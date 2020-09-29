Патрульный катер ВМС Украины провел в Черном море совместную тренировку с эсминцем ВМС США. ВИДЕО
Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" и эсминец ВМС США Roosevelt провели в Черном море совместные тренировки типа PASSEX.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"Экипажи отработали тренировку с использованием международной системы сигналов, тактическое маневрирование в составе корабельной группы, а также плавание в ордерах", - говорится в сообщении.
Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.
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