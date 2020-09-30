Шмыгаль призывает граждан ответственно отнестись к ситуации с COVID-19: В целом по стране в больницах заполнены уже более 50% мест. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает общество к сознательному отношению к коронавирусу в связи с ростом заболеваемости.

"В Украине, к сожалению, очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом, более 4 тыс. человек… В целом по стране уже более 50% заполненных мест (в больницах.- Ред.)", - сказал он на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что ожидает от Госпотребслужбы, Министерства здравоохранения, местных властей более активной разъяснительной и коммуникационной работы с людьми.

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"Призываю общество к сознательному отношению… Помните о своей ответственности", - сказал Шмыгаль.