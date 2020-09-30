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"Нейтрино вооружить можно?" - Путин - молодому ученому, рассказывающему о мировых достижениях в атомной энергетике. ВИДЕО

Во время встречи с работниками атомной отрасли РФ Путин прервал молодого ученого, рассказывающего о достижениях мировой атомной энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, молодой ученый рассказывал про нейтрино, новую физику, энергетику будущего, международные проекты, но Путин задал только вопрос о восможности создания нового оружия.

"Нейтрино вооружить можно?" - спросил он. Ученый переспросил Путина и сказал, что применение этих частиц очень разное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован

Автор: 

оружие (10257) путин владимир (31530) атомная энергетика (294)


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Топ комментарии
+80
ППЦ. Кацап это диагноз.
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30.09.2020 16:30
+35
Вооружить нейтрино ? Пуйло, похоже, всю школу пронюхал клей. У него проблемы с синтаксисом русского языка.
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30.09.2020 16:33
+31
"Кто о чём, а вшивый о бане".
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30.09.2020 16:36
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Страница 2 из 2
А чєво, можно оснастіть нєйтрінним рєактівним двіґатєлєм ТАВКР "Адмірал Кузнєцофф", і таґда он сможет плавать бєсканєчно долґо по нєпрєдсказуємой траекторії
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30.09.2020 18:57 Ответить
вот не нужно врагам сливать идеи!
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02.10.2020 18:58 Ответить
Можна використовувати як шпійонів раз такі непомітні)
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30.09.2020 19:08 Ответить
Интересный вопрос: Открыто 3 вида нейтрино. У каждого есть соответствующее антинейтрино. В теории античастица соприкасаясь с частицей - обе аннигилируют., с выделением энергии по весу равной вступившим в распад частицам. То есть сразу же, если дело касается других частиц. А как аннигилирует антинейтрино? Оно ведь почти не взаимодействует с веществом? Ему надо встретиться с нейтрино именно своего вида? Или с любой другой частицей? (оба варианта - произойдут крайне не скоро). Нельзя ли сделать из потока антинейтрино, канал передачи энергии? Весят они конечно мало, их понадобится много, но за то такой поток может пролететь сквозь звезду и не заметить этого. (только 3 малости решить: 1) откуда брать антинейтрино 2) как их направлять куда тебе надо 3) как на месте их ловить и аннигилировать)
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30.09.2020 19:28 Ответить
Яке воно їбо#уте,хай Бог милує...
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30.09.2020 18:51 Ответить
Сидять кассабські ублюдки з монголоїдними мордами з ознаками виродження, і шукають скрєпні способи вставанія рассіі с калєн:
"А нєйтріно можно інтеґріровать в жопи наших олімпійскіх спарцмєнов, чьтоби оні бистрєє лєталі на лижах?"
"А єслі облучіть нейтрінним потоком мошонку сЦаря, то он послє етоґо станєт бєссмєртним?"
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30.09.2020 18:53 Ответить
"Василь Иванович, а вот нейтрино вооружить можно?"

"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 9769
" Можно...Только вот подучиться маленько надо...чтоб понять что то за хрень? ))))))))))))))
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 8012

