РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9852 посетителя онлайн
Новости Видео
16 117 73

От 35,9 тыс. грн до 194,4 тыс. грн: Степанов рассказал, сколько будут стоить роды с 2021 года. ВИДЕО

Минздрав с 2021 года установит тарифы на оказание медицинской помощи при родах от 35 972 грн до 194 489 грн в зависимости от сложности случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Одним из приоритетов министерства сейчас является предоставление медицинской помощи при родах в полном объеме - 100% помощи - 100% граждан. 

"Мы ставим приоритет на предоставление полного спектра медицинских услуг во время родов. Поскольку существуют разные роды по сложности, мы вводим дополнительные коэффициенты", - заявил Степанов.

Например, на обычные роды будет тратиться минимальная сумма, а на роды с осложнениями государство готово выделить большую сумму. Министр здравоохранения также отметил лечение новорожденных, которые находятся в тяжелых ситуациях.

"Это когда ребенок рождается с маленьким весом и его нужно спасать, нужно, чтобы ему оказали медицинскую помощь в полном объеме. Кроме того, там достаточно дорогостоящие лекарства, которые нужны этому ребёнку. Мы это тоже посчитали", – рассказал Степанов на брифинге.

По словам Степанова, тариф на роды будет колебаться от 35 972 грн тыс. до 194 489 гривен. Эти средства будет платить больницам государство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках медреформы 45 из 46 родильных домов Украины увеличили финансирование по Программе медицинских гарантий, - Нацслужба здоровья

Министр также добавил, что Минздрав предусматривает около 270 тыс. родов в год.

Минздрав (4903) роддом (75) роды (79) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Хороший распил получается. Степанов решил что на одном Ковиде много не заработаешь. Роды более надежный бизнес.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:16
+25
Забыли написать, что роженицам все равно придется давать на лапу 1000$ минимум, потому что врачи скажут, что никаких денег государство им не перечисляло и по факту есть только активированный уголь и зеленка.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:28
+16
Это будет идти от государства. Просто государство будет выделять на каждые роды такую сумму. Кому они пойдут догадайтесь с трех раз.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это будет идти от государства. Просто государство будет выделять на каждые роды такую сумму. Кому они пойдут догадайтесь с трех раз.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:16 Ответить
Ни фига себе, в Америке меньше!
показать весь комментарий
30.09.2020 13:35 Ответить
все, валю в америку!
показать весь комментарий
30.09.2020 14:19 Ответить
РОЖАТЬ!!!!!!??????
показать весь комментарий
30.09.2020 15:55 Ответить
две телки сегодня предлагали потрахаться......вот хитрюги!
показать весь комментарий
30.09.2020 16:59 Ответить
Хороший распил получается. Степанов решил что на одном Ковиде много не заработаешь. Роды более надежный бизнес.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:16 Ответить
Патологоанатомы, тоже под министерством здравохранения
показать весь комментарий
30.09.2020 13:30 Ответить
Более стабильный, ковид дай Бог закончится, роды будут всегда
показать весь комментарий
30.09.2020 13:31 Ответить
даст, даст, уже "дал" - чо скулить то?
показать весь комментарий
30.09.2020 13:36 Ответить
Ну и к чему это было написано?
показать весь комментарий
30.09.2020 14:44 Ответить
к тому шо ты веришь шо планетке - 7000 лет, вот к чему. Или ты "еретик"? цугцванг, так что не продолжай
показать весь комментарий
30.09.2020 14:51 Ответить
Ещё я верю, что есть две бесконечные вещи - Вселенная и человеческая глупость. На счёт второго я ещё раз убедился.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:08 Ответить
трусы? крестик?
то Вселенной скока лет? А земле? А как же шо только земля есть, а все остальное от Лукашенка?

