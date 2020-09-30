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Новости Видео Авиакатастрофа под Чугуевом
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Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Умершего в результате авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового 30 сентября похоронили в его родном селе Волица Сокальского района Львовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Запад", 29 сентября в Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого привезли тело погибшего в результате авиакатастрофы Ан-26 близ Харькова курсанта Виталия Вильхового.

Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 01
Фото: Повітряне командування "Захід"

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Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 02
Фото: Повітряне командування "Захід"
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 03
Фото: Повітряне командування "Захід"
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 04

В аэропорту присутствовали руководящий состав командования, представители силовых структур Львовщины и почетный караул Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

Также сообщается, что 30 сентября в селе Волица Львовской области курсанта Виталия Вильхового провели в последний путь.

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Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 05
Фото: Повітряне командування "Захід"
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 06
Фото: Повітряне командування "Захід"
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 07
Фото: Повітряне командування "Захід"
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 08
Фото: Повітряне командування "Захід"

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Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 09
Фото: Повітряне командування "Захід"
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 10
Фото: Повітряне командування "Захід"
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 11
Фото: Повітряне командування "Захід"
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 12
Фото: Повітряне командування "Захід"

Читайте: Показания выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта Золочевского помогли следствию восстановить события, предшествовавшие трагедии, - ГБР

Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 13
Фото: Повітряне командування "Захід"

Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине 14

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели, - Зеленский

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авиакатастрофа (1725) похороны (1534) Харьковщина (5577) Львовская область (2932)


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Ти виявився першим з них.
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30.09.2020 21:24 Ответить
Щирі співчуття родині загиблого Віталія Вільхового 😪😪😪
Світла пам'ять !!
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30.09.2020 17:27 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине - Цензор.НЕТ 1738
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30.09.2020 17:32 Ответить
Горе...тяжке...нема слів...
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30.09.2020 17:47 Ответить
Царство небесне синочку.
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30.09.2020 18:19 Ответить
Біль.
Сил батькам жити далі.
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30.09.2020 18:58 Ответить
Вічна память і шана герою.
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30.09.2020 21:20 Ответить
 
 