...
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30.09.2020 18:56 Ответить
Умом решил блеснуть! Мачо-эрудит охрененный.
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30.09.2020 18:59 Ответить
Царю нууудно. Але чому не позагравати до хлопця...
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30.09.2020 20:08 Ответить
***** как было тупым прапором, так и осталось
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30.09.2020 19:08 Ответить
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 8022
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30.09.2020 19:20 Ответить
ЫкономиЗд от Б-га,прямиком из ********* подворотни.)) Убогий лысогном.)
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01.10.2020 11:21 Ответить
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01.10.2020 11:21 Ответить
Он **.утый - это факт. Немцов был прав.
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30.09.2020 19:29 Ответить
Да и Меркель пришла к подобному выводу.
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01.10.2020 09:47 Ответить
С какими только идиотами мне приходится иметь дело... "Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 551
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01.10.2020 11:33 Ответить
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 4662
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30.09.2020 19:29 Ответить
Предлагаю российской армии целиком и полностью перевооружиться на нейтринный бомбы и нейтринные бластеры. Это будет первая в мире армия, которая никого не сможет убить или ранить.
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30.09.2020 19:44 Ответить
Нейтрино -абсолютно нешкідлива атомна частка . Але ***** про єто не доложілі .. ! .
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30.09.2020 20:05 Ответить
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 7206
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30.09.2020 19:44 Ответить
Почему-то всяким воинствующим идиотам нравится производить миллионы тонн дорогостоящей смертоносной техники и уничтожать людей, вместо того чтобы пустить гораздо меньшие средства на совершенствование технологий (утилизация энергии солнца, ветра и т.п.) и изобретение мощных компактных аккумуляторов, что дает возможность электрифицировать почти весь транспорт и промышленность, и делает войны за углеводородное сырье абсолютно бессмысленными.
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30.09.2020 19:55 Ответить
В 1169 році, Суздальський князь (і за компанію власник Москви) Гандруша Боголюбський, бажаючи підняти "рейтинг" свого князівства, сплюндрував Київ, оскільки іншого способу зрівнятись з ним не знайшов. Ну, з тих пір на запорєбрикових болотах нічого не змінилось.
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30.09.2020 22:16 Ответить
Вбогий бастард андруша з заліся - це і є перший прото-кацап. І пика відповідна.
З нього і почалась рассєя, анти-Русь., з пограбування Києва, з крадіжки головної ікони Русі...
В цьому всі кацапи. Потім московський улус, Орда і рассєя, як її продовження та її вилупок...

Ось воно -
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 9396
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01.10.2020 11:46 Ответить
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 970
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30.09.2020 20:19 Ответить
Да видели мы уже робота на проводе
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01.10.2020 11:06 Ответить
***** Обнуленное
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30.09.2020 21:15 Ответить
вот просто интересно: а сильно ли зашкварчит если засунуть голову ***** в 5-киловатную микроволновку?
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30.09.2020 21:17 Ответить
МЕРЗОПАКОСТЬ ТУПОРЫЛАЯ !!!
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30.09.2020 21:32 Ответить
Лаптями вооружайтесь.
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30.09.2020 21:38 Ответить
Новичка уже недостаточно?
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30.09.2020 21:49 Ответить
Путин - это маньяк. Он помешан на убийствах. Путин убил наверное миллионы уже людей за свою жизнь - войнами, ядами, терактами и т.д.
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30.09.2020 21:53 Ответить
не согласен, это просто говорящая голова конторы
обнуленный зицпредседатель Фунт
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01.10.2020 00:59 Ответить
вооружить нельзя, но ты можешь отсосать.
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30.09.2020 22:05 Ответить
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 2026
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30.09.2020 22:14 Ответить
про частицы вселенной которые проходят через материю уже известно давно ..... а кацапы только сейчас пытаються рассказывать об этом Ноу-Хау ??)))))))
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30.09.2020 22:15 Ответить
Он там до сих пор в интернет не верит
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01.10.2020 11:24 Ответить
Кацапы даже на своем собственном языке два слова правильно связать не могут.
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30.09.2020 22:23 Ответить
А у них есть собственный язык?
Зная, как они воруют ВСЁ, и не только материальное, а также историю, символику, я уверен, что и язык они украли. Даже знаю у кого: у нас Ведь не кажется ли странным, что монголы, мокша, удмурты, буряты вдруг заговорили на языке, очень близком к славянским? Я уже молчу о том, что язык называется русским - а не московским или моксельским.
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01.10.2020 10:09 Ответить
Этот здвинутый уже даже не смешон. Подумать только что у этого недомерка в мозгах больше ничего нет-- ужас.
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30.09.2020 22:24 Ответить
А в кацапской окодемии ноук еще не открыли новую частицу - *******?
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30.09.2020 22:25 Ответить
Про нетронну бомбу базарили при Брежнєві.
Архаїка.
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30.09.2020 22:32 Ответить
нейтрон(это про бомбу) и нейтрино вообще то разные частицы... Шо там про "Архаїка." ?? ))))
читай учебник ))
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30.09.2020 23:21 Ответить
Упырь сидит и думает как бы кого убить. Даже нейтральное нетрино хочет вместо Новичка использовать.
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30.09.2020 23:55 Ответить
Это у него такие шуточки дебильные ***
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30.09.2020 23:58 Ответить
ботоксний Сцарьок-лисогном зображає великого воітеля... Чмо - педофіл навіть в армії не служило, як і його мЯністр ординець шойгу,стратеги пілять...

