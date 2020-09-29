Война в Нагорном Карабахе: тела убитых во время атаки на Матагис солдат армии Азербайджана. ВИДЕО 18+
В сети появилась видеозапись, на которой показаны тела убитых солдат армии Азербайджана. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на телеграмм-канале HAY WAVE. Автор видео утверждает, что азербайджанские солдаты были убиты во время попытки атаковать населенный пункт Матагис, который подконтрольный властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
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+55 Павло ШОвте
показать весь комментарий29.09.2020 18:42 Ссылка
+30 Павло ШОвте
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+26 Хома Брут #475334
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Вже зараз Арменія видаляє відео зі знищеними конвоями, які виставлялись як Азербайджанські. Виявилось, що конвої Вірменії.
https://avia.pro/news/turciya-sbila-rossiyskiy-istrebitel-mig-29-pilota-udalos-spasti-vertolyotom-pervoe-video Турция сбила российский истребитель МиГ-29, пилота удалось спасти вертолётом.
https://www.interfax.ru/world/698483 Турецкие дроны уничтожили в Идлибе восемь сирийских "Панцирей"
https://akcenty.com.ua/world/44504-u-chvk-vagner-bolshie-poteri-aviaciya-turcii-razbila-kolonnu-tankov-i-pehoty-v-idlibe У ЧВК "Вагнер" большие потери. Авиация Турции разбила колонну танков и пехоты в Идлибе
Так что у кремлевского карлика есть хорошее представление как воюют турки и что потом случается с ихтамнетами.
https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/3439168692857315?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·
Історія Карабахського конфлікту - це перед усім історія того, яким чином працюють пастки, розставлені ще Сталіним.
Саме Сталін, першою посадою якого була, нагадую, посада Наркома з питань національностей, створив систему інкорпорації територій зі змішаним населенням в тіла національних республік. Тоді це розглядалося як спосіб унеможливлення будь-яких національних рухів за незалежність республік.
Карабах, нагадаю, був переданий Азербайджану у 1921 році і зараз з точки зору міжнародного права є окупованою Вірменією територією Азербайджану.
Ці пастки спрацювали під час розпаду СРСР. І конфлікти на пострадянському просторі стали ідеальним інструментом впливу Кремля на вже незалежні держави. Засобом стримання розвитку та важелем, завдяки якому Кремль впливав (та впливає) на регіональну політику та політику незалежних держав.
Саме карабахська пастка зумовлює залежність Вірменії від Росії. Саме завдяки Кремлю цю проблему ніяк не вдається вирішити. Саме завдяки цій пастці Вірменія та Азербайджан ніяк не можуть вийти з замкненого кола конфлікту та вимушені апелювати до Росії під час загострень.
Це історія про злих радянських геніїв, які творили своє зло з повним розумінням того, навіщо це зло робиться.
Війна на Донбасі та окупація Криму - це також історія про імперську пастку, яка була запрограмована десятиліття тому.
Для досягнння миру на пострадянському простору усім країнам колишньої імперії треба усвідомити, що нашим єдиним справжнім спільним ворогом є Росія - тобто імперський центр. І тільки розпад Росії на національні держави, деімперіалізація східного простору є запорукою нашого звільнення від цього зла.
https://twitter.com/bamr69/status/1310953466483929093/photo/1
і навряд би вони його публікували, якщо це дійсно відео з того бою
хтось знає - яка мова в кадрі?
Холуи московские, так же как и московские оккупанты удобряют землю Украины, будете удобрять землю Азербайджана.
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А может оккупанты перешли из отступления в контрнаступление и вернулись на исходные рубежы?
АРМЯНСКАЯ МИСТИКА.
В Министерстве обороны Армении, со своей стороны, опровергли заявление Баку об уничтожении полка Мартуни.
https://www.obozrevatel.com/abroad/armeniya-i-azerbajdzhan-pokazali-novyie-boi-v-nagornom-karabahe.htm
А якщо підходити з історичної справедливості, то регіон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85 Арцах - ******* назва Нагорний Карабах - входив до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменського Королівства ще у 4 столітті до нашої ери. А у 387 році нашої ери Римська імперія та імперія Сасанідів (монархічна держава в Ірані династії Сасанідів) поділили Вірменію і Арцах відійшов до Кавказької Албанії (узбережжя Каспійського моря що тепер входить до складу Азербайджану і Дагестану). У 1805 році ту територію захопила Російська імперія. Після Жовтневого перевороту більшовики в присутності Сталіна спочатку передали область Вірменії, а потім повернули Азербайджану, і практично з того часу тягнеться конфлікт.
На чий бік нам українцям стати питання не просте, враховуючи, що Азербайджан є стратегічним партнером України, а Вірменія одна з тих 19 країн, які в ООН голосували проти деокупації Криму. Тобто, Вірменія офіційно підтримала російську анексію Криму.
в 14-м тоже много постили убитых украинских солдат
думали, что украинцы забоятся - но вышло наоборот!