Щас и попа Римская наложил на яхве, высрав шо всякие геи = деточки бошие.....
Я просто ненавижу двуличность и лицемерие(христоедство на 100% подходит)
Так шо или Боб, или вселенная, ибо т.н. "св. писсание" так и написсано - Боб диктовал(ну да, куча "евангелий" и лепка из этого корма для рабов)
показать весь комментарий
30.09.2020 15:19 Ответить
Ти свідок Івови зеленого? Чи просто іпанутий на всю голову? Пишеш якусь херню, сам з неї тішешся. Для обдарованих: вислів дай Боже або збав Боже використовують не тільки віруючи люди.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:08 Ответить
а что ты предлагаешь? какие альтернативы?
понятно, что пилить будут.
но, твои предложения:
КАК РОЖАТЬ?!!!
показать весь комментарий
30.09.2020 14:20 Ответить
как раньше рожали в поле... серп бросила родила и дальше косит ума не приложу
показать весь комментарий
30.09.2020 13:16 Ответить
У кого-то из украинских классиков был эпизод: крпестная родила, и ей на роды вроде бы 3 дня отпуска дали. Правда, на 2-й день к ней прибежал управляющий и ударил нагайкой по спине - чего, мол, не на работе? И, узнав, что она только родила, сказал что-то вроде 2ну ладно, чтобы завтра была!".
показать весь комментарий
30.09.2020 13:36 Ответить
Выкинь телефон, компьютер, продай машину, и живи как раньше
показать весь комментарий
30.09.2020 13:50 Ответить
Вы сможете приложить свой ум только тогда, когда посмотрите статистику детской смертности за тот период. Вот тогда пазл и сложится.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:37 Ответить
не может быть а я и не знал что смертность была выше..... а чего тут слаживать только с дцп в Украине 30 000 детей живет.. естественный отбор полностью отсутствует.. за то смертность меньше.. за другие отклонения и болезни вообще не говорю..
показать весь комментарий
01.10.2020 09:08 Ответить
Вот в том то и дело. Вы говорите именно о тех выживших сильнейших. Т.е. рожали много, но и умирало много. Кроме того высокая смертность была среди рожениц. Все было по принципу, что все в воле Господней.
показать весь комментарий
01.10.2020 11:04 Ответить
они живут в другом мире...
показать весь комментарий
30.09.2020 13:17 Ответить
На что Степанову выделяют миллиарды из бюджета?
показать весь комментарий
30.09.2020 13:17 Ответить
От 35,9 тыс. грн до 194,4 тыс. грн: Степанов рассказал, сколько будут стоить роды с 2021 года - Цензор.НЕТ 8378
показать весь комментарий
30.09.2020 13:17 Ответить
"Скажи мне мама что мне делать!? И мудрая седая мать, глубокомысленно сказала - бухать! (с)
показать весь комментарий
30.09.2020 13:18 Ответить
чуствуете заботу-35972
а не 36002грн!
показать весь комментарий
30.09.2020 13:19 Ответить
73 процента дурникив...краше не народжуйте!
Просто БУХАЙТЕ...САМЕ ВЫНАДЕЖДА ЗЕни!
показать весь комментарий
30.09.2020 13:22 Ответить
Ну от нарешті і наступило покращення!
показать весь комментарий
30.09.2020 13:21 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
30.09.2020 13:23 Ответить
А если в бюджете не будет денег...
Их достанут из ваших карманов!)
А их по ходу скоро не будет)
показать весь комментарий
30.09.2020 13:28 Ответить
А сейчас сколько, можно поинтересоваться?
показать весь комментарий
30.09.2020 13:28 Ответить
Забыли написать, что роженицам все равно придется давать на лапу 1000$ минимум, потому что врачи скажут, что никаких денег государство им не перечисляло и по факту есть только активированный уголь и зеленка.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:28 Ответить
Не ну это как всегда...
показать весь комментарий
30.09.2020 13:37 Ответить
Активированный уголь при гриппе , а зеленка , мазать пупок, если живот болит . Да еще забыл , ПУРГЕН , самое надежное лекарство от кашля .
показать весь комментарий
30.09.2020 16:00 Ответить
Непонятны ваши капризы. Государство же финансирует. Кому то же надо планировать калькуляцию расходов. Озвучены цифры, что в этом плохого?
показать весь комментарий
30.09.2020 13:28 Ответить
...рукалицо...
показать весь комментарий
30.09.2020 13:41 Ответить
Фтопку у кого нет!
показать весь комментарий
30.09.2020 13:31 Ответить
Зрозуміло, всі гроші, виділені на медицину, підуть на роди.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:39 Ответить
Как платили врачам за роды так и будут дальше. А эти деньги в карман пойдут
показать весь комментарий
30.09.2020 13:40 Ответить
т.е, платить шоп размножиться, когда власть кричит - ггасмножай.те.сь, а потом если парень - воспитывать, тратить бабло, а потом - Ану давай его сюда, служить де.генералам на дачах будет(рабство), а потом - приходит(ну щас не так, но за совок прикольно писал Антиколорадос - приходишь оттудова законченным зверем). Ну в принципе похоже, правда не "бесплатно".
