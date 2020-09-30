Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Умершего в результате авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового 30 сентября похоронили в его родном селе Волица Сокальского района Львовской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Запад", 29 сентября в Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого привезли тело погибшего в результате авиакатастрофы Ан-26 близ Харькова курсанта Виталия Вильхового.
В аэропорту присутствовали руководящий состав командования, представители силовых структур Львовщины и почетный караул Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.
Также сообщается, что 30 сентября в селе Волица Львовской области курсанта Виталия Вильхового провели в последний путь.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
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