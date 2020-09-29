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Патрульный катер ВМС Украины провел в Черном море совместную тренировку с эсминцем ВМС США. ВИДЕО

Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" и эсминец ВМС США Roosevelt провели в Черном море совместные тренировки типа PASSEX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Экипажи отработали тренировку с использованием международной системы сигналов, тактическое маневрирование в составе корабельной группы, а также плавание в ордерах", - говорится в сообщении.

Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

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Автор: 

ВМС (1478) оборона (5229) США (27073) военные учения (3462) Черное море (1487)


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Топ комментарии
+8
Красивый корабль, красиво идет. Вначале подумал, что речь о МБАКе, но потом пригляделся - нет, американский Айленд. Красавчик.
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29.09.2020 21:43
+3
Катер выглядит вполне достойно.
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29.09.2020 21:35
+1
Время когда козацкие чайки нападали на турецкие галеры и побеждали давно прошло.
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29.09.2020 22:08
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лучше бы эсминцы США провёли тренировки с патрульными катерами Украины... но хоть эта одна новость сегодня уже радует...
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29.09.2020 21:22 Ответить
Катер выглядит вполне достойно.
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29.09.2020 21:35 Ответить
Красивый корабль, красиво идет. Вначале подумал, что речь о МБАКе, но потом пригляделся - нет, американский Айленд. Красавчик.
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29.09.2020 21:43 Ответить
Время когда козацкие чайки нападали на турецкие галеры и побеждали давно прошло.
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29.09.2020 22:08 Ответить
Козацькі флоти споряджалися на кошти приватних інвесторів. Можливо, внаслідок цього і підвищувалася ефективність.
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29.09.2020 22:20 Ответить
Теперь Турция успешная страна, а Украину разворовали все, кому не лень было и без остатков совести и страха перед наказанием.
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29.09.2020 22:12 Ответить
Україна ніколи не була успішнішою за Турцию, так що запхай собі своє москальське "теперь" до своєї москальської дупи разом з "разворовыванием"...
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30.09.2020 00:14 Ответить
Почему не пишут что на Азов по суше недавно два Кентавра перевезли?
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29.09.2020 23:17 Ответить
Соромно
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26.11.2020 23:54 Ответить
 
 