От 35,9 тыс. грн до 194,4 тыс. грн: Степанов рассказал, сколько будут стоить роды с 2021 года. ВИДЕО
Минздрав с 2021 года установит тарифы на оказание медицинской помощи при родах от 35 972 грн до 194 489 грн в зависимости от сложности случая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
Одним из приоритетов министерства сейчас является предоставление медицинской помощи при родах в полном объеме - 100% помощи - 100% граждан.
"Мы ставим приоритет на предоставление полного спектра медицинских услуг во время родов. Поскольку существуют разные роды по сложности, мы вводим дополнительные коэффициенты", - заявил Степанов.
Например, на обычные роды будет тратиться минимальная сумма, а на роды с осложнениями государство готово выделить большую сумму. Министр здравоохранения также отметил лечение новорожденных, которые находятся в тяжелых ситуациях.
"Это когда ребенок рождается с маленьким весом и его нужно спасать, нужно, чтобы ему оказали медицинскую помощь в полном объеме. Кроме того, там достаточно дорогостоящие лекарства, которые нужны этому ребёнку. Мы это тоже посчитали", – рассказал Степанов на брифинге.
По словам Степанова, тариф на роды будет колебаться от 35 972 грн тыс. до 194 489 гривен. Эти средства будет платить больницам государство.
Министр также добавил, что Минздрав предусматривает около 270 тыс. родов в год.
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то Вселенной скока лет? А земле? А как же шо только земля есть, а все остальное от Лукашенка?
Щас и попа Римская наложил на яхве, высрав шо всякие геи = деточки бошие.....
Я просто ненавижу двуличность и лицемерие(христоедство на 100% подходит)
Так шо или Боб, или вселенная, ибо т.н. "св. писсание" так и написсано - Боб диктовал(ну да, куча "евангелий" и лепка из этого корма для рабов)
понятно, что пилить будут.
но, твои предложения:
КАК РОЖАТЬ?!!!
а не 36002грн!
Просто БУХАЙТЕ...САМЕ ВЫНАДЕЖДА ЗЕни!
Их достанут из ваших карманов!)
А их по ходу скоро не будет)
Что за бред они сделали то? а если нет бабла - тупо вывернут..... этому, ну "плоду" ножку и выкинут в приют?
я чет не понимаю.
Еще и видео я, неумный включил и как всегда от этого стебанова - Ааааа. оно хоть читать умеет то?
Его бабы, ну, у нас не бабы, ну, желщины, должны бы щас вызывать перед Минзаболом, чтобы вышел и расчехлил высер. это не сон, точно?
скоро как в африке будут Пут, то есть кондомы раздавать наверное.
оккупация Мордором произойдёт через неподъёмные (для многих) роды.. и это только роды..
даже не знаю, как у нас получилось родить реально почти бесплатно, относительно недавно.. в Киеве..
это так заканчивается эпоха бедности от ************ Зели?