"Нейтрино вооружить можно?" - Путин - молодому ученому, рассказывающему о мировых достижениях в атомной энергетике. ВИДЕО

Во время встречи с работниками атомной отрасли РФ Путин прервал молодого ученого, рассказывающего о достижениях мировой атомной энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, молодой ученый рассказывал про нейтрино, новую физику, энергетику будущего, международные проекты, но Путин задал только вопрос о восможности создания нового оружия.

"Нейтрино вооружить можно?" - спросил он. Ученый переспросил Путина и сказал, что применение этих частиц очень разное.

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