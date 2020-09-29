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Нардеп "Слуги народа" Семинский в сопровождении охраны пробивает колеса припаркованным автомобилям в Чернигове: "#бать! Черти!". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Олег Семинский в сопровождении охраны пробил колеса припаркованным автомобилям в Чернигове. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший однопартиец Семинского нардеп Антон Поляков и публикует видеозапись "депутатской работы".

На записи видно, что мужчина в сопровождении еще нескольких человек, подходи поочередно к двум автомобилям и что-то делает возле колес. Дальше на записи видны спущенные шины, как минимум, на одной из них. После этого, мужчина под охраной уходит, мимолетом вступив в небольшую словесную перепалку, с еще одной группой мужчин.

"Депутат-"слуга" Народа Олег Семинский сегодня представил жителям Чернигова предвыборную программу технического кандидата в мэры от "слуг" Юрия Тарасовца. Представил лично, умело пробивая шины. Очевидно, вообще не боясь какой-либо ответственности", - пишет Поляков в комментарии к записи.

Нардеп Слуги народа Семинский в сопровождении охраны пробивает колеса припаркованным автомобилям в Чернигове: #бать! Черти! 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Здолбунове городской избирком единогласно отказал в регистрации всем кандидатам от "Слуги народа". ВИДЕО

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депутат (3320) хулиганство (354) Чернигов (890) Слуга народа (2634)


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Топ комментарии
+158
Быдло понавыбирало быдла...
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29.09.2020 17:47
+72
Нардеп "Слуги народа" Семинский в сопровождении охраны пробивает колеса припаркованным автомобилям в Чернигове: "#бать! Черти!" - Цензор.НЕТ 1988
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29.09.2020 17:47
+60
Лицо ЗеБенски!🤮
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29.09.2020 18:19
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интересно, какая ответка будет?... Засветка стопудовая...
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30.09.2020 03:09 Ответить
Мда. Нет слов. Одни маты. В какую "Европу" нас могут взять с такими зашкварами?
Интересно БЫДЛО выгонят и снимут с него депутатский мандат? Это же скот, биомусор.
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30.09.2020 08:13 Ответить
Ну не знаю ,у нас бы уже с говном смешали , в Украине шо одни терпилы собрались ,спалить ему машину нахрен😡😡😡😡
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30.09.2020 09:00 Ответить
та подожди ))
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30.09.2020 18:02 Ответить
Так при рыгах такого не было ,ну помню Боре Филатову е...ник набили ,так он на мопеде ехал и врубил песню про Майдан на перекрестке . Но шоб так изподтишка и шины такого не было🤦😡😡😡😡
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30.09.2020 09:07 Ответить
це що? бидло 73% відсоткове це ви обрали це бидло слугоуродівське, чи як?
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30.09.2020 09:11 Ответить
Если это гос охрана УДО, их надо всех уволить за соучастие.
По дороге к машинам еще мужика по шее ударил один.
Вы че ******, сцки, 90е себе слелали? Мрази.
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30.09.2020 10:10 Ответить
Все правильно делает. Нех парковаться под знаком.
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30.09.2020 11:41 Ответить
Правильно - это вызвать пилицию, и заставить выписать штраф за парковку. Пробивать шины - это бычество.
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30.09.2020 12:09 Ответить
rКакое-то время я таких неправильно припаркованных (если они реально мешали) фотограффировал и отправлял в ГАИ, причем был положительный результат. Но пару лет назад мне начали отвечать, что теперь фотография не помогает - нужно вызывать наряд.
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30.09.2020 13:53 Ответить
что за бред творится в этой стране?
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30.09.2020 12:17 Ответить
Какой президент, такие и депутаты!
Страна не виновата, что на ее земле живет 73% быдла! За кого голосуют, так и живут!
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30.09.2020 13:01 Ответить
Так он воно як порядок треба наводити..Зрозуміло Тепер завдяки Слугам Народу я зрозумів що робити буду теж пи..дити депутатів всіх рівні бо вони або суки продажні або дебіли ( і в першу чергу отких довб..бів як цей) ..нах..а мені ті вибори і що їх дурнів хтось вибрав . .та нахера мені закон ..Вдячний СН за те що розкрили очі як мені і народові боротись с беззаконням.. Тікайте падли..Бо таких дебілів я ще не бачив
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30.09.2020 13:39 Ответить
Новости, которые мы заслужили 😑
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30.09.2020 16:31 Ответить
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