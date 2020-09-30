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Кулеба рассказал, как Украина будет официально называть Лукашенко после завершения его каденции 5 ноября. ВИДЕО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, как Украина будет официально называть захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.
Об этом Кулеба заявил, отвечая на вопросы во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
В частности, журналисты спросили, как официально Украина будет называть Лукашенко после завершения его последнего срока 5 ноября.
"Александр Лукашенко", - ответил Кулеба.
Кроме того, у министра уточнили, будут ли Лукашенко называть незаконно избранным или нелегитимным президентом.
"Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook, но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция - Александр Лукашенко", - добавил глава МИД.
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+62 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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