Патрульный катер ВМС Украины провел в Черном море совместную тренировку с эсминцем ВМС США. ВИДЕО

Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" и эсминец ВМС США Roosevelt провели в Черном море совместные тренировки типа PASSEX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Экипажи отработали тренировку с использованием международной системы сигналов, тактическое маневрирование в составе корабельной группы, а также плавание в ордерах", - говорится в сообщении.

Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

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