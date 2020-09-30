"Нейтрино вооружить можно?" - Путин - молодому ученому, рассказывающему о мировых достижениях в атомной энергетике. ВИДЕО
Во время встречи с работниками атомной отрасли РФ Путин прервал молодого ученого, рассказывающего о достижениях мировой атомной энергетики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, молодой ученый рассказывал про нейтрино, новую физику, энергетику будущего, международные проекты, но Путин задал только вопрос о восможности создания нового оружия.
"Нейтрино вооружить можно?" - спросил он. Ученый переспросил Путина и сказал, что применение этих частиц очень разное.
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+80 Странник Виртуальный #450460
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+35 pacerhard melina
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+31 Solo
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"А нєйтріно можно інтеґріровать в жопи наших олімпійскіх спарцмєнов, чьтоби оні бистрєє лєталі на лижах?"
"А єслі облучіть нейтрінним потоком мошонку сЦаря, то он послє етоґо станєт бєссмєртним?"
" Можно...Только вот подучиться маленько надо...чтоб понять что то за хрень? ))))))))))))))
...
З нього і почалась рассєя, анти-Русь., з пограбування Києва, з крадіжки головної ікони Русі...
В цьому всі кацапи. Потім московський улус, Орда і рассєя, як її продовження та її вилупок...
Ось воно -
обнуленный зицпредседатель Фунт
Зная, как они воруют ВСЁ, и не только материальное, а также историю, символику, я уверен, что и язык они украли. Даже знаю у кого: у нас Ведь не кажется ли странным, что монголы, мокша, удмурты, буряты вдруг заговорили на языке, очень близком к славянским? Я уже молчу о том, что язык называется русским - а не московским или моксельским.
Архаїка.
читай учебник ))
Очевидно, що пуйло насправді сцить, а перед своїм лохторатом та силовиками натужно зображає вЯлікага ваітєля і стратега,тьфу,чмо сране.
Петька: Василю Івановичу(В.І.), ракети привезли.
В.І.: А сідла до них?
Петька: Дуб ти, Василю Іванович.
В.І.: Так я - могутній.
Пів обісРашки - це ординці, кацапо-орда срана. глаз узьке, значіт рюзьге.))
ми всі ДОБРЕ ПАМ'ЯТАЄМО про ракети, яка "вічно літає і не знає де впаде"! АХАХАХАХАХАА!!! і мультяшні ракети над флоридою!
Уже не контролює свій маніакальний страх навіть на людях.
На проказушній зустрічі з енергетиками загнув про "бойове нейтрино".
Это кто?
Нейтрино легко превращает страну-участника G8 в клоаку третьего мира.
(почти "Мартышка и очки")
От старости ***** слабо мозгами стало
И впав в маразм
Вооружить нейтрино возжелало
Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда тот *****
Так он еще "конкретно гонит"