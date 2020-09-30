Пять школ столицы закрыты из-за COVID-19 у учителей, 276 классов находятся на самоизоляции, - Кличко. ВИДЕО

Из-за случаев заболевания учителей коронавирусом в столице закрыты пять школ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город продолжает контролировать соблюдение противоэпидемических мер в учебных заведениях. На сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. По две в Оболонском и Печерском районах. И одна школа - в Святошинском районе. В 118 школах на самоизоляции и дистанционном обучении всего 276 классов, где есть больные ученики", - отметил мэр.

Всего в Киеве 366 больных коронавирусом школьников и 193 педагога.

В детских садах, из-за выявленых случаев вируса, временно закрыты 32 группы.

Два садика закрыты на карантин. Один - в Печерском районе и один - в Деснянском.

Наполненность детей в детсадах сегодня - более 58 процентов.

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