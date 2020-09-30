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Шмыгаль призывает граждан ответственно отнестись к ситуации с COVID-19: В целом по стране в больницах заполнены уже более 50% мест. ВИДЕО
Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает общество к сознательному отношению к коронавирусу в связи с ростом заболеваемости.
"В Украине, к сожалению, очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом, более 4 тыс. человек… В целом по стране уже более 50% заполненных мест (в больницах.- Ред.)", - сказал он на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер подчеркнул, что ожидает от Госпотребслужбы, Министерства здравоохранения, местных властей более активной разъяснительной и коммуникационной работы с людьми.
"Призываю общество к сознательному отношению… Помните о своей ответственности", - сказал Шмыгаль.
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Не ездить в переполненом транспорте? Не стоять в очереди к врачу, где куча людей с непонятными симптомами? Ждать неделю результаты теста?
Смотреть на депутатов, которые ходят в Раде без масок и их никто не штрафует?
Ну и так далее...
Студенты уже на занятия ходят без масок. Зато после выборов все отвалится и будем в красной зоне.
"Сейчас в областной инфекционной больнице заняты все 315 мест. Только 28 сентября туда госпитализировали 76 больных.
У нас много больных. У нас много тяжело больных. И наша больница - это большая реанимация. У нас более 140 больных находятся на кислородной поддержке. У нас реанимация на 12 человек - переполнена. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях. Ситуация очень, скажем так, напряженная", - сказал глава Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов."
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.09.2020/opornye_po_koronavirusu_bolnitsy_perepolneny/ https://www.sq.com.ua/rus/news/novos...y_perepolneny/
в такую мерзкую погоду
в холодный дождь и листопад
становится вкуснее кофе
теплее кот и мягче плед