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Шмыгаль призывает граждан ответственно отнестись к ситуации с COVID-19: В целом по стране в больницах заполнены уже более 50% мест. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает общество к сознательному отношению к коронавирусу в связи с ростом заболеваемости.

"В Украине, к сожалению, очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом, более 4 тыс. человек… В целом по стране уже более 50% заполненных мест (в больницах.- Ред.)", - сказал он на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что ожидает от Госпотребслужбы, Министерства здравоохранения, местных властей более активной разъяснительной и коммуникационной работы с людьми.

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"Призываю общество к сознательному отношению… Помните о своей ответственности", - сказал Шмыгаль.

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2723) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Премьер подчеркнул, что ожидает от Госпотребслужбы, Министерства здравоохранения, местных властей более активной разъяснительной и коммуникационной работы с людьми, они это и делают от 17000 до 34000 грн.
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30.09.2020 14:48 Ответить
Ответственней, это как?
Не ездить в переполненом транспорте? Не стоять в очереди к врачу, где куча людей с непонятными симптомами? Ждать неделю результаты теста?
Смотреть на депутатов, которые ходят в Раде без масок и их никто не штрафует?
Ну и так далее...
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30.09.2020 14:50 Ответить
А обязать людей ходить в масках в общественных местах премьер не хочет? Конечно нет. Выборы на носу. Открою большой секрет: Слуга Народа пролетит как фанера на Парижем с масками или без.

Студенты уже на занятия ходят без масок. Зато после выборов все отвалится и будем в красной зоне.
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30.09.2020 15:16 Ответить
Прежде чем садится в общественный транспорт Харькова без маски подумайте о том, что 17 городская больница переполнена - мест нет совсем, 13 берет только с кислородом в крови 80 и меньше (сатурация) в 24 больнице разбежались врачи. Лечиться будете сами, на дому, и никакие медикаменты вам никто не обеспечит - в больнице хоть шансы были. Решать Вам.

"Сейчас в областной инфекционной больнице заняты все 315 мест. Только 28 сентября туда госпитализировали 76 больных.

У нас много больных. У нас много тяжело больных. И наша больница - это большая реанимация. У нас более 140 больных находятся на кислородной поддержке. У нас реанимация на 12 человек - переполнена. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях. Ситуация очень, скажем так, напряженная", - сказал глава Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов."

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.09.2020/opornye_po_koronavirusu_bolnitsy_perepolneny/ https://www.sq.com.ua/rus/news/novos...y_perepolneny/
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30.09.2020 14:52 Ответить
Шмыгаль призывает граждан ответственно отнестись к ситуации с COVID-19: В целом по стране в больницах заполнены уже более 50% мест - Цензор.НЕТ 2012
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30.09.2020 15:00 Ответить
***
в такую мерзкую погоду
в холодный дождь и листопад
становится вкуснее кофе
теплее кот и мягче плед
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30.09.2020 15:04 Ответить
Шмыгаль призывает граждан ответственно отнестись к ситуации с COVID-19: В целом по стране в больницах заполнены уже более 50% мест/ При папереднике жить было лучше, жить было веселее: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /Гончарук о Госбюджете-2020: Победа! Уже в ближайшее время жизнь каждого украинца станет комфортнее.
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30.09.2020 15:25 Ответить
 
 