одной из них. После этого, мужчина под охраной уходит, мимолетом вступив в небольшую словесную перепалку, с еще одной группой мужчин.

"Депутат-"слуга" Народа Олег Семинский сегодня представил жителям Чернигова предвыборную программу технического кандидата в мэры от "слуг" Юрия Тарасовца. Представил лично, умело пробивая шины. Очевидно, вообще не боясь какой-либо ответственности", - пишет Поляков в комментарии к записи.

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