Что за бред они сделали то? а если нет бабла - тупо вывернут..... этому, ну "плоду" ножку и выкинут в приют?
я чет не понимаю.
Еще и видео я, неумный включил и как всегда от этого стебанова - Ааааа. оно хоть читать умеет то?
Его бабы, ну, у нас не бабы, ну, желщины, должны бы щас вызывать перед Минзаболом, чтобы вышел и расчехлил высер. это не сон, точно?
скоро как в африке будут Пут, то есть кондомы раздавать наверное.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:43 Ответить
Странное недовольство сектантов секты свидетелей рэформ
показать весь комментарий
30.09.2020 13:46 Ответить
russian asshole, your opinion doesn't interest us
показать весь комментарий
30.09.2020 13:54 Ответить
Дешевле ребенка родить в Польше, с надеждой на гражданство....
показать весь комментарий
30.09.2020 13:52 Ответить
а ты попробуй, заедь туда ...беременным и всё поймешь...
показать весь комментарий
30.09.2020 14:00 Ответить
а шо по этому поводу думает вот эта тётя?
Від 35,9 тис. грн до 194,4 тис. грн: Степанов розповів, скільки коштуватимуть пологи з 2021 року - Цензор.НЕТ 273
показать весь комментарий
30.09.2020 13:56 Ответить
Все это с лихвой компенсируется бесплатным бебипакетом.
показать весь комментарий
30.09.2020 13:56 Ответить
С такими расценками, зеленое дурачило просто уничтожает у населения желание платить налоги и работать легально.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:00 Ответить
так вони ж всі роди будуть робити складними!
показать весь комментарий
30.09.2020 14:01 Ответить
а скоко успешных апераций провёл ентот вумный данецкий херурк?..
показать весь комментарий
30.09.2020 14:02 Ответить
35 тысяч, если простой гражданин, 194 тысячи если потомственный ЗЕдепутат.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:29 Ответить
У всех потомственных ЗЕдепутатов характерная особенность - они рождаются не от-туда, а из офиса.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:31 Ответить
а роженицам 42 000 на четыре года точнее на три года и девять месяцев
показать весь комментарий
30.09.2020 15:14 Ответить
За 194000 це мабуть Степанов буде особисто приймати роди, а асистентом буде Коломойський!
показать весь комментарий
30.09.2020 15:15 Ответить
представляете надо прожить три года за 800 гривен в месяц
показать весь комментарий
30.09.2020 15:16 Ответить
Как башляли в киевских роддомах 3000 грн добровольно-принудительно помощи "на ремонт провала", так и башляют. А если хотите, чтоб врачи сделали все, чтобы обезопасить роды, готовьтесь выложить еще 1300$.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:47 Ответить
При таких цінах і таких доходах ,влада спеціально робить що б менше народжувалось ,більше вмирало ,в цих бандитів залишився один ресурс це земля яку планують продати і байдуже їм Україна.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:57 Ответить
от куда у людей 35000 то есть это все за бабки аххах та спасибо
показать весь комментарий
30.09.2020 16:00 Ответить
шоб родить обузу стране надо заплотить азхаххаххах
показать весь комментарий
30.09.2020 16:00 Ответить
с таким "державницьким" подходом, украинцев никогда больше не будет 50млн..
оккупация Мордором произойдёт через неподъёмные (для многих) роды.. и это только роды..
даже не знаю, как у нас получилось родить реально почти бесплатно, относительно недавно.. в Киеве..
это так заканчивается эпоха бедности от ************ Зели?
показать весь комментарий
30.09.2020 16:35 Ответить
Та народжують і безкоштовно. Не переймайтеся. Вся справа в умовах перебування у пологовому будинку. Безкоштовні породіллі знаходяться у палатах по 8-10 осіб та за стандартного нагляду. А за доляри - по 3-4. А за великі доляри - самі.
показать весь комментарий
30.09.2020 19:16 Ответить
Багато вагітних від цієї заяви нашого міністра не втримаються і тут же родять...
показать весь комментарий
30.09.2020 16:58 Ответить
73% біомасси , точно престануть народжувати за таку суму , тому що чекали на шару 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
30.09.2020 17:45 Ответить
степанов, а давай тогда обучение в медицинских университетах, институтах и училищах/колледжах сделаем исключительно платным... а то я смотрю что большинство медиков хорошо жить начали!!!! кто сомневаеться в моих словах - ложитесь в любую больничку и сразу почувствуете!
показать весь комментарий
30.09.2020 18:45 Ответить
Размножение дорогое
показать весь комментарий
30.09.2020 19:12 Ответить
Ця влада видно хоче щоб українці не народжувалися - від 36 тис тільки офіційно, срака не злипнеться?!
показать весь комментарий
30.09.2020 19:38 Ответить
 
 