От 35,9 тыс. грн до 194,4 тыс. грн: Степанов рассказал, сколько будут стоить роды с 2021 года. ВИДЕО

Минздрав с 2021 года установит тарифы на оказание медицинской помощи при родах от 35 972 грн до 194 489 грн в зависимости от сложности случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Одним из приоритетов министерства сейчас является предоставление медицинской помощи при родах в полном объеме - 100% помощи - 100% граждан.

"Мы ставим приоритет на предоставление полного спектра медицинских услуг во время родов. Поскольку существуют разные роды по сложности, мы вводим дополнительные коэффициенты", - заявил Степанов.

Например, на обычные роды будет тратиться минимальная сумма, а на роды с осложнениями государство готово выделить большую сумму. Министр здравоохранения также отметил лечение новорожденных, которые находятся в тяжелых ситуациях.

"Это когда ребенок рождается с маленьким весом и его нужно спасать, нужно, чтобы ему оказали медицинскую помощь в полном объеме. Кроме того, там достаточно дорогостоящие лекарства, которые нужны этому ребёнку. Мы это тоже посчитали", – рассказал Степанов на брифинге.

По словам Степанова, тариф на роды будет колебаться от 35 972 грн тыс. до 194 489 гривен. Эти средства будет платить больницам государство.

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Министр также добавил, что Минздрав предусматривает около 270 тыс. родов в год.