Война в Нагорном Карабахе: тела убитых во время атаки на Матагис солдат армии Азербайджана. ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись, на которой показаны тела убитых солдат армии Азербайджана. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на телеграмм-канале HAY WAVE. Автор видео утверждает, что азербайджанские солдаты были убиты во время попытки атаковать населенный пункт Матагис, который подконтрольный властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

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