Очевидно, що пуйло насправді сцить, а перед своїм лохторатом та силовиками натужно зображає вЯлікага ваітєля і стратега,тьфу,чмо сране.
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01.10.2020 01:45 Ответить
Мені це нагадало анекдот часів мого дитинства:
Петька: Василю Івановичу(В.І.), ракети привезли.
В.І.: А сідла до них?
Петька: Дуб ти, Василю Іванович.
В.І.: Так я - могутній.
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01.10.2020 00:07 Ответить
Нейтрины могут Новичек нести ?
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01.10.2020 01:02 Ответить
І вчений, і пуйло такі рюзьге)) два ординця...

Пів обісРашки - це ординці, кацапо-орда срана. глаз узьке, значіт рюзьге.))
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01.10.2020 01:39 Ответить
видно діла у ********** зі зброєю ДУЖЕ не дуже, якщо він вже ПУБЛІЧНО випрошує ідеї для зброї....

ми всі ДОБРЕ ПАМ'ЯТАЄМО про ракети, яка "вічно літає і не знає де впаде"! АХАХАХАХАХАА!!! і мультяшні ракети над флоридою!
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01.10.2020 03:10 Ответить
Знає, впаде там же, звідки злітає.
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01.10.2020 09:59 Ответить
да плешивый просто поехал умом...
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01.10.2020 04:50 Ответить
А может быть трахнем? Обязательно трахнем! Но потом. Весь мир в труху!...)))
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01.10.2020 07:31 Ответить
А стоит лишь наложить эмбарго на нефть и газ, отключить СВИФТ и - "запоёт" кастрированным голосом, "воитель" хренов.
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01.10.2020 09:54 Ответить
Срань Господня, это испражненец ПУКИН!
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01.10.2020 09:56 Ответить
В теории корпускулярные оружие возможное, но не в *********.
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01.10.2020 10:34 Ответить
http://newsone.ua/news/politics/v_rossii_obvinili_ukrainu_v_fakticheskom_prekrashhenii_minskih_soglasheniy.html В России обвинили Украину в фактическом прекращении Минских соглашений , Беларусь сейчас уже и стала открыто Расия, а какой умный человек будет вести переговоры на земле оккупанта?
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01.10.2020 11:00 Ответить
У кремлёвской ошизевшей крысы есть, не покидающее его, навязчивое желание всех убивать....Он бы и родителей своих жестоко убил, если бы они были живы....Плешивому гельминту хронически не хватает мощного, всепроникающего оружия....Надо помочь этому психу успокоиться - надо его усыпить....Других вариантов нет...
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01.10.2020 11:12 Ответить
хто о чем, а вшивый о бане
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01.10.2020 11:26 Ответить
да он же просто прикололся...
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01.10.2020 11:30 Ответить
Схоже Звізда Моржова в серйоз сприйняв слова Трампа про "надзбирою".
Уже не контролює свій маніакальний страх навіть на людях.
На проказушній зустрічі з енергетиками загнув про "бойове нейтрино".
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01.10.2020 12:21 Ответить
Такой молодой, а уже с медалькой...
Это кто?
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01.10.2020 12:25 Ответить
Кому что ,а курке просо ! ******** фюрер ищет новые средства для убийства людей !? Теплыми сортирами ордынцев лучше бы обеспечил.
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01.10.2020 12:37 Ответить
Нейтрино точно можно научить носить за шефом портфель, травить шефа в бане, подкладывать под жилые здания гексоген, тырить бюджетные деньи и дрючить мальчиков в попку.
Нейтрино легко превращает страну-участника G8 в клоаку третьего мира.
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01.10.2020 12:50 Ответить
И где Зелень у этого маньяка увидел в глазах, что он хочет прекращения войны в Украине, когда эта гнида войны разжигает по всему миру и жаждит мирового господства!!!!!!!
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01.10.2020 13:09 Ответить
"вооружить можно"... - желательно побыстрей, чтобы этот ху*ло разнес свою территорию в прах и накрыл ее "радиоактивным пеплом", - прекрасное "желание".
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01.10.2020 14:54 Ответить
Нейтрино и *****
(почти "Мартышка и очки")

От старости ***** слабо мозгами стало
И впав в маразм
Вооружить нейтрино возжелало

Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда тот *****
Так он еще "конкретно гонит"
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05.10.2020 13:02 Ответить
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