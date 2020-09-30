Сотрудницу Луганской ОГА пыталось завербовать "МГБ ЛНР" для передачи служебной информации, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины продолжает фиксировать попытки вербовки наших соотечественников так называемым "МГБ ЛНР". Особый интерес для врага составляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным секретам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники СБУ установили, что контролируемые российскими спецслужбами террористы пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской ОГА.

Террористы задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозам жизни и здоровью родных, шантажу. Представителей "МГБ" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа-секретоносителя, сотрудника Национальной полиции.

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Под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи.

После приезда на контролируемую украинскими властями территорию сотрудница администрации начала получать электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

Контрразведчики СБУ установили, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности. Она предоставила подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После тщательной проверки ее освободили от уголовной ответственности.

Напомним, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности граждане, которые не совершали никаких действий во исполнение преступного задания вражеских спецслужб и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и поставленных задачах. Государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

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