Кулеба рассказал, как Украина будет официально называть Лукашенко после завершения его каденции 5 ноября. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, как Украина будет официально называть захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Об этом Кулеба заявил, отвечая на вопросы во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

В частности, журналисты спросили, как официально Украина будет называть Лукашенко после завершения его последнего срока 5 ноября.

"Александр Лукашенко", - ответил Кулеба.

Кроме того, у министра уточнили, будут ли Лукашенко называть незаконно избранным или нелегитимным президентом.

"Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook, но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция - Александр Лукашенко", - добавил глава МИД.

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